На сегодняшний день в стране 277659 человек прошли лечение и 6777 умерли от инфекции COVID-19.

На 30 сентября в Молдове подтверждены 294392 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 7264 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15818 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2185 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 156 в крайне тяжелом состоянии(20 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).