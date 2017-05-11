Кишиневские новости

Как джинсы — одежда американского ковбоя и шахтера — покорили мир

Загляните в гардероб иконы стиля и обычного клерка, студентки и бизнесмена – при всей несхожести стилей и предпочтений в каж­дом шкафу вы обнаружите их. Легендарная часть «униформы» американского ковбоя и шахтера, заветная мечта советских школь­ников и модников, джинсы не так просты, как кажутся на первый взгляд. И совершенно не случайно одежда (прежде всего, конечно, брюки) из этой специфической ткани покорили мир буквально за несколько десятилетий.

Наряду с попкорном, бургерами и искус­ством пин-апа американцы гордятся джин­сами как одним из неофициальных, но узна­ваемых всеми и везде символов страны. И все же беспощадная история расставила все по местам. В гонке за звание родины джинсы победил французский город Ним, где плелась знаменитая на весь мир саржа. Serge de Nimes быстро трансформировалась в узнаваемый всеми деним. К слову, из этой легендарной саржи были сотканы и паруса, под которыми ходили все знаменитые путе­шественники и первооткрыватели.

Название же «джинсы» восходит свои­ми корнями к итальянскому городу Генуе, где также создавали специальную генуэз­скую бумазею саржевого плетения. С одной стороны, такая ткань была гладкой, с другой – с так называемым «начесом». Генуя же по­ставляла и знаменитый краситель индиго, благодаря которому брюки приобрели свой неповторимый окрас. Так, итальянское gene перешло во французское jane, а следом по­явилось и в английском языке.

МОРСКАЯ КАМПАНИЯ

Итак, из Нима в Геную, а оттуда – в мо­реходную британскую империю и затем по всему миру. Такой путь проделала одеж­да, вплоть до XX века называемая «джин» или «джейн». Имея идеальную прочность, изно­состойкость и неплохие защитные свойства, первые джинсы стали излюбленной одеждой итальянских и английских моряков. В брюках такой выделки удобно было мыть палубу, а в случае нужды штаны из денима могли слу­жить и заплатами на паруса, и материалом для укрытия перевозимых грузов.

Именно благодаря мореплавателям джинсы попали в Новый Свет – и пришлись там как нельзя более кстати. Эпоха покоре­ния Дикого Запада, золотоискателей и ков­боев приняла давно облюбованный Европой деним с распростертыми объятиями. И имен­но в США появилось сразу два портных, чей неоценимый вклад в историю джинсов до сих пор вызывает споры и пересуды.

Весь мир знает имя Леви Страусса – и склоняет его по-своему. Урожденный Леб Штраусс, он же Ливай Стросс, он же Страусс – американец немецкого происхождения, эмигрант, промышленник и предпринима­тель, чей лейбл до сих пор считается лидером среди всех джинсовых брендов. Ему припи­сывают изобретение заклепок, на которых держались карманы брюк, в которых рабочий народ хранил нужные мелочи – ножи, деньги и прочий нехитрый скарб. Но многие исто­рики моды уверяют, что истинный создатель тех джинсов, которые мы знаем и любим се­годня, – российский эмигрант Джейкоб Дэ­вис, не в пример Страуссу скромный и небо­гатый. Некоторые исследователи называют Джейкоба первым изобретателем медных заклепок, на которых держались три кармана разной величины. По причине своей бедно­сти мужчина не смог заплатить восемьдесят шесть долларов за патент и обратился за помощью к своему поставщику, Страуссу. Так авторские права на легендарное творе­ние перешли к предприимчивому промыш­леннику. Впрочем, Леви не обделил своего компаньона: под руководством Страусса Джейкоб смог и дальше работать над усо­вершенствованием ставших популярными джинсов. На пару они проработали систе­му клепок, удалив их с гульфика (причиной было огромное количество жалоб от рабо­чих, которые грелись у костра и получали специфические ожоги из-за нагретого металла).

Распрощался Джейкоб и со статусом нищего эмигранта, заработав в компании Levi Strauss & Co свой первый миллион. Его на­следники также работали на фабри­ку Страусса, умножая приобретенное отцом богатство.

ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ

Судьба джинсов, казалось, была ре­шена: их носили горняки и шахтеры, ков­бои и строители, моряки и портовые груз­чики, и у аристократии брюки и куртки из этой ткани прочно ассоциировались с рабо­чим людом. Появление в них в общественных местах – в ресторанах, кафе, даже на людных улицах – не запрещалось, но строго осужда­лось.

Покорение модных вершин одежда из денима начала неожиданно – первыми, кто стал носить джинсу везде и всюду, не опаса­ясь предрассудков, стали… дети богачей. Со­стоятельные родители, желая познакомить своих отпрысков с культурой и традициями Дикого Запада, отправляли наследников на развлекательные детские ранчо. Там под предводительством крутых (иначе и не скажешь) ковбоев, облаченных в джинсу с ног до головы, «золо­тая молодежь» приобщалась к нравам про­стых смертных. Под впечатлением от летних приключений дети возвращались в большие города и щеголяли в дениме, заявляя о своем модном протесте потрясенным родителям.

Взрослым также потребовался пример, чтобы осмелиться носить рабочую унифор­му, – и им стал кумир эпохи шестидесятых актер Марлон Брандо. Ролевой моделью стал его герой из фильма «Дикарь», где красавец Марлон рассекал по хайвеям на мотоцикле и в джинсах. Говорят, на следующий же день после премьеры полки магазинов денима, которые раньше интересовали лишь простых рабочих, опустошили бывшие ханжи, отвер­гавшие джинсу. Популярности моряцкой форме добавил и кантри-исполнитель Бинг Кросби, который избрал популярную страте­гию – быть ближе к простому народу. Певец начал выступать в джинсовых брюках, появ­ляться так на публике и на автограф-сессиях. Однажды мужчину не пустили в бар, сослав­шись на его неподобающий вид, – и тогда Кросби сшил в комплект к штанам и пиджак из денима, окончательно завоевав призна­ние широких масс.

В джинсах перед камерами папарацци появлялись Одри Хепберн и Мэрилин Мон­ро – две актрисы, по которым можно судить об изменении модного климата в обществе. В СССР американский деним считался за­ветным подарком и объектом желания, из-за фарцовки иностранной одеждой по­падали в тюрьмы и участвовали в громких су-дебных процессах. Один из них – резонансное дело Яна Рокотова и товарищей – стал основой для экранизации.

Сегодня джинсы – одежда, которую не грех надеть и «на выход», и «в поля». Ткань расшивают камнями, искусственно старят и отваривают в специальных раство­рах, экстремально заужают и расширяют. Дизайнеры с мировыми именами не брез­гуют парусиновой тканью, выпуская целые тематические коллекции, а некоторые брен­ды создают себе репутацию изготовлением одежды из джинсы – например Calvin Klein и Armani Jeans.

Как бы ни сложилась модная судьба моряцкой униформы, ясно одно: из нашего гардероба деним уже не уйдет.

Ольга БРУНОВА.