Кишиневские новости

ТРАМП ОБЖИВАЕТ БЕЛЫИ ДОМ
45-й президент США мог бы и не переезжать на Пенсильвания-авеню, 1600
Американский президент Дональд Трамп продолжает привыкать к новой роли — не только главы государства, но и хозяина Белого дома. Для многих людей само проживание в резиденции лидера США видится как верх роскоши. Однако состоятельному 45-му американскому президенту к роскоши не привыкать. Тем не менее, даже несмотря на отказ его супруги Меланьи переезжать в Вашингтон как минимум до лета, Дональд Трамп решил начать обживаться в Белом доме, что на Пенсильвания-авеню, 1600, в Вашингтоне. И, похоже, чувствует он там себя неплохо. Во всяком случае, уже нашел время для просмотра в обустроенном в резиденции кинозале нашумевшего мультфильма «В поисках Дори», а также повесил новый портрет в Овальном кабинете. Но должен ли любой, даже состоятельный президент США переселяться в Белый дом? Какие плюсы несет в себе проживание в официальной резиденции и какой единственный американский лидер там не жил ни дня? Мы попытались разобраться в специфике американского президентского жилища.
Привилегия как обязанность
Белый дом, как известно, — официальная резиденция президента Соединенных Штатов. Однако ни в каких официальных документах не прописана как обязательство необходимость проживания в нем первого лица государства и его семьи. То есть американский лидер, будь на то его воля, может и не переезжать после инаугурации на Пенсильвания-авеню, 1600. На сегодняшний момент история США знает лишь один пример, когда глава государства не жил в официальной резиденции. Речь идет о первом президенте США Джордже Вашингтоне — он покинул пост в 1797 году, за три года до окончания строительства Белого дома (и скончался за год до завершения работ). Тем не менее именно он выбрал место для постройки резиденции и одобрил дизайн здания, предложенный в ходе открытого конкурса архитектором Джеймсом Хобаном.
Причин, почему никто из американских лидеров не пренебрегал возможностью пожить в Белом доме (даже если это было связано с дискомфортным переездом и т.п.), несколько.
Во-первых, являясь резиденцией президента, здание на Пенсильвания-авеню служит местом для официальных встреч, подписания указов (в знаменитом Овальном кабинете, печально прославленном Биллом Клинтоном), пресс-конференций и других государственных дел.
Вторая причина, пожалуй, еще более веская — безопасность, за обеспечение которой в случае с президентом США отвечает Секретная служба, насчитывающая более четырех тысяч сотрудников. Для нее Белый дом — это Олимп. Согласно закону от 1970 года, в их обязанности входит защита президента и вице-президента, членов их семей, их резиденций, а также иностранных диппредставительств на американской территории. Помимо этого, агенты Секретной службы занимаются охраной кандидатов в президенты и вице-президенты от Демократической и Республиканской партий уже на стадии предвыборной кампании.
Наконец, уровень комфорта, обеспечиваемый для первой семьи в Белом доме, не идет ни в какое сравнение с жизнью среднестатистического американца. «Помощники, военные советники и ключевые сотрудники — все стараются создать обстановку, в которой энергия президента будет затрачиваться на принятие действительно важных решений; они ограждают его от мелких жизненных забот, как можно быстрее выполняя все его запросы, большие и малые. Семья президента также изолирована и, как ни странно, не знает о большинстве слухов, разносящихся по Вашингтону», — вспоминала дочь президента Ричарда Никсона и жена внука президента Эйзенхауэра Джулия Никсон Эйзенхауэр.
Впрочем, учитывая состоятельность Дональда Трампа, для него это едва ли веский повод переселяться. Поэтому важнейшим доводом в пользу переезда является все же безопасность. Обеспечивать ее Секретная служба обязана в любом месте, где бы ни находились члены первой семьи, но сделать это при проживании в Белом доме гораздо проще.
С этой точки зрения, считают специалисты, даже пожелай Трамп не въезжать в Белый дом, ему не стоило бы оставаться в Трамп-тауэр в Нью-Йорке. В подобном случае лучше уж обосноваться в имении Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. «Это место, построенное с нуля, и с точки зрения безопасности лучше не придумать, — заявил, в частности, в интервью Inside Edition бывший сотрудник Секретной службы Дэн Бонжино. — Там есть все, чего лишена Трамп-тауэр. Я говорю не только о людях, но и о заминированных автомобилях, людях со взрывными устройствами, я не говорю только об одиноких стрелках. В Трамп-тауэр обеспечение контролируемого доступа не невозможно, но реально очень затруднено».
«Восьмизвездочный отель» или «гламурная тюрьма»?
«Гламурной тюрьмой» называл Белый дом 33-й президент США Гарри Трумэн. Он, к слову, значительную часть своего первого срока провел в так называемом Блэр-Хаус — резиденции президента, предназначенной для размещения иностранных высокопоставленных гостей, так как здание на Пенсильвания-авеню в то время подвергалось реконструкции.
