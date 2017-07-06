УБИЙСТВО НЕМЦОВА «ПОД МИКРОСКОПОМ»
Присяжные признали вину подсудимых, а мы разобрали, как шли следствие и суд
Вердикт по самому громкому делу последних лет — об убийстве Бориса Немцова — вынесли присяжные. Сделать это было нелегко: с одной стороны — харизматическое гособвинение, с другой — опытные юристы, а также твердившие о пытках на протяжении восьми месяцев, что шел процесс, их подзащитные… Да и само дело, разросшееся до 60 томов, не из самых простых. В результате им понадобилось три дня, чтобы прийти к решению.
Итак, присяжные признали всех пятерых обвиняемых виновными в убийстве по найму, совершенном группой лиц. За то, что вина Заура Дадаева доказана, проголосовали 10 человек. В то же время за снисхождение к нему выступили 4 присяжных. С Анзором Губашевым вышло еще проще — все присяжные единодушно признали его виновным, а также согласились, что его вина была доказана. За снисхождение проголосовал только один. У Шадида Губашева оказался только один защитник: он не поверил в его виновность, а также в то, что его вина доказана. Кроме того, один присяжный был за снисхождение. На стороне Тамерлана Эскерханова оказались двое присяжных. Они не поверили следствию и посчитали, что Эскерханов невиновен. Видимо, они же выступили за снисхождение.
Больше всего вопросов, судя по всему, у присяжных возникло с Хамзатом Бахаевым, вину которого, к примеру, адвокаты дочери Немцова, посчитали недоказанной. Итак, не смогли согласиться со следствием, а также были уверены, что Бахаев невиновен, четверо присяжных. Столько же выступили за снисхождение.
Обычно равнодушные или показушно веселые, фигуранты дела вердикт слушали особенно внимательно. В «аквариуме», ровно как и в зале, все время, пока читался вердикт, висела гробовая тишина. С каждым словом старшины присяжных лица подсудимых становились все грустнее, никто уже не махал руками и не восклицал, как это нередко бывало в ходе процесса. Впрочем, больше всего опечалил вердикт их родственников. Жены, братья и прочие, ходившие практически на все заседания, были бледны, как никогда.
После вердикта адвокаты признанных виновными заявили о массе нарушений. В свою очередь адвокаты дочери Немцова заявили, что будут настаивать на том, что к преступлению причастно ближайшее окружение Кадырова. По словам адвоката Вадима Прохорова, организатором убийства политика все же является не Руслан Мухудинов, а его начальник — Руслан Геремеев. Местонахождение обоих, напомним, неизвестно.
Последний день оппозиционера
Будоражащее, как неожиданная пощечина, известие о ночном убийстве политика многих застало мрачным субботним утром 28 февраля 2015 года. Все — радио, телевидение, газеты, — казалось, были заняты выяснением: кто мог решиться на столь дерзкое преступление у стен Кремля? Какую роль в этом преступлении исполняла (и исполняла ли) спутница Немцова, в день убийства приехавшая в Москву? Могли ли политика «убрать» банально из-за чьих-то бизнес-интересов? А может, его смерть стала результатом политических интриг?
Чтобы найти правильный ответ, следователям предстояло выполнить немалую работу: допросить свидетелей, провести экспертизы, просмотреть десятки часов видео…
При этом в первую очередь нужно было выяснить, как провел последний день своей жизни Борис Немцов, с кем встречался, о чем говорил, какие строил планы на будущее. «МК» собрал все известные и озвученные во время суда факты.
Итак, день 27 февраля у Немцова должен был быть насыщенным: приезд любовницы, интервью на радио в преддверии оппозиционного марша 1 марта… В 11 часов утра вместе со своим водителем политик уже был в аэропорту «Шереметьево». Там его ждала 23- летняя украинская модель Анна Дурицкая.
Уже около часа дня внедорожник политика подъехал к воротам особняка на Малой Ордынке. В доме влюбленные провели почти весь день.
Около 19.00 Немцов заторопился на запланированный эфир на Новом Арбате. Анна же записалась на процедуру в Crown Thai Spa — салон на Пятницкой улице, где она и Немцов были постоянными клиентами.
