Ренато Усатый: «Бельцы и бельчане одержали ещё одну важную победу»
Возглавляемая лидером «Нашей Партии» бельцкая городская администрация признана самой прозрачной в стране
Усилия Усатого и его команды в северной столице не пропали втуне. Оппозиционный политик уверен, что и многие другие мытарства молдавской оппозиции не будут напрасны.
С тех пор как мэром стал Усатый
На прошлой неделе стали известны результаты исследования, проведённого институтом IDIS-Viitorul и Институтом экономических реформ и развития INEKO (Словакия), согласно которому Бельцы с большим отрывом возглавили рейтинг по прозрачности действий местной власти среди городов Молдовы. Северная столица стала единственным городом в стране, который получил рейтинг «А+» по международным критериям. Ближайшим конкурентом оказался Кагул с рейтингом «В-», который набрал 56 пунктов. На третьем месте – Чимишлия с рейтингом «С» и 49 пунктами. Целью этого мониторингового проекта было заявлено повышение транспарентности, финансовой ответственности и компетентности местных властей республики.
В итоге в Бельцах зафиксирован самый существенный в Молдове прогресс по росту прозрачности в работе местной власти по сравнению с предыдущими годами. Согласно отчету, ситуация кардинально изменилась с 2015 года, когда мэром Бельц был избран Усатый: за время его работы муниципий поднялся в рейтинге с седьмого на первое место.
Эксперты особо подчеркивают: Бельцы стали образцом в сфере организации госзакупок. Согласно отчету, доля населенных пунктов, где местные власти хотя бы время от времени публикуют в интернете объявления о закупках, не достигает и 40 процентов. Более того, власти северной столицы пошли дальше и публикуют на веб-странице мэрии контракты по публичным закупкам даже в тех случаях, когда это не является обязательным.
По заявлению авторов исследования, транспарентность в сфере госзакупок необходима, поскольку именно эта область «крайне уязвима для различных мошеннических схем, коррупции и конфликта интересов. Учитывая, что государственные закупки предполагают использование публичных средств, а работы и услуги проводятся в интересах общества, здесь крайне необходима максимальная транспарентность».
В этой связи директор словацкого Института экономических и социальных реформ (INEKO) Петер Голиас выразил удовлетворение в связи с тем, что «местные власти нашли в себе мотивацию стать более открытыми по отношению к обществу, чтобы не оставить пространства для коррупции», приведя в пример, в частности, примэрию муниципия Бельцы.
А ещё авторы исследования отмечают, что в Бельцах зафиксированы лучшие результаты по обеспечению участия граждан в процессе принятия решений среди всех городов страны.
Реальная оценка реальным делам
Сам опальный бельцкий примар результаты исследования столь авторитетных институтов назвал большой и наглядной победой вверенного ему города.
«Очень важно, что нашей бельцкой городской команде удалось дать понять всей республике: даже находясь в глухой оппозиции, даже сталкиваясь с противодействием республиканских властей в самой северной столице, мы всё равно движемся вперёд. Свидетельством тому – серьёзные международные структуры, которые дали реальную оценку тому, что мы делаем и чего искренне пытаемся достичь. Отрадно, что Бельцы уже стали положительным примером для всех населённых пунктов республики. Значит, мы на правильном пути, значит, мы работаем не зря», – заявил Усатый.
Мэр северной столицы и лидер «Нашей Партии» уверен, что высокий рейтинг города достигнут также благодаря всем неравнодушным бельчанам.
«Мы все рано или поздно, так сказать, уходим в историю. Вопрос, какой след мы оставим после себя. Сколько бы лжи грязные пропагандистские телеканалы ни лили на команду мэрии, бельчан и город в целом, мы с вами уже оставили след, победив в Бельцах некоторые уродливые явления, с которыми пока, к сожалению, не справляются другие города республики. И за это я хочу поблагодарить всех жителей Бельц.
Вы оказали мне доверие два года назад, избрав своим мэром. Вы и сейчас, хоть я и вынужден быть пока вдали от города, не теряете со мной связь – я постоянно получаю в социальных сетях отзывы и критику бельчан о работе примэрии. Поверьте, каждое ваше слово находит отклик…», – заверил бельчан Усатый.
«Приговор не Петренко, приговор стране…»
На прошлой неделе одной из самых обсуждаемых в молдавском обществе новостей стал приговор, вынесенный «Группе Петренко». Разумеется, лидер «Нашей Партии», неизменно поддерживавший Григория Петренко и его товарищей с момента их задержания, не мог остаться в стороне. «Позором для всей страны» назвал Усатый решение суда.
«Суд сектора Рышкановка признал виновными политзаключенных из «Группы Петренко» по делу, в котором у следствия не было ни одного доказательства, зато защита представила факты подтасовки данных вброса так называемых улик», – заявил председатель НП.
Усатый уверен, что экс-депутат Петренко и его соратники получили условные сроки благодаря пристальному вниманию к делу международного сообщества.
