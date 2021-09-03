Об этом в эксклюзивном комментарии для «Блокнот Молдова», заявил доктор исторических наук, профессор, академик Международной Славянской академии, кавалер Ордена республики Владислав Гросул.

«В Молдавии началась новая волна атаки на все молдавское. Как говорится, дожили. Представьте себе, что во Франции нападают на французов, а, допустим, в Италии на итальянцев. Такое можно себе представить? А в Молдавии все можно. Так, все-таки, на каком языке говорили молдаване? На этот вопрос можно дать однозначный ответ. Молдаване сотни лет говорили на молдавском языке. И не Сталин изобрел молдавский язык, не Александр I, при котором Пруто-Днестровское междуречье вошло в состав России, а задолго до этого молдаване называли свой язык молдавским. В «Описании Молдавии» Д. Кантемира термин «молдавский язык» упоминается десять раз. Молдавский просветитель Амфилохие Хотинский в 1795 г. издал в Яссах «Де обште географие пе лимба Молдовеняскэ» («Общая география на молдавском языке»). Представьте себе, эти два молдавских книжника как – то забыли посоветоваться с нынешними грамотеями, отрабатывающими закордонные гранты. Забыли с ними посоветоваться и молдавские летописцы», – отметил Гросул.

По его словам, нынешние руководители Молдавии – М. Санду, Н. Гаврилица и И.Гросу, как известно, учили в школе молдавский язык или они уже об этом забыли.

«Забыли, что пока еще действует Конституция 1994 г., а Конституция – это основной закон государства. Я знаю, что уже начинают выкручивать руки депутатам и требовать изменения этой конституции, но пока она действует, будьте добры ее выполнять. Начинают ссылаться на какую-то большую науку. Нет такой науки, которая бы учила нарушать основные законы. А если уж говорить о проблемах истории по большому счету, то я должен доверительно сообщить, что румынская теория этногенеза, в силу которой румыны это романизованные даки, не подтвердилась. Она противоречит и современным палеогенетическим исследованиям, и данным антропологии, и данным археологии, и, в конечном итоге, исторической науке. Подтвердились сведения валашской, повторяю валашской летописи о том, что валахи или румыны прибыли из-за Дуная и хоть тысяча академиков начинают бить себя в грудь и заявлять противное, против истины не пойдешь. Кстати, в той же валашской летописи есть интересное место. Так указывается, что на вопрос кто ты, валахи и трансильванцы говорят – румыны, а молдаване говорят – я молдаванин», – подчеркнул Гросул.

Он добавил, что молдаван в Молдавии начали травить, и нужно отдать должное Игорю Додону, мужественно заявившему о своем молдавском начале.

«Чего только не городят. Оказывается за Молдавию ратуют только русскоязычные. Разве не известно, что идеологами молдавизма являлись В. Сеник, В. Стати, А. Хропотинский, И.Д. Чобану, прекрасные знатоки молдавского языка. И, кстати, этот список я могу без труда продолжить. Знаю, как угрожали ряду молдавских филологов и требовали от них отказаться от своей приверженности молдавскому языку. Никакая наука здесь не причем. Эти хулиганы, использующие фашистские методы, не успокоятся, пока не угробят Молдавскую республику, которая далась нам ценою больших жертв. Их цель проглотить Молдавию. В Древнем Риме говорили на латинском языке, во Франции – на французском, в Испании – на испанском. Почему же в Молдавии нельзя говорить на молдавском языке? И какое нам дело, что по соседству через Прут предпочли называть свой язык румынским. Румыны всегда хотели доказать свою сверхримскость. Они забыли свое происхождение. Не от Цезарей и Августов они ведут свое начало, а от горных пастухов, с трудом выживших после великого переселения народов. Заявить можно что угодно и назвать это большой наукой тоже. Но к подлинной науке это не имеет никакого отношения. Вы посмотрите, сколько простых людей возмутилось в интернете на предложение заменить название нашего языка. В 1989 году из-за языковых страстей республику уже раскололи. Похоже, её хотят расколоть еще раз. Не хватит ли?» – заключил Гросул.