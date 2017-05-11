Кишиневские новости

В этом уверен президент Молдовы

Нынешний День Победы отметили под эгидой президента Игоря Додона торже­ственно и масштабно.

Звучали песни Победы

Одной из самых грандиозных акций стал концерт любимых российских испол­нителей – заслуженного артиста России Александра Маршала и легендарной груп­пы «Любэ». Послушать их собрались более 80 тысяч человек.

Артисты не только пели всем знакомые и любимые песни, но и делились собствен­ными чувствами. «Недаром слова есть в песне: «День Победы – это праздник со слезами на глазах». У меня оба деда воева­ли. Для меня это святой праздник. Никог­да не забуду, когда 9 мая дедушка надевал костюм парадный, ордена… Я шел с ним с гордостью», – заявил Маршал.

По словам лидера группы «Любэ» Ни­колая Расторгуева, в России 9 мая – это величайший праздник. Он выразил уве­ренность, что День Победы должен быть величайшим праздником для всех стран на территории бывшего Советского Союза. «Потому что мы одержали колоссальную Победу с огромными жертвами. Мы долж­ны чтить память тех, кто пал в этой войне за Победу и за нашу с вами жизнь. Историю и наших предков нельзя забывать. Это са­мое паскудное, что только может быть», – считает Расторгуев. Он рассказал: «Дед и старшие братья моей мамы были на фрон­те. Один из них погиб. Звали его Николай. В честь него меня и назвали Николаем».

Концерт завершился грандиозным са­лютом, который длился около 15 минут. Он был подготовлен организаторами фейер­верка на Олимпиаде в Сочи.

Награды – настоящим героям

Сюрпризом в программе концерта ста­ло награждение ветеранов Великой Отече­ственной войны. Под бурные овации глава государства вручил им на сцене главную го­сударственную награду – Орден республики. «Этой победы никому не отнять. В Молдове был, есть и будет День Победы. С праздни­ком! С днем нашей Победы!», – сказал глава республики, обращаясь к присутствующим.

Высшей наградой

страны были отмечены:

Нина АНТОНОВА– участница обо­роны Северного Кавказа, а также Ясско-Кишиневской операции. 3-й Украинский фронт, 88-ая дивизия.

Григоре ДАРАБАН– участник боев на территории Польши, а также боев за Бер­лин.

Владимир ФИЛАНДИН– награжден двумя орденами Красной звезды, медалью «За взятие Берлина», медалью «За Отвагу» и «За воинскую доблесть».

Павел ГЛАДКОВ – участник боев на территории Украины, Белоруссии, Поль­ши, Германии; боев на Курской дуге, на Сталинградском и Юго-Западном фрон­тах.

Павел ЛАТУС– воевал в составе 2-го Украинского фронта, дошел до Берлина.

Андрей МУРА– участник боев на тер­ритории Польши, Чехословакии и Герма­нии, за освобождение Варшавы, Праги, Берлина. Воевал в составе 1-го Белорус­ского фронта.

Евгения ПАНЧИШКИНА– участница боев на Волховском фронте, участвовала в обороне Ленинграда.

Георгий ПАРУЛЬ – участник Ясско-Кишиневской операции, боев по осво­бождению Румынии и Болгарии. Воевал в составе 3-го Украинского фронта, 37-ой армии, 15-ой и 92-ой дивизии.

Валентина ПЯТЕНКО– участница боев на Сталинградском фронте, в Финляндии, Польше и Германии – до сентября 1945 г. Участвовала в освобождении блокадного Ленинграда.

Петр РУДЯГИН– участник войны с Японией. Воевал в составе 2-го Украин­ского фронта.

Василий РВАЧОВ – участник боев по освобождению Прибалтики. Воевал в со­ставе 2-го Украинского фронта.

Иван СУХОРУКОВ – в 1944 году от­правился на фронт добровольцем. Воевал в составе 3-го Украинского фронта, 155-ой Станиславской дивизии, 786-ого стрелко­вого полка.

Владимир ВОЙЦЕХОВИЧ– участник боев по освобождению Молдовы, обороны Москвы и Сталинграда. Гвардии подпол­ковник, воевал с 1941 по 1945 год, кавалер 10 боевых орденов и медалей.

Александр ЗАВОДЕНКО– 137 гвар­дейский авиационный истребительный полк, дивизия Василия Сталина.

А Сава ИЛИЕШ, кавалер ордена Отечественной войны I степени, присут­ствовать на концерте не мог: ветерану не­давно исполнилось 100 лет. К нему глава государства накануне приехал домой, в Каушанский район. «Преклоняемся перед этими отважными сынами нашего народа, заплатившими собственной кровью, соб­ственными жизнями за мир на земле, за свободную и счастливую жизнь послево­енных поколений. К сожалению, в живых осталось мало из них. Я сделаю все воз­можное для того, чтобы память о Великой Победе, о мужестве этих людей оставалась вечно живой в наших душах и наших серд­цах!» – сказал, вручая награду, Игорь До­дон.