Бороться с Россией проще, чем проводить экономические реформы

В Кишиневе 10 июля прошло девятое неформальное заседа­ние глав МИД стран «Восточно­го партнерства». Основная цель встречи – подготовка саммита данной организации в ноябре 2017-го в Брюсселе.

По итогам консультаций была про­ведена пресс-конференция. Глава МИДЕИ Андрей Галбур попросил по­кровителей из Брюсселя не смешивать все страны Восточного партнерства в одну кучу, а относиться к каждой в за­висимости от степени вовлеченности в процесс евроинтеграции. Заммини­стра иностранных дел Украины Елена Зеркаль предложила четко зафиксиро­вать положение: страны «Восточного партнерства», в случае хорошего по­ведения, будут приняты в Евросоюз. «Также мы должны сотрудничать в противодействии такому явлению как пропаганда, в частности российская», – отметила Зеркаль.

Возглавляющий внешнеполитиче­ское ведомство Грузии, Михаил Джане­лидзе напомнил о том, что «со стороны России продолжаются провокации», а потому в итоговой декларации брюс­сельского саммита необходимо указать: границы постсоветских стран неизменя­емы. Замминистра иностранных дел Бе­лоруссии Олег Кравченко в своей речи не был столь радикален, как его колле­ги. «Важно развитие сотрудничества как с ЕС, так и Евразийским экономическим союзом, и проведение таких диалогов помогает избежать противоречий на обоих путях развития», – считает гость из Белоруссии.

Там же на пресс-конференции об­менялись обвинениями в агрессив­ных действиях главы МИД Армении – Эдвард Налбандян и Азербайджана – Махмуд Мамедгулиев. По словам первого, прикрываясь мирными граж­данами как живым щитом, военные Азербайджана обстреляли население Нагорного Карабаха из крупнокали­берных орудий. Мамедгулиев же об­винил армянскую сторону в том, что в результате конфликта около одного миллиона азербайджанцев стали бе­женцами, а сложившийся в последние 25 лет статус-кво вокруг Нагорного Ка­рабаха неприемлем.

Представлявший на встрече Евро­союз комиссар по вопросам расшире­ния и политике добрососедства Йо­ханнес Хан не рекомендовал странам Восточного партнерства, и в частности Молдове, торопиться с заявкой на всту­пление в ЕС. «Я понимаю, основываясь в том числе и на дискуссиях с коллега­ми, что на нынешнем этапе важно со­средоточиться на ключевых реформах, а там уж видно будет», – заявил Хан. Еврочиновник рекомендовал занять­ся внедрением Соглашения об ассо­циации, развивать инфраструктуру и взяться за реализацию энергосбере­гающих технологий. Что-то конкретное в отношении европейских перспектив Молдовы в Брюсселе скажут после парламентских выборов 2018 года, обмолвился еврокомиссар.

Исходя из слов, сказанных Йохан­несом Ханом, в Евросоюзе сомнева­ются в том, что правящая коалиция, а точнее ее стержень – Демократическая партия, сможет получить большинство в следующем законодательном органе. Видимо, отсюда и желание гостя уйти от какой-либо конкретики.

Евгений ГОЛЬША.