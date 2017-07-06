Между примэрией и тюрьмой
Городские чиновники – постоянные клиенты Антикоррупционной прокуратуры
В понедельник на оперативном совещании в примэрии журналисты стали задавать чиновникам достаточно неудобные вопросы. Ответы показали: чтобы в городе что-то изменилось, арестом двух-трех либеральных городских управленцев не обойтись, нужны кардинальные меры.
После задержания градоначальника Кишинев остался без руководства. Находясь под домашним арестом, Дорин Киртоакэ предложил избрать вице-мэрами своих партийных товарищей: бывшего министра окружающей среды Валериу Мунтяну и вице-премьера в правительстве Лянкэ – Михая Молдавану, который сегодня является главой управления здравоохранения столицы. Напомним, что в прошлом году этого чиновника отстраняли от должности и проводили служебное расследование. Национальная комиссия по неподкупности выяснила: Молдавану сдал в аренду часть территории муниципальной больницы «Святая Троица» либералу Юрию Дырде, а строительные работы на территории роддома №2 были поручены советнику от Либеральной партии Татьяне Гутюм. Классический конфликт интересов. В Европе за это сурово наказывают, у нас – журят, и… выдвигают на руководящие должности.
Большинство муниципальных советников категорически против избрания выдвиженцев Дорина Киртоакэ на посты вице-мэров. Отвечая на вопросы журналистов относительно своего будущего, Михай Молдавану сказал примерно следующее: мнение местных избранников мало что значит. Есть предложение мэра, и если мунсоветники два раза его проигнорируют, третий раз к ним обращаться не будут. Дескать протеже, находящегося под арестом, Киртокэ, автоматически станут вице-мэрами с правом подписи. И будут они подмахивать с азартом бумаги пока за ними самими не придут сотрудники Антикоррупционной прокуратуры.
Впрочем, мы живем в эпоху парадоксов: людей, уже задержанных по подозрению в коррупции, могут неожиданно отпустить на свободу. Тому пример – вице-мэр Нистор Грозаву. В апреле офицеры Антикоррупционной прокуратуры провели в кабинете чиновника обыски и препроводили его в следственный изолятор на 72 часа. Вице-мэр – фигурант резонансного дела о платных парковках, по которому предъявлены обвинения нескольким городским служащим и предпринимателям. После того, как был задержан и Дорин Киртоакэ, оказалось, что городом некому управлять. Дабы столица не пошла в разнос, пришлось отпускать Грозаву под судебный контроль.
Казалось бы, вице-мэр пришел в себя, вошел в роль и, как прежде, уверенно руководит подчиненными, но вот журналисты не дают расслабиться. В понедельник на планерке они поинтересовались: а есть ли у заместителя мэра квартира в Париже? Вице-мэр ответил, что нет. Точнее есть, но у другого Нистора Грозаву, его сына. Он является гражданином Франции, работает преподавателем и самостоятельно купил себе жилплощадь. Из ответа следует, что чиновник не помогал отпрыску финансово. По данным риэлтерских контор один квадратный метр жилья в Париже, в зависимости от округа и района, стоит от 9 до 17 тысяч евро. Это в 10-20 раз дороже, чем в Кишиневе.
Мэрия Кишинева стабильно находится в топе 5 самых коррумпированных учреждений страны. Нечто подобное наблюдалось и в Тбилиси. В 2014 году, там уволили более двух сотен сотрудников, еще примерно столько же написали заявления об увольнении по собственному желанию. С тех пор в столице Грузии чиновники свои аппетиты поумерили. Массовая чистка аппарата не помешала бы и Кишиневу, по крайней мере, хуже не будет.
Александр ЧУДАК.