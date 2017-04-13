Кишиневские новости

У КЛЕНОВОГО СИРОПА ОБНАРУЖЕНО НЕОЖИДАННОЕ ПОЛЕЗНОЕ СВОЙСТВО
Группа исследователей, представляющих Университет Макгилл, пришла к выводу, что кленовый сироп способен значительно усиливать действие антибиотиков. Более того, применение этого сиропа может косвенно помешать болезнетворным микроорганизмам выработать к антибиотикам сопротивляемость. При этом возрастает лишь эффективность лекарства, но не сила его побочных эффектов, утверждают специалисты.
Как отмечают исследователи, антибиотики ежедневно спасают жизни, однако применение их в слишком больших дозах может наносить вред здоровью и приводить к появлению микроорганизмов, к данным антибиотикам устойчивых. Специалистам пришло в голову проверить, каким образом на это влияет особенно популярное в Канаде народное средство — кленовый сироп.
В ходе исследования биологи провели серию экспериментов на животных с целью выяснить, повышает ли кленовый сироп эффективность антибиотиков при лечении кишечной палочки E.coli, а также борьбе с болезнетворными бактериями Proteus mirabilis и Pseudomonas aeruginosa. Эксперименты на плодовых мошках и личинках моли уже показали, что сироп «мешает» бактериям сопротивляться антибиотикам, значительно повышая их эффективность. Насекомые, которые получали необходимые компоненты сиропа, жили дольше и нуждались в значительно меньших дозах антибиотиков. На данный момент эксперименты проводятся на мышах, и специалисты рассчитывают, что результаты будут получены схожие. Ученые предполагают, что употребление кленового сиропа одновременно с приемом антибиотиков позволит снизить долю последних без потери эффективности и при лечении многих других инфекций, а это в свою очередь помешает бактериям «подстроиться» под лекарство и стать для него неуязвимыми.
О своем открытии ученые рассказали в ходе 253-й Национальной встречи и выставки Американского химического общества.
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