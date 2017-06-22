У главы государства напряженный график

Несмотря на летнюю жару и сезон отпусков, прези­дент Игорь Додон продол­жает напряженно рабо­тать, выполняя взятые на себя обязательства перед избирателями.

Ждем гостей из Госдумы

29 июня исполняется ровно двадцать лет со дня Учредитель­ного съезда Партии социалистов Республики Молдова. По этому случаю в Кишиневе состоится торжественное мероприятие, для участия в котором прибудет мно­гочисленная делегация из Рос­сии, куда войдут представители всех фракций Государственной Думы РФ. Программа празднова­ния для гостей включает экскур­сию по стране и посещение ряда молдавских предприятий.

Об этом шла речь на встре­че главы государства с Чрезвы­чайным и Полномочным Послом России в Молдове Фаритом Му­хаметшиным. В рамках ее обсуж­дался ряд вопросов внутренней и внешней политики.

Отдельной темой беседы стала реформа избирательного законодательства в Молдове. Игорь Додон проинформировал дипломата о встрече с депута­тами парламента от Партии со­циалистов, которые заявили о твердой поддержке его инициа­тивы о переходе к смешанной избирательной системе с учетом ряда замечаний юридического характера со стороны Венеци­анской комиссии.

Президент также сообщил, что одновременно с членами Госдумы Молдову впервые посе­тит делегация Общероссийской общественной организации «Де­ловая Россия». Она объединяет более 3 тыс. предпринимателей, работающих в несырьевом секто­ре экономики, активно продвига­ет интересы бизнес-сообщества и взаимодействует с органами власти. В состав делегации вой­дут влиятельные российские биз­несмены, которые побывают на крупных молдавских предприяти­ях и обсудят вопрос инвестиций в молдавскую экономику.

Кроме того, во время встречи Игорь Додон и Фарит Мухамет­шин обменялись мнениями о со­стоянии дел в процессе решения приднестровского вопроса с уче­том последних событий.

Напомним: Партия социали­стов Республики Молдова давно и плодотворно сотрудничает с парламентскими партиями Рос­сийской Федерации. В 2014 году было заключено соглашение с Партией «Справедливая Россия», а каких-нибудь две недели назад в Москве председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный и председатель Партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев по итогам консультаций между де­легациями партий по актуальной повестке межпартийного взаимо­действия подписали соглашение о межпартийном сотрудничестве.

Референдуму быть!

Как известно, в марте ны­нешнего года президент Игорь Додон инициировал проведение консультативного референдума по нескольким важным для жизни страны вопросам:

Вы поддерживаете отмену закона, перекладывающего мил­лиард на плечи граждан? Вы поддерживаете наделе­ние президента дополнительны­ми конституционными полномо­чиями для роспуска парламента и объявления досрочных парла­ментских выборов? Вы поддерживаете сокра­щение количества депутатов со 101 до 71? Вы поддерживаете изуче­ние в школах истории Молдовы?

И, несмотря на сопротив­ление правящего большинства, глава государства уверен, что референдум, намеченный на 24 сентября, состоится, и большин­ство населения его поддержит. Об этом президент заявил жур­налистам.

«Я буду настаивать на про­ведении референдума, так как он носит консультативный харак­тер», – отметил Игорь Додон.

Глава государства также под­черкнул, что Венецианская комис­сия высказалась о пяти дополни­тельных возможностях роспуска президентом парламента, а не о том, должен он или нет иметь эти полномочия.

«Посмотрим, каким будет мнение народа, но я твердо уве­рен, что оно будет положитель­ным. После этого мы найдем самую лучшую, согласно евро­пейским практикам, формулу для того, чтобы президент распустил парламент и в стране прошли до­срочные парламентские выборы», – сказал он.

Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.