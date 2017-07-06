Двадцать лет на пути в будущее
ПСРМ отметила юбилей
В историю Партии социалистов вписана еще одна важная страница: исполнилось двадцать лет с момента основания политформирования. По этому случаю в столице состоялось торжественное заседание. На него прибыли десять делегаций из семи стран, а всего в праздновании участвовали свыше 700 человек. В числе почетных гостей были дипломаты – посол России Фарит Мухаметшин, посол Беларуси Сергей Чичук, посол Турции Хулучи Кылыч, посол Китая Чжан Инхунь.
Празднование началось с торжественного момента: члены молодежного крыла ПСРМ – организации «Молодая Гвардия» – внесли государственный флаг, флаги с партийной символикой и историческое знамя Молдавского княжества. Затем был показан специально снятый к знаменательной дате документальный фильм «20 лет ПСРМ: борьба и становление». Многие его кадры собравшиеся сопровождали бурными аплодисментами.
В адрес руководства ПСРМ и участников торжественного заседания поступили приветственные телеграммы от заместителя председателя Государственной Думы, представляющего фракцию «Единая Россия», Владимира Васильева и от Центрального комитета Коммунистической партии Китая.
Программа включала еще один приятный момент: ряд активистов и партнеров партии был награжден Почетными грамотами «20 лет ПСРМ».
Социалисты уверенно идут вперед
Первым слово взял президент Молдовы Игорь Додон. Обращаясь к присутствующим, он сказал:
«Хочу в первую очередь поздравить учредителей ПСРМ, которые приняли решение создать партию в 1997 году. Вы заложили основу нынешнего политического проекта. Но наши товарищи проявили политическую мудрость, приняв в свои ряды энергичную, молодую команду, которая вдохнула свежий политический ветер в паруса молдавских социалистов.
Многие с усмешкой комментировали наши цели и программу, считали наивным желание пройти в парламент. И это хорошо! Одна остроумная индийская пословица гласит: «Если твои враги не смеются над твоими целями, значит, они слишком мелкие».
Цели социалистов были и остаются великими. Сильная партия – это не только сильный лидер, но и серьезная, разветвленная партийная инфраструктура. А самое важное – это идеология, принципы, политическая идентичность.
Спросите сегодня любого гражданина, нашего сторонника или противника, кто в Молдове открыто борется за молдавскую идентичность, историю Молдовы и молдавский язык, кто против НАТО и за нейтралитет Молдовы, кто за дружбу с Россией и ЕАЭС, кто за сохранение нашей православной веры и ценностей? Все скажут: ПСРМ! Эти принципиальные моменты и есть наш политический стержень. Нас пытались заставить отказаться от этого, склоняли к участию в парламентском большинстве после 2014 года, но мы приняли правильное решение не связываться с ними. Это дало нам возможность победить на президентских выборах.
Мы уверенно идем вперед. Мы идем вместе к общей важной победе. Мы уже доказали, что можем бороться и побеждать, но категорически нельзя останавливаться на достигнутом. Нам нужно победить на следующих парламентских выборах. Это нужно не социалистам, а всей стране. Другие не остановят эту власть, не сохранят государственность, не решат приднестровский вопрос. Это можем сделать только мы – все вместе, ради страны и ради народа. Ни в коем случае не опускайте руки, не расслабляйтесь и не останавливайтесь. Я уверен, что у ПСРМ есть великое будущее, а значит, и у Молдовы есть будущее. В следующем году мы докажем это всему миру».
Партия борьбы, большинства и созидания
С большой речью выступила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. Она, в частности, сказала:
«Еще в 2011 году в партию мало кто верил. Однако ПСРМ не просто сохранилась, но стала ведущей политической силой страны, обладающей крупнейшими фракциями в парламенте и в столичном Муниципальном совете. Лидер партии одержал победу на всенародных выборах президента. Сегодня ПСРМ – крупнейшая партия Молдовы, по-настоящему народная партия.
Мы до конца сохранили верность нашей идеологии, нашим ценностям, нашим традициям. Мы подняли знамя борьбы за молдавскую государственность, за социальную справедливость, от которого отреклись многие другие партии. Нам немало удалось сделать, но ещё больше предстоит.
Вся страна ждала общенационального лидера, и она этого лидера получила. Этого лидера выдвинули мы. Президент Игорь Додон остается лидером молдавских социалистов. Мы последовательно выступаем за полноправное членство Молдовы в Евразийском экономическом союзе и поддерживаем усилия президента Игоря Додона в данном направлении. Мы поддерживаем инициативу президента о переходе к смешанной системе парламентских выборов. Это полностью соответствует программе партии, принятой ещё на Х-м съезде ПСРМ.
