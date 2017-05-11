Кишиневские новости

Игорь Додон принял участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве

Третий визит за неполных пять месяцев

Это уже третий официальный визит гла­вы государства в Москву с начала нынешнего года. За это время было достигнуто много до­говорённостей, решен целый ряд проблем, в частности, касающихся экспорта молдавских товаров и судьбы мигрантов из РМ в России. И договоренности не остались на бумаге, а уже получили реальное выражение. Так, по данным Национального бюро статистики, экспорт молдавских товаров в Россию вырос на 42%, что значительно компенсировало его сокращение в 2014-2016 гг. В первые два ме­сяца года экспорт вина в Россию увеличился почти в 5 раз, а яблок – в 7,3 раза.

Программа визита весьма напряжен­ная. Она включает не только присутствие на параде Победы, возложение венка к Могиле Неизвестного солдата, участие в торжественном приеме в Кремле. В ходе пребывания в столице России Игорь До­дон встретился с председателем Государ­ственной Думы Российской Федерации Владиславом Володиным, а также с рядом других высокопоставленных лиц. Главу го­сударства сопровождали его советник по внешней политике, посол Молдовы в России Андрей Негуца, пресс-секретарь Ион Чебан, а также супруга Галина Додон и средний сын Богдан.

Демонстрация не угрозы, а силы

Самым впечатляющим моментом в день 9 мая стал военный парад на Красной площади. Еще до его начала Игорь Додон вслед за Владимиром Путиным лично по­здоровался с присутствующими на трибунах ветеранами-фронтовиками и поздравил их с этим святым для всех праздником. К слову, президент Молдовы оказался единственным высокопоставленным иностранным гостем, приглашенным на торжества в Москву. Та­кой чести удостаиваются только настоящие друзья России.

Рядом с Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым Игорь Додон с трибуны на­блюдал за грандиозным военным парадом, во всем блеске продемонстрировавшим от­личное состояние современной российской армии. Парад начался с торжественного выноса под звуки песни «Священная война» государственного флага России и леген­дарного Знамени Победы. По Красной пло­щади прошли 27 парадных расчетов пешей ко­лонны, проехали 114 единиц вооружения и военной техники, в том числе новейшей арктической. Откры­ли прохождение колонн по традиции юные барабанщики – воспитанники Московско­го военно-музыкального училища. Всего в параде приняли участие более 10 тысяч человек.

К всеобщему сожалению, из-за погод­ных условий пришлось отменить воздушную часть парада. Но и без того было ясно: рос­сийская армия никому не угрожает, но она сильна и всегда готова защитить свою стра­ну. Об этом говорил в своей речи Владимир Путин: «Нет и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Он стоял насмерть и совершил невозможное – сокрушил нацизм и положил конец его зверствам. Заверяю вас, ветераны: вам никогда не будет стыд­но за российского солдата. Он, как и во все времена, готов на любой подвиг и на любую жертву ради Родины и народа».

А Игорь Додон на своей странице в со­циальной сети поделился впечатлениями от увиденного: «По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина сегодня принял участие в Параде Победы на Красной площади. Впервые за последние 15 лет молдавский президент участвует в меро­приятиях по случаю Дня Победы в российской столице на столь высоком уровне. Благодарю Владимира Владимировича за это приглаше­ние и за возможность воочию увидеть самое зрелищное ежегодное мероприятие по слу­чаю Дня Победы во всем мире».

Гимн Молдовы у Кремлевской стены

После парада президент Молдовы вместе со своим рос­сийским коллегой воз­ложил венок на Могиле Неизвестного солдата и цветы к мемориальным плитам, на которых выгра­вированы названия городов-героев и городов воинской сла­вы. Главы двух государств почтили минутой молчания память о неизвест­ном солдате, после чего прозвучали госу­дарственные гимны Республики Молдова и Российской Федерации. В церемонии также приняли участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, министр обороны Сер­гей Шойгу, другие высокопоставленные российские чиновники, а также ветераны Великой Отечественной войны.

«Горжусь, что здесь, у Кремлевской сте­ны, прозвучал гимн Республики Молдова. Горжусь, что наша страна приняла самое активное участие в достижении нашей об­щей Победы. И эту Победу у нашего народа никто не отнимет. Вечная слава героям!» – написал Игорь Додон в социальной сети.

Президент Молдовы с супругой и сыном приняли участие в торжественном приеме по случаю Дня Победы, который состоялся в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца. Самыми почетными гостями меро­приятия стали настоящие герои сегодняш­него праздника – ветераны. Приветствуя их, Владимир Путин напомнил, что последствия поражения в Великой Отечественной войне были бы для России гораздо страшнее, чем для других стран Европы. По мнению пре­зидента РФ, российской нации в этом слу­чае грозило бы истребление. «Вот о чем мы должны всегда помнить, когда говорим о правде в отношении Второй мировой и Ве­ликой Отечественной войны, о жертвах, ко­торые принес наш народ на алтарь победы», – отметил Путин.

Вероника ПОНЯТОВСКАЯ.