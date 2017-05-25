Игорь Додон: «Молдова высоко оценивает результаты работы ОЧЭС»
В Стамбуле прошел юбилейный саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества, посвященный ее 25-летию. Во встрече на высоком уровне принял участие президент Молдовы Игорь Додон.
У ОЧЭС хорошие перспективы
Выступая на саммите, глава государства сказал:
— Мы высоко оцениваем усилия и результаты работы наших турецких коллег, разработавших и внедривших серьезную и последовательную программу в период председательствования Турции в Организации Черноморского экономического сотрудничества в первой половине 2017 года. Республика Молдова считает председательство Турции в ОЧЭС успешным. Турецкая Республика в качестве страны-председателя Организации Черноморского экономического сотрудничества сохраняет преемственность в деятельности организации, содействуя продвижению инициатив и проектов, начатых во время предыдущего председательства Российской Федерации и Сербии. Мы поддерживаем выбранный Турцией курс, направленный на реализацию Программы экономического сотрудничества и укрепление взаимодействия стран – членов организации в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.
По словам Игоря Додона, Молдова активно участвует в разных форматах регионального сотрудничества: входит в состав СНГ, сотрудничает со странами ЕАЭС в рамках недавно подписанного меморандума, а также со странами ЕС на основании Соглашения об ассоциации. Вместе с тем, наша страна придает большое значение участию в ОЧЭС, особенно по таким направлениям совместной деятельности как торговля, транспорт, энергетика, образование, культура, наука, борьба с терроризмом и торговлей людьми.
Президент назвал торговое пространство стран – членов организации важным для развития внешнеторговой деятельности Молдовы. Так, экспорт в эти страны в 2016 году составил около 48% от общего объема молдавского экспорта, а импорт из этих стран – около 46% суммарного импорта.
— Наша заинтересованность проявляется и в продолжении сотрудничества в области транспорта, а также в инициировании таких проектов, как BSEC Permit System, Black Sea Ring Highway и Motorways of the Sea. Молдова приветствует разработку новых механизмов привлечения финансовых средств для подготовки и осуществления конкретных проектов. В этой связи надеемся, что решение Российской Федерации о предоставлении одного миллиона долларов США на разработку проектов в рамках Инструмента упрощения и продвижения проектов (Project Promotion Facility) будет способствовать внедрению эффективных проектов и послужит примером для других государств-членов. Мы поддержим инициативы, призванные активизировать процессы сотрудничества в приоритетных областях, таких как экономическое сотрудничество, энергетическая эффективность, взаимодействие в области транспорта и инфраструктуры, защита окружающей среды в Черноморском бассейне, развитие туризма и культурного обмена. Считаем, что в этом плане особую роль играют совместные проекты ОЧЭС с партнерами из Европейского союза, а также с другими партнерами, – отметил Игорь Додон.
Глава государства подчеркнул, что Молдова высоко оценивает результаты работы ОЧЭС за 25 лет существования. Вместе с тем наша страна разделяет мнение о необходимости корректировки деятельности организации, чтобы повысить ее эффективность и сделать более привлекательной для других стран и международных объединений.
— Уверен, что у ОЧЭС есть резервы и потенциал, чтобы вывести сотрудничество стран-участниц на качественно новый уровень, соответствующий их конкретным запросам и связанный с более масштабной реализацией проектов и программ. И Республика Молдова будет в полной мере этому содействовать. Путем углубления экономического взаимодействия стран – членов Организации Черноморского экономического сотрудничества, а также с другими международными объединениями можно добиться новых высоких результатов во имя и на благо наших стран и народов, — заключил он.
На двустороннем уровне – о важном
Помимо участия в пленарном заседании саммита, программа визита Игоря Додона включала ряд двусторонних встреч.
Премьер-министра России Дмитрия Медведева глава государства поблагодарил за конкретные шаги в направлении Молдовы, которые были сделаны Российской Федерацией в начале этого года:
— Хочу отметить, что по тем позициям, о которых мы договаривались на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным в начале января, у нас есть серьезные продвижения по экспорту, по миграционной политике, и уже есть конкретные результаты. За первые три месяца экспорт товаров из Молдовы в РФ вырос на 42%, а по некоторым товарным позициям, например, по яблокам, экспорт увеличился в 5-7 раз. В то же время несколько десятков тысяч наших мигрантов смогли легализовать свое пребывание в России. Выражаю вам большую благодарность за эту помощь от имени наших граждан.
Игорь Додон высказал также просьбу к руководству Российской Федерации ускорить амнистию для наших мигрантов, нарушения которых попадают под статью 27 закона 114.
