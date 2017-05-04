Кишиневские новости

ПОСЛЕДНИЕ БОИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ЛЕГЕНД
Вспоминаем, как уходили звезды бокса
29 апреля на переполненном стадионе «Уэмбли», что в Лондоне, впервые за полтора года вышел в ринг Владимир Кличко. Тот самый спортсмен, который доминировал в супертяжелом весе на протяжении 10 лет и не подпускал никого к титулам если не на пушечный выстрел, то как минимум на длину своего джеба. И впервые за очень долгое время он появился в четырехугольнике первым — то есть будучи претендентом. Следом уже вышел Энтони Джошуа, ну а дальше вы, скорее всего, знаете. Британец выиграл техническим нокаутом, и, возможно, прямо сейчас Кличко сидит дома и размышляет о целесообразности продолжения спортивной карьеры. Точка официально еще не поставлена, но это нисколько не мешает нам вспомнить, а как же другие легенды мирового бокса — именно в этой весовой категории — вешали перчатки на гвоздь.
Вовремя уйти из спорта и закончить профессиональную карьеру — умение настолько редкое, что его практически нет, особенно у звезд. Редкая звезда может подавить свое эго и понять, что еще чуть-чуть — и она сгорит. Тяжело с этим и у боксеров, которые по своей природе привыкли переть до конца. А вдруг есть еще порох в пороховницах?
Мы не будем больше затрагивать тему Владимира Кличко, так как просто не можем знать его планов после нокаута от Энтони Джошуа. Но, кажется, самое время вспомнить его предшественников — тех, кто на протяжении многих лет уничтожал супертяжелую весовую категорию.
Джо Луис
Четыре раза его признавали боксером года, в 2003‑м официально назвали лучшим нокаутером всех времен и народов. Джо Луис 11 лет подряд владел поясами чемпиона мира и удачно защитил их 25 (!) раз. 69 поединков, в которых он одержал 66 побед (52 нокаутом), представляют собой целую эпоху.
В 1948 году он все-таки дрогнул при своей 26‑й защите. Эззард Чарльз победил Луиса единогласным решением судей, и тот ушел из бокса. Но спустя два года неожиданно вернулся и одержал еще 8 побед. Тем сложнее было остановиться. Чем и воспользовался Рокки Марчиано, нокаутировавший Джо и завершивший его блистательную карьеру.
Рокки Марчиано
Рокки Марчиано — настоящий феномен бокса, его олицетворение. Забавно, но многие считают, что он не обладал ювелирной техникой, не был талантливым. Однако его характер позволил провести ему 49 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 49 побед. Думаем, вы прекрасно знаете, что такой же показатель только у одного спортсмена — Флойда Мейвезера-младшего.
У тяжеловесов же подобного не было и вряд ли будет. Еще больше чести Марчиано делает тот факт, что он не стал затягивать свою карьеру до спортивной пенсии. Да, этому поспособствовали проблемы со здоровьем, а именно со спиной. Но он не стал выжимать из себя последние соки, лишь бы оставаться в деле. В сентябре 1955‑го он просто нокаутировал напоследок Арчи Мура и больше никогда не выходил в ринг.
Мохаммед Али
Об этом боксере вряд ли стоит говорить много. Он и еще двое легендарных спортсменов, речь о которых пойдет ниже, и создали золотую эру бокса. Кассиус Клей, Мохаммед Али, Величайший — называйте как угодно.
Вот уж у кого чувство собственного «я» было остро как ничто другое. Али вряд ли бы добился всего того, что ему покорилось, если бы этого не было. Поэтому ему уходить с ринга было особенно тяжело. Но он это почти сделал в сентябре 1978 года, победив в реванше Леона Спинкса.
Однако спустя два года ему пришлось вернуться из-за финансовых проблем. На возвращение «короля» откликнулся Ларри Холмс, который тогда набирал обороты и авторитет в мире бокса. Чемпион не оставил шансов Мохаммеду на победу, но зато исправил состояние его кошелька. Жажда победить даже после этого главенствовала внутри самого Али, и он попробовал еще разок. 11 декабря 1981 года Тревор Бербик поставил окончательную точку в карьере Кассиуса, победив его единогласным решением судей.
Джо Фрейзер
Бои между Мохаммедом Али, Джо Фрейзером и Джорджем Форманом по праву считаются классикой бокса: их можно пересматривать вечно. В 1976 году Форман нокаутировал Фрейзера и заставил того повесить перчатки на гвоздь. Как выяснилось через пять лет — лишь на время.
«Дымящийся Джо» вернулся в дело в 1981 году и схлестнулся в ринге с Флойдом Каммингсом, которого тогда широкая публика толком и не знала. Фрейзер вел бой уверенно, но начиная с середины поединка его возраст начал выходить на первый план, и вскоре Каммингс стал выглядеть лучше.
Судьи же дали ничью, о которой спорят до сих пор. А для Джо это стало последним сигналом, для того чтобы завершить профессиональную карьеру. Он это успел сделать до поражения.
Джордж Форман
Заканчивая ностальгию по славной золотой эре — немного о Джордже Формане. Его желание задержаться в боксе как можно дольше оказалось на редкость оправданным. Ведь в 1994 году он победил Майкла Мурера и стал самым возрастным чемпионом мира в истории тяжелого веса — ему тогда было 45 лет.
После этого он трижды победил и в итоге встретился с Шенноном Бриггсом, в котором судьи и увидели победителя их очного поединка, пусть и «решением большинства». Раздосадованный этой несправедливостью Форман решил раз и навсегда покончить с боксом и завершил карьеру. Хотя были еще мысли вернуться, уже в XXI веке, но этого так и не произошло.
Майк Тайсон
«Железный Майк» кошмарил мир бокса на протяжении долгих лет, а его фирменный наскок с последующим нокаутом и сегодня крутят в лучших видеонарезках. Характер Тайсона — штука невероятно сложная, которая позволяла ему и побеждать, и «прогорать» во всех смыслах этого слова.
Поэтому, чтобы было «на еду», ему пришлось драться подольше. В 2005 году он встретился с Кевином Макбрайдом и даже выигрывал бой, но настолько вымахался, что отказался выходить на шестой раунд. После этого Майк все-таки признал, что пора на покой. «Хочу извиниться и сказать, что завершаю свою карьеру», — сказал тогда Тайсон и мотивировал это тем, что не хочет позорить вид спорта, которому отдал столько лет своей жизни.
Леннокс Льюис
Многие не любили Леннокса за его стиль ведения боя, но он сделал то, что многим не удалось: вовремя остановился. Будучи чемпионом и доказав все и всем, в 2003 году он провел поединок с Виталием Кличко, который едва не обернулся для него крахом. Но все-таки опыт победил, и Льюис ответил тем же, поставив украинцу еще и «сечку», из-за которой тому и был присужден технический нокаут.
После этого британец понял, что каждый следующий бой может закончиться его падением с трона. И решил уступить его мирно и самостоятельно. И вряд ли он об этом жалеет: его корону ведь так и не смогли отнять.
Алексей САФОНОВ. Фото Wikipedia.org.