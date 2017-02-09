Кишиневские новости

45-й президент США мог бы и не переезжать на Пенсильвания-авеню, 1600

Американский президент До­нальд Трамп продолжает при­выкать к новой роли — не только главы государства, но и хозяина Белого дома. Для многих людей само проживание в резиденции лидера США видится как верх роскоши. Однако состоятельно­му 45-му американскому прези­денту к роскоши не привыкать. Тем не менее, даже несмотря на отказ его супруги Меланьи пе­реезжать в Вашингтон как ми­нимум до лета, Дональд Трамп решил начать обживаться в Бе­лом доме, что на Пенсильвания-авеню, 1600, в Вашингтоне. И, похоже, чувствует он там себя неплохо. Во всяком случае, уже нашел время для просмотра в обустроенном в резиденции кинозале нашумевшего муль­тфильма «В поисках Дори», а также повесил новый портрет в Овальном кабинете. Но должен ли любой, даже состоятельный президент США переселяться в Белый дом? Какие плюсы несет в себе проживание в официаль­ной резиденции и какой един­ственный американский лидер там не жил ни дня? Мы попыта­лись разобраться в специфике американского президентского жилища.

Привилегия как обязанность

Белый дом, как известно, — официаль­ная резиденция президента Соединенных Штатов. Однако ни в каких официальных до­кументах не прописана как обязательство необходимость проживания в нем первого лица государства и его семьи. То есть аме­риканский лидер, будь на то его воля, мо­жет и не переезжать после инаугурации на Пенсильвания-авеню, 1600. На сегодняш­ний момент история США знает лишь один пример, когда глава государства не жил в официальной резиденции. Речь идет о пер­вом президенте США Джордже Вашингтоне — он покинул пост в 1797 году, за три года до окончания строительства Белого дома (и скончался за год до завершения работ). Тем не менее именно он выбрал место для по­стройки резиденции и одобрил дизайн зда­ния, предложенный в ходе открытого конкур­са архитектором Джеймсом Хобаном.

Причин, почему никто из американских лидеров не пренебрегал возможностью по­жить в Белом доме (даже если это было свя­зано с дискомфортным переездом и т.п.), несколько.

Во-первых, являясь резиденцией пре­зидента, здание на Пенсильвания-авеню служит местом для официальных встреч, подписания указов (в знаменитом Овальном кабинете, печально прославленном Биллом Клинтоном), пресс-конференций и других государственных дел.

Вторая причина, пожалуй, еще более веская — безопасность, за обеспечение которой в случае с президентом США от­вечает Секретная служба, насчитывающая более четырех тысяч сотрудников. Для нее Белый дом — это Олимп. Согласно закону от 1970 года, в их обязанности входит защита президента и вице-президента, членов их семей, их резиденций, а также иностранных диппредставительств на американской тер­ритории. Помимо этого, агенты Секретной службы занимаются охраной кандидатов в президенты и вице-президенты от Демокра­тической и Республиканской партий уже на стадии предвыборной кампании.

Наконец, уровень комфорта, обеспечи­ваемый для первой семьи в Белом доме, не идет ни в какое сравнение с жизнью средне­статистического американца. «Помощники, военные советники и ключевые сотрудники — все стараются создать обстановку, в кото­рой энергия президента будет затрачиваться на принятие действительно важных решений; они ограждают его от мелких жизненных за­бот, как можно быстрее выполняя все его за­просы, большие и малые. Семья президента также изолирована и, как ни странно, не зна­ет о большинстве слухов, разносящихся по Вашингтону», — вспоминала дочь президен­та Ричарда Никсона и жена внука президента Эйзенхауэра Джулия Никсон Эйзенхауэр.

Впрочем, учитывая состоятельность До­нальда Трампа, для него это едва ли веский повод переселяться. Поэтому важнейшим доводом в пользу переезда является все же безопасность. Обеспечивать ее Секретная служба обязана в любом месте, где бы ни находились члены первой семьи, но сделать это при проживании в Белом доме гораздо проще.

С этой точки зрения, считают специа­листы, даже пожелай Трамп не въезжать в Белый дом, ему не стоило бы оставаться в Трамп-тауэр в Нью-Йорке. В подобном слу­чае лучше уж обосноваться в имении Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. «Это место, построенное с нуля, и с точки зрения безо­пасности лучше не придумать, — заявил, в частности, в интервью Inside Edition бывший сотрудник Секретной службы Дэн Бонжино. — Там есть все, чего лишена Трамп-тауэр. Я говорю не только о людях, но и о замини­рованных автомобилях, людях со взрывными устройствами, я не говорю только об одино­ких стрелках. В Трамп-тауэр обеспечение контролируемого доступа не невозможно, но реально очень затруднено».

«Восьмизвездочный отель» или «гламурная тюрьма»?

«Гламурной тюрьмой» называл Белый дом 33-й президент США Гарри Трумэн. Он, к слову, значительную часть своего первого срока провел в так называемом Блэр-Хаус — резиденции президента, предназначен­ной для размещения иностранных высо­копоставленных гостей, так как здание на Пенсильвания-авеню в то время подверга­лось реконструкции.

