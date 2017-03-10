Кишиневские новости

«ВОЗМОЖНА БОЛЬШАЯ ВОЙНА» —
предупреждает специалист по стратегическому планированию, эксперт-американист Андрей БЕЗРУКОВ
Экспертов, берущихся рассуждать об американской политической кухне, у нас, что называется, несть числа. Намного меньше тех, кто действительно разбирается в предмете, и, пожалуй, лишь единицы понимают его так глубоко, как доцент МГИМО Андрей Безруков. Андрей Олегович — специалист в области стратегического планирования и один из ключевых консультантов властных структур по американской проблематике. Своим прогнозом мировой политической погоды Андрей Безруков поделился с нами.
— Андрей Олегович, в какой мере ваши прежние представления о Дональде Трампе подтверждаются его первыми шагами на посту президента? Чем-то он вас удивил?
— Нет, Трамп делает именно то, что обещал. Правда, я полагал, что вначале он будет действовать более мягко, попытается привлечь на свою сторону людей, которые за него не голосовали. Но он, напротив, даже ужесточил свои позиции. Судя по всему, задачей Трампа сейчас является не консолидация общества, а сплочение своей электоральной базы. Что вполне логично. Эти люди ждут от него действий. Половина страны заведомо против него, а если Трамп утратит еще и поддержку сторонников, это похоронит его как политика. Трамп не играет в политические игры, его цель — войти в историю. По сути, он революционер. Он и те люди, которые пришли вместе с ним, хотят глубоко переформатировать Соединенные Штаты. При этом Трамп четко понимает, что это его звездный час и что терять ему нечего. Он не сможет в случае неудачи отсидеться в оппозиции, а потом вернуться. Второго шанса у него не будет.
— Сегодня, наверное, только ленивый не пытается предсказать, как будет действовать Трамп и в какой мере его внешняя политика будет отвечать либо противоречить нашим интересам. Но чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять, чего хотим мы сами от Америки и от Трампа. Итак, какой он, идеальный Трамп, с точки зрения России?
— Идеальный Трамп — это Трамп, который говорит на языке национальных интересов. Потому что именно на этом языке говорим мы.
— Но американские и российские национальные интересы, мягко говоря, не всегда совпадают.
— Конечно. Но это один язык. Наш диалог с администрацией Обамы протекал следующим образом. Мы говорим: «Давайте решим проблему ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ. — Авт.)». А в ответ слышим: «А у вас тирания». Мы говорим: «Давайте поговорим о системе ПРО, дестабилизирующей ядерный баланс». А они: «А у вас выборы нечестные». То есть разговор шел на двух совершенно разных языках. А Трамп не идеолог, он не приемлет идеологически окрашенные вещи. И вот этот незашоренный взгляд, готовность разговаривать по всему кругу вопросов является для нас самым ценным. У нас обязательно будут расходящиеся интересы, будет напряженность по многим вопросам. Но обязательно будут и общие интересы.
— Недавно Трамп уволил Майкла Флинна, своего советника по национальной безопасности, считающегося сторонником сближения с Москвой, а его пресс-секретарь заявил, что президент ожидает от России возвращения Крыма. Некоторые увидели в этом сворачивание курса на налаживание отношений с Россией. Не согласны?
— Никакой смены курса нет, поскольку нет пока и самого курса. Есть лишь наши собственные ожидания и хотелки. Никто ничего нам не обещал. Нет ничего нового и в заявлении по Крыму: это просто нынешняя официальная американская позиция. Понятно было, что переговоры с Россией Трамп будет начинать с позиции силы, с максимальных требований. Он же бизнесмен, прирожденный переговорщик. «Верните Крым» — это, так сказать, первый ценовой якорь, заброшенный Трампом перед началом «торгов». Ну а потом уже будем договариваться, размениваться, сближать позиции. Что же касается Флинна, то у него действительно репутация человека, более склонного к сотрудничеству с Россией, чем другие члены президентской команды. Хотя, повторю, это в большей степени наши представления, чем реальность: мы не знаем позицию других.
Однако в силу этой репутации Флинн был очень уязвим. В той атмосфере, которая царит сейчас в Соединенных Штатах, считаться другом России предосудительно. Даже с точки зрения новой администрации. Не думаю, что отставка Флинна является судьбоносным событием. Все-таки в администрации он был далеко не на первых ролях. Но определенные последствия, считаю, это будет иметь. Прежде всего в том, что касается перспектив нашего сотрудничества на Ближнем Востоке, по борьбе с ИГИЛ. Насколько известно, Флинн выступал здесь за быстрое налаживание тесных связей с Россией. С его уходом процесс сближения, скорее всего, будет более медленным и менее последовательным.
— Ну а каков худший из возможных сценариев?
— Наихудший сценарий — тот, при котором Трамп попытается каким-то образом изменить стратегический, в том числе ядерный баланс. Например, за счет инвестиций в программы вроде «звездных войн», угрожающих стратегическому паритету. Это, наверное, самая главная опасность. В каком бы регионе, в какой бы сфере ни возникла напряженность, в конце концов, можно будет найти решение. Но если станет меняться стратегический баланс… Очень бы этого не хотелось.
— Не попадем ли мы в таком случае из огня да в полымя? Не была бы Хиллари Клинтон по причине большей ее предсказуемости более предпочтительным для нас вариантом?
