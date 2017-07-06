ПСРМ отметила юбилей

В историю Партии социалистов вписана еще одна важная стра­ница: исполнилось двадцать лет с момента основания политфор­мирования. По этому случаю в столице состоялось торжествен­ное заседание. На него прибыли десять делегаций из семи стран, а всего в праздновании уча­ствовали свыше 700 человек. В числе почетных гостей были ди­пломаты – посол России Фарит Мухаметшин, посол Беларуси Сергей Чичук, посол Турции Ху­лучи Кылыч, посол Китая Чжан Инхунь.

Празднование началось с торже­ственного момента: члены молодежно­го крыла ПСРМ – организации «Моло­дая Гвардия» – внесли государственный флаг, флаги с партийной символикой и историческое знамя Молдавского кня­жества. Затем был показан специально снятый к знаменательной дате докумен­тальный фильм «20 лет ПСРМ: борьба и становление». Многие его кадры со­бравшиеся сопровождали бурными аплодисментами.

В адрес руководства ПСРМ и участни­ков торжественного заседания поступи­ли приветственные телеграммы от заме­стителя председателя Государственной Думы, представляющего фракцию «Еди­ная Россия», Владимира Васильева и от Центрального комитета Коммунистиче­ской партии Китая.

Программа включала еще один при­ятный момент: ряд активистов и партне­ров партии был награжден Почетными грамотами «20 лет ПСРМ».

Социалисты уверенно идут вперед

Первым слово взял президент Мол­довы Игорь Додон. Обращаясь к присут­ствующим, он сказал:

«Хочу в первую очередь поздравить учредителей ПСРМ, которые приняли ре­шение создать партию в 1997 году. Вы за­ложили основу нынешнего политического проекта. Но наши товарищи проявили по­литическую мудрость, приняв в свои ряды энергичную, молодую команду, которая вдохнула свежий политический ветер в паруса молдавских социалистов.

Многие с усмешкой комментировали наши цели и программу, считали наивным желание пройти в парламент. И это хоро­шо! Одна остроумная индийская посло­вица гласит: «Если твои враги не смеются над твоими целями, значит, они слишком мелкие».

Цели социалистов были и остаются великими. Сильная партия – это не только сильный лидер, но и серьезная, развет­вленная партийная инфраструктура. А са­мое важное – это идеология, принципы, политическая идентичность.

Спросите сегодня любого граждани­на, нашего сторонника или противника, кто в Молдове открыто борется за мол­давскую идентичность, историю Молдо­вы и молдавский язык, кто против НАТО и за нейтралитет Молдовы, кто за друж­бу с Россией и ЕАЭС, кто за сохранение нашей православной веры и ценностей? Все скажут: ПСРМ! Эти принципиальные моменты и есть наш политический стер­жень. Нас пытались заставить отказать­ся от этого, склоняли к участию в парла­ментском большинстве после 2014 года, но мы приняли правильное решение не связываться с ними. Это дало нам воз­можность победить на президентских выборах.

Мы уверенно идем вперед. Мы идем вместе к общей важной победе. Мы уже доказали, что можем бороться и побеж­дать, но категорически нельзя останав­ливаться на достигнутом. Нам нужно победить на следующих парламентских выборах. Это нужно не социалистам, а всей стране. Другие не остановят эту власть, не сохранят государственность, не решат приднестровский вопрос. Это можем сделать только мы – все вместе, ради страны и ради народа. Ни в коем случае не опускайте руки, не рассла­бляйтесь и не останавливайтесь. Я уве­рен, что у ПСРМ есть великое будущее, а значит, и у Молдовы есть будущее. В следующем году мы докажем это всему миру».

Партия борьбы, большинства и созидания

С большой речью выступила пред­седатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. Она, в частности, сказала:

«Еще в 2011 году в партию мало кто верил. Однако ПСРМ не просто сохра­нилась, но стала ведущей политической силой страны, обладающей крупнейшими фракциями в парламенте и в столичном Муниципальном совете. Лидер партии одержал победу на всенародных выборах президента. Сегодня ПСРМ – крупнейшая партия Молдовы, по-настоящему народ­ная партия.

Мы до конца сохранили верность на­шей идеологии, нашим ценностям, на­шим традициям. Мы подняли знамя борь­бы за молдавскую государственность, за социальную справедливость, от которо­го отреклись многие другие партии. Нам немало удалось сделать, но ещё больше предстоит.

Вся страна ждала общенациональ­ного лидера, и она этого лидера полу­чила. Этого лидера выдвинули мы. Пре­зидент Игорь Додон остается лидером молдавских социалистов. Мы после­довательно выступаем за полноправ­ное членство Молдовы в Евразийском экономическом союзе и поддержива­ем усилия президента Игоря Додона в данном направлении. Мы поддержива­ем инициативу президента о переходе к смешанной системе парламентских выборов. Это полностью соответствует программе партии, принятой ещё на Х-м съезде ПСРМ.

