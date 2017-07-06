Не стало Олега Яковлева — любимого всеми экс-солиста группы «Иванушки International»

Утром 29 июня гражданская супруга экс-солиста группы «Иванушки International» Оле­га Яковлева Александра Куце­вол разместила пост на своей страничке в соцсети: «В 7.05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья… Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой».

Мы связались с друзьями ар­тиста, которые рассказали о последних часах музыканта и поделились воспоминаниями о нем.

«Он никогда не просил помощи»

Приятелей у Олега был немало. А вот близких друзей единицы. В последние годы он большую часть времени проводил с гражданской супругой Александрой Ку­цевол.

— Саша была для Олега всем — и подругой, и продюсером, и его ангелом-хранителем. Она любила его безмерно, — рассказывает знакомый звездной пары. — Это ведь она подвигла Олега к тому, чтобы тот в свое время покинул группу «Ивануш­ки». Внушила ему, что пора идти дальше. Он доверял ей во всем. И она не подвела его. Концерты, интервью на телевидении — это ведь заслуга Саши. Яковлев без нее не проводил ни один отпуск, на гастроли они летали вместе. Олег будто боялся расста­ваться с ней. Может, потому, что близких людей у него больше не было. Отца он не помнил, мать умерла. Ни родных сестер, ни братьев.

Известно, что Александра Куцевол в прошлом являлась фанаткой группы «Ива­нушки International». Затем устроилась ра­ботать на музыкальный телеканал. С Яков­левым познакомилась во время интервью. Вскоре закрутился роман.

— Олег всегда был очень улыбчив, по­зитивен и оптимистичен. Знаете, ему очень повезло с Сашей. Я был свидетелем начала их отношений, когда Саша работала корре­спондентом и тогда старалась делать как можно больше сюжетов про «Иванушек». Я и не думал тогда, что все у них будет так се­рьезно, — вспоминает телеведущий Алек­сей Остудин. — Что касается здоровья, то Олег никогда не жаловался. Честно говоря, я вообще никогда не слышал, чтобы Яков­лев ныл или печалился.

Экс-солист «Иванушек» являлся актив­ным пользователем соцсетей. Почти еже­дневно выкладывал фотоотчет о прожитом дне. Нигде мы не нашли и намека на его плохое самочувствие. Лишь зимой Яковлев опубликовал селфи с лекарствами. Посето­вал, что простыл, и попросил у поклонников совета, чем лечиться.

— Олег мне запомнился добрым и по­зитивным, что довольно нетипично для людей шоу-бизнеса, — рассказывает Нана Селунская. — Они с Сашей были одними из первых, кто протянул мне руку помощи, ког­да я только переехала в Москву из провин­ции. Познакомились мы случайно, быстро нашли общий язык, обменялись контакта­ми. Так завязалась наша дружба. Олег не собирался умирать, он мечтал выпустить новый альбом, сына родить. И я всегда знала, что если мне потребуется помощь, я всегда могу ему позвонить. Он был легкий на подъем, приветливый, абсолютно без пафоса. В помощи никому не отказывал. Про таких говорят — мог отдать последнюю рубашку.

Подтверждает слова собеседницы и другой знакомый Яковлева.

— Олег был человеком с огромной ду­шой, — говорит Алексей Банков. — С ним можно было поделиться любой проблемой. Причем если с его другом что-то случа­лось, он без лишних вопросов прибегал на помощь. Год назад я сломал руку. Олег об этом узнал, тут же приехал ко мне, отвез в больницу, заранее договорился с врачами о приеме. А когда два месяца назад у меня ро­дилась дочь, он с Сашей приехал нас поздра­вить. В итоге Олег долго нянчился с дочкой и на прощание сказал, что каждый его вторник и четверг в нашем распоряжении. Обещал быть лучшей нянькой. Про него можно гово­рить бесконечно, но сейчас тяжело.

То, что Яковлев был для всех своим в доску, подтверждают и поклонники его творчества.

— Олег часто и много общался с фана­тами посредством соцсетей. Никому не от­казывал в общении, — говорит Любовь Гон­дарь. — Помню, однажды я позвонила ему на прямой эфир. Он вспомнил меня по перепи­ске и назвал «моим пупсиком». Кажется, он каждой преданной поклоннице придумывал какое-то милое прозвище. Но близко жен­щин к себе не подпускал. Мог послать вирту­альные цветы, поздравить с днем рождения, но когда я написала ему: «Ты классный», он резко ответил: «Люба, успокойся».

