Кишиневские новости

Политформирование Ренато Усатого усиливает свою международную активность

На прошлой неделе делегация «На­шей Партии» прибыла в Страсбург. Цель – донести до официальных лиц Совета Европы информацию о репрессиях, давно практикуемых правящим молдавским режимом в отношении оппозиции.

Из первых уст

В состав делегации НП вошли вице-председатели Илиан Кашу и Елена Гриц­ко, а также примары Рышкан и Вулканешт Виктор Богатько и Виктор Петриоглу и городской советник Фалешт Эдуард Плешка. В ходе визита, приуроченного к прошедшей с 24 по 28 апреля сессии Парламентской ассамблеи Совета Евро­пы, представители «Нашей Партии» про­вели целый ряд встреч с ключевыми функ­ционерами СЕ. Среди которых комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс, генсек Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреас Кифер, вице-председатель Ве­нецианской комиссии Томас Маркерт и ряд политических групп ПАСЕ, в числе которых одна из наиболее влиятельных – группа социалистов.

«Лейтмотивом наших встреч была тема давления власти на молдавскую оппозицию. Естественно, мы обсуждали и проблему политзаключенных в нашей стране. В целом, всех европейских чи­новников, с которыми у нас состоялись встречи, настораживает происходящее в Молдове», – рассказал мэр Рышкан Вик­тор Богатько.

Делегация «Нашей Партии» также проинформировала Совет Европы о гото­вящихся на основании сфабрикованных уголовных дел арестах в Молдове вице-председателя «Нашей Партии», муници­пального советника Кишинева Николая Циповича, а также мэра Рышкан Виктора Богатько. «Власти использует абсолютно все рычаги давления на нас. Нам, в част­ности, известно о том, что на мое имя есть ордер на арест, и возможно, что по прилету в Кишинёв я буду арестован», – добавил Богатько.

При этом, по словам районного со­ветника Фалешт Эдуарда Плешки, уже осенью нынешнего года комиссар СЕ по правам человека прибудет в Молдову с рабочим визитом. Нилс Муйжниекс вы­разил желание также провести встречи с местными избранниками от «Нашей партии», чтобы узнать «из первых уст о фактах нарушений прав человека в Мол­дове»…

«Это плохой сигнал»

О том, что уголовное дело, сфабри­кованное против лидера «Нашей Партии» Усатого носит исключительно политиче­ский характер, заявил на минувшей не­деле депутат германского Бундестага и Парламентской ассамблеи Совета Евро­пы Андрей Хунко. Причём парламентарий утверждает, что это дело – часть кампа­нии гонений против всей молдавской оп­позиции.

Так, по словам Хунко, ситуация в стране становится все хуже в связи с участившимися политическими судеб­ными процессами в Молдове. При этом, утверждает Хунко, ему прекрасно из­вестно о сфабрикованном против лидера «Нашей Партии» уголовном деле. «Да, мы слышали об этом случае. О гонениях на оппозицию, учиненных олигархами. Это плохой сигнал. Такого быть не должно», – добавил депутат ПАСЕ. Отвечая на во­прос журналистов, кого он подразуме­вает, когда говорит об «олигархах», Хун­ко ответил, что «в Молдове прекрасно знают, о ком идёт речь», дав понять тем самым, что имеет в виду председате­ля Демократической партии Владимира Плахотнюка.

В свою очередь, спецдокладчик ПАСЕ по злоупотреблениям системой Интер­пола Бернд Фабрициус заявил, что будет лично следить за делом лидера «Нашей Партии» Ренато Усатого. По его словам, Молдова является одной из тех стран, где власти «злоупотребляют возможностями Интерпола для преследования оппозици­онных политиков».

«Я слышал, что и в случае председа­теля оппозиционной партии Ренато Уса­того может идти речь об определенных процедурах с политическим подтекстом. В нынешнем году мы начинаем с особым вниманием наблюдать за развитием си­туации в Молдове, и в этом контексте я буду отслеживать всё, происходящее во­круг Ренато Усатого, чтобы понять, есть ли в его случае злоупотребление систе­мой.

Я также обеспокоен тем, что суще­ствуют подозрения, что Комиссия по кон­тролю за файлами Интерпола в Молдове подконтрольна людям, которые имеют отношение к злоупотреблениям в систе­ме», – заявил Фабрициус.

Напомним, ранее лидер «Нашей пар­тии» Ренато Усатый заявлял, что в молдав­ском бюро Интерпола есть сотрудники, которые, как и большинство силовиков, подчиняются приказам из офиса оли­гарха Владимира Плахотнюка. В непо­средственной связи с Плахотнюком по­дозревается и сам глава Национального офиса Виорел Тентиу. А одну из важных комиссий (по контролю за файлами) в на­чале апреля возглавил Виталий Пырлог, бывший министр юстиции Молдовы, по разным данным, также приближенный Плахотнюка.

