Кишиневские новости

Примерно у 11 процентов россий­ских женщин геном содержит не менее одной мутации, повышающей вероят­ность развития рака груди и яичников. К такому выводу пришли специалисты из России в ходе недавнего исследова­ния.

Генетики поясняют, что многие женщины, про­живающие в России, являются носите­лями мутаций в участках ДНК, играющих роль в восстановле­нии поврежден­ных хромосом и уничтожении клеток, в силу тех или иных при­чин пострадавших слишком сильно. На­рушения в работе этого механизма, как утвержда­ют ученые, может приводить к развитию рака молочной железы. Со­общается, что речь идет в том числе о мута­циях в генах BRCA1, BRCA2 и PTEN.

Исследователи проанализировали данные примерно о тысяче российских женщин, возраст которых составлял от 18 до 45 лет. У двух процентов россиянок были обнаружены мутации одной из копий гена BRCA1, а у четырех процентов — гена BRCA2. Некоторые из этих мутаций явля­ются весьма опасными и повышают веро­ятность развития рака груди почти на 80 процентов. Мутации в других генах, также чреватые опасными последствиями для груди или яичников, встречались ученым в значительно меньшем количестве случаев — каждая из них сама по себе была обнаружена менее чем у одного процента жен­щин, геном которых был изучен в ходе исследо­вания. Тем не менее в совокупности по меньшей мере одна из мутаций встре­чалась примерно у одиннадцати из ста женщин.

Специалисты рас­считывают, что получен­ные ими данные позволят разрабатывать эффектив­ные индивидуальные про­граммы профилактики опасного заболевания. Ученые заверяют, что проводили исследование не для того, что­бы кого бы то ни было напугать.