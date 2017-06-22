Время нашей встречи неизменно: вот уже четвертый год в любое время года, в лю­бую погоду каждый четверг «МК» в Мол­дове приходит к своему читателю.

Меняются президенты и премьеры, с пугающей регулярностью случаются природные, политиче­ские или экономические катаклизмы – журналист­ский коллектив газеты работает, чтобы рассказать вам обо всем, что происходит в стране. Мы ценим и уважаем наших читателей и знаем, что они спо­собны разобраться в том, что происходит вокруг. Но для этого надо располагать информацией. Вот это мы и считаем своей главной задачей: обеспе­чить вас самой полной и объективной информаци­ей, какой только возможно. Сделать это, поверьте, совсем непросто, и все же мы стремимся добрать­ся до первоисточников. А еще, благодаря журна­листам из российской редакции «МК», стараемся, чтобы газета наша была интересна и полезна лю­дям разного возраста и рода занятий.

Мы благодарны вам, нашим читателям – давним и не очень – за доверие, за то, что делитесь с редак­цией своими мнениями, подсказываете темы, об­ращаетесь за советом и помощью. И уверены: наше общение продолжится. Журналисты «МК» в Молдове и дальше будут знакомить вас с самыми значитель­ными событиями жизни страны. Что решили парла­мент, правительство, Муниципальный совет, за что выступают правящее большинство и оппозиция, как изменения в законах и постановлениях отразятся на рядовом гражданине республики – все это и многое другое вы найдете на страницах газеты. По-прежнему вас ждет много любопытного и познавательного от наших российских коллег. А чтобы не пропустить чего-нибудь важного, всегда быть в курсе проис­ходящего и своевременно узнавать о предстоящих событиях, лучше всего оформить подписку на «МК» в Молдове. Если сделать это не позднее 25 июня, га­зету вы начнете получать уже с июля.

Мы по-прежнему с вами. Надеемся, и вы с нами.