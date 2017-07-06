ВОЙНА, МИР И ОЛИМПИАДА
Почему Южная Корея верит, что зимние Игры-2018 помогут объединить разделенный полуостров
До главного спортивного праздника зимы 2018 года остается около 8 месяцев. Тем не менее в Южной Корее уже сейчас на каждом шагу туристов поджидают талисманы Олимпиады и Паралимпиады в Пхенчхане — белый тигр Сухоран и гималайский медведь Пандаби. Страна настолько долго ждала свою Олимпиаду, что начала готовиться к ней еще до официального назначения Пхенчхана столицей Игр, и на данный момент большинство спортивных объектов уже готовы к старту. С этим событием у корейцев связано множество надежд: не только на спортивные победы, но и на потепление отношений с КНДР и на то, что дальневосточная страна может стать ближе всему миру.
Игры страсти
«Наш регион — как Сибирь, — улыбается губернатор провинции Канвондо Чхве Мунсун, — много земли, но мало народа». Несмотря на то что грядущие соревнования грозят нарушить тихий и размеренный ритм жизни Канвондо, 92% его жителей поддерживают проведение Олимпиады. Они верят, что помимо спортивного праздника их регион получит стимул к развитию. Ведь его основная проблема — это горный ландшафт и, как следствие, труднодоступность, неразвитость инфраструктуры.
А еще провинция, в которой пройдут соревнования, известна настоящей холодной, чуть ли не сибирской, зимой. По словам губернатора, в зимние месяцы средняя температура здесь держится на уровне -13 градусов по Цельсию, но иногда может опускаться и до -20. Поэтому на Олимпиаде будет использоваться натуральный снег, хотя и к капризам природы регион подготовлен. Если температура в Пхенчхане поднимется выше нуля, на помощь придут склад с натуральным снегом и производство его искусственного аналога.
При выборе олимпийских талисманов корейцы вспомнили об Олимпиаде-1988 в Сеуле. Тогда символом соревнований стал тигренок Ходори. Поэтому талисманом нынешних Игр выбрали тоже полосатого хищника, но на этот раз белого. Его имя Сухоран означает «тигр-защитник». Талисманом Паралимпиады стал гималайский медведь Пандаби. И если в России мишка ассоциируется с силой и удалью, то его восточный родственник символизирует терпение и доверие.
По сравнению с сочинскими зимними Играми Пхенчхан-2018 кажется верхом экономии. По словам представителей Комитета по подготовке зимних Олимпийских игр, Корея затратила на строительство спортивных объектов и инфраструктуры примерно $1,3 млрд — в пять раз меньше, чем Россия на Сочи-2014.
«Отличительные черты нашей Олимпиады — компактность и пунктуальность, — отмечает вице-президент Комитета по подготовке зимних Олимпийских игр в Пхенчхане Ким Ги Хон. — Пхенчхан не очень большой город по сравнению с Ванкувером или Сочи. И хотя он не может похвастаться настолько развитой инфраструктурой, как в мегаполисах, зато от основного стадиона можно будет добраться до любого спортивного объекта за 30 минут». При этом от Сеула до Каннына — час и десять минут езды на скоростном поезде, а до Пхенчхана — 58 минут. От международного аэропорта в Инчхоне также будет курсировать прямой поезд до олимпийской столицы.
А вот насчет жилья гостям Олимпиады лучше подсуетиться заранее. Пхенчхан — городок маленький, всего 35 000 жителей, поэтому физически не сможет вместить всех желающих. Всем остальным придется бронировать отели в соседнем Канныне или даже в Сеуле.
Как и в Сочи, на Олимпиаде-2018 будет два кластера — прибрежный в Канныне и горный в Пхенчхане. Всего предусмотрено 12 спортивных объектов, шесть из которых — новые. Четыре из этих шести уже построены, остальные два, по словам Ким Ги Хона, готовы на 80–90%. И неудивительно: Южная Корея начала готовиться к Играм еще до выбора столицы и уже успела протестировать новые стадионы на соревнованиях различного уровня. Статус олимпийской столицы Пхенчхан получил только с третьей попытки: сначала уступил жалких три голоса Ванкуверу, а потом — четыре голоса Сочи. И все же корейцы решили попытаться в третий раз. Для этого нужна настоящая страсть к спорту. Именно поэтому слово «страсть» вошло в девиз Олимпийских игр-2018.
Второе слово — «соединенные» как бы намекает на то, что Олимпиада призвана соединять поколения, страны и континенты. Для разделенного Корейского полуострова этот девиз особенно актуален.
Вопросы безопасности
Президент Южной Кореи Мун Чже Ин на открытии чемпионата мира по тхэквондо в Мучжу также призвал обе Кореи создать единую команду на Олимпиаде-2018, а министр спорта республики ранее предлагал провести часть соревнований на территории КНДР. Правда, представитель Пхеньяна в Международном олимпийском комитете Чэн Ун решительно отверг предложение о формировании единой команды и назвал этот вопрос «закрытым».
