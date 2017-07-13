Социалисты добились отмены наказаний за полис, требуют привлечь виновных в гигантском пожаре, а референдум все ближе

В минувшую пятницу подготовка к референдуму по отставке генерального примара вступила в новую стадию. Инициативная группа по сбору подписей передала подписные листы для проверки в суд сектора Буюкань.

Бойкот либералам не помог

Исполнительный секретарь ПСРМ, вице-председатель инициативной группы Влад Батрынча рассказал на брифинге, что всего было собрано 90 тыс. подписей при необходимых 64,4 тыс., но из-за различных препятствий от местных администраций в суд передали 77 тыс. Причем, хотя на сбор подписей законом отводится два месяца, задача была выполнена досрочно – за 18 дней. Несмотря на это, инициативная группа продолжала работать на протяжении всего установленного периода.

По словам Батрынчи, было много желающих помочь в сборе подписей, потому что люди не хотят больше видеть у власти «безразличного и коррумпированного индивида». От имени инициативной группы он поблагодарил добровольцев, участвовавших в этой непростой работе. Тем более, что за время сбора подписей инициативной группе пришлось столкнуться с открытым противодействием некоторых чиновников. Так, в пригородах примары от Либеральной партии отказались заверить подписные листы, как это предусматривает закон. А особенно показателен пример села Бачой, где глава местной администрации просто исчез на две недели вместе с печатью. Влад Батрынча пообещал, что ПСРМ обратится в правоохранительные органы, чтобы те, кто блокировал процесс сбора подписей и не заверял подписные листы, отвечали по закону.

«Мы на протяжении многих лет говорили, что в примэрии воруют, происходят кражи из муниципального бюджета, проводятся махинации, процветает коррупция, а земельные участки продаются за копейки. Мы всегда говорили, что Киртоакэ должен отвечать согласно закону. Нас не интересуют разборки между ЛП и ДПМ. Мы хотим добиться его отставки, а дальше уже правоохранительные органы будут разбираться. Мы убеждены, что референдум пройдет в сентябре-октябре, и до конца года мы избавимся от этого деятеля. Мы хотим обеспечить людям возможность избрать нового примара. Уверены: наша столица заслуживает нормального генерального плана, нормального архитектора, чтобы все чиновники примэрии проходили через публичный конкурс и побеждали самые лучшие. Мы убеждены, что у Кишинева есть необходимые деньги, но их надо правильно расходовать. Наша столица может быть чистой и ухоженной, как в других странах мира», – заявил он.

У суда есть 15 дней для проверки списков и подлинности собранных подписей. Затем документы будут переданы в Муниципальный совет, который должен принять решение о проведении референдума. После этого в дело включается Центральная избирательная комиссия. Для отставки Дорина Киртоакэ с поста примара необходимо, чтобы на референдуме за его смещение проголосовали более 160 тыс. человек.

Отсутствие медстраховки – не повод для штрафа

На минувшей неделе правительство одобрило поправки в Кодекс о правонарушениях, предусматривающие отмену административной ответственности за несвоевременную уплату взносов обязательного медицинского и социального страхования как для физических, так и юридических лиц.

Произошло это после того, как депутат от фракции ПСРМ Владимир Односталко и советник Муниципального совета Кишинева Динарий Кожокару опротестовали в Конституционном суде статью 266 Кодекса о правонарушениях, которая предусматривает наложение штрафов для физических лиц, в случае если у них отсутствует полис обязательного медицинского страхования.

Социалисты считают эту статью кодекса неконституционной, так как Конституция РМ гарантирует всем без исключения гражданам страны право на охрану здоровья, на социальное обеспечение и защиту. Минимальный уровень государственного медицинского обеспечения при этом является бесплатным.

Однако всем памятен беспрецедентный случай, когда безработный житель Молдовы был оштрафован, а затем заключен под стражу на 25 суток за то, что не оплатил полис медицинского страхования. А если учесть, что с начала этого года власти увеличили цены на медицинские услуги в среднем на 400-500 %, то станет понятно, что это ограничение доступа к медицинским услугам касается в первую очередь незастрахованных граждан.

Аргументы оказались столь убедительными, что предсказать решение Конституционного суда было нетрудно. Поэтому правительство не стало дожидаться вынесения вердикта и уже внесло изменения в законодательство.

По мнению социалистов, наложение штрафов за несвоевременную уплату взносов – это репрессивная и антисоциальная мера в ситуации, когда большинство населения страны находится на грани выживания, у людей элементарно нет средств к существованию, а 15% жителей республики вообще не застрахованы по вине правительства, которое мало того что не заботится об увеличении количества рабочих мест, так еще и перекладывает на плечи молдавских граждан долги за украденные миллиарды.

Заложивших экологическую бомбу – к ответу!

Огромный пожар, случившийся в ночь на понедельник в секторе Буюкань, потряс весь город. Огнем были уничтожены тысячи кубометров сухих веток, собранных по всему городу после апрельского природного катаклизма. Пожар охватил три из пяти гектаров, занятых свалкой.

В связи с этим муниципальные советники фракции Партии социалистов потребовали от правоохранительных органов привлечения к ответственности виновных в пожаре на мусоросвалке между Балканским шоссе и улицей Петрарилор.

Как написал на своей странице в социальных сетях муниципальный советник Александр Одинцов, «пожар на свалке в районе Прункул наглядно показал, что может случиться при непродуманном принятии решений!».

Он напомнил о том, что «решение о выделении участка в 6 га было принято голосами «европейских» партий».

Социалисты отказались голосовать за выделение участка для свалки. Они объяснили это тем, что не была представлена экологическая экспертиза, рассчитана роза ветров, приняты защитные меры на этом участке. А главное, стоки могут попасть в подземные воды, а дождевые воды имеют прямые доступы к реке Бык – притоку Днестра.

О том, что существует риск возникновения пожара на этой незаконной свалке, созданной с многочисленными нарушениями, Одинцов предупреждал еще в марте нынешнего года. «Однако либеральной командой «недомэрка» ничего не было сделано для предотвращения пожара! Слава Богу, никто не пострадал!» – написал советник. Он считает, что правоохранительные органы должны подсчитать ущерб, нанесенный пожаром, а также требует привлечения виновных к ответственности.

По мнению специалистов, в результате пожара содержание токсичных веществ в воздухе повысилось в 4-5 раз, что может негативно сказаться на состоянии здоровья жителей столицы.

Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.