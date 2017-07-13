РЕАЛЬНЫЙ ТРАМП
Путин поговорил не только с американским президентом, но и с его женой
Не так страшен черт, как его малюют. Проведя два дня бок о бок с Дональдом Трампом, лидеры G20 убедились: несмотря ни на что, с президентом США можно иметь дело. И хотя отношение Вашингтона к Парижскому соглашению по климату изменить не удалось, успехом можно считать уже то, что никто ни с кем публично не рассорился, а сам саммит прошел по намеченному сценарию, закончившись подписанием итогового коммюнике. Что касается Владимира Путина, то, по его мнению, телевидение искажает образ Трампа. На самом деле это конкретный и адекватный человек.
Все воскресенье Гамбург зализывал раны, оставленные антиглобалистами. Чтобы вернуться к нормальной жизни, в городе, где в дни саммита G20 прошли десятки протестных акций, надо разобрать баррикады, убрать кучи мусора и пивных бутылок, оставленных демонстрантами, разобраться с задержанными и пострадавшими. По подсчетам полиции, ранения различной тяжести получили более 200 стражей порядка. Мародеры уничтожили десятки автомобилей ни в чем не повинных жителей, разграбили кафе, аптеки и магазины, попадавшиеся на их пути. Канцлер Меркель уже пообещала, что федеральное правительство компенсирует Гамбургу ущерб от беспорядков, точную сумму которого еще предстоит подсчитать. По предварительным оценкам, речь идет о миллионах евро.
Хотя протестующие заявляли, что главная цель акций — обратить внимание сильных мира сего на несправедливость принимаемых «наверху» решений, подавляющее большинство участников G20 сделали вид, что вообще ничего не заметили. «Беспорядки никак не влияют на встречу глав государств», — заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. А Дональд Трамп, за кортежем которого радикалы охотились с наибольшим остервенением, поблагодарил Ангелу Меркель за отличную организацию мероприятий. Благодаря самоотверженной работе полиции вся намеченная программа саммита оказалась выполнена полностью: лидеры G20 провели четыре совместных заседания и бессчетное количество двусторонних встреч, самой ожидаемой из которых стали переговоры президентов России и США. Они продолжались вдвое больше намеченного времени и не прекратились даже после вмешательства Меланьи Трамп, которая, по словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, тщетно пыталась выманить мужа на концерт в Эльбскую филармонию.
— Трамп телевизионный очень отличается от реального человека, — рассказал на пресс-конференции по итогам саммита Владимир Путин. — Он абсолютно конкретный, адекватно воспринимает собеседника, быстро анализирует и отвечает на поставленные вопросы и возникающие в ходе дискуссии элементы.
Состоявшийся диалог позволил президенту сделать вывод, что «личный контакт установлен» — можно двигаться дальше.
— Мне кажется, что если мы будем строить наши отношения так, как прошла первая беседа, то есть все основания предполагать, что мы сможем хотя бы частично восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен, — считает Путин.
К сожалению, ВВП не стал делиться с журналистами своими впечатлениями от Меланьи Трамп, с которой благодаря организаторам, посадившим их вместе на гала-ужине, также провел немало времени. Американские журналисты рассказали «МК», что Меланья отлично владеет немецким языком, поэтому никаких проблем с коммуникацией у российского президента и первой леди США возникнуть не могло. Фотографы запечатлели их за оживленным разговором в ожидании закусок. По словам американских коллег, сложно себе представить, чтобы Меланья действительно пыталась прервать переговоры Трампа и Путина, как это преподнес общественности Рекс Тиллерсон. Скорее всего она зашла в переговорную, чтобы познакомиться с российским лидером. «Последнее время первая леди претендует на то, чтобы играть не меньшую роль в американской политике, чем дочь Трампа — Иванка», — уверены они. (Отметим, что на саммите G20 Иванка заменяла отца на официальных заседаниях, в частности, по проблемам Африки и миграции, тогда как Меланья отрабатывала культурно-просветительскую программу, подготовленную для вторых половинок.)
Рассказывая на пресс-конференции о содержании своих переговоров с хозяином Белого дома, Владимир Путин признал, что Трамп «ставил вопросы о вмешательстве России в выборы в США», причем уделил этой теме «много внимания».
— Я, насколько был в состоянии, ответил на все эти вопросы. Наша позиция хорошо известна, я ее воспроизвел: нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс в Америке. Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился, — сообщил Путин, уточнив, что, помимо прочего, пересказал Трампу свои разговоры с Бараком Обамой, который также интересовался российскими хакерами. Однако ВВП неизвестно о том, какие выводы сделал для себя американский президент — «об этом лучше спросить у него самого».
— Но нам ничего не рассказывают в Белом доме! — горестно пожаловались корреспонденты из США, присутствовавшие на пресс-конференции.
