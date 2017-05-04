Кишиневские новости

«Традиционные» партии сдают позиции оппозиции

На прошлой неделе вниманию публики были предоставлены ре­зультаты опроса, проведенного в апреле Институтом общественной политики в рамках программы «Барометр общественного мне­ния». Согласно данным социо­логов, если бы в прошедшее вос­кресенье прошли парламентские выборы, в законодательный ор­ган попали бы лишь два политфор­мирования: Партия социалистов и «Действие и солидарность».

«То, что дела в стране идут в неверном направлении, считают 64% респонден­тов. На вопрос, насколько удовлетворены люди нынешней экономической ситуацией в стране, около 33% ответили, что доволь­ны, а около 51% – что нет», – рассказывал журналистам директор Института обще­ственной политики Аркадий Барбэрошие. По его мнению, увеличилось число тех, кто считает, будто может себе позволить жить достойно. Правда, пока социологи не опре­делились с тем, что значит в Молдове «жить достойно». Для многих пределом мечтаний является смартфон последнего выпуска и машина десятилетней давности.

Если бы в минувшее воскресенье прошли парламентские выборы, то на них победили бы представители оппозиции: социалисты – 33,6% и Партия «Действие и солидарность» – 24,8%. Остальные не преодолели бы шестипроцентный ба­рьер: «Достоинство и правда» – 4,6%, Демпартия – 3,7%, коммунисты – 3,3%, Либеральная партия – 0,8. Мы наблюдаем катастрофическое падение доверия к так называемым «традиционным» политфор­мированиям. Бывшая еще несколько лет назад в числе фаворитов, Либерально- демократическая партия ныне набирает 0,2%. Среди политиков наибольшим до­верием также пользуются оппозицио­неры: Игорь Додон (32%), Майя Санду (15%). На другом конце рейтинга Влад Плахотнюк (0,9%).

Евгений ГОЛЬША.