«ВК относится скептически»…

О своём намерении разобраться в си­туации вокруг репрессий против оппози­ционных мэров и советников в Молдове объявили также представители Конгрес­са местных и региональных властей Со­вета Европы. Соответствующее заявле­ние было сделано сразу после встречи делегации «Нашей Партии» с Генераль­ным секретарем Конгресса Андреасом Кифером.

Конгресс местных и региональных властей является общеевропейской по­литической Ассамблеей в составе Совета Европы, представляющей местные и ре­гиональные органы власти из сорока семи стран-участников Совета Европы. Его роль заключается в содействии местной и региональной демократии, укреплении местного и регионального самоуправле­ния, в соответствии с принципами, изло­женными в Европейской хартии местного самоуправления. Хартия вступила в силу 9 сентября 1988 г. Страны, подписавшие Хартию, принимают на себя обязатель­ство о признании принципа автономии местных органов власти и закреплении его во внутригосударственном праве. Молдова ратифицировала этот документ в 1997 году.

В ходе встречи делегации НП с ру­ководством Венецианской комиссии, среди прочего, подробно обсуждалась проблема смены избирательной систе­мы в Молдове. Об этом сообщала вице-председатель «Нашей Партии» Елена Грицко. По ее словам, вице-председатель Венецианской комиссии (ВК) Томас Мар­керт и глава Департамента выборов и по­литических партий (ДВПП) Пьер Гарронь четко выразили свою позицию: ВК и ДВПП «скептически относятся к необходимо­сти изменения избирательной системы в Молдове, идет ли речь об одномандатной или смешанной системах».

Грицко заявила, что делегация «На­шей Партии» также передала представи­телям Венецианской комиссии Совмест­ное заявление основных оппозиционных политических сил, высказавшихся про­тив изменения избирательной систе­мы. «Думаем, что мнение Венецианской комиссии будет тем же, что и в 2013 году, когда был дан негативный отзыв на проект закона об изменении изби­рательного законодательства в пользу смешанной системы», – заметила вице-председатель НП.

«Символ захваченного государства»

Визит делегации «Нашей Партии» нашёл отражение в некоторых европей­ских СМИ. Так, обозреватель издания Eureporter Колин Стивенс в своей статье прямо утверждает, что «за последние шесть лет Молдова претерпела трагиче­ский переход от того, чтобы стать «исто­рией успеха» восхваляемого Восточного партнерства ЕС, до того, что генераль­ный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд назвал ее «захваченным государ­ством». Кроме того, журналист широко предоставляет слово участникам деле­гации НП: «Дело Ренато Усатого, веду­щего оппозиционного политика, являет­ся символом захваченного молдавского государства, и именно поэтому мы, чле­ны молдавской оппозиции, обратились в Совет Европы в поисках справедливо­сти. Режим Плахотнюка использует все средства, чтобы удержать Усатого в из­гнании в России. Плахотнюк даже пред­ложил ему большую сумму денег, чтобы он навсегда покинул страну. Причина в том, что Усатый успешно сотрудничает с правоохранительными органами в Румы­нии и Великобритании, чтобы избавить страну от Плахотнюка. Плахотнюк также опасается, что Усатый будет сотрудни­чать с британскими властями в связи с уголовным делом, связанным с покуше­нием на российского банкира. Дело Ре­нато Усатого и его партнеров по партии ясно доказывает, что в настоящее время в Молдове не применяются нормальные законы…».

Интересное кино…

На фоне этого визита в Страсбург произошло ещё одно важное событие: лидер НП Ренато Усатый анонсировал выход документального фильма «о том, как работает преступная система, вы­строенная олигархом Владимиром Пла­хотнюком».

«Все это время я собирал опреде­ленную доказательную базу, которую в ближайшее время намерен сделать публичной. Сегодня есть прямые дока­зательства, которые указывают на то, как в Молдове фабрикуются уголовные дела, как всякие негодяи и преступники, типа Горбунцова, исчезают из баз Ин­терпола, каким образом против меня готовят новое уголовное дело», – рас­сказал Усатый.

Лидер НП утверждает, что фильм бу­дет основан строго на документах, в том числе некоторых с грифом «секретно», на аудио- и видеозаписях, разоблачающих преступное закулисье правящего в Мол­дове режима.

Я хочу, чтобы вы узнали, сколько сто­ят сегодня в Молдове услуги прокурора Виталия Бусуйка. Сколько стоит Виорел Морарь, сколько стоит Харунжен. И еще раз говорю – это все будет основываться на доказательствах. Мы все с вами знаем, что они коррупционеры. Но вот так четко, с датами, с событиями и так далее, такого в Молдавии еще никто не делал», — доба­вил Усатый.

Павел АНТОНОВ.