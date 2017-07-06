Присяжные признали вину подсудимых, а мы разобрали, как шли следствие и суд

Вердикт по самому громкому делу последних лет — об убий­стве Бориса Немцова — вынесли присяжные. Сделать это было нелегко: с одной стороны — ха­ризматическое гособвинение, с другой — опытные юристы, а также твердившие о пытках на протяжении восьми месяцев, что шел процесс, их подзащитные… Да и само дело, разросшееся до 60 томов, не из самых простых. В результате им понадобилось три дня, чтобы прийти к решению.

Итак, присяжные признали всех пятерых обвиняемых виновными в убийстве по найму, совершенном группой лиц. За то, что вина Заура Дадаева доказана, проголосовали 10 человек. В то же время за снисхождение к нему выступили 4 присяжных. С Анзором Гу­башевым вышло еще проще — все присяжные единодушно признали его виновным, а также согласились, что его вина была доказана. За снисхождение проголосовал только один. У Шадида Губашева оказался только один за­щитник: он не поверил в его виновность, а также в то, что его вина доказана. Кроме того, один присяжный был за снисхождение. На стороне Тамерлана Эскерханова оказались двое присяжных. Они не поверили следствию и посчитали, что Эскерханов невиновен. Ви­димо, они же выступили за снисхождение.

Больше всего вопросов, судя по всему, у присяжных возникло с Хамзатом Бахаевым, вину которого, к примеру, адвокаты дочери Немцова, посчитали недоказанной. Итак, не смогли согласиться со следствием, а также были уверены, что Бахаев невиновен, четве­ро присяжных. Столько же выступили за снис­хождение.

Обычно равнодушные или показушно веселые, фигуранты дела вердикт слушали особенно внимательно. В «аквариуме», ровно как и в зале, все время, пока читался вердикт, висела гробовая тишина. С каждым словом старшины присяжных лица подсудимых ста­новились все грустнее, никто уже не махал руками и не восклицал, как это нередко быва­ло в ходе процесса. Впрочем, больше всего опечалил вердикт их родственников. Жены, братья и прочие, ходившие практически на все заседания, были бледны, как никогда.

После вердикта адвокаты признанных ви­новными заявили о массе нарушений. В свою очередь адвокаты дочери Немцова заявили, что будут настаивать на том, что к преступле­нию причастно ближайшее окружение Кады­рова. По словам адвоката Вадима Прохорова, организатором убийства политика все же яв­ляется не Руслан Мухудинов, а его начальник — Руслан Геремеев. Местонахождение обоих, напомним, неизвестно.

Последний день оппозиционера

Будоражащее, как неожиданная поще­чина, известие о ночном убийстве политика многих застало мрачным субботним утром 28 февраля 2015 года. Все — радио, телевиде­ние, газеты, — казалось, были заняты выяс­нением: кто мог решиться на столь дерзкое преступление у стен Кремля? Какую роль в этом преступлении исполняла (и исполняла ли) спутница Немцова, в день убийства прие­хавшая в Москву? Могли ли политика «убрать» банально из-за чьих-то бизнес-интересов? А может, его смерть стала результатом полити­ческих интриг?

Чтобы найти правильный ответ, следова­телям предстояло выполнить немалую работу: допросить свидетелей, провести экспертизы, просмотреть десятки часов видео…

При этом в первую очередь нужно было выяснить, как провел последний день своей жизни Борис Немцов, с кем встречался, о чем говорил, какие строил планы на будущее. «МК» собрал все известные и озвученные во время суда факты.

Итак, день 27 февраля у Немцова должен был быть насыщенным: приезд любовницы, интервью на радио в преддверии оппозици­онного марша 1 марта… В 11 часов утра вме­сте со своим водителем политик уже был в аэропорту «Шереметьево». Там его ждала 23- летняя украинская модель Анна Дурицкая.

Уже около часа дня внедорожник поли­тика подъехал к воротам особняка на Малой Ордынке. В доме влюбленные провели почти весь день.

Около 19.00 Немцов заторопился на за­планированный эфир на Новом Арбате. Анна же записалась на процедуру в Crown Thai Spa — салон на Пятницкой улице, где она и Нем­цов были постоянными клиентами.

Пока Немцов выходил в эфир, девушка нежилась в салоне. Расслабляющий массаж головы закончился через 45 минут. Заплатив кредиткой политика 1500 рублей, модель по­кинула салон. На часах было около 20.40. «Я пошла в ГУМ, где гуляла» — набрала по дороге смс-сообщение Дурицкая.

