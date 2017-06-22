С диктофоном наперевес
Шпиономания соседей переходит все границы
Сотрудники Службы безопасности Украины и таможенники задержали в Одесской области очередного «российского шпиона», проживающего в Тирасполе. Об этом сообщается на сайте СБУ.
Согласно официальной версии, задержанный пытался в Одессе вербовать сотрудников правоохранительных органов. Доблестные полицейские «отказались работать на агрессора». Со спецслужбами России и ПМР гражданин РФ и Молдовы якобы сотрудничает с 1995 года. «При попытке вернуться в Приднестровье правоохранители задержали злоумышленника на одном из пунктов пропуска на границе. При осмотре сотрудники СБУ обнаружили у него специальные технические средства, вшитые в одежду», – сообщает Служба безопасности Украины. На сайте размещено и фото диктофона EDIC-mini, который ничего особенного собой не представляет, такой можно официально купить в специализированных магазинах за 250 долларов.
В МГБ Приднестровья открестились от задержанного. Там сообщили, что «шпион» еще в 90-е годы контактировал с представителями СБУ. «Реализация оперативных материалов в отношении данного жителя Приднестровья не проводилась в связи с признаками психических отклонений и неадекватного поведения, несоответствия действительности передаваемой им украинской стороне информации», – сообщает пресс-служба МГБ региона. В Тирасполе не исключают того, что задержание российско-приднестровского шпиона является провокацией спецслужб соседней страны.
В Киеве уже третий год говорят о неких боевиках, которые завтра-послезавтра могут пойти на захват приморского города, но пока ничего подобного не происходит. Видимо, чтобы поддерживать в Одесской области страх и неуверенность, периодически публике демонстрируют таких вот шпионов, вооруженных диктофонами.
Виктор ЛАЗАР.
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