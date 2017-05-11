Кишиневские новости

МОЛОДЫЕ ДА РАННИЕ
Как джинсы — одежда американского ковбоя и шахтера — покорили мир
Загляните в гардероб иконы стиля и обычного клерка, студентки и бизнесмена – при всей несхожести стилей и предпочтений в каждом шкафу вы обнаружите их. Легендарная часть «униформы» американского ковбоя и шахтера, заветная мечта советских школьников и модников, джинсы не так просты, как кажутся на первый взгляд. И совершенно не случайно одежда (прежде всего, конечно, брюки) из этой специфической ткани покорили мир буквально за несколько десятилетий.
Наряду с попкорном, бургерами и искусством пин-апа американцы гордятся джинсами как одним из неофициальных, но узнаваемых всеми и везде символов страны. И все же беспощадная история расставила все по местам. В гонке за звание родины джинсы победил французский город Ним, где плелась знаменитая на весь мир саржа. Serge de Nimes быстро трансформировалась в узнаваемый всеми деним. К слову, из этой легендарной саржи были сотканы и паруса, под которыми ходили все знаменитые путешественники и первооткрыватели.
Название же «джинсы» восходит своими корнями к итальянскому городу Генуе, где также создавали специальную генуэзскую бумазею саржевого плетения. С одной стороны, такая ткань была гладкой, с другой – с так называемым «начесом». Генуя же поставляла и знаменитый краситель индиго, благодаря которому брюки приобрели свой неповторимый окрас. Так, итальянское gene перешло во французское jane, а следом появилось и в английском языке.
МОРСКАЯ КАМПАНИЯ
Итак, из Нима в Геную, а оттуда – в мореходную британскую империю и затем по всему миру. Такой путь проделала одежда, вплоть до XX века называемая «джин» или «джейн». Имея идеальную прочность, износостойкость и неплохие защитные свойства, первые джинсы стали излюбленной одеждой итальянских и английских моряков. В брюках такой выделки удобно было мыть палубу, а в случае нужды штаны из денима могли служить и заплатами на паруса, и материалом для укрытия перевозимых грузов.
Именно благодаря мореплавателям джинсы попали в Новый Свет – и пришлись там как нельзя более кстати. Эпоха покорения Дикого Запада, золотоискателей и ковбоев приняла давно облюбованный Европой деним с распростертыми объятиями. И именно в США появилось сразу два портных, чей неоценимый вклад в историю джинсов до сих пор вызывает споры и пересуды.
Весь мир знает имя Леви Страусса – и склоняет его по-своему. Урожденный Леб Штраусс, он же Ливай Стросс, он же Страусс – американец немецкого происхождения, эмигрант, промышленник и предприниматель, чей лейбл до сих пор считается лидером среди всех джинсовых брендов. Ему приписывают изобретение заклепок, на которых держались карманы брюк, в которых рабочий народ хранил нужные мелочи – ножи, деньги и прочий нехитрый скарб. Но многие историки моды уверяют, что истинный создатель тех джинсов, которые мы знаем и любим сегодня, – российский эмигрант Джейкоб Дэвис, не в пример Страуссу скромный и небогатый. Некоторые исследователи называют Джейкоба первым изобретателем медных заклепок, на которых держались три кармана разной величины. По причине своей бедности мужчина не смог заплатить восемьдесят шесть долларов за патент и обратился за помощью к своему поставщику, Страуссу. Так авторские права на легендарное творение перешли к предприимчивому промышленнику. Впрочем, Леви не обделил своего компаньона: под руководством Страусса Джейкоб смог и дальше работать над усовершенствованием ставших популярными джинсов. На пару они проработали систему клепок, удалив их с гульфика (причиной было огромное количество жалоб от рабочих, которые грелись у костра и получали специфические ожоги из-за нагретого металла).
Распрощался Джейкоб и со статусом нищего эмигранта, заработав в компании Levi Strauss & Co свой первый миллион. Его наследники также работали на фабрику Страусса, умножая приобретенное отцом богатство.
ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ
Судьба джинсов, казалось, была решена: их носили горняки и шахтеры, ковбои и строители, моряки и портовые грузчики, и у аристократии брюки и куртки из этой ткани прочно ассоциировались с рабочим людом. Появление в них в общественных местах – в ресторанах, кафе, даже на людных улицах – не запрещалось, но строго осуждалось.
Покорение модных вершин одежда из денима начала неожиданно – первыми, кто стал носить джинсу везде и всюду, не опасаясь предрассудков, стали… дети богачей. Состоятельные родители, желая познакомить своих отпрысков с культурой и традициями Дикого Запада, отправляли наследников на развлекательные детские ранчо. Там под предводительством крутых (иначе и не скажешь) ковбоев, облаченных в джинсу с ног до головы, «золотая молодежь» приобщалась к нравам простых смертных. Под впечатлением от летних приключений дети возвращались в большие города и щеголяли в дениме, заявляя о своем модном протесте потрясенным родителям.
Взрослым также потребовался пример, чтобы осмелиться носить рабочую униформу, – и им стал кумир эпохи шестидесятых актер Марлон Брандо. Ролевой моделью стал его герой из фильма «Дикарь», где красавец Марлон рассекал по хайвеям на мотоцикле и в джинсах. Говорят, на следующий же день после премьеры полки магазинов денима, которые раньше интересовали лишь простых рабочих, опустошили бывшие ханжи, отвергавшие джинсу. Популярности моряцкой форме добавил и кантри-исполнитель Бинг Кросби, который избрал популярную стратегию – быть ближе к простому народу. Певец начал выступать в джинсовых брюках, появляться так на публике и на автограф-сессиях. Однажды мужчину не пустили в бар, сославшись на его неподобающий вид, – и тогда Кросби сшил в комплект к штанам и пиджак из денима, окончательно завоевав признание широких масс.
В джинсах перед камерами папарацци появлялись Одри Хепберн и Мэрилин Монро – две актрисы, по которым можно судить об изменении модного климата в обществе. В СССР американский деним считался заветным подарком и объектом желания, из-за фарцовки иностранной одеждой попадали в тюрьмы и участвовали в громких су-дебных процессах. Один из них – резонансное дело Яна Рокотова и товарищей – стал основой для экранизации.
Сегодня джинсы – одежда, которую не грех надеть и «на выход», и «в поля». Ткань расшивают камнями, искусственно старят и отваривают в специальных растворах, экстремально заужают и расширяют. Дизайнеры с мировыми именами не брезгуют парусиновой тканью, выпуская целые тематические коллекции, а некоторые бренды создают себе репутацию изготовлением одежды из джинсы – например Calvin Klein и Armani Jeans.
Как бы ни сложилась модная судьба моряцкой униформы, ясно одно: из нашего гардероба деним уже не уйдет.
Ольга БРУНОВА.