Тем временем интервью на радио подо­шло к концу. Немцов сел в салон своего вне­дорожника и направился к ГУМу.

В довольно пафосном Bosco cafe первой оказалась Дурицкая. Около 21.30 она уверен­но вошла в зал и заняла самое популярное место — столик у окна с видом на Красную площадь. Через 25 минут к ней присоеди­нился и политик. Несколько фрешей, яблоки, вино «резерва шардонне», устрицы, мясо кра­ба, тартар — такой ужин на двоих обошелся оппозиционеру чуть более 12 тысяч рублей. Около 23.00 пара в приподнятом настроении покинула заведение и направилась на Малую Ордынку.

Так как главный универсальный магазин уже был закрыт, кафе влюбленные покидали через второй выход — прямо на площадь. Не торопясь, пара пошла по Красной площади мимо храма Василия Блаженного, поднялась на Большой Москворецкий мост…

Следом за влюбленными шел молодой человек в наушниках, сзади их медленно до­гоняла снегоуборочная машина… Неожидан­но прозвучали хлопки. Спутница политика посмотрела себе под ноги — звук напоминал взрывающиеся петарды. Когда девушка под­няла голову, то увидела обмякшего, падаю­щего на землю Немцова. Рядом в темноте раздался визг колес срывающегося с места автомобиля.

Вызывать «скорую» девушке помогал во­дитель той самой снегоуборочной машины — ее пальцы не попадали по кнопкам. Меньше чем через 10 минут показалась первая поли­цейская машина. Затем «скорая».

В 23.51 медики констатировали смерть оппозиционера.

Преследователи

Самым опытным столичным сыщикам, которые принялись за дело, можно было только посочувствовать. Изрешеченное тело, две пули, шесть гильз, несколько свидетелей, один из которых в шоковом состоянии. Пожа­луй, все, чем располагали следователи. Не считая массы версий.

Первым делом следователи обратились к видеокамерам. Казалось, здесь не должно быть проблем — убийство произошло в центре Москвы, который должен просматриваться вдоль и поперек. Больше всего пользы могли принести камеры, размещенные на фонарных столбах в начале Большого Москворецкого моста со стороны Васильевского спуска. Они могли бы точно показать лицо киллера, ко­торый направлялся камерам навстречу. Но записей с камер на столбах не оказалось. До сих пор непонятно, действительно их не было или их по каким-то причинам не нашли… Не­большим утешением служили другие рабочие камеры с Москворецкого моста и погодная ка­мера ТВЦ. Их записи были тщательно изуче­ны.

…Вот Дурицкая в слишком яркой для февраля белой шубе, Немцов, медленно про­езжающая мимо пары снегоуборочная маши­на… Через три секунды: отъезжающая улич­ная техника, фигура незнакомца, прыгающего в салон седана, ослепляющий свет фар…

По камерам, установленным в городе, следователи проследили маршрут таинствен­ного седана: Болотная улица, Большой Камен­ный мост, Моховая, Большая Дмитровка, Но­вый Арбат, конечная точка — Трубниковский переулок. Итак, уже 1 марта сыщики знают не только точный маршрут седана, но и его марку и номер — это ZAZ Sense Е649КЕ 190.

Пока в экспертно-криминалистическом центре ФСБ России полным ходом шла рабо­та по обнаруженным в автомобиле 112 объек­там, следователи внимательно изучали видео с камер наблюдения в Трубниковском переул­ке. Подозрения следователей подтвердились: в автомобиле было не менее двух человек. По крайней мере камеры зафиксировали одно­го невысокого мужчину с сумкой на плече и высокого — в черной шапке, надвинутой на брови. Оба покинули салон автомобиля и на­правились в сторону Нового Арбата.

То, что обнаруженный в Трубниковском переулке ZAZ Sens не так прост, стало ясно после того, как сыщики попытались восста­новить все детали последнего вечера жизни Немцова. Просматривая видео с камер на­блюдения у ГУМа, сыщики обнаружили много интересного, чего не заметили ни политик, ни его водитель, ни Дурицкая 27 февраля 2015 года.

