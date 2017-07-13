Путин поговорил не только с американским президентом, но и с его женой

Не так страшен черт, как его малюют. Проведя два дня бок о бок с Дональдом Трампом, ли­деры G20 убедились: несмотря ни на что, с президентом США можно иметь дело. И хотя от­ношение Вашингтона к Париж­скому соглашению по климату изменить не удалось, успехом можно считать уже то, что ни­кто ни с кем публично не рас­сорился, а сам саммит прошел по намеченному сценарию, за­кончившись подписанием итого­вого коммюнике. Что касается Владимира Путина, то, по его мнению, телевидение искажа­ет образ Трампа. На самом деле это конкретный и адекватный человек.

Все воскресенье Гамбург зализывал раны, оставленные антиглобалистами. Чтобы вернуться к нормальной жизни, в городе, где в дни саммита G20 прошли десятки протест­ных акций, надо разобрать баррикады, убрать кучи мусора и пивных бутылок, оставленных демонстрантами, разобраться с задержанны­ми и пострадавшими. По подсчетам полиции, ранения различной тяжести получили более 200 стражей порядка. Мародеры уничтожили десятки автомобилей ни в чем не повинных жителей, разграбили кафе, аптеки и магази­ны, попадавшиеся на их пути. Канцлер Мер­кель уже пообещала, что федеральное пра­вительство компенсирует Гамбургу ущерб от беспорядков, точную сумму которого еще предстоит подсчитать. По предварительным оценкам, речь идет о миллионах евро.

Хотя протестующие заявляли, что глав­ная цель акций — обратить внимание сильных мира сего на несправедливость принимаемых «наверху» решений, подавляющее большин­ство участников G20 сделали вид, что вообще ничего не заметили. «Беспорядки никак не влияют на встречу глав государств», — заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. А Дональд Трамп, за кортежем которого радикалы охотились с наибольшим остервенением, поблагодарил Ангелу Меркель за отличную организацию мероприятий. Благодаря самоотверженной работе полиции вся намеченная программа саммита оказалась выполнена полностью: лидеры G20 провели четыре совместных за­седания и бессчетное количество двусторон­них встреч, самой ожидаемой из которых ста­ли переговоры президентов России и США. Они продолжались вдвое больше намечен­ного времени и не прекратились даже после вмешательства Меланьи Трамп, которая, по словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, тщетно пыталась выманить мужа на концерт в Эльбскую филармонию.

— Трамп телевизионный очень отли­чается от реального человека, — рассказал на пресс-конференции по итогам саммита Владимир Путин. — Он абсолютно конкрет­ный, адекватно воспринимает собеседника, быстро анализирует и отвечает на поставлен­ные вопросы и возникающие в ходе дискус­сии элементы.

Состоявшийся диалог позволил пре­зиденту сделать вывод, что «личный контакт установлен» — можно двигаться дальше.

— Мне кажется, что если мы будем стро­ить наши отношения так, как прошла первая беседа, то есть все основания предполагать, что мы сможем хотя бы частично восстано­вить тот уровень взаимодействия, который нам нужен, — считает Путин.

К сожалению, ВВП не стал делиться с журналистами своими впечатлениями от Меланьи Трамп, с которой благодаря орга­низаторам, посадившим их вместе на гала-ужине, также провел немало времени. Аме­риканские журналисты рассказали «МК», что Меланья отлично владеет немецким языком, поэтому никаких проблем с коммуникацией у российского президента и первой леди США возникнуть не могло. Фотографы запечатле­ли их за оживленным разговором в ожидании закусок. По словам американских коллег, сложно себе представить, чтобы Меланья действительно пыталась прервать перегово­ры Трампа и Путина, как это преподнес обще­ственности Рекс Тиллерсон. Скорее всего она зашла в переговорную, чтобы познакомиться с российским лидером. «Последнее время первая леди претендует на то, чтобы играть не меньшую роль в американской политике, чем дочь Трампа — Иванка», — уверены они. (Отметим, что на саммите G20 Иванка за­меняла отца на официальных заседаниях, в частности, по проблемам Африки и миграции, тогда как Меланья отрабатывала культурно-просветительскую программу, подготовлен­ную для вторых половинок.)

Рассказывая на пресс-конференции о содержании своих переговоров с хозяином Белого дома, Владимир Путин признал, что Трамп «ставил вопросы о вмешательстве России в выборы в США», причем уделил этой теме «много внимания».

— Я, насколько был в состоянии, отве­тил на все эти вопросы. Наша позиция хоро­шо известна, я ее воспроизвел: нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс в Америке. Мне кажет­ся, что он принял это к сведению и согласил­ся, — сообщил Путин, уточнив, что, помимо прочего, пересказал Трампу свои разговоры с Бараком Обамой, который также интересо­вался российскими хакерами. Однако ВВП неизвестно о том, какие выводы сделал для себя американский президент — «об этом лучше спросить у него самого».

— Но нам ничего не рассказывают в Бе­лом доме! — горестно пожаловались кор­респонденты из США, присутствовавшие на пресс-конференции.

