Вице-президент США Камала Харрис требует ввести запрет на огнестрельное оружие, сообщает ВВС.

В свете двух трагедий, произошедших в США с разницей всего в 10 дней, власти вновь говорят об огнестрельном оружии. В результате стрельбы 14-го мая в супермаркете Буффало, штат Нью-Йорк, погибло 10 человек. Стрельба 24-го мая в начальной школе в штате Техас привела к гибели 22 человек, 19 из которых были детьми. Вице-президент Харрис заявила, что настало время согласиться, что подобное не должно происходить. Решение, по ее мнению, простое – ввести запрет на огнестрельное оружие. Трагедия в Техасе потрясла не успевшую прийти в себя после стрельбы в Нью-Йорке общественность. Преступник, 18-летний местный житель, был застрелен полицейскими на месте. При себе у него были два полуавтоматических AR-15. Во время обыска его дома, были обнаружены 60 магазинов и 1657 патронов.

Спор об огнестрельном оружии в США идет уже не первое десятилетие. Каждый раз после массовых расстрелов, тема введения запрета на оружие поднимается вновь, однако ничего не меняется, и общество продолжает жить как раньше, пока не случится очередной массовый расстрел. На сегодняшний момент любой человек в США может приобрести огнестрельное оружие без труда. Национальная стрелковая ассоциация тратит достаточное количество финансов, чтобы Конгресс действовал в их интересах.