— Преданные фанаты Яковлева давно узнали про его болезнь. Олег слег не два дня назад, а гораздо раньше, по нашим данным. Но его супруга Саша не стала кри­чать на весь мир о проблеме. Думаем, сам Олег ей запретил. Не любил он, когда его жалели, — добавляет другая поклонница музыканта, Анна.

А еще коллеги музыканта судачат между собой, что группу «Иванушки» будто преследует злой рок. Вспоминают перво­го солиста группы Игоря Сорина, который трагически ушел из жизни. Позже его место занял Олег Яковлев, который, по мнению многих, так и не прижился в группе.

«Любому артисту трудно отказать вип-собутыльнику»

Коллеги Олега Яковлева предпочли высказать соболезнования в соцсетях. От личного общения с журналистами большин­ство отказались.

Андрей Григорьев-Апполонов: «Умер Олег Яковлев. Мой Яша.. Наш «маленький» Олежка. Лети. Снегирек, твой голос и песни в нашем сердце навсегда».

Отар Кушанашвили: «Олег, Олеж­ка Яковлев, за что ты так со мной, почему ты меня оставил?! Мой хрупкий, светлый друг… Прости… Боюсь звонить Куцевол. Я не умею справляться с такими утратами… Я запрещаю себе плакать, но ведь невоз­можно: перед глазами наш, мой Олежка, светлый друг моей молодости дурацкой, напрасной, недурацкой, ненапрасной… Спасибо тебе, Олежка, за любовь, свет, доброту. Я буду помнить тебя».

Шура: «Сегодня скончался наш друг Олег Яковлев, он был очень светлым и до­брым человеком. Спи спокойно, Олег!»

Мы связались с конферансье-ведущим Дмитрием Федоровым, который близко об­щался с артистом.

— Я не могу сказать, что мы с Олегом общались ежедневно. Но когда встречались с ним, то это были теплые, эмоциональные, запоминающиеся встречи.

— Яковлева не накрыла звездная болезнь?

— Звездная болезнь и Олег — две па­раллельные вещи. Он был сверхпростым парнем, был открыт для всех — и для пло­хих, и хороших людей.

— Вы знали, что он болел?

— Нет, сам он не говорил об этом. В мире шоу-бизнеса тоже никто ничего не знал, как я понимаю. Поймите, проблема артистов в неправильном питании, что, ко­нечно, сказывается на здоровье. Олег пи­тался, мягко говоря, не очень хорошо, что и повлияло на развитие болезни.

— Говорят, что у него диагностиро­вали цирроз печени?

— Я изучаю питание и диетологию, от­лично знаю, что сахар и алкоголь — вещи одного порядка. Артисты, которые часто принимают участие в различных светских мероприятиях, приемах, не могут отказать какому-нибудь губернатору поднять с ним рюмку-другую. Им приходится выпивать, порой даже чрезмерно. Я сам веду меро­приятия, гастролирую и наблюдаю за этими вещами. Артисту трудно отказаться, если на него давят вип-собутыльники. Учиты­вая, что Олег был открытым, добродушным, простым и комфортным в общении челове­ком, к нему тянулись люди, а сам он вряд ли мог жестко отказать. Более подробно об этом смогли бы рассказать ребята из «Ива­нушек».

— Олег сохранил дружеские отноше­ния с коллективом, из которого ушел?

— У меня сложилось впечатление, что все ребята стали немного сами по себе. Они приятельствовали, но не в ежедневном режиме, вряд ли были постоянно на связи. Пересекались лишь на совместных меро­приятиях, радовались друг другу, могли перекинуться парой слов и разбежаться. По моим ощущениям, в последнее время Олег был близок только со своей женой.

— Олег говорил о детях, о буду­щем?

— Он что-то говорил про детей, помню, слово «ребеночек» фигурировало в наших диалогах. Но это звучало без особой уве­ренности. Скорее, было брошено к слову. Олег не был одержим идеей родить ребен­ка.

— И на здоровье он тоже никому не жаловался?

— Не жаловался. И для меня стало шоком, что Олег так быстро ушел от нас. Внешне больным он не выглядел. Но еще раз повторюсь, с артистическим образом жизни сохранить здоровье очень тяжело.