Есть, тем не менее, и другие мнения. «Всякий раз, когда я принимала ванну, одна из помощниц забирала мои вещи для стирки или сухой чистки. Кровать всегда была заправлена. Через пять минут после того, как Ронни (Рональд Рейган. — «МК») возвращался домой и вешал свой костюм, вещи исчезали — их гладили или чистили. Неудивительно, что Рон называл Белый дом восьмизвездочным отелем», — вспоминала супруга Рейгана Нэнси.

Тем не менее, как и в престижном отеле, «постояльцам» Белого дома за многое при­ходится платить отдельно. «Никто не сказал нам, что президент и его жена обязаны пла­тить за еду, а также за зубную пасту и дру­гие туалетные принадлежности», — дели­лась своими впечатлениями все та же Нэнси Рейган.

Действительно, первая семья государ­ства берет на себя расходы, связанные с обеспечением личных жизненных потребно­стей. Продукты для официальных обедов и т.д. оплачиваются из бюджета, одобренного Конгрессом, а вот то, что касается лишь чле­нов семьи президента, — из его собственной зарплаты. Она, как известно, составляет по­рядка $400 тысяч в год, чего, по мнению про­стых американцев, с лихвой достаточно для удовлетворения любых запросов обитателей Белого дома.

Впрочем, как известно, Дональд Трамп отказался от зарплаты (она будет составлять лишь $1 — меньше сумму сделать невозмож­но по законам США, предусматривающим обязательную оплату услуг, оказываемых человеком государству).

Пребывание в Белом доме предусма­тривает определенную свободу в вопросах обустройства быта президента и его семьи. Так, в приватных комнатах, предназначенных лишь для проживания, а не для официальных встреч, можно менять мебель, шторы, укра­шать по своему вкусу стены и т.д.

В свое время Барак Обама приоткрыл завесу тайны над убранством его личных апартаментов, показав их сотрудникам журнала Architectural Digest. Они, в свою очередь, отметили утонченный вкус первой пары США: для комнат президент и его су­пруга Мишель взяли «в аренду» у Националь­ной галереи искусств ряд картин, а общую концепцию дизайна разрабатывал Майкл Смит. По словам Обамы, дизайнеру удалось совместить личные вкусы четы со «славной историей здания».

После того как в СМИ появились сним­ки внутреннего убранства жилища Дональ­да Трампа в Нью-Йорке, американским, да и зарубежным интернет-пользователям, стало интересно, как же преобразит Белый дом новая первая пара. Ведь то, как супру­га президента Меланья предпочла украсить апартаменты в Трамп-тауэр, не у всех вызва­ло понимание (возможно, причина в полити­ческих антипатиях, но факт остается фактом: «китч», «пафос», «безвкусица» — часто встре­чающиеся слова в комментариях по данной теме). Однако до переезда Меланьи, судя по всему, пройдет еще несколько месяцев.

«Здесь так много истории»

Пока новый президент обживается в Белом доме в одиночку — его супруга и 10-летний сын четы Баррон через несколько дней после инаугурации уехали в Нью-Йорк. Напомним, уже после победы Трампа на вы­борах 8 ноября стало известно, что семья присоединится к нему в официальной рези­денции не ранее, чем после окончания учеб­ного года. Такое решение было принято че­той, чтобы Баррон мог завершить обучение в частной школе на Манхэттене.

Разумеется, даже проживая в Нью-Йорке, Меланья и Баррон находятся под охраной Секретной службы. На днях в Сети появились снимки супруги президента и сына, гуляющих по городу в разгар антитрам­повских протестов. Дело в том, что Секретная служба может рекомендовать членам первой семьи не совершать определенные действия (например, не выходить на улицу во время демонстраций), но не может запретить их, если нет прямой угрозы для жизни. Как вспоминает жена Джорджа Буша-старшего Барбара, переехав в Белый дом, она попро­сила предоставить ей не лимузин, а машину поменьше, а также позволить перемещаться между городами коммерческими рейсами. Однако Секретная служба, удовлетворив просьбу относительно автомобиля, поль­зоваться обычными авиалиниями категори­чески запретила и обосновала это тем, что «число угроз для первой леди значительно выше, чем для вице-президента».

Очевидно, что сейчас для Секретной службы наступают нелегкие дни, учитывая, что, как уже было сказано, механизма «при­нудительного» переселения Меланьи в Ва­шингтон не существует.

Но и без супруги Дональд Трамп уже успел внести изменения в интерьер Белого дома. Так, изучив коллекцию произведений искусства, хранящуюся в резиденции, он вы­брал портрет маслом седьмого президента США Эндрю Джексона. Теперь полотно ра­боты художника Томаса Салли будет красо­ваться на стене в Овальном кабинете. Иро­нично, что выбор республиканца Трампа пал на портрет политика, считающегося одним из основателей Демократической партии. Тем не менее за 45-м президентом закрепи­лась репутация политика в «джексоновском» духе.

По словам приближенных Трампа, пока он в восторге от нового жилища. Отдельно отмечает новый президент и тот факт, что спит он теперь в комнате, где спал шест­надцатый президент США, республиканец Авраам Линкольн. «Такое знание — это со­всем иное, нежели просто элегантность (Бе­лого дома) и размер комнат. Здесь так много истории», — цитирует Трампа издание The New York Times.

Тем не менее ожидается, что на бли­жайший уикенд американский лидер все же выберется из Белого дома — в уже упоми­навшееся поместье в округе Палм-Бич, где к нему присоединится и семья.

Ренат АБДУЛЛИН.