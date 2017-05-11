Кишиневские новости

Люди, ежедневно добирающиеся до работы на велосипеде, и те, кто про­сто катается на нем достаточно часто, тем самым приносят огромную пользу своему здоровью. Как утверждают бри­танские специалисты из Университета Глазго, подобный метод передвижения весьма значительно снижает риск ран­ней смерти, а также ряда заболеваний.

На протяжении пяти лет ученые наблю­дали за состоянием более чем 250 тысяч британцев среднего возраста. В результа­те удалось выяснить, что для тех, кто катал­ся на велосипеде ежедневно, был характе­рен на 40 процентов меньший риск ранней смерти и на 50 процентов меньшая веро­ятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Специалисты под­черкивают, что подобная зависимость в равной степени наблюдалась как среди мужчин, так и среди женщин. Ученые до­бавляют, что пользу человеку приносила и привычка ходить на работу пешком, хотя в этом случае она была несколько мень­шей — и риск развития болезней сердца и сосудов, и вероятность преждевремен­ной смерти у таких людей снижались на 27 процентов.

В последнее время ученые опублико­вали немало исследований, посвященных влиянию физкультуры на организм чело­века. По некоторым данным, физические упражнения могут увеличивать количество функциональных связей в головном мозге, улучшать зрение и даже способствовать восстановлению ДНК человека. Также в прошлом проводились и другие исследо­вания, показывающие, что пробежки и езда на велосипеде способны продлить жизнь. Впрочем, одновременно с этим многие специалисты призывают людей не слишком переусердствовать с увлечением спортом, поскольку чрезмерный энтузиазм в данном случае порой приносит больше вреда, чем пользы.

Дмитрий ИСТРОВ, Дмитрий ЕРУСАЛИМСКИЙ.