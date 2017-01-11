Кишиневские новости

Находясь за тысячу километров от родной страны, бельцкий примар сумел подарить городу полноценные новогодний и рождественский праздники

«Родина – главное, что нас объединяет»

Трудно не заметить, что при мэре Усатом в Бельцах складывается традиция отмечать любые праздники всем городом – дружно выходя на площади и улицы молдавской северной столицы. А Новый год, несомненно, любимейший праздник бельчан, и потому – всегда самый весёлый массовый.

Вот и на сей раз 31 декабря на главной площади Бельц развернулась настоящая новогодняя феерия – с большим концертом, танцами, гуляниями, подарками для детей, – в которой приняли участие несколько десятков тысяч бельчан и гостей города.

Мэр Бельц, сегодня вынужденно находящийся за пределами страны, с огромного экрана, установленного в центре Бельц, обратился (что характерно, под бой Кремлёвских курантов) к горожанам с речью, в которой звучали не только праздничные интонации:

«Уходящий год не был простым. Жизнь в Молдове не стала лучше, а власти не стали честнее с народом. И всё же 2016 год никак не назовешь беспросветным и застойным. Впервые за долгое время мы осознали себя гражданами одной страны. Молдову захлестнули протесты, на которых люди разных взглядов вместе боролись за свои гражданские права. Молдова проснулась, и это пробуждение не было мимолетным. Мы попытались самостоятельно написать новую историческую главу. Кто бы и что ни говорил о дальнейших событиях, я уверен, что это был полезный опыт…».

Усатый напомнил бельчанам: несмотря ни на что он не слагает с себя обязанностей и ответственности Генерального примара города:

«В Бельцах мы добиваемся положительных изменений каждый день, несмотря на то, что я вынужден работать, находясь вдалеке от Родины. И я обещаю, клянусь, пока городом будет управлять наша команда, ни на минуту не прекратится работа ради улучшения жизни людей. Мы никому и никогда не позволим устроить здесь тот коррупционный беспредел, который происходит в стране. Жуликам и ворам в Бельцах нет места, и не будет. Пускай уезжают они, а не те люди, которые из-за них вынуждены оставлять Родину в поисках лучшей жизни. Слишком много сынов и дочерей Молдовы не слышат в домах веселый детский смех. Слишком многие семьи вот уже много лет не могут сесть за одним столом. Собрать всех жителей Молдовы вместе, вернуть людей на Родину – это главная мечта моей жизни…».

И всё же праздник остаётся праздником

«Каким бы ни был год минувший, мы забываем наши тревоги и встречаем будущее с легким сердцем. Многое отходит на второй план, и мы особенно ярко чувствуем подлинность вечных ценностей. Родина, любовь, семья, дружба, – самое главное, что нас объединяет.

Я поздравляю с Новым годом тех, кто встречает его с семьёй и друзьями, и тех, кто в новогоднюю ночь находится вдали от родных мест. Пусть душевный покой, тепло и достаток сопутствуют Вам не только в новогоднюю ночь, но и всю жизнь…», – закончил свою праздничную речь Усатый.

А новогодняя ночь продолжилась в Бельцах концертом: с главной городской сцены перед гуляющими бельчанами выступили Наталья Гордиенко, Ионел Истрати, группы LUME, SunStroke Project, EDICT. Был также фейерверк и сладкие новогодние подарки для детей – неудивительно, что и под утро центральная площадь Бельц не желала пустеть.

Больше чем просто подарки

Новогодние праздники — это ещё и время личных подарков Усатого городу (и ещё одна традиция, заведённая молодым мэром Бельц).

В новогоднюю ночь прямо на праздничной сцене баскетболистам клуба «Баско» от Ренато Усатого была вручена премия в 200 тысяч леев за победу в Кубке Молдовы 2016 года.

«Все мы знаем, что в уходящем году наш футбольный клуб «Заря» выиграл Кубок Молдовы, и сейчас он занимает хорошие позиции в чемпионате республики. Теперь и баскетбольный клуб «Баско», над которым взял шефство Ренато Усатый, выиграл Кубок Молдовы и таким образом поздравил всех бельчан с Новым годом!», – сказал муниципальный советник Бельц Николай Григоришин во время торжественной церемонии награждения баскетболистов.

Тренерский штаб, руководство и футболисты упомянутой «Зари» записали видеообращение, в котором поздравили мэра Бельц с наступающим Новым годом. Спортсмены пожелали градоначальнику северной столицы здоровья и успехов в новом году и выразили надежду, что Усатый в скором времени сможет вернуться в Молдову.

Напомним, что в 2016 году при поддержке Ренато Усатого команда «Заря» завоевала Кубок Молдовы по футболу.

Второй год подряд, с первого по восьмое января включительно, в Бельцах работала организованная на личные средства мэра Усатого социальная столовая. За время работы столовую посетили около 4000 человек. По словам Ивана Осояну, руководителя МП «Апровизионаре», помимо горячих блюд, на новогодние и рождественские праздники посетителям столовой дарили подарки.

И, разумеется, даже несмотря на ударившие сильные морозы, Бельцы не могли обойтись без рожественского концерта. В Сочельник на центральной площади города выступили звёзды молдавской эстрады Brio Sonores, Дойница Герман, Нелли Чобану, многие бельцкие артисты, юные исполнители.

«Рождество уже совсем близко, и хочется пожелать, чтобы все мы стали добрее и внимательнее друг к другу, чтобы мир вокруг нас был полон любви и счастья. Этот день — прекрасная возможность посвятить время своим родным и близким. Пусть семейный очаг согревает каждого из нас. Искренне, от всей души желаю вам здоровья и счастья, мира и благополучия вашим семьям, тепла и достатка вашему дому», – поздравил Бельцы и всю Молдову Ренато Усатый.

Павел АНТОНОВ.