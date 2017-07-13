Перспективы туманные, но заманчивые
Бороться с Россией проще, чем проводить экономические реформы
В Кишиневе 10 июля прошло девятое неформальное заседание глав МИД стран «Восточного партнерства». Основная цель встречи – подготовка саммита данной организации в ноябре 2017-го в Брюсселе.
По итогам консультаций была проведена пресс-конференция. Глава МИДЕИ Андрей Галбур попросил покровителей из Брюсселя не смешивать все страны Восточного партнерства в одну кучу, а относиться к каждой в зависимости от степени вовлеченности в процесс евроинтеграции. Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль предложила четко зафиксировать положение: страны «Восточного партнерства», в случае хорошего поведения, будут приняты в Евросоюз. «Также мы должны сотрудничать в противодействии такому явлению как пропаганда, в частности российская», – отметила Зеркаль.
Возглавляющий внешнеполитическое ведомство Грузии, Михаил Джанелидзе напомнил о том, что «со стороны России продолжаются провокации», а потому в итоговой декларации брюссельского саммита необходимо указать: границы постсоветских стран неизменяемы. Замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко в своей речи не был столь радикален, как его коллеги. «Важно развитие сотрудничества как с ЕС, так и Евразийским экономическим союзом, и проведение таких диалогов помогает избежать противоречий на обоих путях развития», – считает гость из Белоруссии.
Там же на пресс-конференции обменялись обвинениями в агрессивных действиях главы МИД Армении – Эдвард Налбандян и Азербайджана – Махмуд Мамедгулиев. По словам первого, прикрываясь мирными гражданами как живым щитом, военные Азербайджана обстреляли население Нагорного Карабаха из крупнокалиберных орудий. Мамедгулиев же обвинил армянскую сторону в том, что в результате конфликта около одного миллиона азербайджанцев стали беженцами, а сложившийся в последние 25 лет статус-кво вокруг Нагорного Карабаха неприемлем.
Представлявший на встрече Евросоюз комиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан не рекомендовал странам Восточного партнерства, и в частности Молдове, торопиться с заявкой на вступление в ЕС. «Я понимаю, основываясь в том числе и на дискуссиях с коллегами, что на нынешнем этапе важно сосредоточиться на ключевых реформах, а там уж видно будет», – заявил Хан. Еврочиновник рекомендовал заняться внедрением Соглашения об ассоциации, развивать инфраструктуру и взяться за реализацию энергосберегающих технологий. Что-то конкретное в отношении европейских перспектив Молдовы в Брюсселе скажут после парламентских выборов 2018 года, обмолвился еврокомиссар.
Исходя из слов, сказанных Йоханнесом Ханом, в Евросоюзе сомневаются в том, что правящая коалиция, а точнее ее стержень – Демократическая партия, сможет получить большинство в следующем законодательном органе. Видимо, отсюда и желание гостя уйти от какой-либо конкретики.
Евгений ГОЛЬША.