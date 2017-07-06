ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИК
Не стало Олега Яковлева — любимого всеми экс-солиста группы «Иванушки International»
Утром 29 июня гражданская супруга экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева Александра Куцевол разместила пост на своей страничке в соцсети: «В 7.05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья… Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой».
Мы связались с друзьями артиста, которые рассказали о последних часах музыканта и поделились воспоминаниями о нем.
«Он никогда не просил помощи»
Приятелей у Олега был немало. А вот близких друзей единицы. В последние годы он большую часть времени проводил с гражданской супругой Александрой Куцевол.
— Саша была для Олега всем — и подругой, и продюсером, и его ангелом-хранителем. Она любила его безмерно, — рассказывает знакомый звездной пары. — Это ведь она подвигла Олега к тому, чтобы тот в свое время покинул группу «Иванушки». Внушила ему, что пора идти дальше. Он доверял ей во всем. И она не подвела его. Концерты, интервью на телевидении — это ведь заслуга Саши. Яковлев без нее не проводил ни один отпуск, на гастроли они летали вместе. Олег будто боялся расставаться с ней. Может, потому, что близких людей у него больше не было. Отца он не помнил, мать умерла. Ни родных сестер, ни братьев.
Известно, что Александра Куцевол в прошлом являлась фанаткой группы «Иванушки International». Затем устроилась работать на музыкальный телеканал. С Яковлевым познакомилась во время интервью. Вскоре закрутился роман.
— Олег всегда был очень улыбчив, позитивен и оптимистичен. Знаете, ему очень повезло с Сашей. Я был свидетелем начала их отношений, когда Саша работала корреспондентом и тогда старалась делать как можно больше сюжетов про «Иванушек». Я и не думал тогда, что все у них будет так серьезно, — вспоминает телеведущий Алексей Остудин. — Что касается здоровья, то Олег никогда не жаловался. Честно говоря, я вообще никогда не слышал, чтобы Яковлев ныл или печалился.
Экс-солист «Иванушек» являлся активным пользователем соцсетей. Почти ежедневно выкладывал фотоотчет о прожитом дне. Нигде мы не нашли и намека на его плохое самочувствие. Лишь зимой Яковлев опубликовал селфи с лекарствами. Посетовал, что простыл, и попросил у поклонников совета, чем лечиться.
— Олег мне запомнился добрым и позитивным, что довольно нетипично для людей шоу-бизнеса, — рассказывает Нана Селунская. — Они с Сашей были одними из первых, кто протянул мне руку помощи, когда я только переехала в Москву из провинции. Познакомились мы случайно, быстро нашли общий язык, обменялись контактами. Так завязалась наша дружба. Олег не собирался умирать, он мечтал выпустить новый альбом, сына родить. И я всегда знала, что если мне потребуется помощь, я всегда могу ему позвонить. Он был легкий на подъем, приветливый, абсолютно без пафоса. В помощи никому не отказывал. Про таких говорят — мог отдать последнюю рубашку.
Подтверждает слова собеседницы и другой знакомый Яковлева.
— Олег был человеком с огромной душой, — говорит Алексей Банков. — С ним можно было поделиться любой проблемой. Причем если с его другом что-то случалось, он без лишних вопросов прибегал на помощь. Год назад я сломал руку. Олег об этом узнал, тут же приехал ко мне, отвез в больницу, заранее договорился с врачами о приеме. А когда два месяца назад у меня родилась дочь, он с Сашей приехал нас поздравить. В итоге Олег долго нянчился с дочкой и на прощание сказал, что каждый его вторник и четверг в нашем распоряжении. Обещал быть лучшей нянькой. Про него можно говорить бесконечно, но сейчас тяжело.
То, что Яковлев был для всех своим в доску, подтверждают и поклонники его творчества.
— Олег часто и много общался с фанатами посредством соцсетей. Никому не отказывал в общении, — говорит Любовь Гондарь. — Помню, однажды я позвонила ему на прямой эфир. Он вспомнил меня по переписке и назвал «моим пупсиком». Кажется, он каждой преданной поклоннице придумывал какое-то милое прозвище. Но близко женщин к себе не подпускал. Мог послать виртуальные цветы, поздравить с днем рождения, но когда я написала ему: «Ты классный», он резко ответил: «Люба, успокойся».
