Кишиневские новости

ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ ПОВЫШАЕТ ШАНСЫ НА ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ
Люди, ежедневно добирающиеся до работы на велосипеде, и те, кто просто катается на нем достаточно часто, тем самым приносят огромную пользу своему здоровью. Как утверждают британские специалисты из Университета Глазго, подобный метод передвижения весьма значительно снижает риск ранней смерти, а также ряда заболеваний.
На протяжении пяти лет ученые наблюдали за состоянием более чем 250 тысяч британцев среднего возраста. В результате удалось выяснить, что для тех, кто катался на велосипеде ежедневно, был характерен на 40 процентов меньший риск ранней смерти и на 50 процентов меньшая вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Специалисты подчеркивают, что подобная зависимость в равной степени наблюдалась как среди мужчин, так и среди женщин. Ученые добавляют, что пользу человеку приносила и привычка ходить на работу пешком, хотя в этом случае она была несколько меньшей — и риск развития болезней сердца и сосудов, и вероятность преждевременной смерти у таких людей снижались на 27 процентов.
В последнее время ученые опубликовали немало исследований, посвященных влиянию физкультуры на организм человека. По некоторым данным, физические упражнения могут увеличивать количество функциональных связей в головном мозге, улучшать зрение и даже способствовать восстановлению ДНК человека. Также в прошлом проводились и другие исследования, показывающие, что пробежки и езда на велосипеде способны продлить жизнь. Впрочем, одновременно с этим многие специалисты призывают людей не слишком переусердствовать с увлечением спортом, поскольку чрезмерный энтузиазм в данном случае порой приносит больше вреда, чем пользы.
Дмитрий ИСТРОВ, Дмитрий ЕРУСАЛИМСКИЙ.