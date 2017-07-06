План захвата Кишинева и… Брюсселя
Шпионы, сепаратисты и российская угроза – на первом месте, экономика – на последнем
На минувшей неделе Палата депутатов голосами всех присутствующих 260 парламентариев ратифицировала Соглашение между правительствами Румынии и РМ «Осотрудничестве в военной области», подписанное в Кишиневе 20 апреля 2012 года, и с поправками, внесенными в него, в Бухаресте 1 декабря 2016 года. Молдавские депутаты по традиции «бежали впереди паровоза», ратифицировав документ еще 30 марта этого года.
Валериу Мунтяну как прецедент
Президент отказался промульгировать соглашение, сославшись на то, что негоже нейтральной стране на столь высоком уровне сотрудничать с одним из участников блока НАТО. Парламентское большинство такая позиция главы государства явно не устроила, и коалиция повторно 9 июня проголосовала за активное взаимодействие с румынскими военными. По закону в подобной ситуации Игорь Додон обязан подписать спорное соглашение. Однако есть нюансы. Вспомним: на место уволенного министра обороны Анатола Шалару либералы упорно продвигали Валериу Мунтяну. На что глава государства твердо ответил приблизительно так: можете выдвигать его хоть два, хоть двадцать два раза, я утверждать его в должности не буду. И, похоже, что правящее большинство не решилось вступить в противостояние с президентом по этому вопросу.
Третий лишний
Любопытно, что в Соглашении о сотрудничестве в военной области, в статье 2 пункте а) говорится, что у сторон есть «общие интересы в области оборонной политики». Это, между прочим, со страной, входящей в блок НАТО. В той же статье в пункте n) сообщается о необходимости «организации совместного командования на оперативном и территориальном уровнях и соответствующего работе генеральных штабов». Также предполагается создание совместной военной инфраструктуры, а это могут быть и пункты материально-технического снабжения, склады боеприпасов, аэродромы. В статье 16, обуславливающей «Разрешение спорных вопросов», говорится, что к консенсусу две страны будут идти без помощи третьих сторон или международных институтов. То есть, к примеру, если повторится 1918 год, и для «наведения порядка» в РМ будут введены румынские войска, это будет касаться только Бухареста и Кишинева, и никого другого. Всякие ООН, ПАСЕ и ОБСЕ «отдыхают» в стороне.
Россия и Приднестровье – угроза для Молдовы
Сближение с НАТО и Румынией правящая власть пытается оправдать военно-политической необходимостью. На прошлой неделе в Академии наук под эту идею подложили научную основу: академики провели круглый стол под названием «Риски и угрозы национальной безопасности Республики Молдова. Как их избежать?». «Эксперты» пришли к выводу: наша страна не может самостоятельно противостоять угрозе, исходящей от Приднестровья, а потому… должна вступить в НАТО. Участники круглого стола пришли к выводу, «что есть много угроз и рисков военного характера, направленных против безопасности Молдовы. Это, в первую очередь, вооруженные силы так называемой Приднестровской молдавской республики и Оперативной группы российских войск (ОГРВ), размещенных в восточных районах Молдовы. Во-вторых, речь идет о вооруженных силах РФ на полуострове Крым и в Западном военном округе». Более того, ученые рассматривали варианты возможной поддержки гагаузских сепаратистов со стороны российских войск, и даже способы борьбы с вражеским парашютным десантом.
Шпион – профессия востребованная
По всем признакам, в Кишиневе власти готовятся к «войне», которую против Молдовы никто не собирается вести. Таким образом правящая коалиция пытается обосновать свой курс на вхождение в НАТО. Словом, в Кишиневе разыгрывается некая модель, напоминающая «Черногорский вариант», когда премьер Джуканович нашел в горах русско-сербских заговорщиков, которые, дескать, пытались устроить госпереворот. В Молдове тоже обнаружили и своих шпионов, и сепаратистов, и предателей. Не хватает завершающего мазка, а точнее – задержания группы заговорщиков. При них должны быть найдены флаги России, документы, удостоверяющие прохождение тренировок в Новороссии, и обязательно распечатанный в нескольких экземплярах план захвата Кишинева и… Брюсселя.
Александр ТОКАРСКИЙ.