— Преданные фанаты Яковлева давно узнали про его болезнь. Олег слег не два дня назад, а гораздо раньше, по нашим данным. Но его супруга Саша не стала кричать на весь мир о проблеме. Думаем, сам Олег ей запретил. Не любил он, когда его жалели, — добавляет другая поклонница музыканта, Анна.
А еще коллеги музыканта судачат между собой, что группу «Иванушки» будто преследует злой рок. Вспоминают первого солиста группы Игоря Сорина, который трагически ушел из жизни. Позже его место занял Олег Яковлев, который, по мнению многих, так и не прижился в группе.
«Любому артисту трудно отказать вип-собутыльнику»
Коллеги Олега Яковлева предпочли высказать соболезнования в соцсетях. От личного общения с журналистами большинство отказались.
Андрей Григорьев-Апполонов: «Умер Олег Яковлев. Мой Яша.. Наш «маленький» Олежка. Лети. Снегирек, твой голос и песни в нашем сердце навсегда».
Отар Кушанашвили: «Олег, Олежка Яковлев, за что ты так со мной, почему ты меня оставил?! Мой хрупкий, светлый друг… Прости… Боюсь звонить Куцевол. Я не умею справляться с такими утратами… Я запрещаю себе плакать, но ведь невозможно: перед глазами наш, мой Олежка, светлый друг моей молодости дурацкой, напрасной, недурацкой, ненапрасной… Спасибо тебе, Олежка, за любовь, свет, доброту. Я буду помнить тебя».
Шура: «Сегодня скончался наш друг Олег Яковлев, он был очень светлым и добрым человеком. Спи спокойно, Олег!»
Мы связались с конферансье-ведущим Дмитрием Федоровым, который близко общался с артистом.
— Я не могу сказать, что мы с Олегом общались ежедневно. Но когда встречались с ним, то это были теплые, эмоциональные, запоминающиеся встречи.
— Яковлева не накрыла звездная болезнь?
— Звездная болезнь и Олег — две параллельные вещи. Он был сверхпростым парнем, был открыт для всех — и для плохих, и хороших людей.
— Вы знали, что он болел?
— Нет, сам он не говорил об этом. В мире шоу-бизнеса тоже никто ничего не знал, как я понимаю. Поймите, проблема артистов в неправильном питании, что, конечно, сказывается на здоровье. Олег питался, мягко говоря, не очень хорошо, что и повлияло на развитие болезни.
— Говорят, что у него диагностировали цирроз печени?
— Я изучаю питание и диетологию, отлично знаю, что сахар и алкоголь — вещи одного порядка. Артисты, которые часто принимают участие в различных светских мероприятиях, приемах, не могут отказать какому-нибудь губернатору поднять с ним рюмку-другую. Им приходится выпивать, порой даже чрезмерно. Я сам веду мероприятия, гастролирую и наблюдаю за этими вещами. Артисту трудно отказаться, если на него давят вип-собутыльники. Учитывая, что Олег был открытым, добродушным, простым и комфортным в общении человеком, к нему тянулись люди, а сам он вряд ли мог жестко отказать. Более подробно об этом смогли бы рассказать ребята из «Иванушек».
— Олег сохранил дружеские отношения с коллективом, из которого ушел?
— У меня сложилось впечатление, что все ребята стали немного сами по себе. Они приятельствовали, но не в ежедневном режиме, вряд ли были постоянно на связи. Пересекались лишь на совместных мероприятиях, радовались друг другу, могли перекинуться парой слов и разбежаться. По моим ощущениям, в последнее время Олег был близок только со своей женой.
— Олег говорил о детях, о будущем?
— Он что-то говорил про детей, помню, слово «ребеночек» фигурировало в наших диалогах. Но это звучало без особой уверенности. Скорее, было брошено к слову. Олег не был одержим идеей родить ребенка.
— И на здоровье он тоже никому не жаловался?
— Не жаловался. И для меня стало шоком, что Олег так быстро ушел от нас. Внешне больным он не выглядел. Но еще раз повторюсь, с артистическим образом жизни сохранить здоровье очень тяжело.
«Друзья, звоните друг другу чаще, а лучше каждый день»
Олег Яковлев и правда не думал о смерти. На протяжении последнего года на его страничке в соцсети только радужные фотографии и позитивные посты. По высказываниям артиста можно многое узнать о человеке.
