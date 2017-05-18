Кишиневские новости

Социалисты собирают подписи за проведение референдума по отставке генпримара

В минувший четверг, 11 мая, инициа­тивная группа начала сбор подписей в поддержку референдума по отзыву Дорина Киртоакэ с поста генерально­го примара. И первым поставил свою подпись президент Молдовы Игорь Додон, который выразил уверенность, что градоначальник покинет свой пост уже в этом году.

Отправим Киртоакэ в отставку

«Мы дали старт важному для муниципия делу. Я подписался за проведение референ­дума по отставке примара Дорина Киртоакэ. Помню, как мы уже пытались провести ре­ферендум, но тогда нам суды помешали. В этот раз, я уверен, у нас все получится, и мы отправим Киртоакэ в отставку», – заявил президент. По его словам, референдум бу­дет означать «не только начало освобож­дения Кишинева от некомпетентного при­мара, это в целом освобождение страны от нынешней власти».

Игорь Додон обратился к кишинев­цам: «Мы все видим, что происходит в го­роде. Давайте объединимся и покончим с этим позором. Мой прогноз: я даю более 90%, что Киртоакэ в этом году уйдет через референдум либо через уголовные дела. Время покажет. Но я не сомневаюсь, что в этом году мы избавимся от него. Я уча­ствую в кампании как гражданин Киши­нева и уверен: кто подпишется, не будет смотреть на цвет партии, а учтет пробле­мы, которые существуют в городе. По­следние десять лет показали полную не­компетентность нынешнего руководства примэрии. За это время город стал хуже. Я призываю всех прийти и подписаться. Уверен, что в ближайшее время состоятся досрочные выборы и будет избран новый примар, который сможет решить пробле­мы Кишинева».

На призыв главы государства в первый же день сбора подписей откликнулись свы­ше 1700 жителей столицы.

Поставили свои подписи в поддержку референдума об отзыве Дорина Киртоакэ с поста генерального примара Кишинева и члены парламентской фракции ПСРМ во главе с ее руководителем, председателем Партии социалистов Зинаидой Гречаный.

«Эта инициатива поддержана большим количеством людей, потому что сегодня все видят, какая разруха в центре города. При­мар не должен заниматься политикой. Нам нужен примар, который будет рядом с граж­данами и каждый день на службе. Я считаю, что большинство кишиневцев хотят измене­ний», – сказала она.

Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча заявил: «Все люди понимают, что в городе доминирует хаос. Сегодняшний при­мар уже давно должен был быть смещен со своего поста, но его поддерживала правя­щая коалиция. Он называл в шутку Кишинев европейским городом, но мы все видим, как под его руководством город деградирует. Мы должны всем миром приложить усилия, чтобы помочь инициативной группе собрать подписи и отправить Дорина Киртоакэ в от­ставку».

Треть подписей за 6 дней!

Палатка, в которой члены фракции ПСРМ во главе с председателем поставили свои подписи в поддержку референдума, размещена прямо перед парламентом. Та­кие же палатки установлены во всех районах города – по пять и более в каждом секторе. Всего в инициативную группу входят 460 человек.

Согласно Кодексу о выборах, для про­ведения местного референдума его должны поддержать не менее 10% граждан, живу­щих в муниципии Кишинев. Как подсчитала Центральная избирательная комиссия, в те­чение 60 дней инициативная группа должна собрать 64,4 тыс. подписей. И судя по тому, с какой скоростью люди подписываются за отставку генерального примара Дорина Киртоакэ, подписные листы будут заполне­ны в рекордно короткие сроки. Так, только в течение понедельника, 15 мая поставили свои подписи 5360 жителей Кишинева. А к вечеру следующего дня удалось собрать в общей сложности около 23 тыс. подписей.

О том, как идет эта работа, рассказал на брифинге муниципальный советник Ви­талий Мукан. Он пояснил, что на первом этапе собирают подписи только в пределах городской черты. А на втором этапе, когда удастся собрать большую часть подписей, кампания будет проведена и в пригородах.

«По нашим расчетам, нам удастся со­брать необходимое количество подписей раньше заявленного срока, и значит, на это уйдёт менее двух месяцев. Мы наблюдаем интерес со стороны граждан, которые ак­тивно откликнулись на наш призыв с перво­го дня проведения кампании по сбору под­писей. Надеемся на то, что эта тенденция, которая принесет горожанам только пользу, сохранится и в дальнейшем», – выразил уве­ренность муниципальный советник.

Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.