«Что касается разрешения проблемы между Югом и Севером, одно из видений Олимпиады — это Олимпиада мира. Мы хотели дать возможность обеим странам сотрудничать более тесно через спорт. И мы верим, что данное мероприятие может сделать полуостров более мирным и спокойным, — отмечает генеральный директор отдела сотрудничества в сфере спорта министерства культуры, спорта и туризма Южной Кореи Чан Бен Кек. — Северная Корея заявила, что у нее нет причин не участвовать в Олимпиаде. Мы трактуем это как намерение участвовать».
И все же постоянные ракетные запуски и ядерные испытания Пхеньяна не могут не внушать опасений. Северная часть олимпийской провинции Канвондо находится на территории КНДР, а от границы между двумя Кореями до Сеула всего около 20 километров.
«В нашей провинции никогда не было террористических актов. Тем не менее сейчас мы проводим разнообразные антитеррористические учения, кроме того, в провинции расквартировано 200 000 военных», — уверяет губернатор Канвондо Чхве Мунсун. Однако основные надежды Южная Корея возлагает на порядочность северного соседа. Раз уж спортсмены из КНДР будут участвовать в соревнованиях, то устраивать военные провокации для них нет смысла. По крайней мере, можно в это верить: хрупкое перемирие на Корейском полуострове держится уже больше 60 лет.
И такое ли хрупкое это перемирие, как кажется? Туры в южную часть демилитаризованной зоны на границе двух Корей давно поставлены на поток. Едут туристы даже не пощекотать нервы, а просто посмотреть на самую закрытую страну мира, хоть в бинокль, хоть одним глазком. Правда, на подходах к границе вас попросят подписать соглашение о том, что организаторы поездки не несут ответственности за вашу жизнь. Но в возможность отправиться на тот свет именно здесь, в одной из самых охраняемых зон мира, как-то не верится. А КНДР — вот она, рукой подать. Можете делать селфи. И большинство пассажиров туристических автобусов не страшатся расстаться с жизнью, а предвкушают вагоны лайков в Фейсбуке. Правда, среди них большинство иностранцев. Корейцы не горят желанием бередить старую рану.
Да, далеко не все жители Южной Кореи хотят объединиться с северным соседом, по крайней мере в ближайшее время. Корейская молодежь родилась и выросла в разделенной стране и неплохо чувствует себя на «правильной» половине. К тому же, если объединение когда-нибудь состоится, южанам какое-то время придется тянуть на себе груз недоразвитого севера. Тем не менее идеи политики «солнечного тепла», предусматривающей сближение с КНДР, с приходом к власти президента Мун Чже Ина вновь становятся актуальными.
Кого греет «солнечное тепло»
По словам директора отдела политики объединения министерства объединения Сон Ги Ена, реализация этого направления будет зависеть от желания Северной Кореи сотрудничать. Если Пхеньян пойдет навстречу, Сеул планирует улучшить состояние прав человека в КНДР, активизировать торговое и экономическое сотрудничество (сейчас вся торговля между странами остановлена), снова открыть промышленную зону Кэсон, благодаря которой северокорейские рабочие могли трудиться на южнокорейских предприятиях. Если же нет — остается только усиливать давление через санкции. По крайней мере, теперь Южная Корея предлагает КНДР альтернативу санкционной политике: показывает пряник, но держит наготове кнут.
Но пока что Пхеньян никак не отреагировал на протянутую ветвь мира. Между тем в век глобализации и распространения мобильных телефонов (в Северной Корее уже 3 млн пользователей сотовой связи) Пхеньяну становится все сложнее скрывать от населения то, что происходит в других странах. Возможно, многие северокорейцы мечтают перебежать на юг, но лишь немногие отваживаются. Сейчас в Южной Корее насчитывается около 30 000 беженцев с севера. Большинство из них сбежало от голода в 90-е годы прошлого века. С тех пор режиму удалось заткнуть бреши в «железном занавесе», да и ситуация с продовольствием улучшилась, но время от времени кому-нибудь из граждан КНДР все же удается совершить побег через Китай.
Сеул не бросает соотечественников на произвол судьбы: для беженцев в министерстве объединения была разработана специальная 12-недельная программа обучения и система субсидий. Деньги перебежчикам дают только на первое время, затем большинство из них устраивается работать на предприятия.
Как бы то ни было, в 2018 году у северокорейских спортсменов появится вполне легальный шанс поехать на юг. Возможность, кстати, очень редкая — последняя южнокорейская Олимпиада состоялась в 1988 году в Сеуле, и КНДР ее бойкотировала.
Любовь ГЛАЗУНОВА.