Об этом говорили выступающие на торжественном заседании

Программа празднования 20-летнего юбилея ПСРМ включала и выступления – как гостей, так и членов партии. Они были яркими и запоминающимися.

ПСРМ должна стать правящей партией

Череду высту­пающих по пра­ву открыл один из основателей партии, ее экс-председатель, де­путат парламента Эдуард Смирнов:

— До X съезда у нас был стайерский забег – когда мы знали о своих целях, но они не были видны в конце пути. А после X съезда мы соверши­ли мощный спринтерский забег, за очень короткий промежуток времени взяли сразу две политические высоты: стали парламент­ской партией, сформировав самую крупную фракцию, и одержали победу на президент­ских выборах. Мы должны сделать еще один мощный забег – приложить все усилия, что­бы ПСРМ оправдала надежды граждан и ста­ла правящей партией.

Единственная антиолигархическая партия

Депутат парла­мента политолог Богдан Цырдя:

— Народ Мол­довы видит, кто по-настоящему защищает его ин­тересы, и имен­но поэтому ПСРМ сегодня – самая мощная партия страны. Партия социалистов – это един­ственная антиолигархическая партия Молдовы, среди ее членов нет ни одно­го олигарха. Именно олигархи всегда боролись против Партии социалистов и президента Игоря Додона, а мы всегда будем бороться с ними.

Во времена нахождения в правитель­стве Игоря Додона и Зинаиды Гречаный оно имело лучшие показатели во всех об­ластях, а сейчас в команде формирования самые мощные профессионалы страны.

Сегодня именно ПСРМ – единственное формирование, которое последовательно продвигает настоящую демократию. Если в селе остался хоть один ребенок – школа должна быть. Если есть хоть один больной – должна быть больница. Если есть хоть один верующий – церковь должна быть сохране­на. Потому что это и есть справедливость, и только так у Молдовы есть будущее!

Только социалисты выведут страну из кризиса

Председатель политической партии «Справед­ливая Россия» Сергей Миронов:

— Победа ПСРМ на парла­ментских и прези­дентских выборах – результат много­летнего труда всех партийцев, руководства партии и лично Игоря Додона, сумевшего в сложнейших условиях завоевать доверие большин­ства молдавских граждан. Убежден, что только социалистам под силу вывести Молдову из затянувшегося политическо­го кризиса, укрепить государственность и направить страну на траекторию раз­вития и устойчивого роста экономики. Именно социалисты сейчас в одиночку противостоят попыткам прорумынских и прозападных сил ликвидировать молдав­скую государственность и спровоциро­вать новые напряжения в Приднестровье. Победа социалистов на парламентских и президентских выборах говорит о том, что молдавский народ устал от вороватых интеграторов и хочет реальных перемен к лучшему – стабильности, экономического роста и дружественных отношений со все­ми соседними странами и Россией.

Политика ПСРМ рациональна, справедлива и патриотична

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ольга Епифанова:

— К 20-летию ПСРМ подошла с мощным кредитом доверия населе­ния, успешным багажом в обла­сти законотворчества и продвижения социальных инициатив. С вами связы­вают свои надежды миллионы сограж­дан, ваши ценности понятны и близки людям. Политика, которой вы следуете, рациональна, справедлива и патриотич­на. Перед вами стоят огромные задачи и большая ответственность, поэтому очень важно не снижать набранный вами темп в политической борьбе.

Впереди более тяжелые задачи

Председатель партии «Великое Отечество» Нико­лай Стариков:

— За относи­тельно короткий срок Партия со­циалистов про­шла в парламент и выиграла прези­дентские выборы. Однако все это происходило на фоне не­прекращающейся политической борьбы с теми силами, которые под красивые слова о евроинтеграции разворовали бюджет, говоря о мире, тянут Молдову в НАТО, постоянно ставят вопрос о ликвидации молдавской государственности. И то, что эти планы до сих пор не реализованы, – в первую очередь большая заслуга Партии социалистов. Однако впереди еще более тяжелые задачи – победа на парламент­ских выборах и переход из статуса оппо­зиционной в статус правящей партии. В по­литике выдержка очень важна: чем больше выдержки, тем выше политический резуль­тат.

На торжественном заседании также выступили член делегации партии «Еди­ная Россия», член Комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров (он огласил поздравление от председателя партии, премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева), пред­ставитель Коммунистической партии РФ Павел Дорохин, председатель Компартии Приднестровья Олег Хоржан, гости из Бе­ларуси, Азербайджана, Армении, Турции, Венгрии, Северной Кореи.

Тимофей ЗВЯГИНЦЕВ.