Кишиневские новости

Первомай отпраздновали достойно
В День международной солидарности трудящихся Партия социалистов организовала грандиозное шествие и митинг
На Марш солидарности в Кишиневе собрались около 15 тысяч человек со всей республики. К зданию Национальной оперы манифестанты прошли двумя колоннами.
Первую колонну первомайского марша возглавил президент Игорь Додон, который вместе с супругой и детьми, вместе с тысячами граждан страны прошел к месту митинга от Академии наук. Рядом с Игорем Додоном в колонне шли приглашенные на марш именитые российские гости – Николай Валуев и Александр Бурков.
Во главе второй колонны, которая двигалась от здания цирка, шла председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. Рядом с председателем ПСРМ шли тысячи сторонников и активистов партии, а также приглашенный гость из России прославленный футболист Валерий Газзаев.
Сразу чувствовалось, что у участников марша было прекрасное, поистине весеннее настроение: нарядные, оживленные люди, многие с детьми, несли цветы, флаги, транспаранты, радостно улыбались. И погода была под стать – теплая и солнечная.
Главная ценность – люди
Перед участниками митинга выступил глава государства. Обращаясь к собравшимся, он сказал:
— Я смотрю на вас, и сердце наполняется радостью. С очень многими из вас мы вместе провели первый в современной истории Молдовы марш по случаю 1 мая в Оргееве еще тогда, когда в нас никто не верил. В 2012 году мы вместе решили вернуть эту добрую традицию. Для меня это профессиональный праздник всех рабочих людей. Помню, когда был маленьким, мы выходили на шествия в нашем селе с красными шариками. Надеюсь, что в последующие годы марши солидарности и социальной справедливости в день Первомая станут обычным делом для большинства граждан нашей страны. Такие шествия должны выйти на государственный уровень. Посмотрите друг на друга. Здесь собрались не начальники из парламента, а простые люди, которые каждый день трудятся – в поле, на тракторе, в школах и в больницах. Хочу сказать вам как президент, что наша главная ценность – это вы, простые рабочие люди. Спасибо вам за это!
Игорь Додон заверил, что сделает все для того, чтобы вернуть молдавскому обществу этот красивый праздник, известный еще с советских времен.
— Не обязательно, чтобы он был партийным. Меня спрашивал кто-то из журналистов: «А почему здесь только Партия социалистов?». И я спрашиваю: а почему другие партии не организуют такие митинги? Мы же вышли на праздник. Пусть со следующего года все выходят на праздник. Без партийной символики. И это будет красиво и правильно, потому что люди – наше главное богатство, и мы должны его сохранить. А не так, как о людях заботились в последние годы: сотни тысяч человек уехали за рубеж, – добавил президент.
Игорь Додон также подчеркнул, что разработал несколько законодательных инициатив для поддержки трудящихся. Все они в ближайшее время будут зарегистрированы.
— Решение проблем трудящихся – один из главных пунктов в повестке моей деятельности, – добавил он.
Против власти олигархов за социальную защиту граждан
Поздравила присутствующих с праздником, поприветствовала гостей из России и выступила с речью председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный:
— Партия социалистов является партией борьбы за социальную справедливость, за социальную защиту всех граждан страны. Мы боремся везде: и на парламентской трибуне, и в парламентских комиссиях, во всех судебных инстанциях, защищая наш народ. Это единственная партия, которая сегодня сплотила вокруг себя большинство людей доброй воли в республике.
Председатель партии отметила, что возглавляемая ею фракция ПСРМ выдвинула в парламенте сотни законодательных инициатив социального характера в поддержку и защиту наших граждан и будет добиваться их принятия:
— Мы будем всегда выступать против власти олигархов, за социальную защиту наших граждан, против повышения тарифов на коммунальные и медицинские услуги. Мы будем выступать до тех пор, пока не добьемся, чтобы не было повышения пенсионного возраста, чтобы вернуть людям социальную защиту.
В заключение Зинаида Гречаный поблагодарила граждан за оказанную политформированию поддержку на парламентских, а также на президентских выборах:
— Без вас, без сплочения нашего народа даже самая крупная фракция социалистов в парламенте не смогла бы ничего. Еще раз с праздником! Хочу сказать, как в старые добрые времена: Мир! Труд! Май!