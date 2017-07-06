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Был да сплыл

06 июля
08:15 2017
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Приднестровский президент подался в бега

Верховный Совет Приднестровья принял закон «О стабилизации банковской системы ПМР». Доку­мент предполагает ликвидацию двух частных банков: «Ипотеч­ный» и «Тираспромстройбанк». Оба финансовых учреждения, как утверждают люди, знающие местные реалии, контролирова­лись сбежавшим в Кишинев быв­шим президентом Евгением Шев­чуком.

Отныне в регионе останется лишь один частный банк – «Агропромбанк», принадлежащий холдингу «Шериф», и два, созданных администрацией Ле­вобережья, – «Приднестровский сбер­банк» и «Эксимбанк». Таким образом ликвидировали финансовые активы Ев­гения Шевчука и минимизировали воз­можность его возвращения. Верховный Совет ПМР 28 июня снял с бывшего пре­зидента неприкосновенность. Предпо­лагалось, что на заседании законода­тельного органа, где зачитают список законов, нарушенных главой региона, будет и сам Шевчук. Однако он по доро­ге в Тирасполь бежал на правый берег. Одни источники говорят, будто беглец переплыл Днестр на резиновой лодке, сам же герой истории утверждает, что просто в Дубоссарах переехал на дру­гую сторону на такси.

В местах проживания Шевчука со­трудники КГБ провели обыски. По непод­твержденной информации, в Тирасполе несколько десятков силовиков получили по службе выговоры за то, что дали Шевчуку уйти. Теперь на левом берегу гадают: ка­кие секреты расскажет бывший президент молдавской Службе информации и безо­пасности, чтобы его с супругой и детьми отпустили в Россию?

Евгений ГОЛЬША.

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