Возглавляемая лидером «Нашей Партии» бельцкая городская администрация признана самой прозрачной в стране

Усилия Усатого и его команды в северной столице не пропали втуне. Оппозиционный политик уверен, что и многие другие мы­тарства молдавской оппозиции не будут напрасны.

С тех пор как мэром стал Усатый

На прошлой неделе стали известны результаты исследования, проведённо­го институтом IDIS-Viitorul и Институтом экономических реформ и развития INEKO (Словакия), согласно которому Бельцы с большим отрывом возглавили рейтинг по прозрачности действий местной власти среди городов Молдовы. Северная столи­ца стала единственным городом в стране, который получил рейтинг «А+» по между­народным критериям. Ближайшим конку­рентом оказался Кагул с рейтингом «В-», который набрал 56 пунктов. На третьем месте – Чимишлия с рейтингом «С» и 49 пунктами. Целью этого мониторингового проекта было заявлено повышение транс­парентности, финансовой ответственности и компетентности местных властей респу­блики.

В итоге в Бельцах зафиксирован самый существенный в Молдове прогресс по ро­сту прозрачности в работе местной власти по сравнению с предыдущими годами. Со­гласно отчету, ситуация кардинально из­менилась с 2015 года, когда мэром Бельц был избран Усатый: за время его работы муниципий поднялся в рейтинге с седьмо­го на первое место.

Эксперты особо подчеркивают: Бель­цы стали образцом в сфере организации госзакупок. Согласно отчету, доля насе­ленных пунктов, где местные власти хотя бы время от времени публикуют в интер­нете объявления о закупках, не достигает и 40 процентов. Более того, власти север­ной столицы пошли дальше и публикуют на веб-странице мэрии контракты по публич­ным закупкам даже в тех случаях, когда это не является обязательным.

По заявлению авторов исследования, транспарентность в сфере госзакупок не­обходима, поскольку именно эта область «крайне уязвима для различных мошенни­ческих схем, коррупции и конфликта ин­тересов. Учитывая, что государственные закупки предполагают использование пу­бличных средств, а работы и услуги прово­дятся в интересах общества, здесь крайне необходима максимальная транспарент­ность».

В этой связи директор словацкого Ин­ститута экономических и социальных ре­форм (INEKO) Петер Голиас выразил удо­влетворение в связи с тем, что «местные власти нашли в себе мотивацию стать бо­лее открытыми по отношению к обществу, чтобы не оставить пространства для кор­рупции», приведя в пример, в частности, примэрию муниципия Бельцы.

А ещё авторы исследования отмечают, что в Бельцах зафиксированы лучшие ре­зультаты по обеспечению участия граждан в процессе принятия решений среди всех городов страны.

Реальная оценка реальным делам

Сам опальный бельцкий примар ре­зультаты исследования столь авторитет­ных институтов назвал большой и нагляд­ной победой вверенного ему города.

«Очень важно, что нашей бельцкой го­родской команде удалось дать понять всей республике: даже находясь в глухой оппо­зиции, даже сталкиваясь с противодей­ствием республиканских властей в самой северной столице, мы всё равно движемся вперёд. Свидетельством тому – серьёзные международные структуры, которые дали реальную оценку тому, что мы делаем и чего искренне пытаемся достичь. Отрад­но, что Бельцы уже стали положительным примером для всех населённых пунктов республики. Значит, мы на правильном пути, значит, мы работаем не зря», – зая­вил Усатый.

Мэр северной столицы и лидер «На­шей Партии» уверен, что высокий рейтинг города достигнут также благодаря всем неравнодушным бельчанам.

«Мы все рано или поздно, так сказать, уходим в историю. Вопрос, какой след мы оставим после себя. Сколько бы лжи гряз­ные пропагандистские телеканалы ни лили на команду мэрии, бельчан и город в це­лом, мы с вами уже оставили след, победив в Бельцах некоторые уродливые явления, с которыми пока, к сожалению, не справля­ются другие города республики. И за это я хочу поблагодарить всех жителей Бельц.

Вы оказали мне доверие два года на­зад, избрав своим мэром. Вы и сейчас, хоть я и вынужден быть пока вдали от горо­да, не теряете со мной связь – я постоянно получаю в социальных сетях отзывы и кри­тику бельчан о работе примэрии. Поверь­те, каждое ваше слово находит отклик…», – заверил бельчан Усатый.

«Приговор не Петренко, приговор стране…»

На прошлой неделе одной из самых обсуждаемых в молдавском обществе но­востей стал приговор, вынесенный «Груп­пе Петренко». Разумеется, лидер «Нашей Партии», неизменно поддерживавший Гри­гория Петренко и его товарищей с момента их задержания, не мог остаться в стороне. «Позором для всей страны» назвал Усатый решение суда.

«Суд сектора Рышкановка признал ви­новными политзаключенных из «Группы Петренко» по делу, в котором у следствия не было ни одного доказательства, зато защита представила факты подтасовки данных вброса так называемых улик», – заявил председатель НП.

Усатый уве­рен, что экс-депутат Пе­тренко и его соратники полу­чили условные сроки благодаря пристальному вниманию к делу международно­го сообщества.

