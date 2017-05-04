Кишиневские новости

Чиновники Совета Европы крайне озабочены репрессиями в Молдове
Политформирование Ренато Усатого усиливает свою международную активность
На прошлой неделе делегация «Нашей Партии» прибыла в Страсбург. Цель – донести до официальных лиц Совета Европы информацию о репрессиях, давно практикуемых правящим молдавским режимом в отношении оппозиции.
Из первых уст
В состав делегации НП вошли вице-председатели Илиан Кашу и Елена Грицко, а также примары Рышкан и Вулканешт Виктор Богатько и Виктор Петриоглу и городской советник Фалешт Эдуард Плешка. В ходе визита, приуроченного к прошедшей с 24 по 28 апреля сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, представители «Нашей Партии» провели целый ряд встреч с ключевыми функционерами СЕ. Среди которых комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс, генсек Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреас Кифер, вице-председатель Венецианской комиссии Томас Маркерт и ряд политических групп ПАСЕ, в числе которых одна из наиболее влиятельных – группа социалистов.
«Лейтмотивом наших встреч была тема давления власти на молдавскую оппозицию. Естественно, мы обсуждали и проблему политзаключенных в нашей стране. В целом, всех европейских чиновников, с которыми у нас состоялись встречи, настораживает происходящее в Молдове», – рассказал мэр Рышкан Виктор Богатько.
Делегация «Нашей Партии» также проинформировала Совет Европы о готовящихся на основании сфабрикованных уголовных дел арестах в Молдове вице-председателя «Нашей Партии», муниципального советника Кишинева Николая Циповича, а также мэра Рышкан Виктора Богатько. «Власти использует абсолютно все рычаги давления на нас. Нам, в частности, известно о том, что на мое имя есть ордер на арест, и возможно, что по прилету в Кишинёв я буду арестован», – добавил Богатько.
При этом, по словам районного советника Фалешт Эдуарда Плешки, уже осенью нынешнего года комиссар СЕ по правам человека прибудет в Молдову с рабочим визитом. Нилс Муйжниекс выразил желание также провести встречи с местными избранниками от «Нашей партии», чтобы узнать «из первых уст о фактах нарушений прав человека в Молдове»…
«Это плохой сигнал»
О том, что уголовное дело, сфабрикованное против лидера «Нашей Партии» Усатого носит исключительно политический характер, заявил на минувшей неделе депутат германского Бундестага и Парламентской ассамблеи Совета Европы Андрей Хунко. Причём парламентарий утверждает, что это дело – часть кампании гонений против всей молдавской оппозиции.
Так, по словам Хунко, ситуация в стране становится все хуже в связи с участившимися политическими судебными процессами в Молдове. При этом, утверждает Хунко, ему прекрасно известно о сфабрикованном против лидера «Нашей Партии» уголовном деле. «Да, мы слышали об этом случае. О гонениях на оппозицию, учиненных олигархами. Это плохой сигнал. Такого быть не должно», – добавил депутат ПАСЕ. Отвечая на вопрос журналистов, кого он подразумевает, когда говорит об «олигархах», Хунко ответил, что «в Молдове прекрасно знают, о ком идёт речь», дав понять тем самым, что имеет в виду председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка.
В свою очередь, спецдокладчик ПАСЕ по злоупотреблениям системой Интерпола Бернд Фабрициус заявил, что будет лично следить за делом лидера «Нашей Партии» Ренато Усатого. По его словам, Молдова является одной из тех стран, где власти «злоупотребляют возможностями Интерпола для преследования оппозиционных политиков».
«Я слышал, что и в случае председателя оппозиционной партии Ренато Усатого может идти речь об определенных процедурах с политическим подтекстом. В нынешнем году мы начинаем с особым вниманием наблюдать за развитием ситуации в Молдове, и в этом контексте я буду отслеживать всё, происходящее вокруг Ренато Усатого, чтобы понять, есть ли в его случае злоупотребление системой.
Я также обеспокоен тем, что существуют подозрения, что Комиссия по контролю за файлами Интерпола в Молдове подконтрольна людям, которые имеют отношение к злоупотреблениям в системе», – заявил Фабрициус.
Напомним, ранее лидер «Нашей партии» Ренато Усатый заявлял, что в молдавском бюро Интерпола есть сотрудники, которые, как и большинство силовиков, подчиняются приказам из офиса олигарха Владимира Плахотнюка. В непосредственной связи с Плахотнюком подозревается и сам глава Национального офиса Виорел Тентиу. А одну из важных комиссий (по контролю за файлами) в начале апреля возглавил Виталий Пырлог, бывший министр юстиции Молдовы, по разным данным, также приближенный Плахотнюка.