Президент сообщил, что сейчас с визитом в Российской Федерации находятся его советники по экономическим вопросам Елена Горелова и по вопросам сельского хозяйства Ион Пержу. Они проведут целый ряд важных встреч для расширения торгово-экономического сотрудничества между нашими странами.
Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что саммит ОЧЭС – хорошая возможность «сверить часы» и посмотреть, как реализуются достигнутые договоренности между молдавским и российскими лидерами, а также, как в целом развивается экономическое сотрудничество между странами.
— Скажем откровенно, за последние годы было много проблем, и сейчас есть возможность двигаться вперед, стараться разрешить те или иные проблемы, которые сформировались ранее, – сказал премьер-министр России.
Следующая встреча состоялась с главой Греческой Республики Прокописом Павлопулосом. Как сообщил глава государства на своей странице в социальной сети, стороны обсудили текущие двусторонние отношения между странами, а также перспективу их развития, в особенности в экономической отрасли. «Президент Греции отметил, что возглавляемая им страна готова помочь Республике Молдова в различных реформах. Пригласил его посетить с визитом Молдову в этом году. Также договорились продолжить дискуссии в рамках визита, который я предприму этим летом в Грецию», – написал Игорь Додон.
В ходе встречи с вице-президентом Болгарии Илианой Йотовой обсуждался ряд аспектов в двусторонних отношениях, включая экономические и политические вопросы, в том числе возможное изменение избирательной системы и опыт Болгарии в данном вопросе. «Недавно на референдуме Болгария проголосовала за переход на одномандатную систему выборов, в то же время президент и вице-президент выступают за смешанную систему и, скорее всего, добьются того, чтобы именно смешанная система была принята», – заявил Игорь Додон.
В частности, собеседники поговорили о Тараклийском районе, о возможности слияния Тараклийского университета с государственным вузом Болгарии, что позволит как сохранить и развивать университет, так и получить доступ для студентов к болгарским и, в целом, европейским программам и стипендиям.
Болгарские коллеги выразили озабоченность относительно планов молдавских властей по ликвидации Тараклийского района в рамках намечаемой административно-территориальной реформы, которая предусматривает укрупнение районов. Игорь Додон заверил болгарскую сторону, что сделает все возможное, чтобы этого не произошло.
Президент Молдовы пригласил своего болгарского коллегу Румена Радева посетить Республику Молдова в ближайшее время. «Также ожидаем госпожу Йотову с визитом в нашу страну в конце июня. До этого времени подготовим ряд конкретных вопросов, которые есть сегодня на межгосударственной повестке дня и которые найдут свое решение в рамках предстоящих визитов», – отметил Игорь Додон.
С мигрантами и о мигрантах
Во время пребывания в Стамбуле Игорь Додон встретился с представителями молдавской диаспоры в Турции. Пообщаться напрямую с главой государства пришли около сотни наших соотечественников. Речь шла о текущей ситуации в Молдове, а также о приоритетах внутренней и внешней политики страны.
По итогам встречи Игорь Додон отметил: «Очень много вопросов от наших соотечественников. От межгосударственных договоров о социальных гарантиях до возможного изменения избирательного законодательства, реинтеграции страны, досрочных выборов и многое другое. Получился очень конструктивный диалог. Обещал ряд вопросов, проблем, с которыми сталкиваются наши соотечественники, поднять на встречах с руководством Турции. Уверен, как и в случае с Российской Федерацией, значительную часть этих проблем удастся решить».
Свое обещание, данное соотечественникам, президент выполнил. В ходе встречи с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, Игорь Додон поставил вопрос о миграционной амнистии для наших соотечественников, работающих на территории Турции. И, как сообщил пресс-секретарь главы государства Ион Чебан, «глава турецкого правительства взял этот вопрос под свой контроль».
Проблема молдавских трудовых мигрантов была не единственной темой для обсуждения. В частности, стороны договорились о разработке Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Молдова и Турецкой Республикой.
Двенадцать опор ОЧЭС
Организация Черноморского экономического сотрудничества – межправительственная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан, созданная для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Чёрного моря.
Договор о черноморском экономическом сотрудничестве был подписан 25 июня 1992 года.
Одним из важнейших направлений сотрудничества является развитие среднего и мелкого бизнеса в странах-участниках, а также предпринимательства.
В состав ОЧЭС входят Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина.
Используя преимущества общих знаменателей, таких как географическая близость и общее культурно-историческое наследие, страны региона ускорили установление двусторонних и многосторонних отношений.