МЕЖДУ ТЕМ КСТАТИ СПРАВКА “МК” ИЗ ДОСЬЕ “МК” ВАЖНО Версия о том, что к убийству Немцова могла быть причастна Дурицкая, всерьез рассматри­валась следственной группой. На мысль, что привести на мост политика могла его пассия, наводил ряд совпадений: ее приезд в день убийства, неожиданное по­явление на месте преступления снегоубо­рочной машины, которая «удачно» закрыла обзор камерам. Но самое главное: почему убийца не убрал главного свидетеля — спут­ницу Немцова?

Допросив водителей и коллег оппозицио­нера, работников кафе, спа-салона, детекти­вы пришли к выводу, что девушка говорила правду. И ее приезд в день смерти Немцова действительно оказался совпадением. Как выяснилось позже, киллер решил не убивать девушку, потому что ему показалось, что она не видела его лица, а лишних жертв он не хо­тел.

Таким же совпадением оказалась убороч­ная техника на месте ЧП. Водитель снегоубо­рочной машины пояснил, что действительно работал в тот вечер, а после дежурства, под утро, он снова был на месте преступления и даже чистил брусчатку от крови. Таким об­разом, «красивые» версии очень быстро рас­сыпались.

Например, камеры показали, что уже зна­комый ZAZ Sens материализовался на Крас­ной площади в ночь убийства через 6 секунд после того, как к ГУМу подъехал внедорожник Немцова. Обнаружились там же и двое муж­чин, очень похожие на пару из Трубниковского переулка.

Чуть позже система «Поток» показала, что ZAZ Sens неотлучно находился рядом с оппозиционером и задолго до его убийства. За Немцовым следили как минимум с 17 ноя­бря — установили сыщики.

Боевые трубки

На мысль о проведении необыкновен­но сложного эксперимента следствие навел один из подозрительных типов, которых за­фиксировали камеры наблюдения на здании ГУМа.

В какой-то момент сыщики обратили вни­мание, что по пятам за Немцовым, который приехал на свидание к Дурицкой, ходит вы­сокий мужчина с кифозной спиной. Блуждая в окрестностях Красной площади, он время от времени доставал свой мобильный телефон (позже на суде к нему прирастет название «боевая трубка»). И это была зацепка.

Уже 2 марта следователи в срочном по­рядке запросили детализацию всех теле­фонов, работавших в это время у ГУМа и на Большом Москворецком мосту. Проверены были абсолютно все включенные телефоны на Красной площади и выбраны два подозри­тельных номера.

Следователей напрягло то, что эти номе­ра соединялись, находясь в одном и том же месте, у ГУМа. Кроме того, телефоны, как по мановению волшебной палочки, выключились именно в момент убийства.

Более того, детализация этих номеров показала, что телефоны были активны и ря­дом с домом Немцова на Малой Ордынке. За неделю до убийства они включались там буквально каждый день.

Но «пробить» владельцев номеров не удалось. Номера были зарегистрированы на несуществующих людей… Впрочем, сда­ваться было рано, следователи продолжили внимательно изучать детализацию тех двух телефонов. И очень скоро поиски принесли свои первые плоды: за три дня до убийства у одной из трубок, вычисленных по IMEI, менялся номер абонента. Другими слова­ми, кто-то вытащил из телефона сим-карту, оформленную на подставное лицо, и вставил другую. Владельцем этой карты оказался не­кий Губашев Шадид Шахидович, зарегистри­рованный в Малгобеке.

Первые задержания

Кто такой Губашев? Имеет ли он хоть какое-то отношение к убийству? Не упуще­но ли ценное время для того, чтобы задер­жать подозреваемого? Оставалось идти по единственной пока зацепке — и отследить телефонную историю сим-карты первого реального человека.

И здесь началась череда долгожданных совпадений. Детализация показала, что на следующий день после преступления номер некоего Губашева был зафиксирован в аэро­порту «Внуково». В 14.29 он сделал один-единственный звонок и ушел в роуминг. Владелец номера куда-то улетел, сделали вывод сыщики.

В аэропорту подтвердили: среди пас­сажиров действительно был Губашев. Но не Шадид, а его брат Анзор. Улетел мужчина в Грозный.

Тогда следователи подняли видеозапи­си с камер наблюдения аэропорта — снова совпадение. На видео появились две знако­мые фигуры из Трубниковского переулка. Низким оказался Анзор Губашев, высоким, с кифозной спиной — Беслан Шаванов. Еще один человек, который заинтересовал сле­дователей, — водитель внедорожника «Мер­седес», на котором приехали в аэропорт эти двое. Как позже установит следствие, в каче­стве провожающего был Руслан Мухудинов. Сам он отбыл в Грозный только 4 марта.

