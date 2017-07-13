Как рядовому толстяку сбросить вес «по науке» и с учетом его физиологии?

Жировая завеса нависла над Россией: страна впервые попала в рейтинг самых толстых людей на планете (24,9% взрослого населения — почти каждый четвертый!), сегодня — это 19-е место в мире. На первом месте теперь не США (31,8% ожиревших, второе место); на первом оказалась Мексика (32,8%); на третьем — Сирия (31,6%). Это данные Всемирной организации здравоохранения. Теперь располневшие россияне вслед за американцами и европейцами вступили на путь борьбы с ненавистным лишним жиром на своем теле, сначала, правда, накопив его.

Вслед за желающими похудеть активизировались и диетологи, фармацевты, косметологи, наперебой предлагая «нулевые», молниеносные диеты, сжигатели жира, массаж и пр. и пр.

Как сориентироваться решившему похудеть, чтобы не попасть в ловушку к же­лающим нагреть руки на чужом жире? И что предпочесть с учетом своей конституции? Специалисты знают…

Гормон стресса адреналин всему виной?

— В нашем организме есть такие вещества, которые воздействуют на обмен веществ: они усиливают выделение определенных гормонов, которые и должны быстрее утилизировать жиры, — пояснили в НИИ питания РАМН. — Ранее считалось, что мощнейший гормон надпочечников адреналин — настоящий враг жиров, который извлекает из клеток жир и сжигает его. Исходя из этого посыла, некоторые диетологи считали: если рацион человека с ожирением наполнить продуктами, содержащими определенные белки, то это поможет избавиться от лишних килограммов.

Если бы все было так просто… Тогда каждый, только поедая белковую пищу, мог бы по своему усмотрению становиться то худым, то полным. Но, во-первых, именно у людей с ожирением гормонов, враждебно настроенных к жирам, не хватает, считают эксперты. Во-вторых, жир в клетках не ждет, пока его кто-то извлечет, он в постоянном движении (обмене) — организмом то расходуется, то пополняется про запас. Если человеку нужна энергия (к примеру, он много двигается, выполняет физическую работу), жир извлекается из клеток и сжигается. Потом снова пополняется про запас.

Выходит, богатая белком диета не годится на роль киллера жиров. Тем более что тот, кто питается преимущественно мясом, рыбой, творогом, яйцами, естественно, меньше съедает овощей, фруктов и других небелковых продуктов.

К тому же гормоны, сжигающие жиры (в том числе адреналин), тоже нельзя увеличивать до бесконечности и бесконтрольно — в организме все должно быть в равновесии.

Есть и еще одно научное суждение: карнитин (витамин группы B с фармакологической точки зрения) якобы тоже сжигает жиры. Но одна из важнейших функций этого витамина — участие его в транспортировке жирных кислот в клетки, мышцы. Выходит, он принимает участие в сжигании жира, но эффективно — только на фоне физической активности человека. И это тоже доказано экспериментальным путем.

Несколько лет назад в прессе утверждалось: якобы есть специальный чай, растворяющий жиры. Это тоже обман, подтверждают другие эксперты. В чае, а также в красном вине, в шоколаде, в оливковом масле, в базилике, в темном винограде и в других фруктах и овощах, есть антиоксиданты полифенолы, но они снижают уровень холестерина в крови. Полифенолы найдены и во многих других природных растениях, употребляемых в пищу, обладающих антиоксидантными свойствами. Но к уменьшению в организме жира прямого отношения они не имеют. А есть спрос, есть и предложение.

То же самое и с аспирином. Утверждается, что ацетилсалициловая кислота в дозах от 300 до 600 мг в день помогает сжигать жиры. Если это и правда, то в таких дозах аспирин противопоказан очень многим людям и каждому, кто имеет хотя бы какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом (у кого их нет?). При исследовании свойств аспирина было установлено: он разжижает кровь и как-то влияет на жировые подкожные отложения, но не тотально.

Решили похудеть — не становитесь в позу «жертвы»

Чтобы убрать лишние килограммы, потребуется не только ваше решение, но еще больше — настрой, сила воли. Важно также заручиться моральной поддержкой родных, близких, друзей. И только потом вырабатывать план похудения, режим питания, думать о наборе продуктов. А назначив срок начала похудения, человек тем самым дает себе установку на достижение результата.

Длительность курса похудения для разных людей разная: для молодых, не имеющих хронических, а особенно гормональных заболеваний, этот период может длиться от 10 дней до полутора месяцев; для людей средних лет и для тех, кто постарше, а также для предрасположенных к полноте, сроки должны удлиняться до нескольких месяцев. Главное — не форсировать событие, двигаться к поставленной цели постепенно.

Кстати, в борьбе с излишками в организме жира «нулевую» диету (полное голодание) специалисты сегодня также не рекомендуют. Столь радикальный путь хотя и помогает быстро снизить объем жира в теле, но в это же время гибнут ценные протеины, необходимые для нормальной работы сердца и печени. Если и прибегать к голоданию как к способу лечения ожирения, то только под контролем врача и в течение короткого времени, убеждены эксперты. Даже если в результате вес и упадет, он быстро вернется вновь, если не изменить свой образ жизни, а особенно всю схему питания.