«Все-таки весна, нужно обновляться, готовиться к поездкам к теплому морю. Привожу себя в порядок».
«Я, наверное, был во всех странах мира и собирал, как дурак, магнитики на холодильник. Но все как-то повыбрасывал или передарил. Остались, видимо, пять моих самых любимых городов, куда хочется возвращаться всегда! А еще… в Рим! Путешествуйте и будьте счастливы!»
«Люблю спортивную гимнастику. Наблюдаю чемпионат Европы — маленькие красивые девочки такие подвиги делают. Любуюсь и желаю победы, особенно сборной России».
«Нашел себе новое развлечение: покупать луковичку гиацинта. Красиво! Растет, и никогда не угадаешь, какого цвета будет бутон. Сиреневый, желтый или белый. Очень вкусно и приятно пахнет и очень долго стоит! Сейчас мечтаю отыскать луковичку другого цвета. А эту желтую назвал Катькой! Бесшабашная дура, но красавица! Смотрю, любуюсь и дышу».
«В далекие 90-е я работал дворником, на улице Медведева, сейчас эта улица называется Старопименовский переулок. Проходил мимо, и слегка взгрустнулось. Ведь именно здесь мне когда-то дали кров и защиту! Я работал, и у меня было 300 метров моей собственной квартиры. Моими покровителями были РЭУ №3 в лице Татьяны Алексеевны Волоховой — кланяюсь ей низко. Сейчас там, где я выслушивал нагоняи, — неплохой ресторанчик. Тем не менее на заднем дворе по-прежнему стоят метелки и лопаты! Я очень благодарен этим годам и благодарен моим начальникам от всего сердца. Это здорово».
«Надоело пить консервированные соки! Варю домашний компот — полезно и вкусно, кидайте туда все, что есть в холодильнике, и берегите свое здоровье!»
«Когда чудесные соседи — это так хорошо! Попросил луковицу, подарили с собственной грядки, и блинчики. А вы дружите со своими соседями?»
«Редкий случай, когда в самолете меняются пацаны майками на память! Мой попутчик-олигарх, узнав, что я Скорпион, подарил мне свою майку! Короче, обменялись! За это ему большое спасибо! Всем, кто Скорпионы, — Счастья!»
«Люблю я израильский хумус! Готовлю сам, хожу по рынкам, собираю специи, дарю друзьям. Это очень непросто — приготовление хумуса».
«Я очень берегу цветы, которые мне дарят, я их не передариваю, сохраняю в своей водичке дома, чтобы они жили долго! Оживляю в ванной. Утром они будут радовать своей свежестью и хорошим настроением».
«Пошел в кино на «Дом странных детей мисс Перегрин». Знаю, что вредно есть наггетсы, все равно купил — смотрел, хрустел». «Удивительно — даже не сажал вербу, а она каким-то чудом выросла на даче, сама напросилась. Очень красивая и нежная! Еще в детстве я играл с вербой, будто с серебристыми мышками, и был счастлив!»
«Разобрал пакет с подарками после Казани от моей поклонницы-зрительницы. Очень удивлен. Настоящий набор для выживания) Трогательно — даже колбаса есть! За многие годы чего мне только не дарили: от плюшевых игрушек до золотых часов и бриллиантов, но чтобы такое… В одном пакете все для жизни: и чай, и колбаса, и салфетки».
«Нашел в моих самых первых модных джинсах проездной билет на метро 1986 год. Я очень люблю подземку) Особенно станцию «Библиотека имени Ленина»! Каждое утро бежал, как собака, чтобы не опоздать на лекции в ГИТИС имени Луначарского. 31 год билетику, получается, настоящий музейный экспонат!»
А фотографию со своим бывшим коллегой Андреем Григорьевым-Апполоновым из «Иванушек» подписал так: «Мой закадычный друг — Рыжий. Реже стали видеться / он — на Восток, я — на Запад. Друзья, звоните друг другу почаще, а лучше каждый день!»
Олег Яковлев последние дни своей жизни провел в 1-м реанимационном отделении 67-й горбольницы Москвы. Накануне вечером у него была нормальная температура, но в сознание артист уже не приходил.
Ирина БОБРОВА.