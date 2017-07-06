Был да сплыл
Приднестровский президент подался в бега
Верховный Совет Приднестровья принял закон «О стабилизации банковской системы ПМР». Документ предполагает ликвидацию двух частных банков: «Ипотечный» и «Тираспромстройбанк». Оба финансовых учреждения, как утверждают люди, знающие местные реалии, контролировались сбежавшим в Кишинев бывшим президентом Евгением Шевчуком.
Отныне в регионе останется лишь один частный банк – «Агропромбанк», принадлежащий холдингу «Шериф», и два, созданных администрацией Левобережья, – «Приднестровский сбербанк» и «Эксимбанк». Таким образом ликвидировали финансовые активы Евгения Шевчука и минимизировали возможность его возвращения. Верховный Совет ПМР 28 июня снял с бывшего президента неприкосновенность. Предполагалось, что на заседании законодательного органа, где зачитают список законов, нарушенных главой региона, будет и сам Шевчук. Однако он по дороге в Тирасполь бежал на правый берег. Одни источники говорят, будто беглец переплыл Днестр на резиновой лодке, сам же герой истории утверждает, что просто в Дубоссарах переехал на другую сторону на такси.
В местах проживания Шевчука сотрудники КГБ провели обыски. По неподтвержденной информации, в Тирасполе несколько десятков силовиков получили по службе выговоры за то, что дали Шевчуку уйти. Теперь на левом берегу гадают: какие секреты расскажет бывший президент молдавской Службе информации и безопасности, чтобы его с супругой и детьми отпустили в Россию?
Евгений ГОЛЬША.