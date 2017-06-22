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Дилемма

Дилемма
22 июня
01:30 2017
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Какое бы решение принято ни было, оно «убьет» демократов

Венецианская комиссия (ВК) в минувшую пятницу вынесла заключение: проект смешан­ной избирательной системы, разработанный в Молдове, нецелесообразно принимать, так как он не нашел широкой поддержки в обществе. Дан­ное решение подтвердили на этой неделе и в Европейской службе внешних связей.

Позиция Венецианской комиссии была совершенно предсказуема. Дело в том, что 16 июня в Страсбурге, парал­лельно с проектом, поступившим из Ки­шинева, рассматривались и поправки в грузинскую конституцию. Они предпо­лагают отказ Тбилиси от смешанной системы выборов. Международные на­блюдатели не раз отмечали: в одноман­датных округах регулярно побеждают кандидаты, лояльные олигарху Бидзине Иванишвили, возглавляющему партию «Грузинская мечта». В Венецианской комиссии одобрили изменение Кон­ституции, разработанные в Кутаиси, где расположен парламент страны.

Другое дело Молдова. «Эта ре­форма вызывает озабоченность, в том числе и по той причине, что депутаты будут уязвимы и подвержены влиянию деловых интересов», – говорится в заключении Венецианской комиссии. Также в документе констатируется: «…не предусмотрены подробные и все­объемлющие критерии создания из­бирательных округов для Приднестро­вья и для проживающих за рубежом граждан, а предлагаемые изменения вряд ли улучшат представительство в парламенте женщин и меньшинств».

Со своей стороны Европейская служба внешних связей направила в Ки­шинев свое послание. В нем говорится: «Мы разделяем мнение Венецианской комиссии… о том, что предлагаемые изменения вызывают серьезную оза­боченность в нынешнем политическом контексте». В документе можно найти даже скрытые угрозы: «Предлагаемый пересмотр, если он будет утвержден парламентом, и его практическое осу­ществление будут оцениваться в све­те обязательств РМ в качестве члена Совета Европы. Напомним также, что демократия и верховенство закона также составляют основу нашего Со­глашения об ассоциации».

Многие аналитики считают, что социалисты, предложившие рефор­мировать избирательную систему, на­ходятся сегодня в наивыгоднейшем положении. ПСРМ изначально декла­рировала свой пророссийский вектор во внешней политике. Так что окрики из Страсбурга для партии мало что значат. Другое дело демократы. Если они будет продолжать отстаивать свою позицию, то наверняка лишатся под­держки Брюсселя, а следовательно, и большей части своего электората. Если подчинятся, то потеряют лицо и тоже вряд ли попадут в парламент. Так что социалисты могут следовать одному из правил, сформулированных Конфу­цием: «Сиди спокойно на берегу реки, и мимо проплывет труп твоего врага».

Александр Токарский.

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