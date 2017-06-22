Подготовка к юбилею – делу не помеха
У главы государства напряженный график
Несмотря на летнюю жару и сезон отпусков, президент Игорь Додон продолжает напряженно работать, выполняя взятые на себя обязательства перед избирателями.
Ждем гостей из Госдумы
29 июня исполняется ровно двадцать лет со дня Учредительного съезда Партии социалистов Республики Молдова. По этому случаю в Кишиневе состоится торжественное мероприятие, для участия в котором прибудет многочисленная делегация из России, куда войдут представители всех фракций Государственной Думы РФ. Программа празднования для гостей включает экскурсию по стране и посещение ряда молдавских предприятий.
Об этом шла речь на встрече главы государства с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Молдове Фаритом Мухаметшиным. В рамках ее обсуждался ряд вопросов внутренней и внешней политики.
Отдельной темой беседы стала реформа избирательного законодательства в Молдове. Игорь Додон проинформировал дипломата о встрече с депутатами парламента от Партии социалистов, которые заявили о твердой поддержке его инициативы о переходе к смешанной избирательной системе с учетом ряда замечаний юридического характера со стороны Венецианской комиссии.
Президент также сообщил, что одновременно с членами Госдумы Молдову впервые посетит делегация Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Она объединяет более 3 тыс. предпринимателей, работающих в несырьевом секторе экономики, активно продвигает интересы бизнес-сообщества и взаимодействует с органами власти. В состав делегации войдут влиятельные российские бизнесмены, которые побывают на крупных молдавских предприятиях и обсудят вопрос инвестиций в молдавскую экономику.
Кроме того, во время встречи Игорь Додон и Фарит Мухаметшин обменялись мнениями о состоянии дел в процессе решения приднестровского вопроса с учетом последних событий.
Напомним: Партия социалистов Республики Молдова давно и плодотворно сотрудничает с парламентскими партиями Российской Федерации. В 2014 году было заключено соглашение с Партией «Справедливая Россия», а каких-нибудь две недели назад в Москве председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный и председатель Партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев по итогам консультаций между делегациями партий по актуальной повестке межпартийного взаимодействия подписали соглашение о межпартийном сотрудничестве.
Референдуму быть!
Как известно, в марте нынешнего года президент Игорь Додон инициировал проведение консультативного референдума по нескольким важным для жизни страны вопросам:
- Вы поддерживаете отмену закона, перекладывающего миллиард на плечи граждан?
- Вы поддерживаете наделение президента дополнительными конституционными полномочиями для роспуска парламента и объявления досрочных парламентских выборов?
- Вы поддерживаете сокращение количества депутатов со 101 до 71?
- Вы поддерживаете изучение в школах истории Молдовы?
И, несмотря на сопротивление правящего большинства, глава государства уверен, что референдум, намеченный на 24 сентября, состоится, и большинство населения его поддержит. Об этом президент заявил журналистам.
«Я буду настаивать на проведении референдума, так как он носит консультативный характер», – отметил Игорь Додон.
Глава государства также подчеркнул, что Венецианская комиссия высказалась о пяти дополнительных возможностях роспуска президентом парламента, а не о том, должен он или нет иметь эти полномочия.
«Посмотрим, каким будет мнение народа, но я твердо уверен, что оно будет положительным. После этого мы найдем самую лучшую, согласно европейским практикам, формулу для того, чтобы президент распустил парламент и в стране прошли досрочные парламентские выборы», – сказал он.
Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.
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