По месту регистрации Губашевых, в Малгобеке, начались обыски. Были изъяты телефоны, изучена детализация звонков. Круг подозреваемых значительно расши­рился — в нем также оказались Заур Дада­ев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Скрыться удалось только Руслану Мухуди­нову.

Все они, кто чаще, кто реже, перезвани­вались и, значит, были хорошо знакомы друг с другом, делают вывод следователи.

Кто есть кто?

Заур Дадаев — родил­ся в 1982 году в селе Старомарьевка в Став­ропольском крае. Дет­ство провел в Ингуше­тии в станице Вознесенская под Мал­гобеком. Является род­ственником Губашевых — по словам матери Губашевых, приходится ей племянником.

В Антитеррористический центр МВД Чечни, на базе которого создали батальон «Север», пришел в 2004 году. Через два года поступил в первую роту батальона, где у него завязалась дружба с Русланом Геремеевым. В 2010 году получил орден Мужества за освобождение Центороя. По неофициальной информации, возглавлял службу охраны депутата Госдумы Адама Делимханова, брата командира «Севера» Алибека Делимханова. Уволился из МВД в звании лейтенанта на следующий день по­сле убийства Немцова.

Холост, детей нет.

Беслан Шаванов — ро­дился в 1984 году в селе Алхазурово Урус-Мартановского района Чечни. Также является родственником Дадаева и Губашевых. В 2008 году устроился в патрульно-постовую службу в ОВД Заводско­го района Грозного на должность милиционера-гранатометчика. В батальон «Север» пришел около 10 лет назад и служил под командованием Заура Дадаева. Уволил­ся из «Севера» за 11 дней до убийства Нем­цова в звании старшего сержанта полиции.

Погиб 7 марта 2015 года в своей кварти­ре в Грозном. По одной из версий, подорвал себя гранатой. По другой — был намеренно убит силовиками.

После спецоперации в микрорайоне Грозного Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram запись, в которой назвал Шавано­ва «храбрым воином». Уголовное дело в от­ношении Шаванова закрыто.

У него остались жена и двое маленьких детей.

Анзор Губашев (1981 года рождения) и Ша­дид Губашев (1983 года рождения). Роди­лись и росли в ингуш­ской станице Вознесен­ская.

Закончив 9 классов, Анзор поступил в стро­ительный техникум. Служил в армии в Сол­нечногорске. Шадид также закончил строи­тельный техникум, в армии не служил по со­стоянию здоровья.

Братья переехали в Москву около 10 лет на­зад. Шадид устроился водителем «КамАЗа». У Анзора постоянной работы не было. Впро­чем, перед арестом он работал охранником в магазине «Магнолия» на Волоколамском шоссе в Москве. Оба снимали дом в деревне Козино в Одинцовском районе Подмосковья. Вместе с ними дом снимал их односельчанин Хамзат Бахаев.

Шадид холост, детей нет. Анзор уже перед приговором женился в СИЗО, детей нет.

Темирлан Эскерханов — родился в 1980 году в чеченской станице Ста­рощедринская в Шел­ковском районе. После получения среднего об­разования устроился в районное ОВД в патрульно-постовую службу. За время службы получил несколько боевых наград. Там же познакомился с офи­цером «Севера» Русланом Геремеевым, ко­торый также родился в Шелковском райо­не.

В конце 2013 года переехал в Москву, перебивался случайными заработками: во­дителем, чернорабочим. Перед убийством Немцова устроился телохранителем чело­века по имени Роман и почти все время про­водил в ночных клубах.

Женат, на иждивении шесть родных и двое детей погибших братьев.

Хамзат Бахаев — ро­дился в 1969 году в ин­гушской станице Возне­сенская. После женитьбы переехал в Чечню. В 2009 году пе­ребрался в Москву и по­селился в одном доме с братьями Губашевыми.

В Москве работал инже­нером в компании «Юниттелеком». В конце 2014 года организацию ликвидировали, и он стал подрабатывать на стройке и переби­ваться случайными заработками. Проживая в столице, Бахаев женился во второй раз — на женщине из Можайска по имени Амина. На иждивении у Бахаева семеро детей от первого брака.

Руслан Мухудинов — он же Абдурахман по прозвищу Черный. Ро­дился в 1987 году в ста­нице Старогладовской Шелковского района Чечни.

