Кишиневские новости

Социалисты участвовали в шествии в честь героев Великой Отечественной

В День Победы люди со всей страны приехали в столицу, что­бы принять участие в традици­онном Марше Победы и отдать дань памяти героям Великой От­ечественной войны. В нынешнем году Марш Победы в молдавской столице организовал Националь­ный координационный комитет «Победа» под эгидой президента Игоря Додона. Акция носила бес­партийный и общегражданский характер и прошла без партий­ных флагов и лозунгов.

Второй год подряд одновременно с Маршем Победы прошла акция «Бес­смертный полк». Участники шествия гордо несли в руках портреты своих род­ственников, сражавшихся за освобож­дение нашей Родины от фашистских за­хватчиков.

Плечом к плечу с жителями респу­блики к Мемориалу «Вечность» прошли и члены Партии социалистов во главе с ее председателем Зинаидой Гречаный. Многотысячная колонна начала движение от Театра оперы и балета. По ходу ше­ствия к ней продолжали присоединять­ся люди. По подсчетам организаторов, на Марш Победы вышли более 70 тысяч человек.

Пройдя по центру столицы, участники шествия собрались на Мемориале воин­ской славы «Вечность». Они возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев и участников войны минутой мол­чания. В знак мира и согласия в небо были выпущены десятки белых голубей.

Председатель ПСРМ Зинаида Греча­ный выразила уверенность: прошедший марш – очередное доказательство, что память о Дне Победы живет в сердцах жителей страны, и ее ничем не вытра­вить. «В Молдове реставрируют памят­ники погибшим в годы Великой Отече­ственной войны и устанавливают новые. Граждане Молдовы, в том числе и моло­дежь, приходят к памятникам не только 9 мая или накануне, но и в другие дни, в счастливые для своей семьи дни», – сказала она. Гречаный напомнила, что сегодня особенно важно поддерживать тех немногих ветеранов, которые живут в республике.

«Президент Молдовы Игорь Додон совершил очень достойный поступок, вручив пятнадцати ветеранам Орден республики. Это награда не только для пятнадцати ветеранов, но и для всех, кто сражался за освобождение нашей стра­ны и всей Европы из-под ига фашизма», – отметила Зинаида Гречаный.

По словам исполнительного секрета­ря Партии социалистов Влада Батрынчи, это самый грандиозный Марш Победы за всю историю независимой Республики Молдова.

«Сегодня с нами десятки тысяч лю­дей, это самая красивая и масштабная колонна. Тысячи людей вышли с пор­третами своих близких, сражавшихся за нашу свободу, поддержав тем самым ак­цию “Бессмертный полк”», – сказал он.