Есть, тем не менее, и другие мнения. «Всякий раз, когда я принимала ванну, одна из помощниц забирала мои вещи для стирки или сухой чистки. Кровать всегда была заправлена. Через пять минут после того, как Ронни (Рональд Рейган. — «МК») возвращался домой и вешал свой костюм, вещи исчезали — их гладили или чистили. Неудивительно, что Рон называл Белый дом восьмизвездочным отелем», — вспоминала супруга Рейгана Нэнси.
Тем не менее, как и в престижном отеле, «постояльцам» Белого дома за многое приходится платить отдельно. «Никто не сказал нам, что президент и его жена обязаны платить за еду, а также за зубную пасту и другие туалетные принадлежности», — делилась своими впечатлениями все та же Нэнси Рейган.
Действительно, первая семья государства берет на себя расходы, связанные с обеспечением личных жизненных потребностей. Продукты для официальных обедов и т.д. оплачиваются из бюджета, одобренного Конгрессом, а вот то, что касается лишь членов семьи президента, — из его собственной зарплаты. Она, как известно, составляет порядка $400 тысяч в год, чего, по мнению простых американцев, с лихвой достаточно для удовлетворения любых запросов обитателей Белого дома.
Впрочем, как известно, Дональд Трамп отказался от зарплаты (она будет составлять лишь $1 — меньше сумму сделать невозможно по законам США, предусматривающим обязательную оплату услуг, оказываемых человеком государству).
Пребывание в Белом доме предусматривает определенную свободу в вопросах обустройства быта президента и его семьи. Так, в приватных комнатах, предназначенных лишь для проживания, а не для официальных встреч, можно менять мебель, шторы, украшать по своему вкусу стены и т.д.
В свое время Барак Обама приоткрыл завесу тайны над убранством его личных апартаментов, показав их сотрудникам журнала Architectural Digest. Они, в свою очередь, отметили утонченный вкус первой пары США: для комнат президент и его супруга Мишель взяли «в аренду» у Национальной галереи искусств ряд картин, а общую концепцию дизайна разрабатывал Майкл Смит. По словам Обамы, дизайнеру удалось совместить личные вкусы четы со «славной историей здания».
После того как в СМИ появились снимки внутреннего убранства жилища Дональда Трампа в Нью-Йорке, американским, да и зарубежным интернет-пользователям, стало интересно, как же преобразит Белый дом новая первая пара. Ведь то, как супруга президента Меланья предпочла украсить апартаменты в Трамп-тауэр, не у всех вызвало понимание (возможно, причина в политических антипатиях, но факт остается фактом: «китч», «пафос», «безвкусица» — часто встречающиеся слова в комментариях по данной теме). Однако до переезда Меланьи, судя по всему, пройдет еще несколько месяцев.
«Здесь так много истории»
Пока новый президент обживается в Белом доме в одиночку — его супруга и 10-летний сын четы Баррон через несколько дней после инаугурации уехали в Нью-Йорк. Напомним, уже после победы Трампа на выборах 8 ноября стало известно, что семья присоединится к нему в официальной резиденции не ранее, чем после окончания учебного года. Такое решение было принято четой, чтобы Баррон мог завершить обучение в частной школе на Манхэттене.
Разумеется, даже проживая в Нью-Йорке, Меланья и Баррон находятся под охраной Секретной службы. На днях в Сети появились снимки супруги президента и сына, гуляющих по городу в разгар антитрамповских протестов. Дело в том, что Секретная служба может рекомендовать членам первой семьи не совершать определенные действия (например, не выходить на улицу во время демонстраций), но не может запретить их, если нет прямой угрозы для жизни. Как вспоминает жена Джорджа Буша-старшего Барбара, переехав в Белый дом, она попросила предоставить ей не лимузин, а машину поменьше, а также позволить перемещаться между городами коммерческими рейсами. Однако Секретная служба, удовлетворив просьбу относительно автомобиля, пользоваться обычными авиалиниями категорически запретила и обосновала это тем, что «число угроз для первой леди значительно выше, чем для вице-президента».
Очевидно, что сейчас для Секретной службы наступают нелегкие дни, учитывая, что, как уже было сказано, механизма «принудительного» переселения Меланьи в Вашингтон не существует.
Но и без супруги Дональд Трамп уже успел внести изменения в интерьер Белого дома. Так, изучив коллекцию произведений искусства, хранящуюся в резиденции, он выбрал портрет маслом седьмого президента США Эндрю Джексона. Теперь полотно работы художника Томаса Салли будет красоваться на стене в Овальном кабинете. Иронично, что выбор республиканца Трампа пал на портрет политика, считающегося одним из основателей Демократической партии. Тем не менее за 45-м президентом закрепилась репутация политика в «джексоновском» духе.
По словам приближенных Трампа, пока он в восторге от нового жилища. Отдельно отмечает новый президент и тот факт, что спит он теперь в комнате, где спал шестнадцатый президент США, республиканец Авраам Линкольн. «Такое знание — это совсем иное, нежели просто элегантность (Белого дома) и размер комнат. Здесь так много истории», — цитирует Трампа издание The New York Times.
Тем не менее ожидается, что на ближайший уикенд американский лидер все же выберется из Белого дома — в уже упоминавшееся поместье в округе Палм-Бич, где к нему присоединится и семья.
Ренат АБДУЛЛИН.
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