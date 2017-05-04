Кишиневские новости

Как министр и спикер панно не поделили
Что нам выдают за возврат миллиарда
Когда Павел Филип вступал в должность, он пообещал, что в центре города будет установлено электронное табло, на котором в режиме реального времени будет отражаться процесс возврата похищенного из банков миллиарда.
Однако ничего подобного ни в центре столицы, ни где-либо еще так и не появилось. И во время отчета о первых ста днях работы премьера спросили об этом. Тогда он ответил, что выражался фигурально, а вся информация будет помещена на сайте Министерства финансов. И на веб-странице ведомства информация, которая обновляется ежемесячно, действительно имеется. Правда, данных за апрель еще нет, а на конец марта там значится 786, 19 млн леев, полученных от реализации активов трех банков, находящихся в процессе ликвидации, и 963, 24 млн возвращенных кредитов, выданных этими банками.
Кажется, общественность может быть спокойна: власть выполняет свое обещание и работает над возвратом украденного миллиарда. Не спешите радоваться! На днях министр финансов Октавиан Армашу в заявлении для агентства UNIMEDIA признал, что суммы, указанные на том самом «Панно миллиарда», ничего общего с возвратом похищенных денег не имеют. Они лишь отражают доходы от ликвидации банков, то есть от продаж активов обанкротившихся финансовых учреждений и погашения чрезвычайных кредитов. «Из выведенных из банков денег пока ничего не было возвращено, потому что компания Kroll работает. И когда будут первые результаты, тогда в докладе будут отображены соответствующие данные. Мы же показываем то, что было получено на данный момент. Такова ситуация, она отражает объективное положение дел в настоящий момент», – сказал министр.
Заявление свое Армашу сделал не просто так. На то, что на сайте министерства публикуется ложная информация о возвращении активов, министру указали представители Центра по вопросам политики и реформ. Пришлось господину Армашу публично оправдываться, и он вынужден был сказать правду.
Однако у министра неожиданно появился высокопоставленный оппонент. Председатель парламента Андриан Канду не согласился с признанием Октавиана Армашу.
«Есть три источника возврата средств. Первый – это деньги от продажи имущества трех ликвидируемых банков. Эти три банка получили государственные гарантии, а значит, говорить, что деньги от ликвидации банков не компенсируют ущерб от мошенничества, неправильно. Я сожалею, и при случае скажу это министру Армашу, – отметил Канду. – Второй источник возврата денег – конфискованные и подлежащие продаже активы обвиняемых в Молдове по делу о банковском мошенничестве. Еще одним источником являются активы за рубежом, выявленные на основе расследования компании Kroll. Поэтому, то панно или информация, которая находится на веб-сайте Министерства финансов, уместна и важна».
Понятно, что спикеру очень хочется сделать хорошую мину при плохой игре. Особенно на фоне инициативы президента на референдуме выяснить у граждан, согласны ли они возвращать из собственного кармана похищенные из банковской системы баснословные деньги. Ведь ответ очевиден. Не может же Андриан Канду, всего каких-нибудь пару лет назад бывший министром экономики, не понимать, что деньги от продажи имущества банков должны идти на оплату работы детективов из Kroll, организацию аукционов по реализации активов и другие связанные с этим процедуры. А возвращать похищенный миллиард следует совсем из других источников. И источники эти, если верить директору Национального антикоррупционного центра Виорелу Кетрару, отечественным правоохранителям хорошо известны. Заявил же он еще во время представления в парламенте первого отчета Kroll, что этот доклад – беллетристика, и в руководимом им центре известно гораздо больше.
Зачем же рассказывать гражданам сказки?
Елена РОЙТБУРД.