— Мы им устроим, укажем, — пошутил Путин. (Кстати, Дональд Трамп действитель­но оказался чуть ли не единственным лиде­ром, который покинул Гамбург, не выступив перед журналистами.)

Впрочем, не исключено, что у СМИ дей­ствительно станет больше информации. По словам ВВП, на переговорах было достигну­то понимание, что «в будущем в отношениях России и США не должно быть неопределен­ностей, которые приводят к обвинениям о вмешательстве во внутренние дела друг дру­га». Чтобы этого избежать, стороны догово­рились создать рабочую группу для обеспе­чения безопасности и соблюдения правовых норм в киберпространстве.

Однако главным достижением перего­воров, по мнению Путина, стало решение о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии, где с 9 июля будет действовать режим прекращения огня. Поскольку с турками, не­смотря на многомесячные усилия, подобной договоренности достичь не удается, прези­дент имел право на громкие слова. «Это про­рыв», — заявил он журналистам. В целом, по оценкам Путина, позиция США по Сирии стала более прагматичной: «Есть понимание, что, объединяя усилия, мы сможем многого добиться». Однако Москва по-прежнему не согласна с заявлениями Тиллерсона о неиз­бежном закате политической карьеры Баша­ра Асада.

— Господин Тиллерсон — уважаемый человек и российский орденоносец, у него орден Дружбы, мы его уважаем и любим, — с улыбкой напомнил Путин об особых отноше­ниях Кремля с госсекретарем США. — Но он все-таки не сирийский гражданин, а будущее Сирии и будущее президента Асада как по­литического деятеля должен определять си­рийский народ.

К сожалению, по другой важной теме — ситуации на Украине — президент ничего конкретного не сказал, хотя в Гамбурге она обсуждалась не только с Трампом, но так­же на трехсторонних переговорах с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Канцлер Германии, в свою очередь, сообщила, что это была «техническая встреча», чтобы послушать позицию французского лидера, который еще не имел возможности высказаться в таком формате. Единственным ее решением стало намерение в ближайшее время организовать телефонный разговор всех членов «норманд­ской четверки» с участием Порошенко. Вме­сте с тем в российском МИДе считают «про­рывом» согласие США учредить должность спецпредставителя по Украине. Раньше та­кого человека в Госдепе не было, украинский вопрос курировал помощник госсекретаря по делам Европы.

Несмотря на обоснованные опасения, после двух дней работы саммита лидерам G20 все-таки удалось согласовать итоговое коммюнике. Для этого пришлось пойти на компромисс: в документе, с одной стороны, зафиксирована приверженность G20 принци­пам свободной торговли, а с другой — при­знается допустимость применения «законных защитных механизмов», то есть протекцио­нистских мер. «Это была уступка Трампу. В противном случае США собирались заблоки­ровать коммюнике», — пояснил представи­тель российской делегации. По его словам, переговоры на уровне шерп (так называют чиновников, представляющих в G20 интере­сы стран) шли очень тяжело — не спали прак­тически всю ночь, по десять раз обговаривая формулировки. Однако, как выяснилось, не так страшен черт, как его малюют, — с До­нальдом Трампом и его командой все-таки можно иметь дело. Кстати, сам Трамп на саммите ни про кого из лидеров не сказал дурного слова. Все у него были «замечатель­ными» и «изумительными». Всех — начиная от сингапурца, которого президент США видел впервые в жизни, до Ангелы Меркель, с кото­рой Вашингтон находится в жестких контрах по нескольким принципиальным вопросам, — хозяин Белого дома именовал «близкими и дорогими друзьями».

Однако уговорить Трампа смягчить свою позицию в отношении Парижского соглаше­ния по климату и не отказываться от ранее взятых обязательств «дорогим друзьям» из G20 не удалось. Но и тут участники саммита не стали идти на конфликт или письменно осуждать его решение. В итоговом коммю­нике всего лишь говорится, что они «при­нимают во внимание позицию США», но не собираются в угоду Вашингтону пересматри­вать положения климатического пакта. Снова проблема изменения климата и связанные с этим финансовые вопросы будут обсуждать­ся мировым сообществом 12 декабря в Па­риже. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган уже предупредил Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона о том, что Турция временно прио­станавливает ратификацию Парижского со­глашения в парламенте, так как опасается, что после выхода США ее обязательства по сокращению выбросов могут быть увеличе­ны. Позиция России пока не изменилась: как отмечают эксперты, указанные в парижском документе параметры не являются обреме­нительными для нашей экономики.

Закончился саммит в Гамбурге встречей Ангелы Меркель с немецкими полицейскими: суровые парни, охранявшие лидеров от бес­чинствующей толпы радикалов в течение 48 часов, заслужили слова личной благодарно­сти канцлера. Впрочем, по мнению местных СМИ, последствия беспорядков не пройдут даром для политической карьеры Меркель и могут негативно сказаться на результатах приближающихся выборов.

Елена ЕГОРОВА, Гамбург.