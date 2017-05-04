Кишиневские новости

Вспоминаем, как уходили звезды бокса

29 апреля на переполненном стадионе «Уэмбли», что в Лон­доне, впервые за полтора года вышел в ринг Владимир Клич­ко. Тот самый спортсмен, ко­торый доминировал в супер­тяжелом весе на протяжении 10 лет и не подпускал никого к титулам если не на пушечный выстрел, то как минимум на длину своего джеба. И впер­вые за очень долгое время он появился в четырехугольнике первым — то есть будучи пре­тендентом. Следом уже вышел Энтони Джошуа, ну а дальше вы, скорее всего, знаете. Бри­танец выиграл техническим нокаутом, и, возможно, пря­мо сейчас Кличко сидит дома и размышляет о целесообраз­ности продолжения спортивной карьеры. Точка официально еще не поставлена, но это ни­сколько не мешает нам вспом­нить, а как же другие легенды мирового бокса — именно в этой весовой категории — вешали перчатки на гвоздь.

Вовремя уйти из спорта и закончить профессиональную карьеру — умение на­столько редкое, что его практически нет, особенно у звезд. Редкая звезда может подавить свое эго и понять, что еще чуть-чуть — и она сгорит. Тяжело с этим и у бок­серов, которые по своей природе привыкли переть до конца. А вдруг есть еще порох в пороховницах?

Мы не будем больше затрагивать тему Владимира Кличко, так как просто не мо­жем знать его планов после нокаута от Эн­тони Джошуа. Но, кажется, самое время вспомнить его предшественников — тех, кто на протяжении многих лет уничтожал супертяжелую весовую категорию.

Джо Луис

Четыре раза его признавали боксером года, в 2003‑м официально назвали лучшим нокаутером всех времен и народов. Джо Луис 11 лет подряд владел поясами чем­пиона мира и удачно защитил их 25 (!) раз. 69 поединков, в которых он одержал 66 по­бед (52 нокаутом), представляют собой це­лую эпоху.

В 1948 году он все-таки дрогнул при своей 26‑й защите. Эззард Чарльз побе­дил Луиса единогласным решением судей, и тот ушел из бокса. Но спустя два года неожиданно вернулся и одержал еще 8 по­бед. Тем сложнее было остановиться. Чем и воспользовался Рокки Марчиано, нокау­тировавший Джо и завершивший его бли­стательную карьеру.

Рокки Марчиано

Рокки Марчиано — настоящий фено­мен бокса, его олицетворение. Забавно, но многие считают, что он не обладал юве­лирной техникой, не был талантливым. Од­нако его характер позволил провести ему 49 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 49 побед. Думаем, вы прекрасно знаете, что такой же показа­тель только у одного спортсмена — Флойда Мейвезера-младшего.

У тяжеловесов же подобного не было и вряд ли будет. Еще больше чести Марчиано делает тот факт, что он не стал затягивать свою карьеру до спортивной пенсии. Да, этому поспособствовали проблемы со здо­ровьем, а именно со спиной. Но он не стал выжимать из себя последние соки, лишь бы оставаться в деле. В сентябре 1955‑го он просто нокаутировал напоследок Арчи Мура и больше никогда не выходил в ринг.

Мохаммед Али

Об этом боксере вряд ли стоит гово­рить много. Он и еще двое легендарных спортсменов, речь о которых пойдет ниже, и создали золотую эру бокса. Кассиус Клей, Мохаммед Али, Величайший — называйте как угодно.

Вот уж у кого чувство собственного «я» было остро как ничто другое. Али вряд ли бы добился всего того, что ему покорилось, если бы этого не было. Поэтому ему ухо­дить с ринга было особенно тяжело. Но он это почти сделал в сентябре 1978 года, по­бедив в реванше Леона Спинкса.

Однако спустя два года ему пришлось вернуться из-за финансовых проблем. На возвращение «короля» откликнулся Ларри Холмс, который тогда набирал обороты и авторитет в мире бокса. Чемпион не оста­вил шансов Мохаммеду на победу, но зато исправил состояние его кошелька. Жажда победить даже после этого главенствова­ла внутри самого Али, и он попробовал еще разок. 11 декабря 1981 года Тревор Бербик поставил окончательную точку в карьере Кассиуса, победив его единогласным ре­шением судей.

Джо Фрейзер

Бои между Мохаммедом Али, Джо Фрейзером и Джорджем Форманом по праву считаются классикой бокса: их можно пересматривать вечно. В 1976 году Форман нокаутировал Фрейзера и заставил того по­весить перчатки на гвоздь. Как выяснилось через пять лет — лишь на время.

«Дымящийся Джо» вернулся в дело в 1981 году и схлестнулся в ринге с Флой­дом Каммингсом, которого тогда широкая публика толком и не знала. Фрейзер вел бой уверенно, но начиная с середины поединка его возраст начал выходить на первый план, и вскоре Каммингс стал выглядеть лучше.

Судьи же дали ничью, о которой спорят до сих пор. А для Джо это стало последним сигналом, для того чтобы завершить про­фессиональную карьеру. Он это успел сде­лать до поражения.

Джордж Форман

Заканчивая ностальгию по славной зо­лотой эре — немного о Джордже Формане. Его желание задержаться в боксе как можно дольше оказалось на редкость оправдан­ным. Ведь в 1994 году он победил Майкла Мурера и стал самым возрастным чемпио­ном мира в истории тяжелого веса — ему тогда было 45 лет.

После этого он трижды победил и в итоге встретился с Шенноном Бриг­гсом, в котором судьи и увидели победите­ля их очного поединка, пусть и «решением большинства». Раздосадованный этой не­справедливостью Форман решил раз и на­всегда покончить с боксом и завершил ка­рьеру. Хотя были еще мысли вернуться, уже в XXI веке, но этого так и не произошло.

Майк Тайсон

«Железный Майк» кошмарил мир бокса на протяжении долгих лет, а его фирменный наскок с последующим нокаутом и сегодня крутят в лучших видеонарезках. Характер Тайсона — штука невероятно сложная, ко­торая позволяла ему и побеждать, и «про­горать» во всех смыслах этого слова.

Поэтому, чтобы было «на еду», ему пришлось драться подольше. В 2005 году он встретился с Кевином Макбрайдом и даже выигрывал бой, но настолько выма­хался, что отказался выходить на шестой раунд. После этого Майк все-таки признал, что пора на покой. «Хочу извиниться и ска­зать, что завершаю свою карьеру», — ска­зал тогда Тайсон и мотивировал это тем, что не хочет позорить вид спорта, которому отдал столько лет своей жизни.

Леннокс Льюис

Многие не любили Леннокса за его стиль ведения боя, но он сделал то, что многим не удалось: вовремя остановился. Будучи чемпионом и доказав все и всем, в 2003 году он провел поединок с Витали­ем Кличко, который едва не обернулся для него крахом. Но все-таки опыт победил, и Льюис ответил тем же, поставив украин­цу еще и «сечку», из-за которой тому и был присужден технический нокаут.

После этого британец понял, что каж­дый следующий бой может закончиться его падением с трона. И решил уступить его мирно и самостоятельно. И вряд ли он об этом жалеет: его корону ведь так и не смогли отнять.

Алексей САФОНОВ. Фото Wikipedia.org.