Кишиневские новости

В День международной солидарности трудящихся Партия социалистов организовала грандиозное шествие и митинг

На Марш солидарности в Кишиневе собрались около 15 тысяч человек со всей республики. К зданию Нацио­нальной оперы манифестанты прош­ли двумя колоннами.

Первую колонну первомайского марша возглавил президент Игорь Додон, кото­рый вместе с супругой и детьми, вместе с тысячами граждан страны прошел к месту митинга от Академии наук. Рядом с Игорем Додоном в колонне шли приглашенные на марш именитые российские гости – Нико­лай Валуев и Александр Бурков.

Во главе второй колонны, которая дви­галась от здания цирка, шла председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. Рядом с председателем ПСРМ шли тысячи сторонников и активистов партии, а также приглашенный гость из России прославлен­ный футболист Валерий Газзаев.

Сразу чувствовалось, что у участников марша было прекрасное, поистине весен­нее настроение: нарядные, оживленные люди, многие с детьми, несли цветы, флаги, транспаранты, радостно улыбались. И пого­да была под стать – теплая и солнечная.

Главная ценность – люди

Перед участниками митинга выступил глава государства. Обращаясь к собрав­шимся, он сказал:

— Я смотрю на вас, и сердце наполняется радостью. С очень многими из вас мы вме­сте провели первый в современной истории Молдовы марш по случаю 1 мая в Оргееве еще тогда, когда в нас никто не верил. В 2012 году мы вместе решили вернуть эту добрую традицию. Для меня это профес­сиональный праздник всех рабочих людей. Помню, когда был маленьким, мы выходи­ли на шествия в нашем селе с красными шариками. Надеюсь, что в последующие годы марши солидарности и социальной справедливости в день Первомая станут обычным делом для большинства граждан нашей страны. Такие шествия должны вый­ти на государственный уровень. Посмотри­те друг на друга. Здесь собрались не на­чальники из парламента, а простые люди, которые каждый день трудятся – в поле, на тракторе, в школах и в больницах. Хочу ска­зать вам как президент, что наша главная ценность – это вы, простые рабочие люди. Спасибо вам за это!

Игорь Додон заверил, что сделает все для того, чтобы вернуть молдавскому обще­ству этот красивый праздник, известный еще с советских времен.

— Не обязательно, чтобы он был пар­тийным. Меня спрашивал кто-то из жур­налистов: «А почему здесь только Партия социалистов?». И я спрашиваю: а почему другие партии не организуют такие митин­ги? Мы же вышли на праздник. Пусть со сле­дующего года все выходят на праздник. Без партийной символики. И это будет красиво и правильно, потому что люди – наше глав­ное богатство, и мы должны его сохранить. А не так, как о людях заботились в послед­ние годы: сотни тысяч человек уехали за рубеж, – добавил президент.

Игорь Додон также подчеркнул, что разработал несколько законодательных инициатив для поддержки трудящихся. Все они в ближайшее время будут зарегистри­рованы.

— Решение проблем трудящихся – один из главных пунктов в повестке моей дея­тельности, – добавил он.

Против власти олигархов за социальную защиту граждан

Поздравила присутствующих с празд­ником, поприветствовала гостей из России и выступила с речью председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный:

— Партия социалистов является партией борьбы за социальную справедливость, за социальную защиту всех граждан страны. Мы боремся везде: и на парламентской трибуне, и в парламентских комиссиях, во всех судебных инстанциях, защищая наш народ. Это единственная партия, которая сегодня сплотила вокруг себя большинство людей доброй воли в республике.

Председатель партии отметила, что возглавляемая ею фракция ПСРМ выдви­нула в парламенте сотни законодательных инициатив социального характера в под­держку и защиту наших граждан и будет добиваться их принятия:

— Мы будем всегда выступать против власти олигархов, за социальную защиту наших граждан, против повышения тари­фов на коммунальные и медицинские услу­ги. Мы будем выступать до тех пор, пока не добьемся, чтобы не было повышения пен­сионного возраста, чтобы вернуть людям социальную защиту.

В заключение Зинаида Гречаный побла­годарила граждан за оказанную политфор­мированию поддержку на парламентских, а также на президентских выборах:

— Без вас, без сплочения нашего народа даже самая крупная фракция социалистов в парламенте не смогла бы ничего. Еще раз с праздником! Хочу сказать, как в старые до­брые времена: Мир! Труд! Май!