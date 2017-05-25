В Стамбуле прошел юбилейный сам­мит Организации Черноморского эко­номического сотрудничества, посвя­щенный ее 25-летию. Во встрече на высоком уровне принял участие пре­зидент Молдовы Игорь Додон.

У ОЧЭС хорошие перспективы

Выступая на саммите, глава государ­ства сказал:

— Мы высоко оцениваем усилия и ре­зультаты работы наших турецких коллег, разработавших и внедривших серьезную и последовательную программу в период председательствования Турции в Орга­низации Черноморского экономического сотрудничества в первой половине 2017 года. Республика Молдова считает пред­седательство Турции в ОЧЭС успешным. Турецкая Республика в качестве страны-председателя Организации Черноморского экономического сотрудничества сохраняет преемственность в деятельности организа­ции, содействуя продвижению инициатив и проектов, начатых во время предыдущего председательства Российской Федерации и Сербии. Мы поддерживаем выбранный Турцией курс, направленный на реализацию Программы экономического сотрудничества и укрепление взаимодействия стран – чле­нов организации в области сельского хозяй­ства и агропромышленного комплекса.

По словам Игоря Додона, Молдова ак­тивно участвует в разных форматах регио­нального сотрудничества: входит в состав СНГ, сотрудничает со странами ЕАЭС в рам­ках недавно подписанного меморандума, а также со странами ЕС на основании Согла­шения об ассоциации. Вместе с тем, наша страна придает большое значение участию в ОЧЭС, особенно по таким направлениям со­вместной деятельности как торговля, транс­порт, энергетика, образование, культура, наука, борьба с терроризмом и торговлей людьми.

Президент назвал торговое простран­ство стран – членов организации важным для развития внешнеторговой деятельности Молдовы. Так, экспорт в эти страны в 2016 году составил около 48% от общего объема молдавского экспорта, а импорт из этих стран – около 46% суммарного импорта.

— Наша заинтересованность проявляется и в продолжении сотрудничества в области транспорта, а также в инициировании таких проектов, как BSEC Permit System, Black Sea Ring Highway и Motorways of the Sea. Молдо­ва приветствует разработку новых механиз­мов привлечения финансовых средств для подготовки и осуществления конкретных проектов. В этой связи надеемся, что реше­ние Российской Федерации о предостав­лении одного миллиона долларов США на разработку проектов в рамках Инструмента упрощения и продвижения проектов (Project Promotion Facility) будет способствовать вне­дрению эффективных проектов и послужит примером для других государств-членов. Мы поддержим инициативы, призванные активизировать процессы сотрудничества в приоритетных областях, таких как эконо­мическое сотрудничество, энергетическая эффективность, взаимодействие в области транспорта и инфраструктуры, защита окру­жающей среды в Черноморском бассейне, развитие туризма и культурного обмена. Считаем, что в этом плане особую роль игра­ют совместные проекты ОЧЭС с партнерами из Европейского союза, а также с другими партнерами, – отметил Игорь Додон.

Глава государства подчеркнул, что Мол­дова высоко оценивает результаты работы ОЧЭС за 25 лет существования. Вместе с тем наша страна разделяет мнение о необходи­мости корректировки деятельности органи­зации, чтобы повысить ее эффективность и сделать более привлекательной для других стран и международных объединений.

— Уверен, что у ОЧЭС есть резервы и потенциал, чтобы вывести сотрудничество стран-участниц на качественно новый уро­вень, соответствующий их конкретным за­просам и связанный с более масштабной реализацией проектов и программ. И Респу­блика Молдова будет в полной мере этому содействовать. Путем углубления экономи­ческого взаимодействия стран – членов Ор­ганизации Черноморского экономического сотрудничества, а также с другими между­народными объединениями можно добиться новых высоких результатов во имя и на благо наших стран и народов, — заключил он.

На двустороннем уровне – о важном

Помимо участия в пленарном заседании саммита, программа визита Игоря Додона включала ряд двусторонних встреч.

Премьер-министра России Дмитрия Медведева глава государства поблаго­дарил за конкретные шаги в направлении Молдовы, которые были сделаны Россий­ской Федерацией в начале этого года:

— Хочу отметить, что по тем позициям, о которых мы договаривались на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным в начале января, у нас есть серьезные про­движения по экспорту, по миграционной по­литике, и уже есть конкретные результаты. За первые три месяца экспорт товаров из Молдовы в РФ вырос на 42%, а по некоторым товарным позициям, например, по яблокам, экспорт увеличился в 5-7 раз. В то же время несколько десятков тысяч наших мигрантов смогли легализовать свое пребывание в Рос­сии. Выражаю вам большую благодарность за эту помощь от имени наших граждан.

Игорь Додон высказал также просьбу к руководству Российской Федерации уско­рить амнистию для наших мигрантов, на­рушения которых попадают под статью 27 закона 114.

