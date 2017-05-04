Кишиневские новости

Что нам выдают за возврат миллиарда

Когда Павел Филип вступал в должность, он пообещал, что в центре города будет установлено электронное табло, на котором в режиме реального времени будет отражаться процесс возврата по­хищенного из банков миллиарда.

Однако ничего подобного ни в центре столицы, ни где-либо еще так и не появи­лось. И во время отчета о первых ста днях работы премьера спросили об этом. Тог­да он ответил, что выражался фигураль­но, а вся информация будет помещена на сайте Министерства финансов. И на веб-странице ведомства информация, которая обновляется ежемесячно, дей­ствительно имеется. Правда, данных за апрель еще нет, а на конец марта там значится 786, 19 млн леев, полученных от реализации активов трех банков, находя­щихся в процессе ликвидации, и 963, 24 млн возвращенных кредитов, выданных этими банками.

Кажется, общественность может быть спокойна: власть выполняет свое обеща­ние и работает над возвратом украденно­го миллиарда. Не спешите радоваться! На днях министр финансов Октавиан Армашу в заявлении для агентства UNIMEDIA при­знал, что суммы, указанные на том самом «Панно миллиарда», ничего общего с воз­вратом похищенных денег не имеют. Они лишь отражают доходы от ликвидации банков, то есть от продаж активов обан­кротившихся финансовых учреждений и погашения чрезвычайных кредитов. «Из выведенных из банков денег пока ничего не было возвращено, потому что компа­ния Kroll работает. И когда будут первые результаты, тогда в докладе будут отобра­жены соответствующие данные. Мы же по­казываем то, что было получено на данный момент. Такова ситуация, она отражает объективное положение дел в настоящий момент», – сказал министр.

Заявление свое Армашу сделал не про­сто так. На то, что на сайте министерства публикуется ложная информация о возвра­щении активов, министру указали пред­ставители Центра по вопросам политики и реформ. Пришлось господину Армашу публично оправдываться, и он вынужден был сказать правду.

Однако у министра неожиданно по­явился высокопоставленный оппонент. Председатель парламента Андриан Канду не согласился с признанием Октавиана Армашу.

«Есть три источника возврата средств. Первый – это деньги от продажи имуще­ства трех ликвидируемых банков. Эти три банка получили государственные гаран­тии, а значит, говорить, что деньги от лик­видации банков не компенсируют ущерб от мошенничества, неправильно. Я сожалею, и при случае скажу это министру Армашу, – отметил Канду. – Второй источник воз­врата денег – конфискованные и подлежа­щие продаже активы обвиняемых в Молдо­ве по делу о банковском мошенничестве. Еще одним источником являются активы за рубежом, выявленные на основе рас­следования компании Kroll. Поэтому, то панно или информация, которая находит­ся на веб-сайте Министерства финансов, уместна и важна».

Понятно, что спикеру очень хочется сделать хорошую мину при плохой игре. Особенно на фоне инициативы президен­та на референдуме выяснить у граждан, согласны ли они возвращать из собствен­ного кармана похищенные из банковской системы баснословные деньги. Ведь от­вет очевиден. Не может же Андриан Кан­ду, всего каких-нибудь пару лет назад быв­ший министром экономики, не понимать, что деньги от продажи имущества банков должны идти на оплату работы детективов из Kroll, организацию аукционов по реали­зации активов и другие связанные с этим процедуры. А возвращать похищенный миллиард следует совсем из других источ­ников. И источники эти, если верить дирек­тору Национального антикоррупционного центра Виорелу Кетрару, отечественным правоохранителям хорошо известны. За­явил же он еще во время представления в парламенте первого отчета Kroll, что этот доклад – беллетристика, и в руководимом им центре известно гораздо больше.

Зачем же рассказывать гражданам сказки?

Елена РОЙТБУРД.