Кишиневские новости

Девять правил аристократического этикета

Знакомьтесь: Мария де Тилли. По­томственная графиня, но, по ее же словам, «не из прошлого, а из насто­ящего». На днях Мария побывала в Москве и провела мастер-класс по аристократическому этикету. Мы слушали и запоминали.

Французский аристократический этикет уже много лет является одним из эталонов правильного поведения в выс­шем обществе. В отличие от английского считается не слишком чопорным и вполне применимым в повседневной жизни.

Нельзя садиться за стол раньше хозяйки дома и уж тем более — начинать есть до тех пор, пока она не возьмет в руки приборы. Подоб­ное поведение может расцениваться как личное оскорбление. Пользоваться приборами нуж­но по направлению от краев — к тарелке. Количество приборов всегда соответствует набору блюд. Так что следуйте этой инструкции, и не нуж­но будет думать, какой прибор для чего предназначен. Настоящая аристократия не пользуется специальным пло­ским ножом для рыбы. Исклю­чение составляет ситуация, когда рыба подается целиком. Но, как правило, на светских ужинах рыба подается в разобранном виде, и использование такого ножа может считаться дурным тоном.

Ни в коем случае нельзя ста­вить сумку на стол или вешать на спинку стула, как это часто дела­ют российские модницы. В приличном обществе сумку принято ставить за спи­ну на стул. Или, если она очень большая, на пол. След от помады на бокале счи­тается дурным вкусом. Графи­ня Мария де Тилли советует за­пастись стойкой помадой, которая не оставляет следов. По правилам французского этикета бокалы стоят справа. Ближе к центру ставится самый большой бокал — для воды, затем — для вина одинакового размера. Как правило, ставятся три бокала, но ино­гда хозяева планируют несколько ви­дов вина, поэтому количество посуды может быть неограниченным. Блюдо подается слева, а убирается справа. Рассадку следует делать по принципу мужчина-женщина. Чтобы мужчина мог поухаживать за дамой. Нередко бывают ситуации, когда вы не голодны или уже не хотите пить алкоголь. По правилам этикета нуж­но попробовать хотя бы кусочек, а затем сложить вилку и ножик параллельно друг другу. Это будет означать, что вы закончи­ли. Что касается напитков, то сказать «нет» можно легким жестом руки, указывающим на то, что вам больше не хочется. Не следу­ет накрывать рукой бокал или показывать свое нежелание слишком эмоционально. Согласно правилам этикета, толь­ко замужние дамы могут положить локти на стол. Делается это, ко­нечно же, для того, чтобы блеснуть всеми своими кольцами и показать статусность. Настоящие аристократы не допива­ют напитки до дна.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.