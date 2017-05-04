Кишиневские новости

КАК В ЛУЧШИХ ДОМАХ
04 мая
00:00 2017
Девять правил аристократического этикета
Знакомьтесь: Мария де Тилли. Потомственная графиня, но, по ее же словам, «не из прошлого, а из настоящего». На днях Мария побывала в Москве и провела мастер-класс по аристократическому этикету. Мы слушали и запоминали.
Французский аристократический этикет уже много лет является одним из эталонов правильного поведения в высшем обществе. В отличие от английского считается не слишком чопорным и вполне применимым в повседневной жизни.
- Нельзя садиться за стол раньше хозяйки дома и уж тем более — начинать есть до тех пор, пока она не возьмет в руки приборы. Подобное поведение может расцениваться как личное оскорбление.
- Пользоваться приборами нужно по направлению от краев — к тарелке. Количество приборов всегда соответствует набору блюд. Так что следуйте этой инструкции, и не нужно будет думать, какой прибор для чего предназначен.
- Настоящая аристократия не пользуется специальным плоским ножом для рыбы. Исключение составляет ситуация, когда рыба подается целиком. Но, как правило, на светских ужинах рыба подается в разобранном виде, и использование такого ножа может считаться дурным тоном.
- Ни в коем случае нельзя ставить сумку на стол или вешать на спинку стула, как это часто делают российские модницы. В приличном обществе сумку принято ставить за спину на стул. Или, если она очень большая, на пол.
- След от помады на бокале считается дурным вкусом. Графиня Мария де Тилли советует запастись стойкой помадой, которая не оставляет следов.
- По правилам французского этикета бокалы стоят справа. Ближе к центру ставится самый большой бокал — для воды, затем — для вина одинакового размера. Как правило, ставятся три бокала, но иногда хозяева планируют несколько видов вина, поэтому количество посуды может быть неограниченным. Блюдо подается слева, а убирается справа. Рассадку следует делать по принципу мужчина-женщина. Чтобы мужчина мог поухаживать за дамой.
- Нередко бывают ситуации, когда вы не голодны или уже не хотите пить алкоголь. По правилам этикета нужно попробовать хотя бы кусочек, а затем сложить вилку и ножик параллельно друг другу. Это будет означать, что вы закончили. Что касается напитков, то сказать «нет» можно легким жестом руки, указывающим на то, что вам больше не хочется. Не следует накрывать рукой бокал или показывать свое нежелание слишком эмоционально.
- Согласно правилам этикета, только замужние дамы могут положить локти на стол. Делается это, конечно же, для того, чтобы блеснуть всеми своими кольцами и показать статусность.
- Настоящие аристократы не допивают напитки до дна.
Ульяна КАЛАШНИКОВА.