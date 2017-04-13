Кишиневские новости

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У КЛЕНОВОГО СИРОПА ОБНАРУЖЕНО НЕОЖИДАННОЕ ПОЛЕЗНОЕ СВОЙСТВО

13 апреля
00:00 2017
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17_14_siropГруппа исследователей, представ­ляющих Университет Макгилл, пришла к выводу, что кленовый сироп способен значительно усиливать действие анти­биотиков. Более того, применение этого сиропа может косвенно помешать болез­нетворным микроорганизмам вырабо­тать к антибиотикам сопротивляемость. При этом возрастает лишь эффектив­ность лекарства, но не сила его побочных эффектов, утверждают специалисты.

Как отмечают исследователи, анти­биотики ежедневно спасают жизни, однако применение их в слишком больших дозах может наносить вред здоровью и приводить к появлению микроорганизмов, к данным антибиотикам устойчивых. Специалистам пришло в голову проверить, каким образом на это влияет особенно популярное в Канаде народное средство — кленовый сироп.

В ходе исследования биологи провели серию экспериментов на животных с целью выяснить, повышает ли кленовый сироп эф­фективность антибиотиков при лечении ки­шечной палочки E.coli, а также борьбе с бо­лезнетворными бактериями Proteus mirabilis и Pseudomonas aeruginosa. Эксперименты на плодовых мошках и личинках моли уже пока­зали, что сироп «мешает» бактериям сопро­тивляться антибиотикам, значительно повы­шая их эффективность. Насекомые, которые получали необходимые компоненты сиропа, жили дольше и нуждались в значительно меньших дозах антибиотиков. На данный мо­мент эксперименты проводятся на мышах, и специалисты рассчитывают, что результаты будут получены схожие. Ученые предпола­гают, что употребление кленового сиропа одновременно с приемом антибиотиков по­зволит снизить долю последних без потери эффективности и при лечении многих других инфекций, а это в свою очередь помешает бактериям «подстроиться» под лекарство и стать для него неуязвимыми.

О своем открытии ученые рассказали в ходе 253-й Национальной встречи и выстав­ки Американского химического общества.

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