Президент сообщил, что сейчас с ви­зитом в Российской Федерации находятся его советники по экономическим вопросам Елена Горелова и по вопросам сельского хозяйства Ион Пержу. Они проведут целый ряд важных встреч для расширения торгово-экономического сотрудничества между на­шими странами.

Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что саммит ОЧЭС – хорошая воз­можность «сверить часы» и посмотреть, как реализуются достигнутые договоренности между молдавским и российскими лидера­ми, а также, как в целом развивается эконо­мическое сотрудничество между странами.

— Скажем откровенно, за последние годы было много проблем, и сейчас есть возможность двигаться вперед, стараться разрешить те или иные проблемы, которые сформировались ранее, – сказал премьер-министр России.

Следующая встреча состоялась с гла­вой Греческой Республики Прокописом Павлопулосом. Как сообщил глава государ­ства на своей странице в социальной сети, стороны обсудили текущие двусторонние отношения между странами, а также перспек­тиву их развития, в особенности в экономи­ческой отрасли. «Президент Греции отметил, что возглавляемая им страна готова помочь Республике Молдова в различных реформах. Пригласил его посетить с визитом Молдову в этом году. Также договорились продолжить дискуссии в рамках визита, который я пред­приму этим летом в Грецию», – написал Игорь Додон.

В ходе встречи с вице-президентом Болгарии Илианой Йотовой обсуждался ряд аспектов в двусторонних отношениях, включая экономические и политические во­просы, в том числе возможное изменение избирательной системы и опыт Болгарии в данном вопросе. «Недавно на референдуме Болгария проголосовала за переход на одно­мандатную систему выборов, в то же время президент и вице-президент выступают за смешанную систему и, скорее всего, добьют­ся того, чтобы именно смешанная система была принята», – заявил Игорь Додон.

В частности, собеседники поговорили о Тараклийском районе, о возможности слияния Тараклийского университета с государствен­ным вузом Болгарии, что позволит как сохра­нить и развивать университет, так и получить доступ для студентов к болгарским и, в целом, европейским программам и стипендиям.

Болгарские коллеги выразили озабо­ченность относительно планов молдавских властей по ликвидации Тараклийского райо­на в рамках намечаемой административно-территориальной реформы, которая преду­сматривает укрупнение районов. Игорь Додон заверил болгарскую сторону, что сделает все возможное, чтобы этого не произошло.

Президент Молдовы пригласил свое­го болгарского коллегу Румена Радева по­сетить Республику Молдова в ближайшее время. «Также ожидаем госпожу Йотову с визитом в нашу страну в конце июня. До этого времени подготовим ряд конкретных вопросов, которые есть сегодня на межгосу­дарственной повестке дня и которые найдут свое решение в рамках предстоящих визи­тов», – отметил Игорь Додон.

С мигрантами и о мигрантах

Во время пребывания в Стамбуле Игорь Додон встретился с представителями мол­давской диаспоры в Турции. Пообщаться напрямую с главой государства пришли около сотни наших соотечественников. Речь шла о текущей ситуации в Молдове, а также о приоритетах внутренней и внешней поли­тики страны.

По итогам встречи Игорь Додон отме­тил: «Очень много вопросов от наших со­отечественников. От межгосударственных договоров о социальных гарантиях до воз­можного изменения избирательного законо­дательства, реинтеграции страны, досрочных выборов и многое другое. Получился очень конструктивный диалог. Обещал ряд вопро­сов, проблем, с которыми сталкиваются наши соотечественники, поднять на встречах с ру­ководством Турции. Уверен, как и в случае с Российской Федерацией, значительную часть этих проблем удастся решить».

Свое обещание, данное соотечествен­никам, президент выполнил. В ходе встречи с премьер-министром Турции Бинали Йыл­дырымом, Игорь Додон поставил вопрос о миграционной амнистии для наших сооте­чественников, работающих на территории Турции. И, как сообщил пресс-секретарь главы государства Ион Чебан, «глава ту­рецкого правительства взял этот вопрос под свой контроль».

Проблема молдавских трудовых ми­грантов была не единственной темой для обсуждения. В частности, стороны дого­ворились о разработке Договора о страте­гическом партнерстве между Республикой Молдова и Турецкой Республикой.

Двенадцать опор ОЧЭС

Организация Черноморского экономического сотрудничества – межправительственная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан, созданная для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Чёрного моря.

Договор о черноморском экономическом сотрудничестве был подписан 25 июня 1992 года.

Одним из важнейших направлений сотрудничества является развитие сред­него и мелкого бизнеса в странах-участниках, а также предпринимательства.

В состав ОЧЭС входят Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина.

Используя преимущества общих знаменателей, таких как географическая близость и общее культурно-историческое наследие, страны региона ускорили установление двусторонних и многосторонних отношений.