Мы и далее будет защищать права регионов, не допустим ликвидации примэрий и перехода к жудецам. Мы будем добиваться беспрекословного выполнения Закона об особом правовом статусе Гагаузии, сохраним верность нашей истории и не допустим ее ревизии, сохраним празднование Дня Победы над фашизмом как общенародного праздника.
Партия социалистов – единственное в стране политформирование, которое выдвинуло проекты оздоровления и модернизации Молдовы.
Первый – проект окончательного урегулирования приднестровского вопроса путем создания единого Молдавского государства по обоим берегам Днестра, с учетом интересов каждого его гражданина, вне зависимости от этнического происхождения и языка общения.
Второй – программа экономического развития Молдовы, составленная группой лучших молдавских экономистов. Программа предусматривает интеграцию в Евразийский экономической союз, взаимовыгодные отношения с Европейским союзом, восстановление промышленного и сельскохозяйственного потенциала страны, исходя из интересов рынка, развитие сферы услуг, создание десятков тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест в пределах Молдовы. Наша цель – развитая страна, строящая мосты между Востоком и Западом.
Главная задача на ближайшее будущее – получение Партией социалистов большинства в парламенте в результате парламентских выборов и формирование по-настоящему народного правительства.
Среднесрочная и долгосрочная задача – сделать так, чтобы Молдова стала полноценным, независимым государством, с развитой экономикой и настоящей социальной защитой каждого гражданина.
Обещаю вам: мы не остановимся, пока не реализуем каждую из наших целей. Мы навсегда останемся партией борьбы, партией большинства, партией созидания!»
Историческая задача – объединить страну
О планах по построению новой Молдовы говорил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.
По его словам, одна из главных проблем нашей страны заключается в том, что у власти в республике находятся временщики. Социалисты же должны строить и реализовывать долгосрочные планы.
«Люди должны чувствовать себя защищенными, знать, что у них есть завтрашний день. Мы должны сделать все для того, чтобы миллион наших граждан вернулись домой и получили здесь достойную жизнь. Перед ПСРМ стоит огромная историческая задача: объединить страну. Это в интересах жителей с обоих берегов Днестра и станет толчком для улучшения экономической ситуации и благосостояния каждого. Пусть европейцы приезжают и учатся у нас. Мы сами сможем навести порядок у себя дома.
ПСРМ уверенно победит на выборах примара Кишинева. Столицу возглавит настоящий социалист с правильной патриотической командой и построит город, которым все смогут гордиться.
Президент нуждается в поддержке, а потому партия должна победить на парламентских выборах, сформировать свое правительство и единую вертикаль власти.
Социалисты построят новую Молдову, в которой все будут чувствовать себя достойно, уверенно и защищенно!».
В будущее под знаменем Звезды
В завершение торжественного заседания была принята декларация. Ее огласил председатель фракции социалистов в Муниципальном совете Кишинева и доверенное лицо президента Ион Чебан.
В декларации, в частности, говорится:
«ПСРМ сегодня – единственная подлинно народная партия, а все ее усилия и действия основываются на постоянной связи с народом. Все, что мы делаем, – делаем для людей, для страны. Все наши активисты – от рядовых членов партии до депутатов парламента, местных и муниципальных советников, мэров городов и сел, председателей районов – ежедневно борются за интересы каждого гражданина – в Молдове и за ее пределами.
Наши приоритеты и принципы основываются на постоянной защите и укреплении государственности Молдовы, социальной справедливости, нейтралитете, стратегическом партнерстве с Россией, реинтеграции страны и создании общего государства по обоим берегам Днестра, экономической модернизации страны, евразийской интеграции и хороших, взаимовыгодных отношениях с Европейским Союзом, регионализации, верности традиционным православным ценностям.
Наше уникальное географическое положение позволяет сделать то, что мы должны были сделать еще в начале 90-х годов – превратить Молдову в мост между Востоком и Западом, в страну, открытую и привлекательную со всех точек зрения. Наша цель – сделать Молдову подлинно правовым государством, основанным на принципе: «Закон превыше всего». Человеческий капитал – наш самый ценный долгосрочный актив. Основная задача на будущее – создать все предпосылки для полноценного развития каждого человека. Это значит: новая модель и подход в образовании, качественное и доступное здравоохранение, достойная социальная защита.
Следующие 20 лет в Молдове пройдут под знаменем Звезды — знаменем победы над нищетой, коррупцией, угрозами внешнего и внутреннего характера, победы человеческого достоинства каждого гражданина.
У Партии социалистов есть три составляющие успеха для реализации намеченных задач. Это национальная идея развития страны и детальный план преобразований, команда опытных профессионалов и доверие большинства народа и зарубежных партнеров. Мы обязательно победим – и вместе с нами победит весь молдавский народ. У Молдовы есть будущее!».
Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.