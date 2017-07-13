Глава государства лидирует в рейтингах

Опубликованы результаты оче­редного опроса, проведенного Центром социологических и мар­кетинговых инвестиций «CBS-AXA». Они показывают, что пре­зиденту Игорю Додону доверяют 41,7% респондентов.

Далее с большим отрывом следует Майя Санду – 24,9%, на третьем месте Павел Филип – 17,7% голосов.

Андрею Нэстасе доверяют 15,3%, Ре­нато Усатому – 12%, Владимиру Воронину – 10,6%, Дорину Киртоакэ – 9,8%. Андриан Канду и Юрий Лянкэ получили по 8,8% го­лосов каждый.

А если бы парламентские выборы со­стоялись в ближайшее воскресенье, в за­конодательный орган прошли бы четыре политформирования: Партия социалистов с 50,2% голосов, Партия «Действие и Со­лидарность» – с 22,8%. Третье место поде­лили бы Демократическая партия и Плат­форма «DA» с 7,1%. «Наша Партия» (4,5% голосов), ПКРМ (3,7%), ЕПНМ (1,6%) и ЛП (1%) избирательный порог бы не преодо­лели.

Результаты рейтинга нельзя назвать случайными. Президент Игорь Додон не замыкается в стенах кабинета, а продол­жает поездки по республике. В минувшую субботу он побывал в Сорокском районе. В ходе встреч с жителями обсуждались проблемы, с которыми людям приходится сталкиваться: необходимость обеспечения питьевой водой целого ряда населенных пунктов, ремонта и восстановления зданий учебных учреждений, отсутствие станции для очистки сточных вод, нехватка рабочих мест и т.д.

Подводя итоги этих бесед, глава го­сударства заявил: «Люди выказывают сильную озабоченность в связи с на­чатой властями реформой, предусма­тривающей закрытие многих медицин­ских учреждений в стране. Граждане считают, что эти изменения направле­ны против них, так как таким образом ограничивается доступ к надлежаще­му медицинскому об­служиванию. Вместе с тем, медицинские работники также не­довольны и пережи­вают, что реформа приведет лишь к нега­тивным результатам и к росту численности безработных в системе здравоохра­нения. Сообщил гражданам, что вы­ступаю категорически против сокра­щения количества больниц в Молдове, и, если данный закон будет одобрен парламентом, я не намерен его про­мульгировать».

Он также отметил, что продолжит по­ездки по населенным пунктам и районам Молдовы для того, чтобы на месте полу­чать всю информацию о проблемах и за­ботах наших граждан, а также для своев­ременного участия в их решении.

Программа визита включала также посещение компании «AMG KERNEL» SRL – одного из крупнейших предприятий не только в Молдове, но и в Европе, лидера на рынке республики по выращиванию и продаже лучших сортов саженцев ореха и яблони.

В поездке Игоря Додона сопровождала председатель Партии социалистов Зинаи­да Гречаный.

Тимофей ЗВЯГИНЦЕВ.