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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Корейский кинематограф берет штурмом западные фестивали

Корейский кинематограф берет штурмом западные фестивали
29 мая
18:00 2022
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Фильм «Решение уйти» корейского режиссера Чан Ук Пака получил приз Каннского фестиваля за лучшую режиссуру, передает Variety.

По итогам международного Каннского фестиваля, два представленных от Южной Кореи фильма получили достойные награды. Актер Сон Кан Хо принес «Брокеру» Хирокадзу Корээды премию за лучшую мужскую роль, а «Решение уйти» Чхан Ук Пака заработало приз за лучшую режиссуру. Всего тремя годами ранее на том же Каннском фестивале «Паразиты» получили «Пальмовую ветвь». Такое стремительное завоевание западного зрителя корейским кинематографом не может не поражать. Фильм Чхан Ук Пака рассказывает историю детектива, приехавшего в горное захолустье для расследования смерти мужчины. Криминальная драма захватывает своим обманчиво неспешным повествованием и заставляет напряженно следить за странными отношениями, развивающимися между детективом и подозреваемой в убийстве мужа вдовой.

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