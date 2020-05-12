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Газета "Кишиневские новости"

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Россия – вторая в мире после США по числу зараженных COVID-19

12 мая
22:51 2020
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Число инфицированных составило 232 243, сообщили официальные власти РФ.

В итоге, на 12 мая Россия заняла второе место в мире в этом печальном рейтинге.

Во вторник в РФ выявили 10 899 инфицированных, в понедельник сообщалось об 11 656.

В пересчете на 100 тысяч жителей это около 158 случаев заражения.

Напомним, что по числу инфицированных в мире лидируют США, где подтверждено 1 437 916 случаев заражения (более 400 на 100 тысяч жителей). В США умерли более 80 тысяч пациентов с COVID-19, что составляет 5,6% от числа инфицированных.

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