По некоторым данным, являлся круп­ным предпринимателем и поддерживал деловые отношения с Сулейманом Гере­меевым. После банкротства получил при­глашение на работу водителем Руслана Геремеева. В результате был официально оформлен бойцом «Севера». Мухудинов сопровождал Геремеева во всех коман­дировках в Москву. Считается органи­затором убийства Немцова. Объявлен в международный розыск, местонахож­дение неизвестно. Семья, по некоторым данным, проживает в ОАЭ.

Руслан Геремеев — пле­мянник депутата Госдумы от Чечни Адама Делимха­нова и сенатора Сулейма­на Геремеева. Служил в батальоне «Север», ко­мандиром которого явля­ется Алибек Делимханов.

В качестве фигуранта по делу об убийстве Немцова не проходил. Хотя следствие дважды пыталось предъявить ему обвинение заочно. Следствием также осу­ществлялись попытки (безрезультатно) до­ставить его в Москву.

Местонахождение до сих пор неизвестно.

РОЛИ В ПРЕСТУПЛЕНИИ

27 февраля 2015 года Дадаев совместно с Шавановым и Анзором Губашевым следи­ли за Немцовым. Когда политик и Дурицкая пошли в сторону дома, сообщники дали сигнал Дадаеву.

Примерно в 23 часа 31 минуту Дадаев на пешеходной дорожке Большого Москво­рецкого моста из имевшегося у него огне­стрельного оружия произвел не менее 6 выстрелов в Немцова.

Анзор Губашев и Шаванов контролировали прилегающую к месту убийства террито­рию. После убийства Дадаев, Шаванов и Анзор Губашев скрылись с места престу­пления на автомобиле.

Мухудинов, Шадид Губашев, Эскерханов, Бахаев помогали им скрываться от право­охранительных органов, способствовали их скорейшему выезду за пределы Москов­ского региона.

Одними из первых в районе станицы Воз­несенская задержали братьев Губашевых. Ан­зор, напомним, улетел в Грозный 28 февраля. Шадид на своем БМВ приехал туда несколь­кими днями позже.

Как уверяют братья, признательные пока­зания они якобы дали под давлением — обо­их пытали. В результате Анзор подтвердил, что в момент убийства находился на мосту. Он якобы только подвез Шаванова, который и застрелил политика. Во время следствия мужчина трижды менял показания.

В свою очередь Шадид рассказал сле­дователям, что слышал, как его брат вместе с Дадаевым ругали Немцова. Им не понра­вилась активная позиция политика по отно­шению к теракту в редакции журнала Charlie Hebdo. Уже в декабре 2015 года Шадид отка­зался от своих слов.

Одним из последних был задержан Ба­хаев — в загородном доме в поселке Козино. Мужчина рассказал, что в день убийства Нем­цова встретился со своей женщиной в Москве и следующие два дня они провели в ее кварти­ре. Свидетельница подтвердила его алиби.

Эскерханова задержали 7 марта в одной из двух квартир на улице Веерная. В квартиру, в которой до этого жил Дадаев, он пришел по­спать. В 9 утра он зашел в квартиру, в 12 утра туда нагрянули следователи.

МЕЖДУТЕМКСТАТИКСТАТИСПРАВКА“СПРАВКА“МК”ИЗДОСЬЕ“МК”ВАЖНОВАЖНОПо данным следствия, убийство политика тщательно планирова­лось и обошлось в круглую сум­му. Так, например, кроме ZAZ Sens для слежки обвиняемые располагали рядом автомобилей, среди которых «Мерсе­дес», оформленный на Мухудинова. Кроме того, в распоряжении фигурантов были две квартиры в Москве.

Так, на Веерной, 3 (ее аренда обходилась в 63 тысячи рублей), проживали Дадаев и Эскерханов. На обнаруженных там же зуб­ной щетке и полотенце найдены биологиче­ские следы Губашевых.

В квартире на улице Веерной, 46, вре­мя от времени проживал ее фактический владелец Руслан Геремеев, его водитель Руслан Мухудинов и Дадаев. Эта квартира, оформленная на племянника Геремеева, обошлась в 19 миллионов рублей.

Дадаев с Геремеевым вылетели в Гроз­ный 1 марта. Уже через четыре дня Дадаев был задержан. Его взяли вместе с сослуживцем Рустамом Юсуповым, с которым он поехал в Назрань. После задержания, уверяет Дадаев, его несколько дней держали в подвале при­кованным к батарее, пытали током. В обмен на признательные показания якобы обещали сохранить жизнь Юсупову.

