Кишиневские новости

Португалец стал нацгероем, итальянец провалился, а «наш» болгарин пошел извилистой тропой Билана

Португалец Салвадор не просто Собрал, а буквально сгреб в большую кучу голоса всей Европы, безраздельно водрузившись на трон короля «Евровидения-2017» в Киеве. Телезрители и национальные жюри, кажется, впервые за все годы, когда была введена система голосования по схеме 50/50, единодушно сошлись в своих вердиктах. Лидерские 376 баллов от телезрителей и еще более внушительные 382 балла от жюри принесли неслыханные рекордные 758 победных очков.

Португалия впервые победила в истории «Евровидения» за 49 лет своего участия в конкурсе, и возникший по этому экстраординарному случаю шум и гам на фестивальной арене входил в оглушительный диссонанс с пронзительно камерным номером артиста и его тихой, щемящей джазово-фадовой песней о любви и одиночестве Amar Pelos Dois.

Не менее ярким впечатлением от еврофинала, когда страсти накаляются до предельных значений, лично для меня стало буквально искаженное праведным гневом лицо Кристиана Костова, обычно миловидное и по-детски открытое. Наш московский болгарин буквально фурией с грозным видом и суровым взглядом рассекал пространство пресс-центра, а липнущих к нему с поздравлениями (за второе место!) журналистов заносчиво приводил в чувство. «Я считаю, что моя песня (Beautiful Mess) все равно была лучшей! — безапелляционно заявлял юный артист. — А португальца, конечно, поздравляю с победой и желаю ему всего хорошего!»

М-да, а Дима Билан ведь предупреждал в интервью накануне конкурса, что его былой подопечный по детскому «Голосу» еще та штучка: «Всегда был себе на уме и знал себе цену». На ходу не успелось даже успокоить возмущенный разум юноши, рассказать, что среди многих знаков судьбы, символично сопровождавших его первый поход за еврославой, появился еще один, и очень обнадеживающий. Билан ведь тоже не сразу объездил кобылу Евросонга. Поначалу в 2006 г. в Афинах тоже пришел к финалу вторым. Зато со второй попытки (2008 г., Белград) триумфально взлетел на вершину евровидийного олимпа. Так что у Кристиана, возможно, только все начинается, и почему бы, кстати, не попытать биланистого счастья в следующий раз под флагом места прописки, так сказать? Уж в Москве-то, Питере или Сочи будет веселее да побАГАче, чем в Софии…

Неустоявшуюся юношескую психику подкосили, видимо, прогнозы некоторых букмекеров, которые неожиданно вывели Кристиана в день финала на первое место, хотя до этого он все время стабильно стоял на второй строчке, а порой даже скатывался ниже. Да еще в своем полуфинале, как оказалось, он был первым — эти результаты публикуются сразу после оглашения финальных оценок. Но прогнозы сбываются и не сбываются…

С другой стороны, что было делать в такой ситуации абсолютному фавориту всех ставок итальянцу Франческо Габбани? Не топиться же теперь в Днепре. Его, кстати, как ветром сдуло после оглашения результатов совершенно сокрушительного для него голосования — всего лишь шестое место с 334 баллами. Не оправдал букмекерских надежд и «шведский Кен» Робин Бенгтссон. Зато еще одним сенсационным прорывом стало третье место заводных молдаван Sunstroke Project с их невероятно красочным заводным номером-кабаре Неу Mamma.

Участники, конечно, лезли из кожи вон, чтобы удивить, покорить, завлечь в сети своих чар евроизбирателей и национальные жюри. В Киеве шутили о номерах участников: то, мол, обезьяна Лободы, то лошадь Оли Поляковой. Действительно, у Лободы по сцене давно уже скачет такая же горилла, как у итальянца, а лошадь в азербайджанском номере певицы Dihaj будто прискакала с недавнего супершоу новоиспеченной украинской поп-звезды Поляковой.

Заимствования, ненавязчивые режиссерские и сценографические совпадения и даже «подслушанные» мелодии всегда отличали многие номера «Евровидения». В «обиженной» Москве, где трансляцию официально отменили из-за скандала с Юлией Самойловой, но, судя по всему, жадно подглядывали за происходящим в замочные телескважины, теперь натужно обсуждают чуть ли не тотальные заимствования из прошлогоднего выступления Сергея Лазарева — мол, вот оно, свидетельство истинной, а не политически мотивированной популярности!

Больше, конечно, преувеличений и задиристого оплевывания в этих упражнениях, учитывая, что и сам-то номер с песенкой у Лазарева был далеко не первой греческой свежести, а в Киеве тоскливо сидели в составе греческой делегации все те же известные лица — композитор Димитрис Контопулос, режиссер Фокас Евангелинос. Без своего главного клиента Филиппа Киркорова и его «европроектов», обозвавшего «Евровидение» шарашкиной конторой и громко хлопнувшего дверью (все гадают, надолго ли?), они теперь вынуждены все знания, опыт и одни и те же дежурные наработки раздавать уже всем, кто хоть попадется под руку. Так что вселенский заговор, как всегда, обнаруженный в Москве, имеет гораздо более простое объяснение, и не только в этом вопросе…

* * *

Несмотря на все страхи, сомнения, скандалы, разоблачения и даже хождения на грани переноса конкурса в Берлин, Киев по сумме баллов и впечатлений вполне успешно и достойно сдал свой второй (после 2005 г.) евровидийный экзамен. Конечно, впереди, как все здесь говорят, самое главное и интересное — коррупционные разоблачения и привлечения после весьма затратного, в 30 млн евро, конкурса. Но в итоге арена, сцена, условия работы для прессы, логистика, внеконкурсная программа Евродеревни и бесчисленных фан-зон в городе, креативная творческая команда с отменными шоу и замечательными ведущими, даже сама атмосфера позитива и праздника оказались не просто на достойном, а в чем-то даже и лучшем за все последние годы уровне. Не сказать об этом было бы совершенно нечестно.

