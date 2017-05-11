Кишиневские новости

День Победы был, есть и будет!
В этом уверен президент Молдовы
Нынешний День Победы отметили под эгидой президента Игоря Додона торжественно и масштабно.
Звучали песни Победы
Одной из самых грандиозных акций стал концерт любимых российских исполнителей – заслуженного артиста России Александра Маршала и легендарной группы «Любэ». Послушать их собрались более 80 тысяч человек.
Артисты не только пели всем знакомые и любимые песни, но и делились собственными чувствами. «Недаром слова есть в песне: «День Победы – это праздник со слезами на глазах». У меня оба деда воевали. Для меня это святой праздник. Никогда не забуду, когда 9 мая дедушка надевал костюм парадный, ордена… Я шел с ним с гордостью», – заявил Маршал.
По словам лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, в России 9 мая – это величайший праздник. Он выразил уверенность, что День Победы должен быть величайшим праздником для всех стран на территории бывшего Советского Союза. «Потому что мы одержали колоссальную Победу с огромными жертвами. Мы должны чтить память тех, кто пал в этой войне за Победу и за нашу с вами жизнь. Историю и наших предков нельзя забывать. Это самое паскудное, что только может быть», – считает Расторгуев. Он рассказал: «Дед и старшие братья моей мамы были на фронте. Один из них погиб. Звали его Николай. В честь него меня и назвали Николаем».
Концерт завершился грандиозным салютом, который длился около 15 минут. Он был подготовлен организаторами фейерверка на Олимпиаде в Сочи.
Награды – настоящим героям
Сюрпризом в программе концерта стало награждение ветеранов Великой Отечественной войны. Под бурные овации глава государства вручил им на сцене главную государственную награду – Орден республики. «Этой победы никому не отнять. В Молдове был, есть и будет День Победы. С праздником! С днем нашей Победы!», – сказал глава республики, обращаясь к присутствующим.
Высшей наградой
страны были отмечены:
Нина АНТОНОВА– участница обороны Северного Кавказа, а также Ясско-Кишиневской операции. 3-й Украинский фронт, 88-ая дивизия.
Григоре ДАРАБАН– участник боев на территории Польши, а также боев за Берлин.
Владимир ФИЛАНДИН– награжден двумя орденами Красной звезды, медалью «За взятие Берлина», медалью «За Отвагу» и «За воинскую доблесть».
Павел ГЛАДКОВ – участник боев на территории Украины, Белоруссии, Польши, Германии; боев на Курской дуге, на Сталинградском и Юго-Западном фронтах.
Павел ЛАТУС– воевал в составе 2-го Украинского фронта, дошел до Берлина.
Андрей МУРА– участник боев на территории Польши, Чехословакии и Германии, за освобождение Варшавы, Праги, Берлина. Воевал в составе 1-го Белорусского фронта.
Евгения ПАНЧИШКИНА– участница боев на Волховском фронте, участвовала в обороне Ленинграда.
Георгий ПАРУЛЬ – участник Ясско-Кишиневской операции, боев по освобождению Румынии и Болгарии. Воевал в составе 3-го Украинского фронта, 37-ой армии, 15-ой и 92-ой дивизии.
Валентина ПЯТЕНКО– участница боев на Сталинградском фронте, в Финляндии, Польше и Германии – до сентября 1945 г. Участвовала в освобождении блокадного Ленинграда.
Петр РУДЯГИН– участник войны с Японией. Воевал в составе 2-го Украинского фронта.
Василий РВАЧОВ – участник боев по освобождению Прибалтики. Воевал в составе 2-го Украинского фронта.
Иван СУХОРУКОВ – в 1944 году отправился на фронт добровольцем. Воевал в составе 3-го Украинского фронта, 155-ой Станиславской дивизии, 786-ого стрелкового полка.
Владимир ВОЙЦЕХОВИЧ– участник боев по освобождению Молдовы, обороны Москвы и Сталинграда. Гвардии подполковник, воевал с 1941 по 1945 год, кавалер 10 боевых орденов и медалей.
Александр ЗАВОДЕНКО– 137 гвардейский авиационный истребительный полк, дивизия Василия Сталина.
А Сава ИЛИЕШ, кавалер ордена Отечественной войны I степени, присутствовать на концерте не мог: ветерану недавно исполнилось 100 лет. К нему глава государства накануне приехал домой, в Каушанский район. «Преклоняемся перед этими отважными сынами нашего народа, заплатившими собственной кровью, собственными жизнями за мир на земле, за свободную и счастливую жизнь послевоенных поколений. К сожалению, в живых осталось мало из них. Я сделаю все возможное для того, чтобы память о Великой Победе, о мужестве этих людей оставалась вечно живой в наших душах и наших сердцах!» – сказал, вручая награду, Игорь Додон.