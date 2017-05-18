Кишиневские новости

Чтобы столица обрела настоящего хозяина
Социалисты собирают подписи за проведение референдума по отставке генпримара
В минувший четверг, 11 мая, инициативная группа начала сбор подписей в поддержку референдума по отзыву Дорина Киртоакэ с поста генерального примара. И первым поставил свою подпись президент Молдовы Игорь Додон, который выразил уверенность, что градоначальник покинет свой пост уже в этом году.
Отправим Киртоакэ в отставку
«Мы дали старт важному для муниципия делу. Я подписался за проведение референдума по отставке примара Дорина Киртоакэ. Помню, как мы уже пытались провести референдум, но тогда нам суды помешали. В этот раз, я уверен, у нас все получится, и мы отправим Киртоакэ в отставку», – заявил президент. По его словам, референдум будет означать «не только начало освобождения Кишинева от некомпетентного примара, это в целом освобождение страны от нынешней власти».
Игорь Додон обратился к кишиневцам: «Мы все видим, что происходит в городе. Давайте объединимся и покончим с этим позором. Мой прогноз: я даю более 90%, что Киртоакэ в этом году уйдет через референдум либо через уголовные дела. Время покажет. Но я не сомневаюсь, что в этом году мы избавимся от него. Я участвую в кампании как гражданин Кишинева и уверен: кто подпишется, не будет смотреть на цвет партии, а учтет проблемы, которые существуют в городе. Последние десять лет показали полную некомпетентность нынешнего руководства примэрии. За это время город стал хуже. Я призываю всех прийти и подписаться. Уверен, что в ближайшее время состоятся досрочные выборы и будет избран новый примар, который сможет решить проблемы Кишинева».
На призыв главы государства в первый же день сбора подписей откликнулись свыше 1700 жителей столицы.
Поставили свои подписи в поддержку референдума об отзыве Дорина Киртоакэ с поста генерального примара Кишинева и члены парламентской фракции ПСРМ во главе с ее руководителем, председателем Партии социалистов Зинаидой Гречаный.
«Эта инициатива поддержана большим количеством людей, потому что сегодня все видят, какая разруха в центре города. Примар не должен заниматься политикой. Нам нужен примар, который будет рядом с гражданами и каждый день на службе. Я считаю, что большинство кишиневцев хотят изменений», – сказала она.
Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча заявил: «Все люди понимают, что в городе доминирует хаос. Сегодняшний примар уже давно должен был быть смещен со своего поста, но его поддерживала правящая коалиция. Он называл в шутку Кишинев европейским городом, но мы все видим, как под его руководством город деградирует. Мы должны всем миром приложить усилия, чтобы помочь инициативной группе собрать подписи и отправить Дорина Киртоакэ в отставку».
Треть подписей за 6 дней!
Палатка, в которой члены фракции ПСРМ во главе с председателем поставили свои подписи в поддержку референдума, размещена прямо перед парламентом. Такие же палатки установлены во всех районах города – по пять и более в каждом секторе. Всего в инициативную группу входят 460 человек.
Согласно Кодексу о выборах, для проведения местного референдума его должны поддержать не менее 10% граждан, живущих в муниципии Кишинев. Как подсчитала Центральная избирательная комиссия, в течение 60 дней инициативная группа должна собрать 64,4 тыс. подписей. И судя по тому, с какой скоростью люди подписываются за отставку генерального примара Дорина Киртоакэ, подписные листы будут заполнены в рекордно короткие сроки. Так, только в течение понедельника, 15 мая поставили свои подписи 5360 жителей Кишинева. А к вечеру следующего дня удалось собрать в общей сложности около 23 тыс. подписей.
О том, как идет эта работа, рассказал на брифинге муниципальный советник Виталий Мукан. Он пояснил, что на первом этапе собирают подписи только в пределах городской черты. А на втором этапе, когда удастся собрать большую часть подписей, кампания будет проведена и в пригородах.
«По нашим расчетам, нам удастся собрать необходимое количество подписей раньше заявленного срока, и значит, на это уйдёт менее двух месяцев. Мы наблюдаем интерес со стороны граждан, которые активно откликнулись на наш призыв с первого дня проведения кампании по сбору подписей. Надеемся на то, что эта тенденция, которая принесет горожанам только пользу, сохранится и в дальнейшем», – выразил уверенность муниципальный советник.
Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.