Кишиневские новости

Современный человек уже прак­тически не может представить себе жизнь без смартфона. Он смотрит на мобильных устройствах фильмы, переписывается в соцсетях, ищет ин­формацию в Интернете. Большинство обладателей смартфонов при этом наклоняют голову вперед, потому что им удобнее держать смартфон внизу. Ученые утверждают, что это серьезно вредит здоровью, так как увеличива­ется нагрузка на шею и верхнюю часть позвоночника.

Нейрохирург Тодд Ланмэн из Лос-Анджелеса рассказал Reuters, что рентге­новский снимок позвоночника в таком случае показывает серьезный прогиб позвоночного столба в верхней части. В лучшем случае это только искривление без серьезных послед­ствий, однако чаще всего к врачам обраща­ются уже с болью и грыжами межпозвоноч­ных дисков. И таких пациентов в последнее время все больше.

Опасения ученых вызывает даже не ны­нешнее «поколение смартфонов» — людей, уже имеющих «вредные привычки» в плане использования гаджетов, а их дети и внуки. Ведь они пользуются смартфонами с малых лет, когда кости, в том числе и позвоночник, не до конца сформировались. А значит, риск испортить осанку и заработать боли в шее уже к 28 годам значительно выше.

Основная проблема — неестественное положение при наборе текста на мобильном устройстве. Голова в таком случае накло­няется в среднем до угла в 45°. И если при наклоне шеи на 15° вперед и вниз нагрузка на позвонки составляет примерно 12,2 кг, то при 60° это уже нагрузка в 27,2 кг.

Чтобы избежать таких проблем, врачи дают несколько простых советов, которые, однако, потребуют отказаться от некоторых привычек. Смартфоны следует держать на уровне глаз, а при наборе текста на экране делать это желательно пальцами обеих рук, чтобы уравновесить положение.

Экраны компьютеров также лучше рас­полагать на уровне глаз, стараясь сидеть ровно и держать осанку. В случае с ноутбу­ками помогут отдельная клавиатура и мышка, чтобы можно было поднять экран повыше.

В работе стоит делать перерывы на от­дых, выполнять упражнения на укрепление плечевого пояса — ведь чем выше мы держим смартфон, тем выше и нагрузка на плечи.