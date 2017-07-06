Городские чиновники – постоянные клиенты Антикоррупционной прокуратуры

В понедельник на оперативном со­вещании в примэрии журналисты стали задавать чиновникам доста­точно неудобные вопросы. Ответы показали: чтобы в городе что-то изменилось, арестом двух-трех либеральных городских управ­ленцев не обойтись, нужны кар­динальные меры.

После задержания градоначальника Кишинев остался без руководства. Нахо­дясь под домашним арестом, Дорин Кир­тоакэ предложил избрать вице-мэрами своих партийных товарищей: бывшего ми­нистра окружающей среды Валериу Мунтя­ну и вице-премьера в правительстве Лянкэ – Михая Молдавану, который сегодня явля­ется главой управления здравоохранения столицы. Напомним, что в прошлом году этого чиновника отстраняли от должности и проводили служебное расследование. Национальная комиссия по неподкупно­сти выяснила: Молдавану сдал в аренду часть территории муниципальной больни­цы «Святая Троица» либералу Юрию Дыр­де, а строительные работы на территории роддома №2 были поручены советнику от Либеральной партии Татьяне Гутюм. Клас­сический конфликт интересов. В Европе за это сурово наказывают, у нас – журят, и… выдвигают на руководящие должности.

Большинство муниципальных совет­ников категорически против избрания выдвиженцев Дорина Киртоакэ на посты вице-мэров. Отвечая на вопросы журнали­стов относительно своего будущего, Михай Молдавану сказал примерно следующее: мнение местных избранников мало что зна­чит. Есть предложение мэра, и если мунсо­ветники два раза его проигнорируют, тре­тий раз к ним обращаться не будут. Дескать протеже, находящегося под арестом, Кир­токэ, автоматически станут вице-мэрами с правом подписи. И будут они подмахивать с азартом бумаги пока за ними самими не придут сотрудники Антикоррупционной прокуратуры.

Впрочем, мы живем в эпоху парадок­сов: людей, уже задержанных по подозре­нию в коррупции, могут неожиданно отпу­стить на свободу. Тому пример – вице-мэр Нистор Грозаву. В апреле офицеры Анти­коррупционной прокуратуры провели в ка­бинете чиновника обыски и препроводили его в следственный изолятор на 72 часа. Вице-мэр – фигурант резонансного дела о платных парковках, по которому предъ­явлены обвинения нескольким городским служащим и предпринимателям. После того, как был задержан и Дорин Киртоакэ, оказалось, что городом некому управлять. Дабы столица не пошла в разнос, пришлось отпускать Грозаву под судебный контроль.

Казалось бы, вице-мэр пришел в себя, вошел в роль и, как прежде, уверенно ру­ководит подчиненными, но вот журнали­сты не дают расслабиться. В понедельник на планерке они поинтересовались: а есть ли у заместителя мэра квартира в Париже? Вице-мэр ответил, что нет. Точнее есть, но у другого Нистора Грозаву, его сына. Он является гражданином Франции, работает преподавателем и самостоятельно купил себе жилплощадь. Из ответа следует, что чиновник не помогал отпрыску финансово. По данным риэлтерских контор один ква­дратный метр жилья в Париже, в зависи­мости от округа и района, стоит от 9 до 17 тысяч евро. Это в 10-20 раз дороже, чем в Кишиневе.

Мэрия Кишинева стабильно находится в топе 5 самых коррумпированных учрежде­ний страны. Нечто подобное наблюдалось и в Тбилиси. В 2014 году, там уволили бо­лее двух сотен сотрудников, еще примерно столько же написали заявления об увольне­нии по собственному желанию. С тех пор в столице Грузии чиновники свои аппетиты поумерили. Массовая чистка аппарата не помешала бы и Кишиневу, по крайней мере, хуже не будет.

Александр ЧУДАК.