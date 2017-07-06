У ПСРМ – мощный кредит доверия населения
Об этом говорили выступающие на торжественном заседании
Программа празднования 20-летнего юбилея ПСРМ включала и выступления – как гостей, так и членов партии. Они были яркими и запоминающимися.
ПСРМ должна стать правящей партией
Череду выступающих по праву открыл один из основателей партии, ее экс-председатель, депутат парламента Эдуард Смирнов:
— До X съезда у нас был стайерский забег – когда мы знали о своих целях, но они не были видны в конце пути. А после X съезда мы совершили мощный спринтерский забег, за очень короткий промежуток времени взяли сразу две политические высоты: стали парламентской партией, сформировав самую крупную фракцию, и одержали победу на президентских выборах. Мы должны сделать еще один мощный забег – приложить все усилия, чтобы ПСРМ оправдала надежды граждан и стала правящей партией.
Единственная антиолигархическая партия
Депутат парламента политолог Богдан Цырдя:
— Народ Молдовы видит, кто по-настоящему защищает его интересы, и именно поэтому ПСРМ сегодня – самая мощная партия страны. Партия социалистов – это единственная антиолигархическая партия Молдовы, среди ее членов нет ни одного олигарха. Именно олигархи всегда боролись против Партии социалистов и президента Игоря Додона, а мы всегда будем бороться с ними.
Во времена нахождения в правительстве Игоря Додона и Зинаиды Гречаный оно имело лучшие показатели во всех областях, а сейчас в команде формирования самые мощные профессионалы страны.
Сегодня именно ПСРМ – единственное формирование, которое последовательно продвигает настоящую демократию. Если в селе остался хоть один ребенок – школа должна быть. Если есть хоть один больной – должна быть больница. Если есть хоть один верующий – церковь должна быть сохранена. Потому что это и есть справедливость, и только так у Молдовы есть будущее!
Только социалисты выведут страну из кризиса
Председатель политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов:
— Победа ПСРМ на парламентских и президентских выборах – результат многолетнего труда всех партийцев, руководства партии и лично Игоря Додона, сумевшего в сложнейших условиях завоевать доверие большинства молдавских граждан. Убежден, что только социалистам под силу вывести Молдову из затянувшегося политического кризиса, укрепить государственность и направить страну на траекторию развития и устойчивого роста экономики. Именно социалисты сейчас в одиночку противостоят попыткам прорумынских и прозападных сил ликвидировать молдавскую государственность и спровоцировать новые напряжения в Приднестровье. Победа социалистов на парламентских и президентских выборах говорит о том, что молдавский народ устал от вороватых интеграторов и хочет реальных перемен к лучшему – стабильности, экономического роста и дружественных отношений со всеми соседними странами и Россией.
Политика ПСРМ рациональна, справедлива и патриотична
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ольга Епифанова:
— К 20-летию ПСРМ подошла с мощным кредитом доверия населения, успешным багажом в области законотворчества и продвижения социальных инициатив. С вами связывают свои надежды миллионы сограждан, ваши ценности понятны и близки людям. Политика, которой вы следуете, рациональна, справедлива и патриотична. Перед вами стоят огромные задачи и большая ответственность, поэтому очень важно не снижать набранный вами темп в политической борьбе.
Впереди более тяжелые задачи
Председатель партии «Великое Отечество» Николай Стариков:
— За относительно короткий срок Партия социалистов прошла в парламент и выиграла президентские выборы. Однако все это происходило на фоне непрекращающейся политической борьбы с теми силами, которые под красивые слова о евроинтеграции разворовали бюджет, говоря о мире, тянут Молдову в НАТО, постоянно ставят вопрос о ликвидации молдавской государственности. И то, что эти планы до сих пор не реализованы, – в первую очередь большая заслуга Партии социалистов. Однако впереди еще более тяжелые задачи – победа на парламентских выборах и переход из статуса оппозиционной в статус правящей партии. В политике выдержка очень важна: чем больше выдержки, тем выше политический результат.
На торжественном заседании также выступили член делегации партии «Единая Россия», член Комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров (он огласил поздравление от председателя партии, премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева), представитель Коммунистической партии РФ Павел Дорохин, председатель Компартии Приднестровья Олег Хоржан, гости из Беларуси, Азербайджана, Армении, Турции, Венгрии, Северной Кореи.
Тимофей ЗВЯГИНЦЕВ.