Не обошлось без Людмилы Браташ

Когда Марина Анисина и Никита Джигурда раз­водились, у поклонников было много предположений о том, что же стало причиной расставания. Впрочем, вскоре появилась официальная версия случившего­ся — «безответственное отношение к семье». Но на днях Анисина призналась в своем микроблоге, почему на самом деле она развелась с Джигурдой. Причиной тому стал его роман с Людмилой Браташ. «Я разве­лась с Джигурдой из-за его возобновленного романа с Люсей! Но мы были с Никитой Борисовичем в со­стоянии развода. А Людмила любила Джигурду за его харизму и песни! Даже предлагала Никитосу стать ее мужем!» — рассказала Марина. Впрочем, несмотря на то что сейчас пара помирилась, Марина признается, что Джигурда по-прежнему не хочет идти ни на какие компромиссы! «Он любил Люсю до меня, и теперь его не остановить», — написала фигуристка.