Группа Rolling Stones впервые включила в программу своих живых выступлений песню «Out of time», пишет Variety.

Если Вас застиг врасплох тот факт, что Rolling Stones еще выступают, то Вы не одиноки. Изрядно потрепанные легенды рока на сцене уже не одно десятилетие. В свое время они могли потягаться по популярности с Битлами, и в 1989 году получили заслуженное место в Зале славы рок-н-ролла. С тех пор прошло не мало времени, а старички и не думают уходить на покой. Их песня «Out of time» была выпущена в 1966 году, появилась в фильме Хэлома Эшби 1978 года «Возвращение домой» и фильме Тарантино «Однажды в Голливуде». Перепетая Крисом Фарлоу «Out of time» неделю висела на первом месте в британских музыкальных чартах. Сомневаться в успехе композиции, которую весь мир так любил, не приходилось, однако она появилась в концертной программе группы только 1-го июня. Rolling Stones дебютировали с живым выступлением песни пока были в Мадриде во время своего европейского тура, чем взорвали зал.