Еще осторожнее надо относиться к сжигателям жира, предлагаемым сегодня всеми кому не лень. Надо знать: многие «волшебные» способы крайне опасны: можно отдать концы. Примеров тому немало. Наша газета тоже не раз писала об этом. Курсы похудения, особенно краткосрочные, нуждаются в контроле специалистов, поскольку требуют наблюдения над обменными процессами в организме.

Утром полезна разминка, но не бег. Во время курса похудения очень важно также давать телу физические нагрузки. Как считают эксперты, каждому (каждому!) решившему похудеть надо в обязательном порядке заняться разминкой мышц (несложные физические упражнения, физкультура, прогулки). Разминка наиболее полезна утром. Но в России почему-то верят, что помогает именно бег по утрам. Бег действительно полезен для здоровья, но только не в случае с похудением. Дело в том, что эндокринная система человека пробуждается к 11 часам утра, в это время гормоны активизируются во всем организме.

И еще: из-за своего природного обмена веществ некоторые полные люди вообще бессильны в борьбе с ожирением. В силу генетической предрасположенности у них нарушается равновесие между образованием жиров и их расщеплением. В результате накапливается много жира. Чем больше такой человек будет ограничивать себя в калориях, тем выше активность особого фермента липопротеинлипазы. А если совсем исключить из меню жир, организм будет усваивать каждую калорию до конца. Сегодня при изобилии продуктов и малой физической нагрузке у многих отмечается дефект обмена веществ, и люди полнеют.

«Наши главные угрозы — переедание и дефицит микронутриентов»

Мы, россияне, почему-то во многом, что касается образа жизни, плетемся в хвосте за европейцами и американцами. Там уже давно в приоритете не волшебные таблетки от ожирения, а культ здоровья. Но у жителей нашей страны здоровье стоит едва ли не на последнем месте среди приоритетов.

Главной причиной ожирения в нашей стране ученые считают неправильное питание, за ним следуют недостаточная физическая активность, стресс, внешние факторы и наследственность. По мнению директора Института питания РАМН академика Виктора Тутельяна, «наши главные угрозы — переедание и дефицит микронутриентов (витаминов C, B1, B2, E и других, а также минеральных веществ, таких как кальций, фосфор, магний, калий и др.). Нет плохих продуктов, есть плохой рацион, плохая система питания, то есть структура потребления. А она полностью зависит от самого человека и отражает уровень его образованности, культуры».

Лучше не скажешь.

Но не только россияне полнеют. Людей с лишним весом на земле с каждым годом все больше. А ожирение, как известно, причина многих заболеваний: выходит на первые позиции среди сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных патологий в мире. «Ученые подразделяют жиры на полезные и не очень, — сказал профессор МГУ Олег Медведев. — Полезные — это ненасыщенные жиры, содержатся в растительных маслах, орехах и рыбе. Несмотря на то что эти продукты очень калорийны, их можно потреблять практически без ограничений. Насыщенные жиры содержат мясо, молочные продукты. Они тоже необходимы организму, но в ограниченном количестве. Потреблять их лучше не каждый день. А вот от трансжиров, которые содержатся в гидрогенизированном растительном масле (в маргаринах и кулинарном жире.), лучше отказаться совсем — они вредны для здоровья».

Эпидемию ожирения специалисты связывают еще и с сидячей работой. И чаще от ожирения страдают сегодня молодые: они не придерживаются сбалансированного питания, отдают предпочтение быстрым продуктам, мало двигаются.

По оценкам ВОЗ, сейчас в мире лишний вес имеют примерно 1,5 млрд человек и 350 млн подвержены ожирению. Повсеместно наблюдается также рост ожирения у детей и подростков. Проблема актуальна даже для тех стран, где большая часть населения постоянно голодает, а в промышленно развитых странах ожирение уже давно стало настоящим бедствием. Эта беда касается всех слоев населения, независимо от социальной и профессиональной принадлежности, возраста, места проживания, пола. Так, в странах Западной Европы избыточную массу тела имеют от 10 до 20% мужчин и от 20 до 25% женщин. В некоторых регионах Восточной Европы доля таких людей достигла 35%. В Японии проблема ожирения, по признанию ученых, приобретает характер цунами, угрожая здоровью нации.

В мире основной причиной ожирения признана энергетическая несбалансированность между калориями, поступающими в организм, и их тратой. В глобальном масштабе происходит следующее: рост потребления высококалорийных продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахаров, но с пониженным содержанием витаминов, минеральных веществ и других питательных микроэлементов. А еще — снижение физической активности в связи со все более неподвижным характером многих видов деятельности и с изменениями в способах передвижения.

ПОД ЗАНАВЕС: ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ ВЕС

…100 лет назад французский антрополог Поль Брок определял нормальный вес по формуле: рост тела в сантиметрах минус 100. Если человек набирал 20% сверх —считалось ожирением. В 50-е годы прошлого века планка снизилась: мужчинам «разрешалос» иметь дополнительно 10% от их нормального веса, женщинам — 15%. Такой идеальный вес, по мнению страховых компаний, обеспечивает человеку наибольшую продолжительность жизни. Сегодня оптимальным индексом считается формула: вес в килограммах разделить на рост в метрах, возведенный в квадрат. Если индекс превышает цифру 28 у мужчин и 27 у женщин — это избыточный вес; индекс ниже 18 — признак недостаточного веса.

Александра ЗИНОВЬЕВА.