Пока Немцов выходил в эфир, девушка нежилась в салоне. Расслабляющий массаж головы закончился через 45 минут. Заплатив кредиткой политика 1500 рублей, модель покинула салон. На часах было около 20.40. «Я пошла в ГУМ, где гуляла» — набрала по дороге смс-сообщение Дурицкая.
Тем временем интервью на радио подошло к концу. Немцов сел в салон своего внедорожника и направился к ГУМу.
В довольно пафосном Bosco cafe первой оказалась Дурицкая. Около 21.30 она уверенно вошла в зал и заняла самое популярное место — столик у окна с видом на Красную площадь. Через 25 минут к ней присоединился и политик. Несколько фрешей, яблоки, вино «резерва шардонне», устрицы, мясо краба, тартар — такой ужин на двоих обошелся оппозиционеру чуть более 12 тысяч рублей. Около 23.00 пара в приподнятом настроении покинула заведение и направилась на Малую Ордынку.
Так как главный универсальный магазин уже был закрыт, кафе влюбленные покидали через второй выход — прямо на площадь. Не торопясь, пара пошла по Красной площади мимо храма Василия Блаженного, поднялась на Большой Москворецкий мост…
Следом за влюбленными шел молодой человек в наушниках, сзади их медленно догоняла снегоуборочная машина… Неожиданно прозвучали хлопки. Спутница политика посмотрела себе под ноги — звук напоминал взрывающиеся петарды. Когда девушка подняла голову, то увидела обмякшего, падающего на землю Немцова. Рядом в темноте раздался визг колес срывающегося с места автомобиля.
Вызывать «скорую» девушке помогал водитель той самой снегоуборочной машины — ее пальцы не попадали по кнопкам. Меньше чем через 10 минут показалась первая полицейская машина. Затем «скорая».
В 23.51 медики констатировали смерть оппозиционера.
Преследователи
Самым опытным столичным сыщикам, которые принялись за дело, можно было только посочувствовать. Изрешеченное тело, две пули, шесть гильз, несколько свидетелей, один из которых в шоковом состоянии. Пожалуй, все, чем располагали следователи. Не считая массы версий.
Первым делом следователи обратились к видеокамерам. Казалось, здесь не должно быть проблем — убийство произошло в центре Москвы, который должен просматриваться вдоль и поперек. Больше всего пользы могли принести камеры, размещенные на фонарных столбах в начале Большого Москворецкого моста со стороны Васильевского спуска. Они могли бы точно показать лицо киллера, который направлялся камерам навстречу. Но записей с камер на столбах не оказалось. До сих пор непонятно, действительно их не было или их по каким-то причинам не нашли… Небольшим утешением служили другие рабочие камеры с Москворецкого моста и погодная камера ТВЦ. Их записи были тщательно изучены.
…Вот Дурицкая в слишком яркой для февраля белой шубе, Немцов, медленно проезжающая мимо пары снегоуборочная машина… Через три секунды: отъезжающая уличная техника, фигура незнакомца, прыгающего в салон седана, ослепляющий свет фар…
По камерам, установленным в городе, следователи проследили маршрут таинственного седана: Болотная улица, Большой Каменный мост, Моховая, Большая Дмитровка, Новый Арбат, конечная точка — Трубниковский переулок. Итак, уже 1 марта сыщики знают не только точный маршрут седана, но и его марку и номер — это ZAZ Sense Е649КЕ 190.
Пока в экспертно-криминалистическом центре ФСБ России полным ходом шла работа по обнаруженным в автомобиле 112 объектам, следователи внимательно изучали видео с камер наблюдения в Трубниковском переулке. Подозрения следователей подтвердились: в автомобиле было не менее двух человек. По крайней мере камеры зафиксировали одного невысокого мужчину с сумкой на плече и высокого — в черной шапке, надвинутой на брови. Оба покинули салон автомобиля и направились в сторону Нового Арбата.
То, что обнаруженный в Трубниковском переулке ZAZ Sens не так прост, стало ясно после того, как сыщики попытались восстановить все детали последнего вечера жизни Немцова. Просматривая видео с камер наблюдения у ГУМа, сыщики обнаружили много интересного, чего не заметили ни политик, ни его водитель, ни Дурицкая 27 февраля 2015 года.
