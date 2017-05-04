Кишиневские новости

Отдадим дань памяти
Поздравление Посла России в Молдавии Ф.Мухаметшина ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
Дорогие ветераны, уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю Вас с Днём Победы!
Народы России и Молдавии всегда будут чтить подвиг военного поколения и помнить триумфальный май сорок пятого. Каждый из Вас внёс свой вклад в Великую Победу. Мы низко склоняем головы перед седовласыми ветеранами и отдаём дань памяти тем, кто не вернулся с войны. Низкий Вам поклон и бесконечная благодарность за мирное небо над головой, за полученную в бессмертных подвигах Победу. Этот великий день соединил Россию и Молдавию незримыми узами. На молдавской земле много священных мест, запечатленных в историческом сознании наших народов.
Ярким свидетельством живой памяти о наших героях является движение «Бессмертный полк», зародившееся в России и превратившееся в масштабную международную общественную акцию. Бессмертный полк – олицетворение Великой Победы, выкованной кровью и самопожертвованием предков, чьи портреты в колоннах несут благодарные потомки. Пусть громче салюта звучат слова благодарности миллионам людей, отдавших свои жизни за победу над врагом, за мир на земле!
С праздником Вас, дорогие ветераны! Вы – великое поколение людей, которое с честью и доблестью выполнило свой ратный подвиг и подарило жизнь грядущим поколениям. От всей души желаю здоровья и долгих лет!