— Трамп непредсказуем в том смысле, что у него не было опыта государственного управления. В отличие от Хиллари, которая была госсекретарем у Обамы и которую мы очень хорошо знаем. Но при этом Трамп более понятен, поскольку абсолютно логичны и понятны его цели. Цель Клинтон тоже вроде бы очевидна — сохранение влияния американских элит в глобальном масштабе. Но совершенно непонятно, какими бы средствами эта цель достигалась. Хиллари была очень слабым кандидатом в президенты и, придя к власти, наверняка принялась бы доказывать свою силу. А это допускает любой сценарий — вплоть до военного. Хиллари была бы, образно говоря, раненым зверем, способным на любые выходки. А Трамп — не раненый зверь. Это лев, который сразу же очертил свою территорию, четко дал понять, где начинается и где заканчивается сфера его интересов. С этой точки зрения Трамп намного более предсказуем, чем Клинтон.
— Есть мнение, что для того, чтобы заручиться хорошими отношениями с Трампом, России придется серьезно испортить отношения с Китаем и Ираном. Может встать перед страной такой выбор?
— Считаю, нет. Наши отношения и с Китаем, и с Ираном основаны на наших стратегических долгосрочных интересах. Китай — прежде всего наш сосед, поэтому императивом для нас является добрососедство. Было бы просто глупо подчинять наши отношения с Китаем интересам какой-то третьей страны. Кроме того, нашим собственным национальным интересам лучше всего соответствует роль арбитра, посредника в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем. Ухудшение отношений между ними лишь усиливает нашу переговорную позицию — как с той, так и с другой страной. По сути, мы становимся средней силой, за которую все борются. То же самое можно сказать об Иране.
— В последних ваших работах и выступлениях красной нитью проходит мысль о том, что старый миропорядок рушится, что начинается новый экономический цикл, сулящий еще большие, поистине тектонические сдвиги. Но насколько к этой турбулентности готовы сегодня мы сами — наше государство, общество, наши политические и экономические институты?
— Скажем так, мы готовы намного лучше, чем три года назад. Но вначале давайте поговорим о том, что это будет за цикл. Речь идет о смене глобального социально- технологического уклада, которая начнется в ближайшие 10 лет. Выиграют те страны, которые смогут вовремя мобилизоваться, привлечь необходимые мозги и финансы и вложиться в проекты, обеспечивающие лидерство. Меняться никому никогда не хочется, поэтому мобилизация требует сильного лидера, который может убедить тех, кто не понимает, и заставить тех, кто не хочет. Ничего принципиально нового в этом, в общем- то, нет. Переход к новому укладу в экономике обычно сопровождался войной, а война — это всегда мобилизация. Именно так было, например, в XX веке: между экономическими циклами были Первая и Вторая мировые войны. И сейчас тоже возможна большая война.
— Между кем и кем?
— Как и всегда — война между группами ведущих держав за мировое лидерство.
— В том числе и до применения ядерного оружия?
— Теоретически ничего нельзя исключать, но я все-таки считаю, что вероятность полномасштабной — и тем более ядерной — войны невелика. Более вероятно, что противостояние будет проявляться в виде proxy wars — войн через посредников. Похожих на ту войну, что идет сегодня на Украине. Но вернемся к вашему вопросу. За последние три года мы поняли, что наше спасение — в нас самих. Мы, как всегда в России, долго запрягали, зато быстро поехали и показали, на что мы способны. Сейчас мы гораздо более отмобилизованы, чем три года назад.
— До начала украинского кризиса?
— Проблемы начались не с Украины. Проблемы начались в 2012-м, после возвращения в президентское кресло Владимира Путина. Тогда на Западе практически открытым текстом заявили, что не хотят работать с таким лидером, поскольку он неконтролируем и ведет страну не туда, куда им хочется. И начали давить — на наше руководство, на наш бизнес и так далее. Украина — лишь повод и средство давления. Нас же фактически провоцируют на войну с Украиной, хотят навязать этот конфликт с целью отвлечь от решения стратегических задач. Но мы прекрасно это понимаем и не ввяжемся.
— Так ведь практически уже ввязались.
— Нет, нет. Если бы мы ввязались, то ввязались совершенно по-другому.
— В сирийскую войну, скажете, тоже не ввязались?
— Сирия — совершенно другой случай. Операцию в Сирии нам никто не навязывал, мы сами выбрали этот путь, потому что четко увидели свой интерес и способы достижения цели. У нас был очень простой выбор. Позволить, чтобы Сирию раздолбали, как Ливию, и подпустить тем самым весь этот бардак к нашим границам. Или, образно говоря, нажать на кнопку «стоп» и сохранить какие-то кластеры стабильности, на основе которых можно будет восстановить страну.
— На одной международной конференции, на которой мне довелось присутствовать, один немецкий банкир произнес запавшие, как говорится, в душу слова. Он сказал, что главной проблемой для бизнеса, имеющего дело с Россией, является bus problem, «проблема автобуса»: никто не знает, что будет со страной, если господин Путин, не дай бог, попадет под автобус. Сегодня Россия стабильна, но как долго продлится эта стабильность?
— Я думаю, эта проблема сильно преувеличена. Несколько лет назад она, пожалуй, действительно стояла довольно остро. Потому что, откровенно говоря, непонятно было, что стране делать дальше, куда идти. А сейчас страна помещена в такие рамки, когда нынешний вектор ее развития является единственно возможным. Чтобы выжить, чтобы сохранить свой суверенитет, она должна быть сильной.
Андрей КАМАКИН.