МЕЖДУ ТЕМ КСТАТИ СПРАВКА “МК” ИЗ ДОСЬЕ “МК” ВАЖНО Версия о том, что к убийству Немцова могла быть причастна Дурицкая, всерьез рассматривалась следственной группой. На мысль, что привести на мост политика могла его пассия, наводил ряд совпадений: ее приезд в день убийства, неожиданное появление на месте преступления снегоуборочной машины, которая «удачно» закрыла обзор камерам. Но самое главное: почему убийца не убрал главного свидетеля — спутницу Немцова?
Допросив водителей и коллег оппозиционера, работников кафе, спа-салона, детективы пришли к выводу, что девушка говорила правду. И ее приезд в день смерти Немцова действительно оказался совпадением. Как выяснилось позже, киллер решил не убивать девушку, потому что ему показалось, что она не видела его лица, а лишних жертв он не хотел.
Таким же совпадением оказалась уборочная техника на месте ЧП. Водитель снегоуборочной машины пояснил, что действительно работал в тот вечер, а после дежурства, под утро, он снова был на месте преступления и даже чистил брусчатку от крови. Таким образом, «красивые» версии очень быстро рассыпались.
Например, камеры показали, что уже знакомый ZAZ Sens материализовался на Красной площади в ночь убийства через 6 секунд после того, как к ГУМу подъехал внедорожник Немцова. Обнаружились там же и двое мужчин, очень похожие на пару из Трубниковского переулка.
Чуть позже система «Поток» показала, что ZAZ Sens неотлучно находился рядом с оппозиционером и задолго до его убийства. За Немцовым следили как минимум с 17 ноября — установили сыщики.
Боевые трубки
На мысль о проведении необыкновенно сложного эксперимента следствие навел один из подозрительных типов, которых зафиксировали камеры наблюдения на здании ГУМа.
В какой-то момент сыщики обратили внимание, что по пятам за Немцовым, который приехал на свидание к Дурицкой, ходит высокий мужчина с кифозной спиной. Блуждая в окрестностях Красной площади, он время от времени доставал свой мобильный телефон (позже на суде к нему прирастет название «боевая трубка»). И это была зацепка.
Уже 2 марта следователи в срочном порядке запросили детализацию всех телефонов, работавших в это время у ГУМа и на Большом Москворецком мосту. Проверены были абсолютно все включенные телефоны на Красной площади и выбраны два подозрительных номера.
Следователей напрягло то, что эти номера соединялись, находясь в одном и том же месте, у ГУМа. Кроме того, телефоны, как по мановению волшебной палочки, выключились именно в момент убийства.
Более того, детализация этих номеров показала, что телефоны были активны и рядом с домом Немцова на Малой Ордынке. За неделю до убийства они включались там буквально каждый день.
Но «пробить» владельцев номеров не удалось. Номера были зарегистрированы на несуществующих людей… Впрочем, сдаваться было рано, следователи продолжили внимательно изучать детализацию тех двух телефонов. И очень скоро поиски принесли свои первые плоды: за три дня до убийства у одной из трубок, вычисленных по IMEI, менялся номер абонента. Другими словами, кто-то вытащил из телефона сим-карту, оформленную на подставное лицо, и вставил другую. Владельцем этой карты оказался некий Губашев Шадид Шахидович, зарегистрированный в Малгобеке.
Первые задержания
Кто такой Губашев? Имеет ли он хоть какое-то отношение к убийству? Не упущено ли ценное время для того, чтобы задержать подозреваемого? Оставалось идти по единственной пока зацепке — и отследить телефонную историю сим-карты первого реального человека.
И здесь началась череда долгожданных совпадений. Детализация показала, что на следующий день после преступления номер некоего Губашева был зафиксирован в аэропорту «Внуково». В 14.29 он сделал один-единственный звонок и ушел в роуминг. Владелец номера куда-то улетел, сделали вывод сыщики.
В аэропорту подтвердили: среди пассажиров действительно был Губашев. Но не Шадид, а его брат Анзор. Улетел мужчина в Грозный.
Тогда следователи подняли видеозаписи с камер наблюдения аэропорта — снова совпадение. На видео появились две знакомые фигуры из Трубниковского переулка. Низким оказался Анзор Губашев, высоким, с кифозной спиной — Беслан Шаванов. Еще один человек, который заинтересовал следователей, — водитель внедорожника «Мерседес», на котором приехали в аэропорт эти двое. Как позже установит следствие, в качестве провожающего был Руслан Мухудинов. Сам он отбыл в Грозный только 4 марта.
