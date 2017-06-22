Приднестровская делегация посетила Форин-офис, вызвав гнев официальных лиц Кишинева

На прошлой неделе президент Приднестровья Вадим Красно­сельский побывал в Великобри­тании. Его встречали и с ним бе­седовали в МИДе Соединенного Королевства, также глава Лево­бережья выступил перед студен­тами в Оксфорде. В Тирасполе, а точнее на официальном сайте Красносельского, говорится – это был официальный визит, Лон­дон утверждает – неофициаль­ный. Кишинев требует от Форин-офиса объяснений.

На сайте президента Приднестровья сообщается, что он встретился с Дирек­тором управления по делам Восточной Европы и Центральной Азии Великобри­тании Николой Поллитт. «Отдельное вни­мание собеседники уделили региональ­ной обстановке вокруг Приднестровья в контексте актуального состояния отно­шений ПМР с соседними государствами. Вадим Красносельский детально осветил текущую ситуацию в переговорном про­цессе между Приднестровьем и Респу­бликой Молдова с акцентом на наиболее острых проблемных аспектах, существу­ющих в отношениях сторон», – говорится в сообщении. Это событие так встрево­жило истеблишмент Молдовы, как будто Левобережье уже официально признали на международном уровне.

Впрочем, и ранее руководство ре­гиона посещало европейские страны, но лишь в случае проведения каких-либо переговоров по урегулированию послед­ствий конфликта на Днестре. Да еще Ев­гений Шевчук, как частное лицо, мог с су­пругой полететь в Австрию или Германию на шопинг. Но никогда приднестровцев не встречали на таком уровне. В субботу председатель парламента Андриан Канду заявил на пресс-конференции: «Мы по­ручили Министерству иностранных дел и европейской интеграции проверить по официальным каналам достоверность ин­формации. Если подтвердится (Встреча Красносельского с сотрудниками МИДа Соединенного Королевства, ред.), необ­ходимо принять все меры и узнать, поче­му происходит столь грубое нарушение международного права в условиях, когда Великобритания признает территориаль­ную целостность Молдовы».

В британском посольстве без про­медления уже в воскресенье распро­странили специальное сообщение. В нем говорится, что визит Красносель­ского был исключительно частным. «Мы по-прежнему продолжаем поддерживать всеобъемлющее мирное урегулирование приднестровского конфликта, основан­ное на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова со спе­циальным статусом для Приднестровья. Госпожа Поллитт еще раз подтвердила эту позицию. Любое предположение, что позиция Соединенного Королевства могла измениться или что мы признаем Приднестровье, – не корректно», – гово­рится в заявлении.

Также в воскресенье Вадим Красно­сельский провел пресс-конференцию. Естественно, журналисты спросили его и о нашумевшей поездке в Лондон. «Мы получили приглашение и приняли его. Для меня главное получить площадку и озвучить информацию. Нас встретили в МИДе. Это было не где-то рядом в кафе. Пусть это будет частная встреча в Министерстве иностранных дел Ве­ликобритании, если кому-то от этого станет спокойнее», – сыронизировал глава региона.

Александр ЧУДАК.