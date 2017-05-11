Кишиневские новости

Сингапурский турист подвергся на востоке Индонезии нападению драко­на. Речь, конечно, не о сказочном чудо­вище, а о комодском драконе — гигант­ской ящерице из семейства варанов.

По словам смотрителей националь­ного парка Комодо, это первый такой инцидент за последние пять лет. Как напоминает Би-би-си, комодские дра­коны обитают на небольшой группе ин­донезийских островов. Это крупнейшие в мире ящерицы: некоторые особи до­стигают трех и более метров в длину и весят до ста кило! К тому же их укусы ядовиты. Добавим к этому агрессивность драконов. Неудивительно, что некоторые случаи нападения рептилий на людей за­канчиваются плачевно.

Пострадавшим оказался 50-летний ту­рист, который проигнорировал предупре­ждения и решил сфотографировать опас­ное пресмыкающееся крупным планом. В результате мужчина получил сильный укус в ногу. Пришлось вызывать военный катер, который и доставил пострадавшего в бли­жайший медицинский центр. «Комодские драконы не любят, когда их беспокоят во время еды. Турист, должно быть, подошел слишком близко», — рассказал журнали­стам главный егерь национального парка Комодо. Как говорит смотритель, инцидент произошел за пределами зоны безопасно­сти, рекомендованной для посещения, но турист решил сэкономить на гостинице и гиде, остановившись на постой у местных жителей.