По месту регистрации Губашевых, в Малгобеке, начались обыски. Были изъяты телефоны, изучена детализация звонков. Круг подозреваемых значительно расширился — в нем также оказались Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Скрыться удалось только Руслану Мухудинову.
Все они, кто чаще, кто реже, перезванивались и, значит, были хорошо знакомы друг с другом, делают вывод следователи.
Кто есть кто?
Заур Дадаев — родился в 1982 году в селе Старомарьевка в Ставропольском крае. Детство провел в Ингушетии в станице Вознесенская под Малгобеком. Является родственником Губашевых — по словам матери Губашевых, приходится ей племянником.
В Антитеррористический центр МВД Чечни, на базе которого создали батальон «Север», пришел в 2004 году. Через два года поступил в первую роту батальона, где у него завязалась дружба с Русланом Геремеевым. В 2010 году получил орден Мужества за освобождение Центороя. По неофициальной информации, возглавлял службу охраны депутата Госдумы Адама Делимханова, брата командира «Севера» Алибека Делимханова. Уволился из МВД в звании лейтенанта на следующий день после убийства Немцова.
Холост, детей нет.
Беслан Шаванов — родился в 1984 году в селе Алхазурово Урус-Мартановского района Чечни. Также является родственником Дадаева и Губашевых. В 2008 году устроился в патрульно-постовую службу в ОВД Заводского района Грозного на должность милиционера-гранатометчика. В батальон «Север» пришел около 10 лет назад и служил под командованием Заура Дадаева. Уволился из «Севера» за 11 дней до убийства Немцова в звании старшего сержанта полиции.
Погиб 7 марта 2015 года в своей квартире в Грозном. По одной из версий, подорвал себя гранатой. По другой — был намеренно убит силовиками.
После спецоперации в микрорайоне Грозного Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram запись, в которой назвал Шаванова «храбрым воином». Уголовное дело в отношении Шаванова закрыто.
У него остались жена и двое маленьких детей.
Анзор Губашев (1981 года рождения) и Шадид Губашев (1983 года рождения). Родились и росли в ингушской станице Вознесенская.
Закончив 9 классов, Анзор поступил в строительный техникум. Служил в армии в Солнечногорске. Шадид также закончил строительный техникум, в армии не служил по состоянию здоровья.
Братья переехали в Москву около 10 лет назад. Шадид устроился водителем «КамАЗа». У Анзора постоянной работы не было. Впрочем, перед арестом он работал охранником в магазине «Магнолия» на Волоколамском шоссе в Москве. Оба снимали дом в деревне Козино в Одинцовском районе Подмосковья. Вместе с ними дом снимал их односельчанин Хамзат Бахаев.
Шадид холост, детей нет. Анзор уже перед приговором женился в СИЗО, детей нет.
Темирлан Эскерханов — родился в 1980 году в чеченской станице Старощедринская в Шелковском районе. После получения среднего образования устроился в районное ОВД в патрульно-постовую службу. За время службы получил несколько боевых наград. Там же познакомился с офицером «Севера» Русланом Геремеевым, который также родился в Шелковском районе.
В конце 2013 года переехал в Москву, перебивался случайными заработками: водителем, чернорабочим. Перед убийством Немцова устроился телохранителем человека по имени Роман и почти все время проводил в ночных клубах.
Женат, на иждивении шесть родных и двое детей погибших братьев.
Хамзат Бахаев — родился в 1969 году в ингушской станице Вознесенская. После женитьбы переехал в Чечню. В 2009 году перебрался в Москву и поселился в одном доме с братьями Губашевыми.
В Москве работал инженером в компании «Юниттелеком». В конце 2014 года организацию ликвидировали, и он стал подрабатывать на стройке и перебиваться случайными заработками. Проживая в столице, Бахаев женился во второй раз — на женщине из Можайска по имени Амина. На иждивении у Бахаева семеро детей от первого брака.
Руслан Мухудинов — он же Абдурахман по прозвищу Черный. Родился в 1987 году в станице Старогладовской Шелковского района Чечни.
