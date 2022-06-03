Цены на топливо в Молдове бьют новые рекорды. НАРЭ установили исторический максимум на 95-й бензин, сообщает IPN.

Когда экономику государства основательно расшатывает кризис, власти не находят лучшего варианта, чем поднять цены на энергию и топливо до небес. С подорожанием дизельного топлива на 20 бань, «солярка» теперь будет стоить 28,50 леев. Цена на 95-й бензин достигла 32,09 леев. Для сравнения, в начале сентября 2021 года литр дизтоплива обходился молдавским гражданам в 16,42 лея, литр 95-го бензина – 20,23. По заявлению представителей Национального агентства регулирования энергетики, за рост цен на топливо в первую очередь ответственен ЕС. За прошедшие три месяца власти уже дважды поднимали цены на энергию, также существенный рост был замечен в продовольственных товарах. С учетом постпандемийного кризиса, массовых сокращений и урезания зарплат, у многих граждан просто не останется другого выбора, кроме как отказаться от личного транспорта.