«Друзья, звоните друг другу чаще, а лучше каждый день»

Олег Яковлев и правда не думал о смерти. На протяжении последнего года на его стра­ничке в соцсети только радужные фотографии и позитивные посты. По высказываниям арти­ста можно многое узнать о человеке.

«Все-таки весна, нужно обновляться, го­товиться к поездкам к теплому морю. Привожу себя в порядок».

«Я, наверное, был во всех странах мира и собирал, как дурак, магнитики на холодильник. Но все как-то повыбрасывал или передарил. Остались, видимо, пять моих самых любимых городов, куда хочется возвращаться всегда! А еще… в Рим! Путешествуйте и будьте счастли­вы!»

«Люблю спортивную гимнастику. Наблю­даю чемпионат Европы — маленькие красивые девочки такие подвиги делают. Любуюсь и же­лаю победы, особенно сборной России».

«Нашел себе новое развлечение: покупать луковичку гиацинта. Красиво! Растет, и никогда не угадаешь, какого цвета будет бутон. Сирене­вый, желтый или белый. Очень вкусно и прият­но пахнет и очень долго стоит! Сейчас мечтаю отыскать луковичку другого цвета. А эту желтую назвал Катькой! Бесшабашная дура, но краса­вица! Смотрю, любуюсь и дышу».

«В далекие 90-е я работал дворником, на улице Медведева, сейчас эта улица называется Старопименовский переулок. Проходил мимо, и слегка взгрустнулось. Ведь именно здесь мне когда-то дали кров и защиту! Я работал, и у меня было 300 метров моей собственной квартиры. Моими покровителями были РЭУ №3 в лице Татьяны Алексеевны Волоховой — кланяюсь ей низко. Сейчас там, где я выслу­шивал нагоняи, — неплохой ресторанчик. Тем не менее на заднем дворе по-прежнему стоят метелки и лопаты! Я очень благодарен этим го­дам и благодарен моим начальникам от всего сердца. Это здорово».

«Надоело пить консервированные соки! Варю домашний компот — полезно и вкусно, кидайте туда все, что есть в холодильнике, и берегите свое здоровье!»

«Когда чудесные соседи — это так хорошо! Попросил луковицу, подарили с собственной грядки, и блинчики. А вы дружите со своими соседями?»

«Редкий случай, когда в самолете меняют­ся пацаны майками на память! Мой попутчик-олигарх, узнав, что я Скорпион, подарил мне свою майку! Короче, обменялись! За это ему большое спасибо! Всем, кто Скорпионы, — Счастья!»

«Люблю я израильский хумус! Готовлю сам, хожу по рынкам, собираю специи, дарю друзьям. Это очень непросто — приготовле­ние хумуса».

«Я очень берегу цветы, которые мне да­рят, я их не передариваю, сохраняю в своей водичке дома, чтобы они жили долго! Оживляю в ванной. Утром они будут радовать своей све­жестью и хорошим настроением».

«Пошел в кино на «Дом странных детей мисс Перегрин». Знаю, что вредно есть наг­гетсы, все равно купил — смотрел, хрустел». «Удивительно — даже не сажал вербу, а она каким-то чудом выросла на даче, сама напро­силась. Очень красивая и нежная! Еще в дет­стве я играл с вербой, будто с серебристыми мышками, и был счастлив!»

«Разобрал пакет с подарками после Каза­ни от моей поклонницы-зрительницы. Очень удивлен. Настоящий набор для выживания) Трогательно — даже колбаса есть! За многие годы чего мне только не дарили: от плюшевых игрушек до золотых часов и бриллиантов, но чтобы такое… В одном пакете все для жизни: и чай, и колбаса, и салфетки».

«Нашел в моих самых первых модных джинсах проездной билет на метро 1986 год. Я очень люблю подземку) Особенно станцию «Библиотека имени Ленина»! Каждое утро бе­жал, как собака, чтобы не опоздать на лекции в ГИТИС имени Луначарского. 31 год билетику, получается, настоящий музейный экспонат!»

А фотографию со своим бывшим коллегой Андреем Григорьевым-Апполоновым из «Ива­нушек» подписал так: «Мой закадычный друг — Рыжий. Реже стали видеться / он — на Вос­ток, я — на Запад. Друзья, звоните друг другу почаще, а лучше каждый день!»

Олег Яковлев последние дни своей жизни провел в 1-м реанимационном отделении 67-й горбольницы Москвы. Накануне вечером у него была нормальная температура, но в сознание артист уже не приходил.

Ирина БОБРОВА.