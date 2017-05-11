Кишиневские новости

Те, кто смотрел снятый по книге Роальда Даля фильм «Чарли и шоко­ладная фабрика», помнят, что эта ска­зочная история началась с того, что владелец кондитерского предприятия Вилли Вонка спрятал в шоколадки зо­лотые билеты. Так же поступил и ре­альный «шоколатье» из штата Вермонт (США).

Как сообщает Associated Press, в отли­чие от сказочного фильма, тем, кто станет обладателем золотого билетика от мест­ного кондитера, светит вовсе не экскурсия на шоколадную фабрику. Нет, все гораздо прозаичнее и практичнее. Призом ста­новится бесплатное парковочное место сроком на год. Шоколадные батончики с запрятанными в них тремя золотыми биле­тами выпущены ограниченным «тиражом» местным кондитерским предприятием. Конечно же, авторы идеи признают, что вдохновились фильмом про Вилли Вонка. А полицейским опять-таки в рамках этой акции поручили раздавать жителям другие билеты — в кинотеатр, где можно посмо­треть фильм про волшебную шоколадную фабрику.