«Подсуди­мые получили условные сро­ки. В каком-то смысле это победа, одержанная благодаря резонансу, который получило это дело, а также активному вмешательству междуна­родного сообщества. Хорошо, что Григо­рий Петренко, Павел Григорчук, Александр Рошко, Михаил Амерберг, Андрей Друзь, Олег Бузня и Владимир Журат на свободе, но большой радости нет…

Сам обвинительный приговор звучал как диагноз всей стране. Позор! Защита, конечно, подаст на апелляцию, дойдет до Высшей Судебной Палаты, а потом и до Ев­ропейского суда по правам человека. ЕСПЧ однозначно присудит «Группе Петренко» немалую компенсацию, и абсолютно пра­вильно сделает. За это преступление ре­жима Плахотнюка, за страдания безвинных людей будут платить все молдавские нало­гоплательщики», – резюмировал Усатый.

«Заинтересованность прокурора очевидна»

Между тем, дело «Группы Петренко» – одно из самых резонансных, но далеко не единственное в сегодняшней Молдове.

Так, в минувший четверг в районном суде Хынчешт состоялись предваритель­ные слушания по делу примара Бессараб­ки Валентина Чимпоеша. Впрочем, заседа­ние суда закончилось, так и не начавшись – единственный судебный переводчик, необходимый для проведения заседания, оказался на больничном.

По словам адвоката Чимпоеша Анато­ла Истрате, «судебные слушания так и не состоялись, поскольку суд не обеспечил переводчиком нашего подзащитного Ва­лентина Чимпоеша, который хоть и знает государственный язык, но не на достаточ­ном уровне».

Истрате также сообщил, что судебное заседание было перенесено на 18 сентя­бря. Следует отметить, что этому заседа­нию предшествовало другое – в чимиш­лийском суде, которое состоялось ещё в начале мая. Тогда же стало известно, что по требованию Генерального прокурора Эдуарда Харунжена дело Чимпоеша было переведено в суд Хынчешт. При этом, что характерно, согласно Истрате, стороне за­щиты только сейчас удалось ознакомиться с аргументами из ходатайства генпрокуро­ра.

Чимпоеш, в свою очередь, подчеркнул, что «заинтересованность Харунжена в этом деле очевидна».

Напомним, мэр Бессарабки Валентин Чимпоеш, избранный от «Нашей Партии», был задержан 17 марта. В тот же день суд столичного сектора Центр вынес реше­ние поместить его под предварительный арест на 30 суток. Затем он был изменен на домашний, а впоследствии, по истече­нию срока, в отношении примара перестал действовать мандат на арест.

Власти обвиняют Чимпоеша якобы в «служебной халатности». Руководство «На­шей Партии» считает дело Чимпоеша по­литически мотивированным, в контексте преследований, которым подвергаются оппозиционные представители местных властей по всей Молдове.

Суд игнорирует ЕСПЧ

На днях суд вновь продлил предвари­тельный арест в отношении другого акти­виста «Нашей Партии», Феликса Гринку. По словам его адвоката Ивана Черги, суд игнорирует практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и руководствуется исключительно заявлениями прокуроров, не подкрепленными доказательствами.

Таким образом, в ходе суда, состояв­шегося в понедельник, в частности, был рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения в отношении Феликса Гринку с одной стороны, с другой стороны защита ходатайствовала об изменении меры пре­сечения на домашний арест.

«Однако судом не были приняты наши аргументы, и было вынесено решение о продлении еще на 30 суток», – заявил Чер­га.

Соответственно, согласно решению судьи Виталия Чумака, которое вступит в силу 8 июля, активист «Нашей Партии» продолжит находиться под предваритель­ным арестом вплоть до 7 августа.

Напоминаем, что Феликс Гринку был задержан 17 ноября в рамках возобновлен­ного уголовного дела, которое ранее триж­ды было закрыто решениями судов секто­ров Центр, Рышкановка, а также в 2013 году Высшей судебной палатой, признав­шей Гринку невиновным. Тем не менее, в октябре это не помешало Апелляционной палате отменить решение нижестоящей инстанции, поместившей активиста под домашний арест сроком на 25 суток, и вы­дать ордер на заключение под стражу сро­ком на 30 суток. С тех пор Феликс Гринку продолжает находиться в СИЗО столичной тюрьмы №13. В «Нашей Партии» уголовное дело против активиста считают политиче­ски мотивированным.

«Не бойтесь – боритесь»

Между тем, как свидетельствует пра­возащитница Анна Урасаки (на которую, к слову, в Молдове также открыто уголовное дело) Совет Европы осудил политические преследования, организованные режимом олигарха Владимира Плахотнюка, против местных избранников от «Нашей Партии».

«Я поздравляю команду и местных из­бранников от «Нашей Партии»! Вас услы­шали! Политические преследования и, в результате, уголовные преследования примаров и советников «Нашей Партии» обернулись жесткой реакцией со стороны Совета Европы. Значит, можно! Пример, которому должны следовать все местные избранники оппозиционных партий. Не бойтесь – боритесь!» – написала Урсаки на своей странице в Фейсбуке.

Дмитрий ГАМАЮНОВ.