По некоторым данным, являлся крупным предпринимателем и поддерживал деловые отношения с Сулейманом Геремеевым. После банкротства получил приглашение на работу водителем Руслана Геремеева. В результате был официально оформлен бойцом «Севера». Мухудинов сопровождал Геремеева во всех командировках в Москву. Считается организатором убийства Немцова. Объявлен в международный розыск, местонахождение неизвестно. Семья, по некоторым данным, проживает в ОАЭ.
Руслан Геремеев — племянник депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова и сенатора Сулеймана Геремеева. Служил в батальоне «Север», командиром которого является Алибек Делимханов.
В качестве фигуранта по делу об убийстве Немцова не проходил. Хотя следствие дважды пыталось предъявить ему обвинение заочно. Следствием также осуществлялись попытки (безрезультатно) доставить его в Москву.
Местонахождение до сих пор неизвестно.
РОЛИ В ПРЕСТУПЛЕНИИ
27 февраля 2015 года Дадаев совместно с Шавановым и Анзором Губашевым следили за Немцовым. Когда политик и Дурицкая пошли в сторону дома, сообщники дали сигнал Дадаеву.
Примерно в 23 часа 31 минуту Дадаев на пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста из имевшегося у него огнестрельного оружия произвел не менее 6 выстрелов в Немцова.
Анзор Губашев и Шаванов контролировали прилегающую к месту убийства территорию. После убийства Дадаев, Шаванов и Анзор Губашев скрылись с места преступления на автомобиле.
Мухудинов, Шадид Губашев, Эскерханов, Бахаев помогали им скрываться от правоохранительных органов, способствовали их скорейшему выезду за пределы Московского региона.
Одними из первых в районе станицы Вознесенская задержали братьев Губашевых. Анзор, напомним, улетел в Грозный 28 февраля. Шадид на своем БМВ приехал туда несколькими днями позже.
Как уверяют братья, признательные показания они якобы дали под давлением — обоих пытали. В результате Анзор подтвердил, что в момент убийства находился на мосту. Он якобы только подвез Шаванова, который и застрелил политика. Во время следствия мужчина трижды менял показания.
В свою очередь Шадид рассказал следователям, что слышал, как его брат вместе с Дадаевым ругали Немцова. Им не понравилась активная позиция политика по отношению к теракту в редакции журнала Charlie Hebdo. Уже в декабре 2015 года Шадид отказался от своих слов.
Одним из последних был задержан Бахаев — в загородном доме в поселке Козино. Мужчина рассказал, что в день убийства Немцова встретился со своей женщиной в Москве и следующие два дня они провели в ее квартире. Свидетельница подтвердила его алиби.
Эскерханова задержали 7 марта в одной из двух квартир на улице Веерная. В квартиру, в которой до этого жил Дадаев, он пришел поспать. В 9 утра он зашел в квартиру, в 12 утра туда нагрянули следователи.
МЕЖДУТЕМКСТАТИКСТАТИСПРАВКА“СПРАВКА“МК”ИЗДОСЬЕ“МК”ВАЖНОВАЖНОПо данным следствия, убийство политика тщательно планировалось и обошлось в круглую сумму. Так, например, кроме ZAZ Sens для слежки обвиняемые располагали рядом автомобилей, среди которых «Мерседес», оформленный на Мухудинова. Кроме того, в распоряжении фигурантов были две квартиры в Москве.
Так, на Веерной, 3 (ее аренда обходилась в 63 тысячи рублей), проживали Дадаев и Эскерханов. На обнаруженных там же зубной щетке и полотенце найдены биологические следы Губашевых.
В квартире на улице Веерной, 46, время от времени проживал ее фактический владелец Руслан Геремеев, его водитель Руслан Мухудинов и Дадаев. Эта квартира, оформленная на племянника Геремеева, обошлась в 19 миллионов рублей.
Дадаев с Геремеевым вылетели в Грозный 1 марта. Уже через четыре дня Дадаев был задержан. Его взяли вместе с сослуживцем Рустамом Юсуповым, с которым он поехал в Назрань. После задержания, уверяет Дадаев, его несколько дней держали в подвале прикованным к батарее, пытали током. В обмен на признательные показания якобы обещали сохранить жизнь Юсупову.