«Подсудимые получили условные сроки. В каком-то смысле это победа, одержанная благодаря резонансу, который получило это дело, а также активному вмешательству международного сообщества. Хорошо, что Григорий Петренко, Павел Григорчук, Александр Рошко, Михаил Амерберг, Андрей Друзь, Олег Бузня и Владимир Журат на свободе, но большой радости нет…
Сам обвинительный приговор звучал как диагноз всей стране. Позор! Защита, конечно, подаст на апелляцию, дойдет до Высшей Судебной Палаты, а потом и до Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ однозначно присудит «Группе Петренко» немалую компенсацию, и абсолютно правильно сделает. За это преступление режима Плахотнюка, за страдания безвинных людей будут платить все молдавские налогоплательщики», – резюмировал Усатый.
«Заинтересованность прокурора очевидна»
Между тем, дело «Группы Петренко» – одно из самых резонансных, но далеко не единственное в сегодняшней Молдове.
Так, в минувший четверг в районном суде Хынчешт состоялись предварительные слушания по делу примара Бессарабки Валентина Чимпоеша. Впрочем, заседание суда закончилось, так и не начавшись – единственный судебный переводчик, необходимый для проведения заседания, оказался на больничном.
По словам адвоката Чимпоеша Анатола Истрате, «судебные слушания так и не состоялись, поскольку суд не обеспечил переводчиком нашего подзащитного Валентина Чимпоеша, который хоть и знает государственный язык, но не на достаточном уровне».
Истрате также сообщил, что судебное заседание было перенесено на 18 сентября. Следует отметить, что этому заседанию предшествовало другое – в чимишлийском суде, которое состоялось ещё в начале мая. Тогда же стало известно, что по требованию Генерального прокурора Эдуарда Харунжена дело Чимпоеша было переведено в суд Хынчешт. При этом, что характерно, согласно Истрате, стороне защиты только сейчас удалось ознакомиться с аргументами из ходатайства генпрокурора.
Чимпоеш, в свою очередь, подчеркнул, что «заинтересованность Харунжена в этом деле очевидна».
Напомним, мэр Бессарабки Валентин Чимпоеш, избранный от «Нашей Партии», был задержан 17 марта. В тот же день суд столичного сектора Центр вынес решение поместить его под предварительный арест на 30 суток. Затем он был изменен на домашний, а впоследствии, по истечению срока, в отношении примара перестал действовать мандат на арест.
Власти обвиняют Чимпоеша якобы в «служебной халатности». Руководство «Нашей Партии» считает дело Чимпоеша политически мотивированным, в контексте преследований, которым подвергаются оппозиционные представители местных властей по всей Молдове.
Суд игнорирует ЕСПЧ
На днях суд вновь продлил предварительный арест в отношении другого активиста «Нашей Партии», Феликса Гринку. По словам его адвоката Ивана Черги, суд игнорирует практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и руководствуется исключительно заявлениями прокуроров, не подкрепленными доказательствами.
Таким образом, в ходе суда, состоявшегося в понедельник, в частности, был рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения в отношении Феликса Гринку с одной стороны, с другой стороны защита ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест.
«Однако судом не были приняты наши аргументы, и было вынесено решение о продлении еще на 30 суток», – заявил Черга.
Соответственно, согласно решению судьи Виталия Чумака, которое вступит в силу 8 июля, активист «Нашей Партии» продолжит находиться под предварительным арестом вплоть до 7 августа.
Напоминаем, что Феликс Гринку был задержан 17 ноября в рамках возобновленного уголовного дела, которое ранее трижды было закрыто решениями судов секторов Центр, Рышкановка, а также в 2013 году Высшей судебной палатой, признавшей Гринку невиновным. Тем не менее, в октябре это не помешало Апелляционной палате отменить решение нижестоящей инстанции, поместившей активиста под домашний арест сроком на 25 суток, и выдать ордер на заключение под стражу сроком на 30 суток. С тех пор Феликс Гринку продолжает находиться в СИЗО столичной тюрьмы №13. В «Нашей Партии» уголовное дело против активиста считают политически мотивированным.
«Не бойтесь – боритесь»
Между тем, как свидетельствует правозащитница Анна Урасаки (на которую, к слову, в Молдове также открыто уголовное дело) Совет Европы осудил политические преследования, организованные режимом олигарха Владимира Плахотнюка, против местных избранников от «Нашей Партии».
«Я поздравляю команду и местных избранников от «Нашей Партии»! Вас услышали! Политические преследования и, в результате, уголовные преследования примаров и советников «Нашей Партии» обернулись жесткой реакцией со стороны Совета Европы. Значит, можно! Пример, которому должны следовать все местные избранники оппозиционных партий. Не бойтесь – боритесь!» – написала Урсаки на своей странице в Фейсбуке.
Дмитрий ГАМАЮНОВ.