Организаторы постарались, чтобы и все достижения Украины в истории «Евровидения» не были забыты. Словно бусинки из брендированного символического ожерелья, на сцену финального шоу в интервал-актах выкатывались знаковые еврогерои: Верка Сердючка с вечной звездой на голове, Руслана, впервые завоевавшая «Евровидение» для своей страны в 2004-м в Стамбуле. Апологетка «Диких танцев» устроила даже «мировую премьеру» с новым номером и клипом It’s Magical, амбициозно заявив, что споет не хуже, чем Джастин Тимберлейк в прошлом году на «Евровидении» в Стокгольме. Ну, эта девушка всегда была смелая, в том числе и в своих заявлениях…

Безусловно блистала Джамала. На еврофинале она тоже показала премьеру — песню I Believe In U. В разгар драматического пения на сцену выскочил тип, замотанный в австралийский флаг, из фан-зоны, игриво проплясал кружок вокруг певицы и неожиданно, приспустив штаны, встал, пардон, раком так, что его голую задницу высветил на весь зал мощный прожектор. Проспавшие казус секьюрити бросились стаскивать пройдоху. Джамала, не моргнув глазом, продолжала выступление, но Интернет уже взорвался «главным скандалом» еврофинала. Журналист из Австралии на пресс-конференции победителя Собрала даже сделал специальное заявление, извинившись «за идиота» и заверив, что «он не представляет австралийцев, которые любят «Евровидение». Позднее выяснилось, что австралийцем оказался скандальный украинский пранкер Седюк, уже прославившийся хамскими выходками с целой плеядой звезд: Мадонной, Адель, Ким Кардашьян, Брэдом Питтом, Уиллом Смитом…

Однако, пока не всплыло имя «идиота», в кулуарах только и было разговоров про засланного путинского казачка, который отомстил Джамале за песню про крымских татар и проигрыш Лазарева в прошлом году. Упражняться в конспирологии, похоже, любят не только в России, хотя, с другой стороны, как учил великий Черчилль, всегда надо подумать, кому это выгодно…

В итоге всех европерипетий в десятку самых успешных участников «Евровидения-2017» помимо уже упомянутых Португалии, Болгарии, Молдовы, Швеции, Италии вошли также Бельгия (Бланш), Румыния (Илинка и Алекс Фореа), Венгрия (Йоци Папай), Австралия (Исайя), Норвегия (JOWST).

Салвадор Собрал: «Пусть героем остается Роналдо»

Пресс-конференцией победителя каждый год заканчивается «Евровидение», и этот ритуал, как правило, становится крайне эмоциональной кульминацией многодневного конкурсного марафона. Группа поддержки из страны победителя устраивает, как всегда, громовое светопреставление с радостными криками, речовками, размахиванием национальными флагами. В этот раз, учитывая южный темперамент португальцев, шум был особенно знатный.

— Вы теперь, похоже, национальный герой, поскольку Португалия победила впервые. Как вас будут встречать дома?

— Думаю, настоящий герой — это Роналдо. А мне бы хотелось спокойной жизни. Надеюсь, так и будет. Может быть, поначалу будет много шума.

— Какой была ваша первая мысль, когда вы увидели, что Португалия выиграла?

— Я не понял голосования, мне кажется, что надо быть математиком, чтобы во всем этом разобраться. Но кто-то из нашей команды сказал, что мы победили. Это был хороший сюрприз.

— И каковы теперь ваши планы на будущее?

— У меня начинается летний тур по Португалии. И я просто собираюсь продолжать свою жизнь. Я не думаю, что что-то изменится, буду продолжать заниматься музыкой, то, что я делал всегда. В первую очередь думаю о втором альбоме, над которым сейчас работаю.

— Лозунг конкурса «Праздновать разнообразие» (Celebrate Diversity). Считаете ли вы, что этого разнообразия было достаточно на конкурсе?

— Для такой песни, как моя, победить — это уже «праздновать разнообразие». Однозначно. Все, что я хочу, это делать музыку и петь.

— Португалия всегда выступает с песнями на своем национальном языке. Это здорово. Но все говорят, что именно на английском можно завоевать широкую аудиторию. Вы когда-нибудь думали петь на английском?

— Да, говорят, что песни на английском помогают собрать голоса. Но я никогда не беспокоился о голосах, я всего лишь хотел петь хорошие песни. А они все на португальском.

— Ваша песня разительно отличается от того, что обычно звучит на «Евровидении». У вас была какая-то специальная стратегия?

— Наше общественное телевидение действительно хотело что-то изменить кардинально. Они пригласили лучших авторов страны сделать что-то другое, пригласили и мою сестру Луизу, лучшего композитора в стране. Предложили им самим выбрать исполнителей. Она позвонила мне и сказала, что выбрала меня. Замечательная песня, и главное, что это случилось в последний день отбора, в страшной спешке. А стала лучшей песней «Евровидения»!

— Как вы думаете, почему Европа проголосовала за вашу песню? (Этот вопрос был адресован уже Луизе, сестре Салвадора и автору песни Amar Pelos Dois.)

— Наши уши забиты многими сложными вещами, и когда приходит кто-то и делает что-то очень понятное, простое, то это срабатывает в десятки раз сильнее. Даже не понимая языка, в его глазах можно было прочитать каждое слово. Простота и исполнение Салвадора. Возможно даже, что это главное.

Артур ГАСПАРЯН, Киев.