Мы и далее будет защищать права регионов, не допустим ликвидации при­мэрий и перехода к жудецам. Мы будем добиваться беспрекословного выполне­ния Закона об особом правовом стату­се Гагаузии, сохраним верность нашей истории и не допустим ее ревизии, со­храним празднование Дня Победы над фашизмом как общенародного празд­ника.

Партия социалистов – единственное в стране политформирование, которое выдвинуло проекты оздоровления и мо­дернизации Молдовы.

Первый – проект окончательного урегулирования приднестровского во­проса путем создания единого Молдав­ского государства по обоим берегам Днестра, с учетом интересов каждого его гражданина, вне зависимости от этнического происхождения и языка общения.

Второй – программа экономического развития Молдовы, составленная груп­пой лучших молдавских экономистов. Программа предусматривает интеграцию в Евразийский экономической союз, вза­имовыгодные отношения с Европейским союзом, восстановление промышленно­го и сельскохозяйственного потенциала страны, исходя из интересов рынка, раз­витие сферы услуг, создание десятков тысяч новых высокооплачиваемых ра­бочих мест в пределах Молдовы. Наша цель – развитая страна, строящая мосты между Востоком и Западом.

Главная задача на ближайшее буду­щее – получение Партией социалистов большинства в парламенте в результате парламентских выборов и формирование по-настоящему народного правитель­ства.

Среднесрочная и долгосрочная за­дача – сделать так, чтобы Молдова стала полноценным, независимым государ­ством, с развитой экономикой и настоя­щей социальной защитой каждого граж­данина.

Обещаю вам: мы не остановимся, пока не реализуем каждую из наших це­лей. Мы навсегда останемся партией борьбы, партией большинства, партией созидания!»

Историческая задача – объединить страну

О планах по построению новой Мол­довы говорил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

По его словам, одна из главных про­блем нашей страны заключается в том, что у власти в республике находятся вре­менщики. Социалисты же должны строить и реализовывать долгосрочные планы.

«Люди должны чувствовать себя за­щищенными, знать, что у них есть за­втрашний день. Мы должны сделать все для того, чтобы миллион наших граж­дан вернулись домой и получили здесь достойную жизнь. Перед ПСРМ стоит огромная историческая задача: объеди­нить страну. Это в интересах жителей с обоих берегов Днестра и станет толчком для улучшения экономической ситуации и благосостояния каждого. Пусть евро­пейцы приезжают и учатся у нас. Мы сами сможем навести порядок у себя дома.

ПСРМ уверенно победит на выборах примара Кишинева. Столицу возглавит настоящий социалист с правильной па­триотической командой и построит го­род, которым все смогут гордиться.

Президент нуждается в поддержке, а потому партия должна победить на парла­ментских выборах, сформировать свое пра­вительство и единую вертикаль власти.

Социалисты построят новую Молдо­ву, в которой все будут чувствовать себя достойно, уверенно и защищенно!».

В будущее под знаменем Звезды

В завершение торжественного засе­дания была принята декларация. Ее огла­сил председатель фракции социалистов в Муниципальном совете Кишинева и до­веренное лицо президента Ион Чебан.

В декларации, в частности, говорится:

«ПСРМ сегодня – единственная под­линно народная партия, а все ее усилия и действия основываются на постоянной связи с народом. Все, что мы делаем, – делаем для людей, для страны. Все наши активисты – от рядовых членов партии до депутатов парламента, местных и муни­ципальных советников, мэров городов и сел, председателей районов – ежедневно борются за интересы каждого граждани­на – в Молдове и за ее пределами.

Наши приоритеты и принципы осно­вываются на постоянной защите и укре­плении государственности Молдовы, со­циальной справедливости, нейтралитете, стратегическом партнерстве с Россией, реинтеграции страны и создании общего государства по обоим берегам Днестра, экономической модернизации страны, евразийской интеграции и хороших, вза­имовыгодных отношениях с Европейским Союзом, регионализации, верности тра­диционным православным ценностям.

Наше уникальное географическое положение позволяет сделать то, что мы должны были сделать еще в начале 90-х годов – превратить Молдову в мост между Востоком и Западом, в страну, открытую и привлекательную со всех точек зрения. Наша цель – сделать Молдову подлинно правовым государством, основанным на принципе: «Закон превыше всего». Че­ловеческий капитал – наш самый ценный долгосрочный актив. Основная задача на будущее – создать все предпосылки для полноценного развития каждого челове­ка. Это значит: новая модель и подход в образовании, качественное и доступное здравоохранение, достойная социальная защита.

Следующие 20 лет в Молдове пройдут под знаменем Звезды — знаменем побе­ды над нищетой, коррупцией, угрозами внешнего и внутреннего характера, по­беды человеческого достоинства каждо­го гражданина.

У Партии социалистов есть три со­ставляющие успеха для реализации на­меченных задач. Это национальная идея развития страны и детальный план пре­образований, команда опытных профес­сионалов и доверие большинства народа и зарубежных партнеров. Мы обязатель­но победим – и вместе с нами победит весь молдавский народ. У Молдовы есть будущее!».

Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.