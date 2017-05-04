Кишиневские новости

Поздравление Посла России в Молдавии Ф.Мухаметшина ко Дню Победы в Великой Отечественной войне

Дорогие ветераны, уважаемые со­отечественники! Сердечно поздравляю Вас с Днём Победы!

Народы России и Молдавии всегда будут чтить подвиг военного поколения и помнить триумфальный май сорок пя­того. Каждый из Вас внёс свой вклад в Великую Победу. Мы низко склоняем го­ловы перед седовласыми ветеранами и отдаём дань памяти тем, кто не вернулся с войны. Низкий Вам поклон и бесконеч­ная благодарность за мирное небо над головой, за полученную в бессмертных подвигах Победу. Этот великий день со­единил Россию и Молдавию незримыми узами. На молдавской земле много свя­щенных мест, запечатленных в историче­ском сознании наших народов.

Ярким свидетельством живой памяти о наших героях является движение «Бес­смертный полк», зародившееся в России и превратившееся в масштабную между­народную общественную акцию. Бес­смертный полк – олицетворение Великой Победы, выкованной кровью и самопо­жертвованием предков, чьи портреты в ко­лоннах несут благодарные потомки. Пусть громче салюта звучат слова благодарности миллионам людей, отдавших свои жизни за победу над врагом, за мир на земле!

С праздником Вас, дорогие ветера­ны! Вы – великое поколение людей, ко­торое с честью и доблестью выполнило свой ратный подвиг и подарило жизнь грядущим поколениям. От всей души желаю здоровья и долгих лет!