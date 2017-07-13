Доверие народа президент оправдывает делом
Глава государства лидирует в рейтингах
Опубликованы результаты очередного опроса, проведенного Центром социологических и маркетинговых инвестиций «CBS-AXA». Они показывают, что президенту Игорю Додону доверяют 41,7% респондентов.
Далее с большим отрывом следует Майя Санду – 24,9%, на третьем месте Павел Филип – 17,7% голосов.
Андрею Нэстасе доверяют 15,3%, Ренато Усатому – 12%, Владимиру Воронину – 10,6%, Дорину Киртоакэ – 9,8%. Андриан Канду и Юрий Лянкэ получили по 8,8% голосов каждый.
А если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в законодательный орган прошли бы четыре политформирования: Партия социалистов с 50,2% голосов, Партия «Действие и Солидарность» – с 22,8%. Третье место поделили бы Демократическая партия и Платформа «DA» с 7,1%. «Наша Партия» (4,5% голосов), ПКРМ (3,7%), ЕПНМ (1,6%) и ЛП (1%) избирательный порог бы не преодолели.
Результаты рейтинга нельзя назвать случайными. Президент Игорь Додон не замыкается в стенах кабинета, а продолжает поездки по республике. В минувшую субботу он побывал в Сорокском районе. В ходе встреч с жителями обсуждались проблемы, с которыми людям приходится сталкиваться: необходимость обеспечения питьевой водой целого ряда населенных пунктов, ремонта и восстановления зданий учебных учреждений, отсутствие станции для очистки сточных вод, нехватка рабочих мест и т.д.
Подводя итоги этих бесед, глава государства заявил: «Люди выказывают сильную озабоченность в связи с начатой властями реформой, предусматривающей закрытие многих медицинских учреждений в стране. Граждане считают, что эти изменения направлены против них, так как таким образом ограничивается доступ к надлежащему медицинскому обслуживанию. Вместе с тем, медицинские работники также недовольны и переживают, что реформа приведет лишь к негативным результатам и к росту численности безработных в системе здравоохранения. Сообщил гражданам, что выступаю категорически против сокращения количества больниц в Молдове, и, если данный закон будет одобрен парламентом, я не намерен его промульгировать».
Он также отметил, что продолжит поездки по населенным пунктам и районам Молдовы для того, чтобы на месте получать всю информацию о проблемах и заботах наших граждан, а также для своевременного участия в их решении.
Программа визита включала также посещение компании «AMG KERNEL» SRL – одного из крупнейших предприятий не только в Молдове, но и в Европе, лидера на рынке республики по выращиванию и продаже лучших сортов саженцев ореха и яблони.
В поездке Игоря Додона сопровождала председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.
Тимофей ЗВЯГИНЦЕВ.