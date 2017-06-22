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С диктофоном наперевес

22 июня
01:28 2017
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Шпиономания соседей переходит все границы

Сотрудники Службы безопасности Украины и таможенники задержали в Одесской области очередного «рос­сийского шпиона», проживающего в Тирасполе. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Согласно официальной версии, задержан­ный пытался в Одессе вербовать сотрудников правоохранительных органов. Доблестные по­лицейские «отказались работать на агрессора». Со спецслужбами России и ПМР гражданин РФ и Молдовы якобы сотрудничает с 1995 года. «При попытке вернуться в Приднестровье правоохра­нители задержали злоумышленника на одном из пунктов пропуска на границе. При осмотре сотрудники СБУ обнаружили у него специаль­ные технические средства, вшитые в одежду», – сообщает Служба безопасности Украины. На сайте размещено и фото диктофона EDIC-mini, который ничего особенного собой не представ­ляет, такой можно официально купить в специа­лизированных магазинах за 250 долларов.

В МГБ Приднестровья открестились от за­держанного. Там сообщили, что «шпион» еще в 90-е годы контактировал с представителями СБУ. «Реализация оперативных материалов в отношении данного жителя Приднестровья не проводилась в связи с признаками психических отклонений и неадекватного поведения, несо­ответствия действительности передаваемой им украинской стороне информации», – сооб­щает пресс-служба МГБ региона. В Тирасполе не исключают того, что задержание российско-приднестровского шпиона является провокаци­ей спецслужб соседней страны.

В Киеве уже третий год говорят о неких боевиках, которые завтра-послезавтра могут пойти на захват приморского города, но пока ничего подобного не происходит. Видимо, что­бы поддерживать в Одесской области страх и неуверенность, периодически публике демон­стрируют таких вот шпионов, вооруженных дик­тофонами.

Виктор ЛАЗАР.

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