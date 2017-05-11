Кишиневские новости

«Бессмертный полк» прошел по столице
Социалисты участвовали в шествии в честь героев Великой Отечественной
В День Победы люди со всей страны приехали в столицу, чтобы принять участие в традиционном Марше Победы и отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны. В нынешнем году Марш Победы в молдавской столице организовал Национальный координационный комитет «Победа» под эгидой президента Игоря Додона. Акция носила беспартийный и общегражданский характер и прошла без партийных флагов и лозунгов.
Второй год подряд одновременно с Маршем Победы прошла акция «Бессмертный полк». Участники шествия гордо несли в руках портреты своих родственников, сражавшихся за освобождение нашей Родины от фашистских захватчиков.
Плечом к плечу с жителями республики к Мемориалу «Вечность» прошли и члены Партии социалистов во главе с ее председателем Зинаидой Гречаный. Многотысячная колонна начала движение от Театра оперы и балета. По ходу шествия к ней продолжали присоединяться люди. По подсчетам организаторов, на Марш Победы вышли более 70 тысяч человек.
Пройдя по центру столицы, участники шествия собрались на Мемориале воинской славы «Вечность». Они возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев и участников войны минутой молчания. В знак мира и согласия в небо были выпущены десятки белых голубей.
Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный выразила уверенность: прошедший марш – очередное доказательство, что память о Дне Победы живет в сердцах жителей страны, и ее ничем не вытравить. «В Молдове реставрируют памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны и устанавливают новые. Граждане Молдовы, в том числе и молодежь, приходят к памятникам не только 9 мая или накануне, но и в другие дни, в счастливые для своей семьи дни», – сказала она. Гречаный напомнила, что сегодня особенно важно поддерживать тех немногих ветеранов, которые живут в республике.
«Президент Молдовы Игорь Додон совершил очень достойный поступок, вручив пятнадцати ветеранам Орден республики. Это награда не только для пятнадцати ветеранов, но и для всех, кто сражался за освобождение нашей страны и всей Европы из-под ига фашизма», – отметила Зинаида Гречаный.
По словам исполнительного секретаря Партии социалистов Влада Батрынчи, это самый грандиозный Марш Победы за всю историю независимой Республики Молдова.
«Сегодня с нами десятки тысяч людей, это самая красивая и масштабная колонна. Тысячи людей вышли с портретами своих близких, сражавшихся за нашу свободу, поддержав тем самым акцию “Бессмертный полк”», – сказал он.