Мы с вами. А вы снами?
Время нашей встречи неизменно: вот уже четвертый год в любое время года, в любую погоду каждый четверг «МК» в Молдове приходит к своему читателю.
Меняются президенты и премьеры, с пугающей регулярностью случаются природные, политические или экономические катаклизмы – журналистский коллектив газеты работает, чтобы рассказать вам обо всем, что происходит в стране. Мы ценим и уважаем наших читателей и знаем, что они способны разобраться в том, что происходит вокруг. Но для этого надо располагать информацией. Вот это мы и считаем своей главной задачей: обеспечить вас самой полной и объективной информацией, какой только возможно. Сделать это, поверьте, совсем непросто, и все же мы стремимся добраться до первоисточников. А еще, благодаря журналистам из российской редакции «МК», стараемся, чтобы газета наша была интересна и полезна людям разного возраста и рода занятий.
Мы благодарны вам, нашим читателям – давним и не очень – за доверие, за то, что делитесь с редакцией своими мнениями, подсказываете темы, обращаетесь за советом и помощью. И уверены: наше общение продолжится. Журналисты «МК» в Молдове и дальше будут знакомить вас с самыми значительными событиями жизни страны. Что решили парламент, правительство, Муниципальный совет, за что выступают правящее большинство и оппозиция, как изменения в законах и постановлениях отразятся на рядовом гражданине республики – все это и многое другое вы найдете на страницах газеты. По-прежнему вас ждет много любопытного и познавательного от наших российских коллег. А чтобы не пропустить чего-нибудь важного, всегда быть в курсе происходящего и своевременно узнавать о предстоящих событиях, лучше всего оформить подписку на «МК» в Молдове. Если сделать это не позднее 25 июня, газету вы начнете получать уже с июля.
Мы по-прежнему с вами. Надеемся, и вы с нами.
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