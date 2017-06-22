Дилемма
Какое бы решение принято ни было, оно «убьет» демократов
Венецианская комиссия (ВК) в минувшую пятницу вынесла заключение: проект смешанной избирательной системы, разработанный в Молдове, нецелесообразно принимать, так как он не нашел широкой поддержки в обществе. Данное решение подтвердили на этой неделе и в Европейской службе внешних связей.
Позиция Венецианской комиссии была совершенно предсказуема. Дело в том, что 16 июня в Страсбурге, параллельно с проектом, поступившим из Кишинева, рассматривались и поправки в грузинскую конституцию. Они предполагают отказ Тбилиси от смешанной системы выборов. Международные наблюдатели не раз отмечали: в одномандатных округах регулярно побеждают кандидаты, лояльные олигарху Бидзине Иванишвили, возглавляющему партию «Грузинская мечта». В Венецианской комиссии одобрили изменение Конституции, разработанные в Кутаиси, где расположен парламент страны.
Другое дело Молдова. «Эта реформа вызывает озабоченность, в том числе и по той причине, что депутаты будут уязвимы и подвержены влиянию деловых интересов», – говорится в заключении Венецианской комиссии. Также в документе констатируется: «…не предусмотрены подробные и всеобъемлющие критерии создания избирательных округов для Приднестровья и для проживающих за рубежом граждан, а предлагаемые изменения вряд ли улучшат представительство в парламенте женщин и меньшинств».
Со своей стороны Европейская служба внешних связей направила в Кишинев свое послание. В нем говорится: «Мы разделяем мнение Венецианской комиссии… о том, что предлагаемые изменения вызывают серьезную озабоченность в нынешнем политическом контексте». В документе можно найти даже скрытые угрозы: «Предлагаемый пересмотр, если он будет утвержден парламентом, и его практическое осуществление будут оцениваться в свете обязательств РМ в качестве члена Совета Европы. Напомним также, что демократия и верховенство закона также составляют основу нашего Соглашения об ассоциации».
Многие аналитики считают, что социалисты, предложившие реформировать избирательную систему, находятся сегодня в наивыгоднейшем положении. ПСРМ изначально декларировала свой пророссийский вектор во внешней политике. Так что окрики из Страсбурга для партии мало что значат. Другое дело демократы. Если они будет продолжать отстаивать свою позицию, то наверняка лишатся поддержки Брюсселя, а следовательно, и большей части своего электората. Если подчинятся, то потеряют лицо и тоже вряд ли попадут в парламент. Так что социалисты могут следовать одному из правил, сформулированных Конфуцием: «Сиди спокойно на берегу реки, и мимо проплывет труп твоего врага».
Александр Токарский.
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