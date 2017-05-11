Кишиневские новости

У КАЖДОЙ ДЕСЯТОЙ РОССИЯНКИ ПОВЫШЕН РИСК РАЗВИТИЯ РАКА ГРУДИ
Примерно у 11 процентов российских женщин геном содержит не менее одной мутации, повышающей вероятность развития рака груди и яичников. К такому выводу пришли специалисты из России в ходе недавнего исследования.
Генетики поясняют, что многие женщины, проживающие в России, являются носителями мутаций в участках ДНК, играющих роль в восстановлении поврежденных хромосом и уничтожении клеток, в силу тех или иных причин пострадавших слишком сильно. Нарушения в работе этого механизма, как утверждают ученые, может приводить к развитию рака молочной железы. Сообщается, что речь идет в том числе о мутациях в генах BRCA1, BRCA2 и PTEN.
Исследователи проанализировали данные примерно о тысяче российских женщин, возраст которых составлял от 18 до 45 лет. У двух процентов россиянок были обнаружены мутации одной из копий гена BRCA1, а у четырех процентов — гена BRCA2. Некоторые из этих мутаций являются весьма опасными и повышают вероятность развития рака груди почти на 80 процентов. Мутации в других генах, также чреватые опасными последствиями для груди или яичников, встречались ученым в значительно меньшем количестве случаев — каждая из них сама по себе была обнаружена менее чем у одного процента женщин, геном которых был изучен в ходе исследования. Тем не менее в совокупности по меньшей мере одна из мутаций встречалась примерно у одиннадцати из ста женщин.
Специалисты рассчитывают, что полученные ими данные позволят разрабатывать эффективные индивидуальные программы профилактики опасного заболевания. Ученые заверяют, что проводили исследование не для того, чтобы кого бы то ни было напугать.