«ВК относится скептически»…
О своём намерении разобраться в ситуации вокруг репрессий против оппозиционных мэров и советников в Молдове объявили также представители Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Соответствующее заявление было сделано сразу после встречи делегации «Нашей Партии» с Генеральным секретарем Конгресса Андреасом Кифером.
Конгресс местных и региональных властей является общеевропейской политической Ассамблеей в составе Совета Европы, представляющей местные и региональные органы власти из сорока семи стран-участников Совета Европы. Его роль заключается в содействии местной и региональной демократии, укреплении местного и регионального самоуправления, в соответствии с принципами, изложенными в Европейской хартии местного самоуправления. Хартия вступила в силу 9 сентября 1988 г. Страны, подписавшие Хартию, принимают на себя обязательство о признании принципа автономии местных органов власти и закреплении его во внутригосударственном праве. Молдова ратифицировала этот документ в 1997 году.
В ходе встречи делегации НП с руководством Венецианской комиссии, среди прочего, подробно обсуждалась проблема смены избирательной системы в Молдове. Об этом сообщала вице-председатель «Нашей Партии» Елена Грицко. По ее словам, вице-председатель Венецианской комиссии (ВК) Томас Маркерт и глава Департамента выборов и политических партий (ДВПП) Пьер Гарронь четко выразили свою позицию: ВК и ДВПП «скептически относятся к необходимости изменения избирательной системы в Молдове, идет ли речь об одномандатной или смешанной системах».
Грицко заявила, что делегация «Нашей Партии» также передала представителям Венецианской комиссии Совместное заявление основных оппозиционных политических сил, высказавшихся против изменения избирательной системы. «Думаем, что мнение Венецианской комиссии будет тем же, что и в 2013 году, когда был дан негативный отзыв на проект закона об изменении избирательного законодательства в пользу смешанной системы», – заметила вице-председатель НП.
«Символ захваченного государства»
Визит делегации «Нашей Партии» нашёл отражение в некоторых европейских СМИ. Так, обозреватель издания Eureporter Колин Стивенс в своей статье прямо утверждает, что «за последние шесть лет Молдова претерпела трагический переход от того, чтобы стать «историей успеха» восхваляемого Восточного партнерства ЕС, до того, что генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд назвал ее «захваченным государством». Кроме того, журналист широко предоставляет слово участникам делегации НП: «Дело Ренато Усатого, ведущего оппозиционного политика, является символом захваченного молдавского государства, и именно поэтому мы, члены молдавской оппозиции, обратились в Совет Европы в поисках справедливости. Режим Плахотнюка использует все средства, чтобы удержать Усатого в изгнании в России. Плахотнюк даже предложил ему большую сумму денег, чтобы он навсегда покинул страну. Причина в том, что Усатый успешно сотрудничает с правоохранительными органами в Румынии и Великобритании, чтобы избавить страну от Плахотнюка. Плахотнюк также опасается, что Усатый будет сотрудничать с британскими властями в связи с уголовным делом, связанным с покушением на российского банкира. Дело Ренато Усатого и его партнеров по партии ясно доказывает, что в настоящее время в Молдове не применяются нормальные законы…».
Интересное кино…
На фоне этого визита в Страсбург произошло ещё одно важное событие: лидер НП Ренато Усатый анонсировал выход документального фильма «о том, как работает преступная система, выстроенная олигархом Владимиром Плахотнюком».
«Все это время я собирал определенную доказательную базу, которую в ближайшее время намерен сделать публичной. Сегодня есть прямые доказательства, которые указывают на то, как в Молдове фабрикуются уголовные дела, как всякие негодяи и преступники, типа Горбунцова, исчезают из баз Интерпола, каким образом против меня готовят новое уголовное дело», – рассказал Усатый.
Лидер НП утверждает, что фильм будет основан строго на документах, в том числе некоторых с грифом «секретно», на аудио- и видеозаписях, разоблачающих преступное закулисье правящего в Молдове режима.
Я хочу, чтобы вы узнали, сколько стоят сегодня в Молдове услуги прокурора Виталия Бусуйка. Сколько стоит Виорел Морарь, сколько стоит Харунжен. И еще раз говорю – это все будет основываться на доказательствах. Мы все с вами знаем, что они коррупционеры. Но вот так четко, с датами, с событиями и так далее, такого в Молдавии еще никто не делал», — добавил Усатый.
Павел АНТОНОВ.