Уже на суде Дадаев неоднократно заявлял, что признательные показания он дал под давлением. Впрочем, во время процесса в Московском окружном военном суде в прессу просочилось видео с его признательными показаниями. Несмотря на то что предполагаемый киллер заявлял, что ему что-то «накапали в воду» и только поэтому у него развязался язык, говорил мужчина вполне связно и его версия вписывалась в общую картину.
В свою очередь гособвинение настаивало на том, что ни Дадаев, ни Губашевы не сообщили им ничего принципиально нового: к моменту их задержания следователям было ясно, кто причастен к убийству политика.
Кроме того, в пользу гособвинения говорили результаты многочисленных экспертиз. Например, в доме Дадаева были обнаружены патроны, идентичные тем, что нашли на брусчатке Москворецкого моста. Кроме того, на ногтях, кистях рук и за левым ухом у Дадаева специалисты нашли микрочастицы следов продуктов выстрела.
Что касается автомобиля ZAZ Sens, то там эксперты также обнаружили биологические следы Дадаева, Губашевых, Шаванова. Кроме того, в автомобиле собрали микрочастицы продуктов выстрела.
О том, что все обвиняемые, кроме Бахаева, довольно много и часто общались друг с другом, свидетельствуют и детализации «боевых трубок».
8 марта 2015 года все пятеро были арестованы Басманным районным судом. Фигурантам дела также были предъявлены обвинения по статьям «Убийство, совершенное организованной группой из корыстных побуждений или по найму» и «Незаконное приобретение, хранение и перевозка оружия, совершенная организованной группой».
Орудие и мотив
И все же, несмотря на огромную проделанную работу, в деле осталось много белых пятен, для того чтобы называть расследование идеальным. Орудие убийства и мотив в этой истории оставили больше всего вопросов. Напомним, что на месте преступления следователи не смогли найти оружия.
После экспертизы найденных гильз и извлеченных из тела политика пуль специалистам удалось только установить, что киллер, скорее всего, использовал переделанный ИЖ-79 с глушителем.
Дадаев в свою очередь, давая признательные показания, пояснил, что стрелял из ПМ, который ему предоставил некий Русик — заказчик преступления. Русик якобы пригнал ZAZ Sens на Веерную. Пистолет Дадаев нашел в бардачке машины. После убийства он забрал оружие с собой. Ночью на Веерную от Русика приехал незнакомец и забрал оружие.
Непонятна ситуация и с мотивом преступления. В кабинете следователя Дадаев признался, что его сильно коробили заявления Немцова об исламе. Его возмущало то, что Немцов вступился за карикатуристов французского журнала, которые выступали с неприкрытой критикой мусульман. «Чтобы в России такого не было», — объяснил Дадаев причину, по которой политик лишился жизни.
Впрочем, как оказалось, работа Дадаева стоила денег. За убийство Русик обещал 15 миллионов рублей. Но Дадаев утверждал, что застрелил оппозиционера «ради Аллаха» и, если бы благодарности за работу не последовало, он бы не сильно расстроился.
— Любая религия запрещает убийство. Убить человека — это убить всю Вселенную, как говорил пророк Мухаммед, — на прениях сторон в МОВСе заявила прокурор Мария Семененко, намекая, что руководил фигурантами все же корыстный умысел.
Впрочем, заплатил заказчик за выполненную работу или не успел, неизвестно. По крайней мере, счета обвиняемых оказались пусты.
Возможно, на эти и другие вопросы нашлись бы ответы, будь задержан организатор и заказчик. Более того, считают представители дочери Немцова, следственные органы могли задержать и организатора, и заказчика, но на то якобы не было воли «сверху». Действительно, крайне странным кажется то, что ни владелец квартиры, в которой планирvовалось убийство, ни водитель автомобиля, в котором следили за политиком, так и не появились в суде хоть в каком-нибудь качестве.
— Да, доказано, да, виновны и снисхождения не заслуживают… На скамье подсудимых точно нет лишних… — сказала, представляя обвинение, Мария Семененко.
Следом за этой эффектной фразой уж очень напрашивается продолжение: «Жаль, что лишние остались на свободе».
Дарья ФЕДОТОВА.
P.S. На момент подписания номера приговор суда не был вынесен, и сроки заключения, которые получат обвиняемые, еще не были известны.