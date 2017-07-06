Шпионы, сепаратисты и российская угроза – на первом месте, экономика – на последнем

На минувшей неделе Палата де­путатов голосами всех присутству­ющих 260 парламентариев рати­фицировала Соглашение между правительствами Румынии и РМ «Осотрудничестве в военной области», подписанное в Кишиневе 20 апреля 2012 года, и с поправками, внесен­ными в него, в Бухаресте 1 декабря 2016 года. Молдавские депутаты по традиции «бежали впереди па­ровоза», ратифицировав документ еще 30 марта этого года.

Валериу Мунтяну как прецедент

Президент отказался промульгиро­вать соглашение, сославшись на то, что негоже нейтральной стране на столь вы­соком уровне сотрудничать с одним из участников блока НАТО. Парламентское большинство такая позиция главы госу­дарства явно не устроила, и коалиция по­вторно 9 июня проголосовала за активное взаимодействие с румынскими военны­ми. По закону в подобной ситуации Игорь Додон обязан подписать спорное согла­шение. Однако есть нюансы. Вспомним: на место уволенного министра обороны Анатола Шалару либералы упорно про­двигали Валериу Мунтяну. На что глава государства твердо ответил приблизи­тельно так: можете выдвигать его хоть два, хоть двадцать два раза, я утверж­дать его в должности не буду. И, похоже, что правящее большинство не решилось вступить в противостояние с президен­том по этому вопросу.

Третий лишний

Любопытно, что в Соглашении о со­трудничестве в военной области, в ста­тье 2 пункте а) говорится, что у сторон есть «общие интересы в области обо­ронной политики». Это, между прочим, со страной, входящей в блок НАТО. В той же статье в пункте n) сообщается о не­обходимости «организации совместного командования на оперативном и терри­ториальном уровнях и соответствующе­го работе генеральных штабов». Также предполагается создание совместной во­енной инфраструктуры, а это могут быть и пункты материально-технического снаб­жения, склады боеприпасов, аэродро­мы. В статье 16, обуславливающей «Раз­решение спорных вопросов», говорится, что к консенсусу две страны будут идти без помощи третьих сторон или между­народных институтов. То есть, к примеру, если повторится 1918 год, и для «наведе­ния порядка» в РМ будут введены румын­ские войска, это будет касаться только Бухареста и Кишинева, и никого другого. Всякие ООН, ПАСЕ и ОБСЕ «отдыхают» в стороне.

Россия и Приднестровье – угроза для Молдовы

Сближение с НАТО и Румынией пра­вящая власть пытается оправдать военно-политической необходимостью. На про­шлой неделе в Академии наук под эту идею подложили научную основу: акаде­мики провели круглый стол под названием «Риски и угрозы национальной безопас­ности Республики Молдова. Как их из­бежать?». «Эксперты» пришли к выводу: наша страна не может самостоятельно противостоять угрозе, исходящей от При­днестровья, а потому… должна вступить в НАТО. Участники круглого стола пришли к выводу, «что есть много угроз и рисков военного характера, направленных про­тив безопасности Молдовы. Это, в первую очередь, вооруженные силы так называе­мой Приднестровской молдавской респу­блики и Оперативной группы российских войск (ОГРВ), размещенных в восточных районах Молдовы. Во-вторых, речь идет о вооруженных силах РФ на полуострове Крым и в Западном военном округе». Бо­лее того, ученые рассматривали варианты возможной поддержки гагаузских сепа­ратистов со стороны российских войск, и даже способы борьбы с вражеским пара­шютным десантом.

Шпион – профессия востребованная

По всем признакам, в Кишиневе власти готовятся к «войне», которую против Мол­довы никто не собирается вести. Таким об­разом правящая коалиция пытается обо­сновать свой курс на вхождение в НАТО. Словом, в Кишиневе разыгрывается некая модель, напоминающая «Черногорский ва­риант», когда премьер Джуканович нашел в горах русско-сербских заговорщиков, которые, дескать, пытались устроить го­спереворот. В Молдове тоже обнаружили и своих шпионов, и сепаратистов, и пре­дателей. Не хватает завершающего мазка, а точнее – задержания группы заговорщи­ков. При них должны быть найдены фла­ги России, документы, удостоверяющие прохождение тренировок в Новороссии, и обязательно распечатанный в нескольких экземплярах план захвата Кишинева и… Брюсселя.

Александр ТОКАРСКИЙ.