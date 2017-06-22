Скандальная встреча в МИДе Великобритании
Приднестровская делегация посетила Форин-офис, вызвав гнев официальных лиц Кишинева
На прошлой неделе президент Приднестровья Вадим Красносельский побывал в Великобритании. Его встречали и с ним беседовали в МИДе Соединенного Королевства, также глава Левобережья выступил перед студентами в Оксфорде. В Тирасполе, а точнее на официальном сайте Красносельского, говорится – это был официальный визит, Лондон утверждает – неофициальный. Кишинев требует от Форин-офиса объяснений.
На сайте президента Приднестровья сообщается, что он встретился с Директором управления по делам Восточной Европы и Центральной Азии Великобритании Николой Поллитт. «Отдельное внимание собеседники уделили региональной обстановке вокруг Приднестровья в контексте актуального состояния отношений ПМР с соседними государствами. Вадим Красносельский детально осветил текущую ситуацию в переговорном процессе между Приднестровьем и Республикой Молдова с акцентом на наиболее острых проблемных аспектах, существующих в отношениях сторон», – говорится в сообщении. Это событие так встревожило истеблишмент Молдовы, как будто Левобережье уже официально признали на международном уровне.
Впрочем, и ранее руководство региона посещало европейские страны, но лишь в случае проведения каких-либо переговоров по урегулированию последствий конфликта на Днестре. Да еще Евгений Шевчук, как частное лицо, мог с супругой полететь в Австрию или Германию на шопинг. Но никогда приднестровцев не встречали на таком уровне. В субботу председатель парламента Андриан Канду заявил на пресс-конференции: «Мы поручили Министерству иностранных дел и европейской интеграции проверить по официальным каналам достоверность информации. Если подтвердится (Встреча Красносельского с сотрудниками МИДа Соединенного Королевства, ред.), необходимо принять все меры и узнать, почему происходит столь грубое нарушение международного права в условиях, когда Великобритания признает территориальную целостность Молдовы».
В британском посольстве без промедления уже в воскресенье распространили специальное сообщение. В нем говорится, что визит Красносельского был исключительно частным. «Мы по-прежнему продолжаем поддерживать всеобъемлющее мирное урегулирование приднестровского конфликта, основанное на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова со специальным статусом для Приднестровья. Госпожа Поллитт еще раз подтвердила эту позицию. Любое предположение, что позиция Соединенного Королевства могла измениться или что мы признаем Приднестровье, – не корректно», – говорится в заявлении.
Также в воскресенье Вадим Красносельский провел пресс-конференцию. Естественно, журналисты спросили его и о нашумевшей поездке в Лондон. «Мы получили приглашение и приняли его. Для меня главное получить площадку и озвучить информацию. Нас встретили в МИДе. Это было не где-то рядом в кафе. Пусть это будет частная встреча в Министерстве иностранных дел Великобритании, если кому-то от этого станет спокойнее», – сыронизировал глава региона.
Александр ЧУДАК.
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