Уже на суде Дадаев неоднократно заяв­лял, что признательные показания он дал под давлением. Впрочем, во время процесса в Московском окружном военном суде в прессу просочилось видео с его признательными по­казаниями. Несмотря на то что предполагае­мый киллер заявлял, что ему что-то «накапали в воду» и только поэтому у него развязался язык, говорил мужчина вполне связно и его версия вписывалась в общую картину.

В свою очередь гособвинение настаи­вало на том, что ни Дадаев, ни Губашевы не сообщили им ничего принципиально нового: к моменту их задержания следователям было ясно, кто причастен к убийству политика.

Кроме того, в пользу гособвинения гово­рили результаты многочисленных экспертиз. Например, в доме Дадаева были обнаружены патроны, идентичные тем, что нашли на брус­чатке Москворецкого моста. Кроме того, на ногтях, кистях рук и за левым ухом у Дадаева специалисты нашли микрочастицы следов продуктов выстрела.

Что касается автомобиля ZAZ Sens, то там эксперты также обнаружили биологические следы Дадаева, Губашевых, Шаванова. Кро­ме того, в автомобиле собрали микрочастицы продуктов выстрела.

О том, что все обвиняемые, кроме Бахае­ва, довольно много и часто общались друг с другом, свидетельствуют и детализации «бое­вых трубок».

8 марта 2015 года все пятеро были аре­стованы Басманным районным судом. Фигу­рантам дела также были предъявлены обви­нения по статьям «Убийство, совершенное организованной группой из корыстных по­буждений или по найму» и «Незаконное при­обретение, хранение и перевозка оружия, со­вершенная организованной группой».

Орудие и мотив

И все же, несмотря на огромную проде­ланную работу, в деле осталось много белых пятен, для того чтобы называть расследова­ние идеальным. Орудие убийства и мотив в этой истории оставили больше всего вопро­сов. Напомним, что на месте преступления следователи не смогли найти оружия.

После экспертизы найденных гильз и из­влеченных из тела политика пуль специали­стам удалось только установить, что киллер, скорее всего, использовал переделанный ИЖ-79 с глушителем.

Дадаев в свою очередь, давая призна­тельные показания, пояснил, что стрелял из ПМ, который ему предоставил некий Русик — заказчик преступления. Русик якобы пригнал ZAZ Sens на Веерную. Пистолет Дадаев нашел в бардачке машины. После убийства он забрал оружие с собой. Ночью на Веерную от Русика приехал незнакомец и забрал оружие.

Непонятна ситуация и с мотивом пре­ступления. В кабинете следователя Дадаев признался, что его сильно коробили заяв­ления Немцова об исламе. Его возмущало то, что Немцов вступился за карикатуристов французского журнала, которые выступали с неприкрытой критикой мусульман. «Чтобы в России такого не было», — объяснил Дадаев причину, по которой политик лишился жизни.

Впрочем, как оказалось, работа Дадаева стоила денег. За убийство Русик обещал 15 миллионов рублей. Но Дадаев утверждал, что застрелил оппозиционера «ради Аллаха» и, если бы благодарности за работу не после­довало, он бы не сильно расстроился.

— Любая религия запрещает убийство. Убить человека — это убить всю Вселенную, как говорил пророк Мухаммед, — на прени­ях сторон в МОВСе заявила прокурор Мария Семененко, намекая, что руководил фигуран­тами все же корыстный умысел.

Впрочем, заплатил заказчик за выпол­ненную работу или не успел, неизвестно. По крайней мере, счета обвиняемых оказались пусты.

Возможно, на эти и другие вопросы на­шлись бы ответы, будь задержан организатор и заказчик. Более того, считают представители дочери Немцова, следственные органы могли задержать и организатора, и заказчика, но на то якобы не было воли «сверху». Действитель­но, крайне странным кажется то, что ни вла­делец квартиры, в которой планирvовалось убийство, ни водитель автомобиля, в котором следили за политиком, так и не появились в суде хоть в каком-нибудь качестве.

— Да, доказано, да, виновны и снисхож­дения не заслуживают… На скамье подсуди­мых точно нет лишних… — сказала, представ­ляя обвинение, Мария Семененко.

Следом за этой эффектной фразой уж очень напрашивается продолжение: «Жаль, что лишние остались на свободе».

Дарья ФЕДОТОВА.

P.S. На момент подписания номера при­говор суда не был вынесен, и сроки за­ключения, которые получат обвиняемые, еще не были известны.