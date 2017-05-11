Кишиневские новости

ДРАКОН АТАКОВАЛ ТУРИСТА
Сингапурский турист подвергся на востоке Индонезии нападению дракона. Речь, конечно, не о сказочном чудовище, а о комодском драконе — гигантской ящерице из семейства варанов.
По словам смотрителей национального парка Комодо, это первый такой инцидент за последние пять лет. Как напоминает Би-би-си, комодские драконы обитают на небольшой группе индонезийских островов. Это крупнейшие в мире ящерицы: некоторые особи достигают трех и более метров в длину и весят до ста кило! К тому же их укусы ядовиты. Добавим к этому агрессивность драконов. Неудивительно, что некоторые случаи нападения рептилий на людей заканчиваются плачевно.
Пострадавшим оказался 50-летний турист, который проигнорировал предупреждения и решил сфотографировать опасное пресмыкающееся крупным планом. В результате мужчина получил сильный укус в ногу. Пришлось вызывать военный катер, который и доставил пострадавшего в ближайший медицинский центр. «Комодские драконы не любят, когда их беспокоят во время еды. Турист, должно быть, подошел слишком близко», — рассказал журналистам главный егерь национального парка Комодо. Как говорит смотритель, инцидент произошел за пределами зоны безопасности, рекомендованной для посещения, но турист решил сэкономить на гостинице и гиде, остановившись на постой у местных жителей.