— Мы им устроим, укажем, — пошутил Путин. (Кстати, Дональд Трамп действительно оказался чуть ли не единственным лидером, который покинул Гамбург, не выступив перед журналистами.)
Впрочем, не исключено, что у СМИ действительно станет больше информации. По словам ВВП, на переговорах было достигнуто понимание, что «в будущем в отношениях России и США не должно быть неопределенностей, которые приводят к обвинениям о вмешательстве во внутренние дела друг друга». Чтобы этого избежать, стороны договорились создать рабочую группу для обеспечения безопасности и соблюдения правовых норм в киберпространстве.
Однако главным достижением переговоров, по мнению Путина, стало решение о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии, где с 9 июля будет действовать режим прекращения огня. Поскольку с турками, несмотря на многомесячные усилия, подобной договоренности достичь не удается, президент имел право на громкие слова. «Это прорыв», — заявил он журналистам. В целом, по оценкам Путина, позиция США по Сирии стала более прагматичной: «Есть понимание, что, объединяя усилия, мы сможем многого добиться». Однако Москва по-прежнему не согласна с заявлениями Тиллерсона о неизбежном закате политической карьеры Башара Асада.
— Господин Тиллерсон — уважаемый человек и российский орденоносец, у него орден Дружбы, мы его уважаем и любим, — с улыбкой напомнил Путин об особых отношениях Кремля с госсекретарем США. — Но он все-таки не сирийский гражданин, а будущее Сирии и будущее президента Асада как политического деятеля должен определять сирийский народ.
К сожалению, по другой важной теме — ситуации на Украине — президент ничего конкретного не сказал, хотя в Гамбурге она обсуждалась не только с Трампом, но также на трехсторонних переговорах с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Канцлер Германии, в свою очередь, сообщила, что это была «техническая встреча», чтобы послушать позицию французского лидера, который еще не имел возможности высказаться в таком формате. Единственным ее решением стало намерение в ближайшее время организовать телефонный разговор всех членов «нормандской четверки» с участием Порошенко. Вместе с тем в российском МИДе считают «прорывом» согласие США учредить должность спецпредставителя по Украине. Раньше такого человека в Госдепе не было, украинский вопрос курировал помощник госсекретаря по делам Европы.
Несмотря на обоснованные опасения, после двух дней работы саммита лидерам G20 все-таки удалось согласовать итоговое коммюнике. Для этого пришлось пойти на компромисс: в документе, с одной стороны, зафиксирована приверженность G20 принципам свободной торговли, а с другой — признается допустимость применения «законных защитных механизмов», то есть протекционистских мер. «Это была уступка Трампу. В противном случае США собирались заблокировать коммюнике», — пояснил представитель российской делегации. По его словам, переговоры на уровне шерп (так называют чиновников, представляющих в G20 интересы стран) шли очень тяжело — не спали практически всю ночь, по десять раз обговаривая формулировки. Однако, как выяснилось, не так страшен черт, как его малюют, — с Дональдом Трампом и его командой все-таки можно иметь дело. Кстати, сам Трамп на саммите ни про кого из лидеров не сказал дурного слова. Все у него были «замечательными» и «изумительными». Всех — начиная от сингапурца, которого президент США видел впервые в жизни, до Ангелы Меркель, с которой Вашингтон находится в жестких контрах по нескольким принципиальным вопросам, — хозяин Белого дома именовал «близкими и дорогими друзьями».
Однако уговорить Трампа смягчить свою позицию в отношении Парижского соглашения по климату и не отказываться от ранее взятых обязательств «дорогим друзьям» из G20 не удалось. Но и тут участники саммита не стали идти на конфликт или письменно осуждать его решение. В итоговом коммюнике всего лишь говорится, что они «принимают во внимание позицию США», но не собираются в угоду Вашингтону пересматривать положения климатического пакта. Снова проблема изменения климата и связанные с этим финансовые вопросы будут обсуждаться мировым сообществом 12 декабря в Париже. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган уже предупредил Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона о том, что Турция временно приостанавливает ратификацию Парижского соглашения в парламенте, так как опасается, что после выхода США ее обязательства по сокращению выбросов могут быть увеличены. Позиция России пока не изменилась: как отмечают эксперты, указанные в парижском документе параметры не являются обременительными для нашей экономики.
Закончился саммит в Гамбурге встречей Ангелы Меркель с немецкими полицейскими: суровые парни, охранявшие лидеров от бесчинствующей толпы радикалов в течение 48 часов, заслужили слова личной благодарности канцлера. Впрочем, по мнению местных СМИ, последствия беспорядков не пройдут даром для политической карьеры Меркель и могут негативно сказаться на результатах приближающихся выборов.
Елена ЕГОРОВА, Гамбург.