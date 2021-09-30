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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 сентября 277659 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 сентября 277659 излечившихся
30 сентября
20:05 2021
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На сегодняшний день в стране 277659 человек прошли лечение и 6777 умерли от инфекции COVID-19.    

На 30 сентября в Молдове подтверждены 294392 случая заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 7264 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15818 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2185 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 156 в крайне тяжелом состоянии(20 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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